The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект KDE опубликовал дистрибутив KDE Linux Testing Edition

01.08.2025 09:18

Проект KDE начал публикацию тестовых сборок собственного дистрибутива KDE Linux - KDE Linux Testing Edition, а также разместил на основном сайте kde.org страницу, посвящённую дистрибутиву. Для установки доступны системные образы (5.2 ГБ) для создания загрузочных USB-накопителей, работающих в Live-режиме. KDE Linux позиционируется как эталонная реализация Linux-дистрибутива для рабочего стола и приложений KDE, оптимально сочетаемая с технологиями KDE и развиваемая без посредников разработчиками KDE.

Редакция KDE Linux Testing Edition основывается на master-ветке в Git и рассчитана на тестирование, контроль качества и отслеживание процесса разработки. Сборки будут обновляться ежедневно и отражать текущее состояние разработки компонентов проекта. Основной целевой аудиторией KDE Linux Testing Edition называются разработчики KDE и пользователи, желающие принять участие в контроле качества, проверке новых возможностей и выявлении ошибок.

Из ограничений отмечается отсутствие поддержки старых GPU NVIDIA - поддерживаются только GPU на базе микроархитектуры Turing (GTX 16xx) и новее из-за отсутствия их поддержки в открытых модулях ядра (лицензионные ограничения не позволяют включить в состав образа проприетарные модули с поддержкой старых GPU). Для работы доступен только графический сеанс на базе Wayland.

В будущем планируют сформировать редакцию для энтузиастов и опытных пользователей (Enthusiast Edition), предоставляющую доступ к самым свежим релизам и бета-версиям KDE Plasma, а также стабильную сборку (Stable Edition), предлагающую финальные релизы после проведения дополнительного тестирования и стабилизации. В целом, KDE Linux преподносится как универсальный продукт, пригодный для разработчиков KDE, обычных пользователей и OEM-производителей оборудования.

Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux, но оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно. Дистрибутивом поддерживаются повторяемые сборки, позволяющие любому желающему верифицировать процесс сборки дистрибутива. Все пользовательские (/home) и изменяемые системные данные хранятся в зашифрованных разделах. В качестве загрузчика задействован systemd-boot.

Для обновления используются два дисковых раздела - обновление загружается в пассивный раздел, который после перезагрузки становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. В случае возникновения проблем после установки обновления предоставляется возможность отката на прошлое состояние системы. Переключение между разными состояниями системы реализовано через механизм снапшотов Btrfs. Для установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов применяется компонент systemd-sysupdate и утилита updatectl.

Система отделена от приложений - дополнительные приложения могут быть установлены в домашний каталог в форматах AppImage, Snap или Flatpak. Кроме того, в состав входят инструментарии Distrobox и Toolbox, позволяющие создавать в домашнем каталоге контейнеры для установки произвольных пакетов из других дистрибутивов. Пользователь также может использовать утилиту systemd-sysext для установки образов расширения системы (System Extension), содержимое которых накладывается на иерархию /usr/ при помощи OverlayFS.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/linux/...)
  2. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  3. OpenNews: Сформированы сборки KDE Neon на базе Ubuntu 24.04
  4. OpenNews: Превращение сборки Fedora c KDE в базовую редакцию дистрибутива
  5. OpenNews: Превращение GNOME OS в дистрибутив для обычных пользователей
  6. OpenNews: Дистрибутив GNOME OS перешёл на стадию тестирования на реальном оборудовании
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63658-kde
Ключевые слова: kde, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот это "да"
    5,7 Гб
    Т.е. условно через пару лет это будет 10 Гб?

    Скоро потребуется безумный штат поддержки, чтобы код постоянно править.

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:35, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5,2 (ред)
     
  • 2.17, Аноним (-), 10:53, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оформлен в форме неделимого образа, не применяющего разбивку на отдельные пакеты,
    > монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого атомарно

    Поэтому он большой по сравнению с другими.

    > 5,2 Гб
    > Т.е. условно через пару лет это будет 10 Гб?

    Но что такое даже 10Гб в 2025м? Сейчас даже в офисных машинках меньше 250Гб встретить сложно.

     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:38, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux

    Наконец-то правильное решение.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:07, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:25, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Анимешник (?), 10:25, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильное было бы на базе FreeBSD
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:29, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что под надо патчить?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:42, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > KDE Testing Edition

    Тавтология.

     
  • 1.5, Пояснительная бригада (?), 10:04, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив только для тестирования, а не для постоянного использования!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:13, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, когда завезут KDE НепадающаяПлазма Edition?
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:07, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Доброе утро! Почему у меня в пятых кедов есть такой баг: значки быстрого запуска очень медленно плывут слева направо на своё место, после запуска компюктора? А модные игрулечки не нужны!
     
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:16, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но они же на свое место плывут, верно? Вот если бы плыли в неправильное место, это был бы баг. В счастью, кеды славятся обилием настроек -- не то, что в гноме! Там есть опция "Скорость плавания иконок в правильное место", ползунком выстави в "Молниеносное плавание".
     
  • 2.21, Аноним (-), 11:07, 01/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему у меня в пятых кедов есть такой баг

    Пятые кеды фсё. Переходи на шестые и проверяй там.
    Если есть - то репорти уже там.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:14, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А xattrs всё ещё обнуляет при перемещении файлов между разделами? Да? И жёсткие ссылки зацикливают и крашат. Да и плазма с explicit sync теряет дескрипторы и падает регулярно. Но зато рачем обмазались, вместо того, чтобы хотя бы 1 критический баг исправить. И правда, кого они набрали?
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:49, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А неон разве все?
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:57, 01/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (-), 10:58, 01/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживаются только GPU на базе микроархитектуры Turing (GTX 16xx) и новее
    > доступен только графический сеанс на базе Wayland.

    Абсолютно правильно решение.
    Нет смысла тестить старый хлам и тратить ценное время разрабов на его фиксы.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру