Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE

Проект KDE представил первый альфа-выпуск собственного дистрибутива KDE Linux, который позиционируется как эталонная реализация Linux-дистрибутива для рабочего стола и приложений KDE, оптимально сочетаемая с технологиями KDE и развиваемая без посредников разработчиками KDE. Для установки доступны системные образы (5 ГБ) для создания загрузочных USB-накопителей, работающих в Live-режиме.

Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux, но оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно. Компоненты, помимо базового системного окружения, собраны из исходного кода при помощи kde-builder или поставляются в форме пакетов Flatpak. Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot, поддерживающий загрузку только в режиме EFI.

Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. В случае возникновения проблем после установки обновления предоставляется возможность отката на прошлое состояние системы. Переключение между разными состояниями системы реализовано через механизм снапшотов Btrfs. Для установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов применяется компонент systemd-sysupdate и утилита updatectl.

Система отделена от приложений - дополнительные приложения могут быть установлены в домашний каталог в форматах Flatpak, AppImage, Homebrew или Snap. Кроме того, в состав входят инструментарии Distrobox и Toolbox, позволяющие создавать в домашнем каталоге контейнеры для установки произвольных пакетов из других дистрибутивов. Пользователь также может использовать утилиту systemd-sysext для установки образов расширения системы (System Extension), содержимое которых накладывается на иерархию /usr/ при помощи OverlayFS.

Альфа выпуск продолжает развитие сформированной в начале августа редакции KDE Linux Testing Edition, рассчитанной на тестирование, контроль качества и отслеживание процесса разработки следующего релиза KDE. Редакция ориентирована на использование разработчиками KDE и пользователями, желающими принять участие в контроле качества, проверке новых возможностей и выявлении ошибок. В дальнейшем планируют сформировать редакцию для энтузиастов и опытных пользователей (Enthusiast Edition), предоставляющую доступ к самым свежим релизам и бета-версиям KDE Plasma, а также стабильную сборку (Stable Edition), предлагающую финальные релизы после проведения дополнительного тестирования и стабилизации.

Из ограничений альфа-версии отмечается поддержка только систем с UEFI, отсутствие возможности загрузки в режиме UEFI Secure Boot, невозможность загрузки новых модулей ядра во время работы, недоделанный интерфейс для обновления системы и приложений в формате Flatpak, отсутствие поддержки старых GPU NVIDIA (поддерживаются только GPU на базе микроархитектуры Turing (GTX 16xx) и новее так как лицензионные ограничения не позволяют включить в состав образа проприетарные модули с поддержкой старых GPU). Для работы доступен только графический сеанс на базе Wayland.