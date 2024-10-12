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Выпуск Distrobox 1.8, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

12.10.2024 22:43

Опубликован инструментарий Distrobox 1.8, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Проект предоставляет надстройку над Docker, Podman или Lilipod и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.

В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 26 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.

Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.

В новом выпуске:

  • Улучшена интеграция с GPU NVIDIA.
  • Улучшено управление переменными окружения XDG_DATA_DIRS и XDG_DATA_HOME.
  • Добавлена возможность указания внешних ini-файлов с конфигурацией контейнеров (манифестом) для команды "distrobox assemble". Например, "distrobox assemble create --file https://foo.com/file.ini".
  • Добавлена поддержка запуска в контейнерах дистрибутива Universal Blue и системных образов toolbx-images.
  • Добавлена поддержка новых версий Fedora, Ubuntu, Alpine и Wolfi.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/89luca89/di...)
  2. OpenNews: Выпуск непрерывно обновляемого дистрибутива Rhino Linux 2024.1
  3. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива blendOS 4, поддерживающего пакеты из Arch, Fedora, Debian, CentOS и Ubuntu
  6. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.7, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62039-distrobox
Ключевые слова: distrobox
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, burik666 (ok), 22:49, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я думал оно быстро умрет, а оказывается развивается активно... Респект!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:55, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем респект заключается? В написании Шелл обвязок к докиру? Такое себе.
     
     
  • 3.6, burik666 (ok), 23:07, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да чё-то там дофига писать, не 5 минутное дело...
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:08, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что работает и кушать не просит.
     
  • 3.8, pfg21 (ok), 23:13, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дыкыть оно и есть таки самый цимус. тыж такое не напишешь :)    
    а вдруг спонадобится - известным рабочим местом вскипишь, что воть надо ан нету.    
    а тут вот оно и сразу на три системы, конечно понимаю что кроме докера ничего не увидел, ибо иного и не умеешь, но таки вот там еще две есть.    
    допиленное и отлаженное кучкой применений. это вам сударь не баш-лапшу себе на уши побыренькому накладывать, матерясь, что опадает на плечи и нифиха не держится...  
    а такое себе в онное рабочее место засунь :) коль тебе не надобится так и успокойся взрослым и адекватным, а не школолой разливайся по пипирке своего ЧСВ...
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:07, 12/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно. Важно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:05, 13/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там по производительности такой матрешки?
     
     
  • 2.20, мяв (?), 04:27, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так же, как и в контейнере-бекенде.
     

  • 1.10, NULL (??), 00:27, 13/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не работает freebsd или openbsd если запустить её в qemu контейнере
    врут как дышат)
    контейнер есть? есть! Почему не работает? Потому что сплошные костыли
     
     
  • 2.12, Sadok (ok), 01:10, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD - это не богомерзкий линух! ))
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:40, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где они в списке совместимости?
     
     
  • 3.15, NULL (??), 02:48, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пишут же "В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI"
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 02:57, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "любой дистрибутив Linux". Надо ж понимать, что если контейнеры - значит в качестве гостевой системы тоже Linux.
     
     
  • 5.17, NULL (??), 03:06, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я то это понимаю, просто CoC могут на 300 страниц расписать со всеми подробностями, а добавить что только лина не могут
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 04:14, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    три слова не может прочитать, значит СоС виноват
     
  • 2.19, Аноним (18), 04:20, 13/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qemu - не контейнер
     

  • 1.13, Аноним (14), 01:40, 13/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Minimum lilipod version: v0.0.1

    блин, а у меня более старая версия :(

     

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