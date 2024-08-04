Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива

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|2.12, Аноним (12), 10:27, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Желание пользоваться компьютером, а не совокупляться с ним - это традиционализм? Гуд ту ноу.
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|3.20, pic (?), 11:00, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неа, Gentoo, Arch, Debian, Slackware.
Зачем традиционалистам, годами эксплуатировавшие Arch, заниматься подобным?
В чём смысл этой версии Manjaro?
У них нет опыта, такие версии готовят с особой тщательностью, можно сказать полируют.
С командой Manjaro как-то не вяжется.
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|4.64, Аноним (64), 13:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если обычный Манзяро это нескучная сборка арча, то Манзяро Иммутабл это нескучная сборка Аркейн Линукса получается. Так что вполне в их духе.
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|2.65, n00by (ok), 14:02, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, что в UNIX 60-х годов никаких пакетиков не было, а GNU/Linux вышла из зачаточного состояния, поскольку никто не боялся сам делать make install.
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|3.48, pic (?), 12:18, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У подобных вопросов одна подоплёка, люди думают что атомарный, это когда обновление точечное, в нужных местах системы и по чуть-чуть, с разницей в байты в каждом файле и каталоге.
Т.е. атомарное обновление у них ассоциируется с сокращённым и небольшим по объёму обновлением по всему системному образу.
А тут смысл атомарного _совсем_ в другом.
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|4.51, pic (?), 12:28, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще на таких дистрибутивах довольно часто выходят небольшие по объёму корректировочные обновления на 100-250 мегов. Крупные обновления обычно мажорные по релизу.
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|2.32, нах. (?), 11:29, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну это когда никаких апдейтов бесконечных качать не надо, а просто - вышла новая версия - хренак, удаляешь старую виртуалочку и запускаешь новую.
Все равно в ней ничего ценного не было, так, нетакусика поизображать, открыв ее во всесь экран чтоб msword с краю не торчал.
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|2.46, Аноним (46), 12:17, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Атомарные дистрибутивы нужны, чтобы у пользователя не было возможность отключить любые зонды из поставки. Сказано жрать, значит будешь жрать.
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|1.5, pic (?), 10:04, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff".
Обновление базового образа не будет объёмным.
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|1.8, Протон (?), 10:09, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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жесть какой кде глючный. Даже на 4 минутном видео не обошлось без лагов.
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|1.13, Аноним (13), 10:29, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потихоньку догоняют NixOS (нет), в котором испокон веков можно было обновляться на новый рут через перезагрузку. Что еще круче, это то, что на новый рут можно переключаться в рантайме без перезагрузки, т. е. получаем всё из обоих миров, атомарного и классического.
Как я всегда говорил, любой дистр -- это частный случай NixOS. Сам NixOS не является ничьим частным случаем и полностью содержит в себе весь функционал всех остальных дистров.
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|2.17, Аноним (17), 10:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, не впечатляет. NixOS наиболее бесполезное поделие всех времён. Ну не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё, там может и станет применимым, хотя кому-то всё равно придётся компилировать за свой счёт. Да и в целом, нового ничего не демонстрирует -- легаси технологии. Популярность вполне заслуженная.
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|3.19, Аноним (13), 10:53, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не изобрели бездонные диски и неисчерпаемые каналы подключения ещё
Для домашнего использования, терабайт -- это практически бездонный диск. А на проде требуется на порядок меньшее пространство, т.к. нет необходимости скачивать целую DE со шрифтами/обоями. И ничто не мешает время от времени проводить garbage collection. А про "неисчерпаемые каналы подключения" ты опоздал лет на 30, может быть тогда это было бы аргументом.
> нового ничего не демонстрирует
Настолько не демонстрирует, что значительнейшая (99.99999999%) часть дистров все еще не может догнать его по возможностям. Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024.
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|4.43, AleksK (ok), 12:09, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Единственный, кому это удалось -- это Guix, да и то только потому, что использует nix. Смотри: nix изобрели в ~2004, а сабж догнал одну-единственную из его фич лишь в 2024.
Проблема в том что большая часть этих фич никому нафиг не сдалась.
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|2.67, Выньдузь. (?), 14:13, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда можно будет выпилить Системду или еще чего-нибудь мега важное по мнению автора из системы тогда расскажешь про ее эпичность, а так Никос это отброс для забития свободного места на ссдешнике. Лучше уж снапшоты и куча прона. тут же даже передернуть не на что. Бгг.
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|1.18, хрум (?), 10:53, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это конец линуксу, ещё 5-6 лет и этим монстром станет невозможно пользоваться. Соевые дебилы угробили само понятия лёгкая ОС.
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|2.23, pic (?), 11:07, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Два варианта, либо ныть, либо восстанавливать самобытную Агилию.
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|2.25, Аноним (17), 11:10, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно тебе, всегда эти Убунты были такими. При чём тут Линукс? Берёшь Генту и собираешь как тебе надо. Необходим самый минимум компетенции. Хочешь сырой гтк выкидываешь (гтк2 всё же понадобится для проприетари), хочешь, кути старые. Можно полностью избавиться от мультилиба, выпилить весь гномоконтейнерный шлак, и так далее. Правда, порталы всё же понадобятся для записи экрана в вейланде и прочего подобного, но иксы пока никто не отнимает, годятся для таких узкоспециализированных задач.
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|3.31, Аноним (13), 11:25, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, или делаешь все то же самое, но в NixOS, который, в отличие от генты, не требует компиляции пакетов, пока не патчишь их. Не всем интересно по 6 часов смотреть на компиляцию браузера. И снова: если остальные дистры либо полностью binary-based, либо полностью source-based, то NixOS -- это оба подхода одновременно: это к тезису о том, что все остальные дистры -- его частный случай.
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|4.36, Аноним (17), 11:38, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит, "не патчишь"? Если тебя устраивает дефолт, сиди на Убунту. А какие дистры у тебя полностью source based? Почему я никогда о таких не слышал?
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|5.52, Аноним (13), 12:34, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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You see, факт патчинга одного пакета не означает, что ты будешь патчить все остальные. Для этого удобно иметь гибрид, где значительная часть пакетов скачивается из кэша в виде бинарей, а вот этот и этот пакет компилятся локально с наложенными патчами.
В генте компилится все подряд независимо от присутствия патчей и независимо от отклонения от дефолта дистра, прикольно наверное смотреть, как минорный апдейт хромиума требует перекомпила по 6 часов на весьма неслабом железе (на слабом -- 12). В убунте/федоре собирать свой пакет требует освоения мана и снаряжения экспедиции по оформлению собственного репозитория. А в NixOS "собери пакет с нуля" и "скачай готовый из кэша" --- это одна и та же команда.
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|6.54, Аноним (17), 12:44, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои познания о функциональности дистрибутивов умиляют. Что, запретили бинхосты? Уже специально штатной фичей сделали, только смысл, все дефолтные пакеты за полчаса соберутся. А про бинарные хромиумы, они были так востребованы, что наконец выкинули из дерева. Это как раз одна из тех программ, которые необходимо собирать из исходников (а часто и патчить).
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|8.59, Аноним (17), 13:04, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никаких страданий, максимальные простота и удобство Единственный недостаток,... текст свёрнут, показать
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|9.80, Аноним (80), 15:00, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А лучше пятижды, нет, двадцатижды Такой смешной конечно, с довольно оригинальны... текст свёрнут, показать
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|7.76, Аноним (80), 14:55, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что с дефолтными пакетами ты получаешь максимально пустую ось, в... большой текст свёрнут, показать
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|8.81, Аноним (69), 15:01, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто все должно быть с контейнерах Браузер в контейнере К нам базовый образ ... текст свёрнут, показать
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|9.83, Аноним (80), 15:14, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перед тем, как засунуть браузер в контейнер, его полагается собрать Обсуждаем, ... текст свёрнут, показать
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|1.33, Sergey (??), 11:30, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не фига не понял, атомарно обновляемый роллинг дистр ?
Это как ?
Или Манжаро не роллинг ?
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|2.35, Аноним (-), 11:35, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это означает что каждый очережной апдейт будет весить по 3 Гига.
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|2.38, Unison Linux (?), 12:01, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это когда обновляешься, допустим, вышла новая версия дистра, сносишь старую и ставишь новую на вм.
Только я не понимаю зачем так? Когда можно прост апдейт сделать.
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|2.50, Аноним (50), 12:26, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> атомарно обновляемый роллинг дистр
ну надо же на что интернет истратить раз котиков в тытрубе не посмотреть :)
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|5.68, Аноним (69), 14:17, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато можно полайкать нажав на сердечко. Только для этого кота надо будет поймать и сделать так что бы он тебе не отгрыз руку.
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|3.72, Выньдузь. (?), 14:31, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вчера в чате об этом рассказывали, но сам не видел. Про 19 июля и 40 килобайт знаю, но неужели до сих пор не починили?
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|4.79, Аноним (69), 14:59, 04/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно Ютуб, порнхаб бы кто починил. До сих пор работает кое как. Это же гораздо большая проблема.
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|1.49, pic (?), 12:24, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Атомарный значит обновление одно, оно не делится на пакеты, ты не можешь выбрать какую часть системы будешь обновлять, а какую пока нет.
Обновление либо применяется, либо нет, решать тебе.
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|1.82, Аноним (82), 15:06, 04/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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flatpak итак места жрет, а если на него еще и весь софт перенести, то нафиг это нужно. Идут по пути Федоры. Давно хотел манджару на что то другое поменять. Видимо придется.
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