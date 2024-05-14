Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.7 ГБ), GNOME (3.5 ГБ) и Xfce (3.5 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Особенности выпуска: Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 46, в котором появилась функция глобального поиска, повышена производительность файлового менеджера и эмуляторов терминала, добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), улучшено качество вывода при дробном масштабировании, расширены возможности подключением к внешним сервисам, обновлён конфигуратор и улучшена система уведомлений. В GTK задействован новый движок отрисовки, который базируется на API Vulkan.

Редакция на основе KDE переведена на использование платформы KDE 6, основанной на Qt 6 и использующей протокол Wayland. Приложения KDE обновлены до версии KDE Gear 24.02.

Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.

Пакетный менеджер Pamac переведён на новый выпуск библиотеки libalpm 6.1, предлагающей базовые возможности управления пакетами, предоставляемыми в пакетном менеджере Pacman. Добавлена поддержка агентов загрузки, доступных для libalpm. Улучшена загрузка сборочных скриптов из AUR (Arch User Repository) и репозитория бинарных пакетов Manjaro.

Ядро Linux обновлено до версии 6.9. Дополнительно доступны пакеты с выпусками ядра 6.1 и 6.6.



