Проект KDE опубликовал дистрибутив KDE Linux Testing Edition

Проект KDE начал публикацию тестовых сборок собственного дистрибутива KDE Linux - KDE Linux Testing Edition, а также разместил на основном сайте kde.org страницу, посвящённую дистрибутиву. Для установки доступны системные образы (5.2 ГБ) для создания загрузочных USB-накопителей, работающих в Live-режиме. KDE Linux позиционируется как эталонная реализация Linux-дистрибутива для рабочего стола и приложений KDE, оптимально сочетаемая с технологиями KDE и развиваемая без посредников разработчиками KDE.

Редакция KDE Linux Testing Edition основывается на master-ветке в Git и рассчитана на тестирование, контроль качества и отслеживание процесса разработки. Сборки будут обновляться ежедневно и отражать текущее состояние разработки компонентов проекта. Основной целевой аудиторией KDE Linux Testing Edition называются разработчики KDE и пользователи, желающие принять участие в контроле качества, проверке новых возможностей и выявлении ошибок.

Из ограничений отмечается отсутствие поддержки старых GPU NVIDIA - поддерживаются только GPU на базе микроархитектуры Turing (GTX 16xx) и новее из-за отсутствия их поддержки в открытых модулях ядра (лицензионные ограничения не позволяют включить в состав образа проприетарные модули с поддержкой старых GPU). Для работы доступен только графический сеанс на базе Wayland.

В будущем планируют сформировать редакцию для энтузиастов и опытных пользователей (Enthusiast Edition), предоставляющую доступ к самым свежим релизам и бета-версиям KDE Plasma, а также стабильную сборку (Stable Edition), предлагающую финальные релизы после проведения дополнительного тестирования и стабилизации. В целом, KDE Linux преподносится как универсальный продукт, пригодный для разработчиков KDE, обычных пользователей и OEM-производителей оборудования.

Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux, но оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно. Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot.

Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. В случае возникновения проблем после установки обновления предоставляется возможность отката на прошлое состояние системы. Переключение между разными состояниями системы реализовано через механизм снапшотов Btrfs. Для установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов применяется компонент systemd-sysupdate и утилита updatectl.

Система отделена от приложений - дополнительные приложения могут быть установлены в домашний каталог в форматах AppImage, Snap или Flatpak. Кроме того, в состав входят инструментарии Distrobox и Toolbox, позволяющие создавать в домашнем каталоге контейнеры для установки произвольных пакетов из других дистрибутивов. Пользователь также может использовать утилиту systemd-sysext для установки образов расширения системы (System Extension), содержимое которых накладывается на иерархию /usr/ при помощи OverlayFS.