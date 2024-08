Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива

2.17 , Аноним ( 17 ), 10:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, не впечатляет. NixOS наиболее бесполезное поделие всех времён. Ну не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё, там может и станет применимым, хотя кому-то всё равно придётся компилировать за свой счёт. Да и в целом, нового ничего не демонстрирует -- легаси технологии. Популярность вполне заслуженная.

3.19 , Аноним ( 13 ), 10:53, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё Для домашнего использования, терабайт -- это практически бездонный диск. А на проде требуется на порядок меньшее пространство, т.к. нет необходимости скачивать целую DE со шрифтами/обоями. И ничто не мешает время от времени проводить garbage collection. А про "неисчерпаемые каналы подключения" ты опоздал лет на 30, может быть тогда это было бы аргументом. > нового ничего не демонстрирует Настолько не демонстрирует, что значительнейшая (99.99999999%) часть дистров все еще не может догнать его по возможностям. Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024.

4.43 , AleksK ( ok ), 12:09, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024. Проблема в том что большая часть этих фич никому нафиг не сдалась.

4.77 , Atomic pussy ( ? ), 14:57, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 640K ought to be enough for anybody.

2.67 , Выньдузь. ( ? ), 14:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда можно будет выпилить Системду или еще чего-нибудь мега важное по мнению автора из системы тогда расскажешь про ее эпичность, а так Никос это отброс для забития свободного места на ссдешнике. Лучше уж снапшоты и куча прона. тут же даже передернуть не на что. Бгг.

3.69 , Аноним ( 69 ), 14:18, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В контейнерах нет системд и у них все работает.

4.70 , Выньдузь. ( ? ), 14:26, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Никсос контейнеры?Там по-моему сраный Чрут