Представлен HTTP-сервер hinsightd, использующий Linux-подсистему io_uring

2.13 , Аноним ( 60 ), 12:00, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – С дефолтными настройками и собранный со всем барахлом - может быть и помедленнее хакерских ковырялок, заточенных из коробки на максимальный рпс.

2.30 , Аноним ( 30 ), 12:48, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Уважающие себя люди уже давно не используют никакой nginx. Тем более главный разработчик уже давно ушел. Из этого «продукта» просто выжмут все соки навешав рюшечек, а потом выкинут.

3.34 , Аноним ( 60 ), 12:59, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какие же вы дурачки смешные. Везде вам продукт мерещится, из которого что-то выжмут и выкинут, код при этом наверно исчезнет, испарится. Так долго просидели на лицензионном проприетарном софте с поддержкой и платными обновками, что понять смысл опенсорса уже не дано. Смысл именно в том, что исходники есть - делай что хочешь. >главный разработчик уже давно ушел Вот тут у вас кстати забавный пунктик. Вы хотите паразитировать на коде сильного программиста и генетически боитесь, что он уйдет и оставит вас наедине с вашей некомпетентностью.

4.35 , Аноним ( 30 ), 13:08, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бывают разные случаи, но в контексте nginx это продукт одно программиста, рок-звезды. За остальные продукты беспокоится не стоит они продукты корпоративной культуры и будут медленно но верно идти своим путем. И да пришел момент когда они стали лучше, не только по скорости, но и по удобству настройки например (это как раз не рюшечки, а таки основной функционал). И ничто кроме конкуренции на это никак не повлияло. Просто пора смирится время nginx ушло, F5 это просто один из путей к забвению.

5.43 , Аноним ( 43 ), 13:44, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слышал я как-то за кружечкой пива, что "тот самый" код Сысоева уже весь переписали. Можно проверить в blame, но глядя в hg graph поверить в этом можно.

Я бы сейчас больше беспокоился бы, если Донин засобирается куда-нибудь. Что, конечно же, не отменяет заслуг Игоря, как идеолога проекта. Но года с 2014 точно код от него никак не зависел уже, емнип.

6.44 , Аноним ( 30 ), 13:58, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если и не переписан, а остался сколько лет прошли перед веб серверами встают новые вызовы. Новые возможности, да даже новые языки программирования. Даже если причина в том что Игорь «сдулся» ничего хорошего в этом нет ни для нжинска ни для пользователей. 5.57 , Аноним ( 60 ), 16:03, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запомните мои слова - с nginx вы будете прощаться всю оставшуюся жизнь, примерно как с tar. > nginx это продукт одно программиста Вы вообще не в теме. Один программист там был до того, как nginx был опубликован. На момент основания компании (задолго до продажи F5) Игорь уже был достаточно далек от основной работы над кодом.

Вот зачем вы комментируете вещи, о которых ничего не знаете? Чтобы что?

4.49 , Аноним ( 49 ), 14:41, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мерзенькое некомпетентное разглагольствование. Исходники без поддерживающей команды нахрен никому не сдались - не будет каждый клиент который хочет использовать nginx заводить себе команду для его поддержки (особенно учитывая что это отвратный древний сишный лапшекод). Либо есть апстрим (не важно оригинальный ли, или форк), либо продукта не существует и пользоваться нечем. Смысл опенсорса совсем не том чтобы тащить его целиком самому.

5.55 , Аноним ( 60 ), 15:58, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Исходники без поддерживающей команды нахрен никому не сдались Расскажите, что вам такого нужно от вебсервера, что прямо команда нужна на поддержку. Что за приложения у вас такие, что им не хватает сборки nginx из репозитория? 99.99% пользователей nginx сидит с конфигом под названием default.conf. И вы явно не исключение! > это отвратный древний сишный лапшекод

>Смысл опенсорса совсем не том чтобы тащить его целиком самому. Хочется получать выгоду, а открытый код как явление вы ненавидите. Сами писать его не умеете, а если напишете, не захотите открывать. Вы лицензию BSD вообще читали? Вам никто и ничего не должен. Бери, что дают.

2.64 , Аноним ( 63 ), 16:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да там вообще адок. Что крутится на этом локалхосте - непонятно. Может, там три байта отдается, а может, файл на терабайт. Что в конфигурациях - тоже непонятно, то есть всё зависит от того, какую глупость по умолчанию туда засунул мейнтенер конкретного дистрибутива. И, конечно, 414 failed requests у Апача говорит о том, что он банально уперся в cpu или память. Сравнивать надо не только запросы в секунду, но и какими ресурсами это достингуто.

