Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE

06.09.2025 21:23

Проект KDE представил первый альфа-выпуск собственного дистрибутива KDE Linux, который позиционируется как эталонная реализация Linux-дистрибутива для рабочего стола и приложений KDE, оптимально сочетаемая с технологиями KDE и развиваемая без посредников разработчиками KDE. Для установки доступны системные образы (5 ГБ) для создания загрузочных USB-накопителей, работающих в Live-режиме.

Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux, но оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно. Компоненты, помимо базового системного окружения, собраны из исходного кода при помощи kde-builder или поставляются в форме пакетов Flatpak. Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot, поддерживающий загрузку только в режиме EFI.

Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. В случае возникновения проблем после установки обновления предоставляется возможность отката на прошлое состояние системы. Переключение между разными состояниями системы реализовано через механизм снапшотов Btrfs. Для установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов применяется компонент systemd-sysupdate и утилита updatectl.

Система отделена от приложений - дополнительные приложения могут быть установлены в домашний каталог в форматах Flatpak, AppImage, Homebrew или Snap. Кроме того, в состав входят инструментарии Distrobox и Toolbox, позволяющие создавать в домашнем каталоге контейнеры для установки произвольных пакетов из других дистрибутивов. Пользователь также может использовать утилиту systemd-sysext для установки образов расширения системы (System Extension), содержимое которых накладывается на иерархию /usr/ при помощи OverlayFS.

Альфа выпуск продолжает развитие сформированной в начале августа редакции KDE Linux Testing Edition, рассчитанной на тестирование, контроль качества и отслеживание процесса разработки следующего релиза KDE. Редакция ориентирована на использование разработчиками KDE и пользователями, желающими принять участие в контроле качества, проверке новых возможностей и выявлении ошибок. В дальнейшем планируют сформировать редакцию для энтузиастов и опытных пользователей (Enthusiast Edition), предоставляющую доступ к самым свежим релизам и бета-версиям KDE Plasma, а также стабильную сборку (Stable Edition), предлагающую финальные релизы после проведения дополнительного тестирования и стабилизации.

Из ограничений альфа-версии отмечается поддержка только систем с UEFI, отсутствие возможности загрузки в режиме UEFI Secure Boot, невозможность загрузки новых модулей ядра во время работы, недоделанный интерфейс для обновления системы и приложений в формате Flatpak, отсутствие поддержки старых GPU NVIDIA (поддерживаются только GPU на базе микроархитектуры Turing (GTX 16xx) и новее так как лицензионные ограничения не позволяют включить в состав образа проприетарные модули с поддержкой старых GPU). Для работы доступен только графический сеанс на базе Wayland.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63834-kde
Ключевые слова: kde, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Fracta1L (ok), 22:11, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Попробовать что ли как основую систему. Всю жизнь кдешник и очень положительно смотрю на Арч.
     
     
  • 2.9, Перастерос (ok), 22:42, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/

    попробуй, только Арч -- это наслаиваемые обновления, а тут полная монолитность, если говорить русским языком, а не тем, что в новости )
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:47, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рач помойка навроде npm
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:50, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Neon лучше, как основная система если нужна deb.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:20, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единственный нормальный дистрибутив для десктопа.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:21, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    То чем Линукс должен был быть с самого начала чтобы начать борьбу за десктоп обычных юзверей. По факту тот же хром ОС только для разных приложений.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 22:50, 06/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.27, Минона (ok), 23:09, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начать борьбу с кем?
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:36, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что это за фотка? Десктоп автора новости, сфотканный на телефон?
     
     
  • 2.16, Минона (ok), 22:51, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверное скришотер падает.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 22:54, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без X11 ничего не сделать
     
     
  • 4.25, Аноним (14), 23:02, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже так лучше, чем заставлять людей пользоваться тучами!
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:41, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дистрибутив [...] оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно

    Очень полезный дистр! Ну, для тестировщиков Кед это может еще имеет какой-то смысл, но для других людей... Не понимаю, зачем здесь уже вторая новость о нем.

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:42, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux"

    Коммерческий успех Valve показывает, что именно Arch - лучшее решение для игр!

     
     
  • 2.12, Минона (ok), 22:47, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Коммерческий успех они имели задолго до.
     
     
  • 3.21, Аноним (14), 22:56, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы тот душнила, который на каждый факт требует чуть ли не ссылки на научные исследования... Очевидно, что речь идёт об SteamDeck на KDE Arch, а не об Steam Machines с старым Debian ужасным Gnome.
     
  • 2.18, Beta Version (ok), 22:52, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только от Рача у Валв одно название. В СтимОСи все пакеты тухлые. Мой Дебиан свежее и более пригоден для гейминга.
     
     
  • 3.23, Аноним (14), 23:00, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Провал Steam Machines показывает, что не зря Debian с Gnome обосс@ли и выкинули на мороз!
    А Steam OS это идиально сочитание роллинга и стабильности!
     
  • 2.22, Аноним (13), 22:58, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рач там только потому что месу быстро обновляют (в отличии от дебиан/убунты)
     

  • 1.20, 86638 (?), 22:56, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Альфа, значит будет еще бета? Долго "прицеливаются". Пока дойдут до стабильности всех любопытных растеряют.
    Мистер Гейтс может спать спокойно. Такими темпами его не догонят.
     
     
  • 2.24, Аноним (13), 23:01, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало яда.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62156 (01.11.2024)
    Примерно год.
     
  • 2.26, Аноним (14), 23:05, 06/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Пока дойдут до стабильности всех любопытных растеряют."

    Но мировой опыт показывает, что люди вполне готовы ДАЖЕ себе колоть альфа и бета версии вакцин! А тут ОС - мигом установят)))

     

  • 1.28, Аноним (28), 23:12, 06/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока это единственная хорошая новость и надежда в мире Линукса. Надеюсь ребята не затухлятся и сделают систему такой как надо. Держим кулачки
     

