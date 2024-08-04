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Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива

04.08.2024 09:30

Разработчики дистрибутива Manjaro Linux, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей, объявили о начале тестирования новой экспериментальной сборки "Manjaro Immutable", которая примечательна поставкой базовой системы в форме единого монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого целиком в атомарном режиме. Размер загрузочного образа - 1.7 ГБ. Поддерживается только загрузка в режиме UEFI как на оборудовании x86_64, так и в системах виртуализации и эмуляции, таких как VirtualBox и QEMU. После завершения тестирования сборке планируют придать статус официального варианта Manjaro.

Для формирования монолитных системных образов на основе пакетной базы Arch Linux, а также для их установки, сопровождения и организации отката на прошлое состояния задействован инструментарий arkdep, развиваемый проектом Arkane Linux. Инструментарий написан на Bash и представляет собой обвязку над GNU Coreutils, wget, curl и Systemd. В качестве файловой системы задействована Btrfs, а для переключения между активным системным образом и загруженным обновлением используются подразделы (subvolume) Btrfs.

Программы предлагается устанавливать в виде пакетов в формате Flatpak (для выполнения используются контейнеры, создаваемые при помощи Podman и Distrobox). Дополнительно предусмотрена возможность отключения блокировки изменений в корневом разделе и использования штатного пакетного менеджера pacman, но установленные таким образом пакеты будут потеряны после очередного обновления системы и их придётся устанавливать заново.

Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff". По умолчанию предлагается среда рабочего стола GNOME, но отдельно распространяются системный образ с KDE, который можно установить командой "sudo arkdep deploy test-manjaro-kde". При желании пользователь может сформировать образ с собственной начинкой, используя готовые шаблоны.



  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/news/2024/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0
  3. OpenNews: GNOME OS переходит на организацию атомарных обновлений при помощи systemd-sysupdate
  4. OpenNews: Опубликован атомарно обновляемый дистрибутив openSUSE Leap Micro 6.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Vanilla OS 2, использующего контейнеры и атомарные обновления
  6. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61658-manjaro
Ключевые слова: manjaro, atomic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pic (?), 10:00, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Какой удар традиционалистам!
    Нет, это современность.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:27, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Желание пользоваться компьютером, а не совокупляться с ним - это традиционализм? Гуд ту ноу.
     
     
  • 3.24, pic (?), 11:09, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Курить маны это же не совокуплятся. Это другое. :))
     
     
  • 4.37, Флудер (?), 11:39, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Другое - это копрофилия?
     
  • 4.78, User (??), 14:58, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и Клинтон так же говорил)
     
  • 2.14, ин номине патре (?), 10:30, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >традиционалистам

    это кто такие? они точно сидели в манжаре?

     
     
  • 3.20, pic (?), 11:00, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неа, Gentoo, Arch, Debian, Slackware.

    Зачем традиционалистам, годами эксплуатировавшие Arch, заниматься подобным?
    В чём смысл этой версии Manjaro?

    У них нет опыта, такие версии готовят с особой тщательностью, можно сказать полируют.
    С командой Manjaro как-то не вяжется.

     
     
  • 4.28, pic (?), 11:15, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не угадал, ладно, надо влево сдвинуть :)
     
  • 4.64, Аноним (64), 13:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если обычный Манзяро это нескучная сборка арча, то Манзяро Иммутабл это нескучная сборка Аркейн Линукса получается. Так что вполне в их духе.
     
  • 2.65, n00by (ok), 14:02, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что в UNIX 60-х годов никаких пакетиков не было, а GNU/Linux вышла из зачаточного состояния, поскольку никто не боялся сам делать make install.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:03, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тысача изуэнений...
    Но что такое атомарно обновляемый?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:10, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не благодари https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE
     
     
  • 3.48, pic (?), 12:18, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У подобных вопросов одна подоплёка, люди думают что атомарный, это когда обновление точечное, в нужных местах системы и по чуть-чуть, с разницей в байты в каждом файле и каталоге.

    Т.е. атомарное обновление у них ассоциируется с сокращённым и небольшим по объёму обновлением по всему системному образу.

    А тут смысл атомарного _совсем_ в другом.

     
     
  • 4.51, pic (?), 12:28, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще на таких дистрибутивах довольно часто выходят небольшие по объёму корректировочные обновления на 100-250 мегов. Крупные обновления обычно мажорные по релизу.
     
  • 2.32, нах. (?), 11:29, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну это когда никаких апдейтов бесконечных качать не надо, а просто - вышла новая версия - хренак, удаляешь старую виртуалочку и запускаешь новую.

    Все равно в ней ничего ценного не было, так, нетакусика поизображать, открыв ее во всесь экран чтоб msword с краю не торчал.

     
  • 2.46, Аноним (46), 12:17, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Атомарные дистрибутивы нужны, чтобы у пользователя не было возможность отключить любые зонды из поставки. Сказано жрать, значит будешь жрать.
     

  • 1.4, Nochi (?), 10:04, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо или плохо, будущее за атомарными дистрами?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только непонятно, когда такое будущее наступит
     

  • 1.5, pic (?), 10:04, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff".

    Обновление базового образа не будет объёмным.

     
  • 1.8, Протон (?), 10:09, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жесть какой кде глючный. Даже на 4 минутном видео не обошлось без лагов.

     
     
  • 2.10, JackONeill (?), 10:23, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я не фанат кед, но все таки это тестирование
     
  • 2.11, Аноним (12), 10:23, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, что есть альтернативы.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:29, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потихоньку догоняют NixOS (нет), в котором испокон веков можно было обновляться на новый рут через перезагрузку. Что еще круче, это то, что на новый рут можно переключаться в рантайме без перезагрузки, т. е. получаем всё из обоих миров, атомарного и классического.

    Как я всегда говорил, любой дистр -- это частный случай NixOS. Сам NixOS не является ничьим частным случаем и полностью содержит в себе весь функционал всех остальных дистров.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, не впечатляет. NixOS наиболее бесполезное поделие всех времён. Ну не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё, там может и станет применимым, хотя кому-то всё равно придётся компилировать за свой счёт. Да и в целом, нового ничего не демонстрирует -- легаси технологии. Популярность вполне заслуженная.
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 10:53, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё

    Для домашнего использования, терабайт -- это практически бездонный диск. А на проде требуется на порядок меньшее пространство, т.к. нет необходимости скачивать целую DE со шрифтами/обоями. И ничто не мешает время от времени проводить garbage collection. А про "неисчерпаемые каналы подключения" ты опоздал лет на 30, может быть тогда это было бы аргументом.

    > нового ничего не демонстрирует

    Настолько не демонстрирует, что значительнейшая (99.99999999%) часть дистров все еще не может догнать его по возможностям. Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024.

     
     
  • 4.43, AleksK (ok), 12:09, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024.

    Проблема в том что большая часть этих фич никому нафиг не сдалась.

     
  • 4.77, Atomic pussy (?), 14:57, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640K ought to be enough for anybody.
     
  • 2.67, Выньдузь. (?), 14:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда можно будет выпилить Системду или еще чего-нибудь мега важное по мнению автора из системы тогда расскажешь про ее эпичность, а так Никос это отброс для забития свободного места на ссдешнике. Лучше уж снапшоты и куча прона. тут же даже передернуть не на что. Бгг.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:18, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В контейнерах нет системд и у них все работает.
     
     
  • 4.70, Выньдузь. (?), 14:26, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Никсос контейнеры?Там по-моему сраный Чрут
     

  • 1.18, хрум (?), 10:53, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это конец линуксу, ещё 5-6 лет и этим монстром станет невозможно пользоваться. Соевые дебилы угробили само понятия лёгкая ОС.
     
     
  • 2.23, pic (?), 11:07, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Два варианта, либо ныть, либо восстанавливать самобытную Агилию.
     
  • 2.25, Аноним (17), 11:10, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе, всегда эти Убунты были такими. При чём тут Линукс? Берёшь Генту и собираешь как тебе надо. Необходим самый минимум компетенции. Хочешь сырой гтк выкидываешь (гтк2 всё же понадобится для проприетари), хочешь, кути старые. Можно полностью избавиться от мультилиба, выпилить весь гномоконтейнерный шлак, и так далее. Правда, порталы всё же понадобятся для записи экрана в вейланде и прочего подобного, но иксы пока никто не отнимает, годятся для таких узкоспециализированных задач.
     
     
  • 3.27, pic (?), 11:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется я понял почему пилят всякие KolibriOS!
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 13:40, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб потом для Aarch64 и RV64 переписывать from scratch.
     
  • 3.31, Аноним (13), 11:25, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, или делаешь все то же самое, но в NixOS, который, в отличие от генты, не требует компиляции пакетов, пока не патчишь их. Не всем интересно по 6 часов смотреть на компиляцию браузера. И снова: если остальные дистры либо полностью binary-based, либо полностью source-based, то NixOS -- это оба подхода одновременно: это к тезису о том, что все остальные дистры -- его частный случай.
     
     
  • 4.36, Аноним (17), 11:38, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит, "не патчишь"? Если тебя устраивает дефолт, сиди на Убунту. А какие дистры у тебя полностью source based? Почему я никогда о таких не слышал?
     
     
  • 5.52, Аноним (13), 12:34, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    You see, факт патчинга одного пакета не означает, что ты будешь патчить все остальные. Для этого удобно иметь гибрид, где значительная часть пакетов скачивается из кэша в виде бинарей, а вот этот и этот пакет компилятся локально с наложенными патчами.

    В генте компилится все подряд независимо от присутствия патчей и независимо от отклонения от дефолта дистра, прикольно наверное смотреть, как минорный апдейт хромиума требует перекомпила по 6 часов на весьма неслабом железе (на слабом -- 12). В убунте/федоре собирать свой пакет требует освоения мана и снаряжения экспедиции по оформлению собственного репозитория. А в NixOS "собери пакет с нуля" и "скачай готовый из кэша" --- это одна и та же команда.

     
     
  • 6.54, Аноним (17), 12:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои познания о функциональности дистрибутивов умиляют. Что, запретили бинхосты? Уже специально штатной фичей сделали, только смысл, все дефолтные пакеты за полчаса соберутся. А про бинарные хромиумы, они были так востребованы, что наконец выкинули из дерева. Это как раз одна из тех программ, которые необходимо собирать из исходников (а часто и патчить).
     
     
  • 7.57, Аноним (69), 12:48, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страдания ради страданий.
     
     
  • 8.59, Аноним (17), 13:04, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никаких страданий, максимальные простота и удобство Единственный недостаток,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (80), 15:00, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше пятижды, нет, двадцатижды Такой смешной конечно, с довольно оригинальны... текст свёрнут, показать
     
  • 7.76, Аноним (80), 14:55, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что с дефолтными пакетами ты получаешь максимально пустую ось, в... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.81, Аноним (69), 15:01, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто все должно быть с контейнерах Браузер в контейнере К нам базовый образ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.83, Аноним (80), 15:14, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед тем, как засунуть браузер в контейнер, его полагается собрать Обсуждаем, ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.33, Sergey (??), 11:30, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не фига не понял, атомарно обновляемый роллинг дистр ?
    Это как ?
    Или Манжаро не роллинг ?
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 11:35, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это означает что каждый очережной апдейт будет весить по 3 Гига.
     
  • 2.38, Unison Linux (?), 12:01, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда обновляешься, допустим, вышла новая версия дистра, сносишь старую и ставишь новую на вм.
    Только я не понимаю зачем так? Когда можно прост апдейт сделать.
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:09, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут свой подход. Trolling-release.
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:26, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > атомарно обновляемый роллинг дистр

    ну надо же на что интернет истратить раз котиков в тытрубе не посмотреть :)

     
     
  • 3.56, Аноним (69), 12:46, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно посмотреть котиков на улице.
     
     
  • 4.60, Аноним (62), 13:29, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Котики на улице не говорящие.
     
  • 4.61, Аноним (61), 13:33, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На улице на них нельзя подписаться!
     
     
  • 5.68, Аноним (69), 14:17, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато можно полайкать нажав на сердечко. Только для этого кота надо будет поймать и сделать так что бы он тебе не отгрыз руку.
     
  • 5.71, Аноним (71), 14:28, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подписаться забрать домой
     
  • 3.72, Выньдузь. (?), 14:31, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера в чате об этом рассказывали, но сам не видел. Про 19 июля и 40 килобайт знаю, но неужели до сих пор не починили?
     
     
  • 4.79, Аноним (69), 14:59, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно Ютуб, порнхаб бы кто починил. До сих пор работает кое как. Это же гораздо большая проблема.
     

  • 1.49, pic (?), 12:24, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Атомарный значит обновление одно, оно не делится на пакеты, ты не можешь выбрать какую часть системы будешь обновлять, а какую пока нет.

    Обновление либо применяется, либо нет, решать тебе.

     
     
  • 2.55, Аноним (69), 12:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это хорошо.
     

  • 1.53, Аноним (53), 12:39, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И все это будет прибито к btrfs и flatpak, pacman будет в тестинге
     
  • 1.82, Аноним (82), 15:06, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    flatpak итак места жрет, а если на него еще и весь софт перенести, то нафиг это нужно. Идут по пути Федоры. Давно хотел манджару на что то другое поменять. Видимо придется.
     

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