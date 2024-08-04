Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива

2.23 , pic ( ? ), 11:07, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Два варианта, либо ныть, либо восстанавливать самобытную Агилию.

2.25 , Аноним ( 17 ), 11:10, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно тебе, всегда эти Убунты были такими. При чём тут Линукс? Берёшь Генту и собираешь как тебе надо. Необходим самый минимум компетенции. Хочешь сырой гтк выкидываешь (гтк2 всё же понадобится для проприетари), хочешь, кути старые. Можно полностью избавиться от мультилиба, выпилить весь гномоконтейнерный шлак, и так далее. Правда, порталы всё же понадобятся для записи экрана в вейланде и прочего подобного, но иксы пока никто не отнимает, годятся для таких узкоспециализированных задач.

3.27 , pic ( ? ), 11:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кажется я понял почему пилят всякие KolibriOS!

4.62 , Аноним ( 62 ), 13:40, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтоб потом для Aarch64 и RV64 переписывать from scratch.

3.31 , Аноним ( 13 ), 11:25, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ага, или делаешь все то же самое, но в NixOS, который, в отличие от генты, не требует компиляции пакетов, пока не патчишь их. Не всем интересно по 6 часов смотреть на компиляцию браузера. И снова: если остальные дистры либо полностью binary-based, либо полностью source-based, то NixOS -- это оба подхода одновременно: это к тезису о том, что все остальные дистры -- его частный случай.

4.36 , Аноним ( 17 ), 11:38, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит, "не патчишь"? Если тебя устраивает дефолт, сиди на Убунту. А какие дистры у тебя полностью source based? Почему я никогда о таких не слышал?

5.52 , Аноним ( 13 ), 12:34, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – You see, факт патчинга одного пакета не означает, что ты будешь патчить все остальные. Для этого удобно иметь гибрид, где значительная часть пакетов скачивается из кэша в виде бинарей, а вот этот и этот пакет компилятся локально с наложенными патчами. В генте компилится все подряд независимо от присутствия патчей и независимо от отклонения от дефолта дистра, прикольно наверное смотреть, как минорный апдейт хромиума требует перекомпила по 6 часов на весьма неслабом железе (на слабом -- 12). В убунте/федоре собирать свой пакет требует освоения мана и снаряжения экспедиции по оформлению собственного репозитория. А в NixOS "собери пакет с нуля" и "скачай готовый из кэша" --- это одна и та же команда.

6.54 , Аноним ( 17 ), 12:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твои познания о функциональности дистрибутивов умиляют. Что, запретили бинхосты? Уже специально штатной фичей сделали, только смысл, все дефолтные пакеты за полчаса соберутся. А про бинарные хромиумы, они были так востребованы, что наконец выкинули из дерева. Это как раз одна из тех программ, которые необходимо собирать из исходников (а часто и патчить).

7.57 , Аноним ( 69 ), 12:48, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Страдания ради страданий.

8.59 , Аноним ( 17 ), 13:04, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да никаких страданий, максимальные простота и удобство Единственный недостаток,... 9.80 , Аноним ( 80 ), 15:00, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А лучше пятижды, нет, двадцатижды Такой смешной конечно, с довольно оригинальны... 7.76 , Аноним ( 80 ), 14:55, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Проблема в том, что с дефолтными пакетами ты получаешь максимально пустую ось, в... 8.81 , Аноним ( 69 ), 15:01, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Просто все должно быть с контейнерах Браузер в контейнере К нам базовый образ ... 9.83 , Аноним ( 80 ), 15:14, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Перед тем, как засунуть браузер в контейнер, его полагается собрать Обсуждаем, ...