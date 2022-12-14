Представлен HTTP-сервер hinsightd, использующий Linux-подсистему io_uring

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|3.31, КО (?), 12:51, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну офигеть теперь, а чем гитхаб не террорист?
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|4.66, Аноним (66), 16:58, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело тут не в терроре, а в созданной политической стратегии:
Тех кто не готов сотрудничать (щемят/ограничивают/сопротивляются и т.д.) силой заставят дружить (предварительно обьявив врагами), а тех кто готов под предлогом сотрудничества перетащат технологии
к себе и в конечном итоге при первой же удобной ситуации захватят законом о приземлении.
Сейчас выбор у технологических компаний сложный. Эти выбрали игнорировать.
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|3.46, Аноним (46), 14:24, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для gitlab необходима прокся :-(
Странноо...
Я считал что на эти запреты уже забили
Прекрасно работает флибуста, кавказцентр, рутрекер без проксей, торов и т.д.
Провайдер дом.ру, тариф 750 мбит
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|4.51, Аноним (51), 15:30, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забили, а сознательно не выполняют:
"Как сообщили ComNews в пресс-службе Минцифры, в России работает более 10 тыс. операторов связи, которым выдано более 28 тыс. лицензий.
Когда Роскомнадзор выявляет нарушение, недобросовестные операторы просто пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую.
Кроме того, малые региональные провайдеры придумали ещё один обходной путь, действуя под видом интернет-кооперативов, которым лицензии получать не надо, и формально ведя некоммерческую деятельность."
Если у вас не работает кавказцентр - меняйте провайдера на более адекватного.
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|2.19, Lost Inside (ok), 12:17, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В том-то и дело, что нет у них сайта. Есть страничка на гитлабе. А, казалось бы, авторам HTTP-сервера сам б-г велел иметь свой сайт на своем же HTTP-сервере.
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|3.56, Аноним (56), 16:01, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем? Они программисты, а не сисадмины. Страничка на гитлабе не стоит вообще ничего, запускать ничего не надо, всё просто работает. Так что правильно делают.
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|4.60, Аноним (60), 16:23, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Программист, который не знает, как правильно запускать программы и в каких ОС они будут работать (а это и есть сисадмин, если вы забыли) - это малополезный в общем-то персонаж. Без знания, как программа будет _работать_, код фактически является псевдокодом.
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|3.63, Аноним (63), 16:50, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть вместо того, чтобы просто бесплатно опубликовать html-странички на сервисе, сервера которого обслуживаются кучей сисадминов на зарплате и продублированы в разных датацентрах, надо городить собственное решение, только для того, чтобы что-то доказать анониму с опеннета?
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|2.65, Аноним (63), 16:56, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы до сих пор не научились отличать неработающий сайт от блокировки? А зачем вам тогда веб-сервер?
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|2.13, Аноним (60), 12:00, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С дефолтными настройками и собранный со всем барахлом - может быть и помедленнее хакерских ковырялок, заточенных из коробки на максимальный рпс.
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|2.30, Аноним (30), 12:48, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Уважающие себя люди уже давно не используют никакой nginx. Тем более главный разработчик уже давно ушел. Из этого «продукта» просто выжмут все соки навешав рюшечек, а потом выкинут.
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|3.34, Аноним (60), 12:59, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие же вы дурачки смешные. Везде вам продукт мерещится, из которого что-то выжмут и выкинут, код при этом наверно исчезнет, испарится. Так долго просидели на лицензионном проприетарном софте с поддержкой и платными обновками, что понять смысл опенсорса уже не дано. Смысл именно в том, что исходники есть - делай что хочешь.
>главный разработчик уже давно ушел
Вот тут у вас кстати забавный пунктик. Вы хотите паразитировать на коде сильного программиста и генетически боитесь, что он уйдет и оставит вас наедине с вашей некомпетентностью.
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|4.35, Аноним (30), 13:08, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бывают разные случаи, но в контексте nginx это продукт одно программиста, рок-звезды. За остальные продукты беспокоится не стоит они продукты корпоративной культуры и будут медленно но верно идти своим путем. И да пришел момент когда они стали лучше, не только по скорости, но и по удобству настройки например (это как раз не рюшечки, а таки основной функционал). И ничто кроме конкуренции на это никак не повлияло.
Просто пора смирится время nginx ушло, F5 это просто один из путей к забвению.
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|5.43, Аноним (43), 13:44, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слышал я как-то за кружечкой пива, что "тот самый" код Сысоева уже весь переписали. Можно проверить в blame, но глядя в hg graph поверить в этом можно.
Я бы сейчас больше беспокоился бы, если Донин засобирается куда-нибудь.
Что, конечно же, не отменяет заслуг Игоря, как идеолога проекта. Но года с 2014 точно код от него никак не зависел уже, емнип.
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|6.44, Аноним (30), 13:58, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если и не переписан, а остался сколько лет прошли перед веб серверами встают новые вызовы. Новые возможности, да даже новые языки программирования. Даже если причина в том что Игорь «сдулся» ничего хорошего в этом нет ни для нжинска ни для пользователей.
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|5.57, Аноним (60), 16:03, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запомните мои слова - с nginx вы будете прощаться всю оставшуюся жизнь, примерно как с tar.
> nginx это продукт одно программиста
Вы вообще не в теме. Один программист там был до того, как nginx был опубликован. На момент основания компании (задолго до продажи F5) Игорь уже был достаточно далек от основной работы над кодом.
Вот зачем вы комментируете вещи, о которых ничего не знаете? Чтобы что?
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|4.49, Аноним (49), 14:41, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мерзенькое некомпетентное разглагольствование. Исходники без поддерживающей команды нахрен никому не сдались - не будет каждый клиент который хочет использовать nginx заводить себе команду для его поддержки (особенно учитывая что это отвратный древний сишный лапшекод). Либо есть апстрим (не важно оригинальный ли, или форк), либо продукта не существует и пользоваться нечем. Смысл опенсорса совсем не том чтобы тащить его целиком самому.
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|5.55, Аноним (60), 15:58, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Исходники без поддерживающей команды нахрен никому не сдались
Расскажите, что вам такого нужно от вебсервера, что прямо команда нужна на поддержку. Что за приложения у вас такие, что им не хватает сборки nginx из репозитория? 99.99% пользователей nginx сидит с конфигом под названием default.conf. И вы явно не исключение!
> это отвратный древний сишный лапшекод
>Смысл опенсорса совсем не том чтобы тащить его целиком самому.
Хочется получать выгоду, а открытый код как явление вы ненавидите. Сами писать его не умеете, а если напишете, не захотите открывать.
Вы лицензию BSD вообще читали? Вам никто и ничего не должен. Бери, что дают.
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|2.64, Аноним (63), 16:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там вообще адок. Что крутится на этом локалхосте - непонятно. Может, там три байта отдается, а может, файл на терабайт. Что в конфигурациях - тоже непонятно, то есть всё зависит от того, какую глупость по умолчанию туда засунул мейнтенер конкретного дистрибутива.
И, конечно, 414 failed requests у Апача говорит о том, что он банально уперся в cpu или память. Сравнивать надо не только запросы в секунду, но и какими ресурсами это достингуто.
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|1.6, topin89 (ok), 11:45, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто тут по-настоящему в теме, что вообще нужно сделать, чтобы Apache обрабатывал запросы быстрее, чем nginx? Или Apache настолько скакнул в производительности, но авторы не спешат хвастаться?
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|2.22, kernel (??), 12:34, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если посмотреть оригинал, то у apache при этом есть failed requests.
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|3.40, Аноним (40), 13:42, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там надо смотреть, почему они сфейлились, апач достаточно сложен, возможно у других просто где-то таймаут не предусмотрен или некие лимиты.
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|2.32, Аноним (60), 12:52, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря какие запросы. MPM Event модуль та же модель, что nginx. Тот же epoll под капотом будет.
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|2.28, Аноним (30), 12:44, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и где сервер на твоём epoll? Такой чтобы поставил через apt или dnf и всё работает?
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|2.42, Аноним (40), 13:44, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, чего вы хотели от поделки под очень узкие применения для полутора корпорастов, кому оно нужно.
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|1.15, Sw00p aka Jerom (?), 12:06, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Notes:
Please note I am a server developer not a server administrator and might not know of all the ways to increase performance of other servers while I know how to get every last bit of performance out of my own. So please take these kind of tests with a drop of salt.
оставлю тут, делаем выводы
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|2.21, Аноним (60), 12:18, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так-то все ясно. Чукча не читатель, а писатель. Цель - "порвать всех", все равно как.
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|1.16, Бывалый смузихлёб (?), 12:09, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Сервер очень компактный и занимает в скомпилированном виде около 200КБ
> Из планов по дальнейшему развитию упоминается
Но ведь если реализовать всё запланированное, компактным быть он перестанет
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|1.18, Аноним (18), 12:14, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>io_uring
Это тот, где уязвимость на уязвимости сидит и уязвимостью погоняет?
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|1.37, Аноним (40), 13:38, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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hinsightd/0.9.17 - 63035.01 запросов в секунду (54984.63)
lighttpd/1.4.67 - 53693.29 запросов в секунду (1613.59)
Apache/2.4.54 - 37474.10 запросов в секунду (34305.55)
Caddy/2.6.2 - 35412.02 запросов в секунду (33995.57)
nginx/1.23.2 - 26673.64 запросов в секунду (26172.73)
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Короче если у тебя не CDN, можно смело брать индейца и не мучать жывотных.
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|2.38, Аноним (40), 13:39, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И толку от иоурины в казалось бы типовой для таковой задаче - тоже около 0, если на лайт посмотреть.
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|3.39, Аноним (40), 13:40, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно, на лайт не смотрим - он слил в распараллеливании. Смотрим на тот же апач - который внутри очень сильно тяжелее поделки на иоурине.
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