Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04

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|1.2, 12yoexpert (ok), 10:16, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ
Ээээ, так я это и получаю, когда ставлю арч без этих ваших ендевор, что значит "даёт" возможность? Возможность никуда не девалась. Арч как раз и славится тем, что не засовывает никуда свои ручонки и поставляет ванильный или около-ванильный софт
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|2.3, 12yoexpert (ok), 10:18, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что вообще значит
> Обновлены версии ядра Linux 6.8.7, Firefox 125.0.1, Mesa 24.0.5, драйверов NVIDIA 550.76, Xorg-server 21.1.13.
?
Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета? (только не надо ля-ля о том, что можно и оффлайн установить)
Короче, очень странный текст, каждая фраза
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|3.18, Аноним (18), 11:11, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета?
Так как этот дистр позиционируется как дружелюбный для людей, которые первый раз хотят попробовать линуксы, то важно предоставить хорошее окружение и без установки на железо, может быть пользователь первое время просто протыкается в лайв режиме.Это тебе не черная консолька на арче.
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|4.29, Аноним (29), 11:41, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это тебе не черная консолька на арче.
Будто что-то плохое.
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|4.34, 12yoexpert (ok), 11:53, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну ок, не подумал. Хотя хотелось бы, чтобы в линуксах было меньше домохозяек, веб-программистов и прочих гуманитариев: качество инфы в интернете из-за них падает, на них можно зарабатывать деньги, поэтому за ними идут торгаши, и вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами и тредами умственно отсталых. Некоторые даже пользуются тормознутым скриптовым софтом типа ms vs code или продуктами intеllij, даже не догадываясь, что ПК может работать в 100 раз лучше и быстрее, нужно всего лишь выйти за рамки маркетингового пузыря. Зачем эти люди перешли на linux - загадка.
Качество коммьюнити падает, это печально
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|5.56, нейм (?), 15:20, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> качество инфы в интернете из-за них падает
Количество домохозяек на качество инфы в официальной документации потенциально может влиять только положительно в контексте того что она будет дополняться более простыми объяснениями и снижать порог входа
> вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами
Зачем, если есть арче-генту вики?
> и тредами умственно отсталых
Никогда не пропадали, я даже сейчас в такой отвечаю (зачем только - загадка)
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|3.26, Аноним (29), 11:39, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умом маркетинг не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в маркетинг нужно тупо верить.
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|2.7, Аноним (7), 10:37, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> когда ставлю арч без этих ваших ендевор
Тогда ставишь это через CLI (нужно помнить команды)/archinstall (работает через раз), и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы, то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать
"Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda - стороннего от ванили ПО практически нет (только пара хэлперов), но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch, да и установку через GUI никто не отменял - Calamares требует намного меньше умственных способностей
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|3.10, 12yoexpert (ok), 11:01, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Тогда ставишь это через CLI
И слава богу
> нужно помнить команды
не нужно, мы в 2024 году, у всех есть интернет
> и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы
xfce4 xfce4-goodies это так сложно? зачем их знать, если есть вики? идентичная ситуация с другими DE
> то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать
Разумеется, именно это и заявляется как преимущество в EndeavourOS
> "Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda
ложь, нет тут никакого сравнения, заявление сделано без упоминания других дистрибьютивов, как будто это уникальная фича и достоинство ендевора, хотя они для этого ничего не сделали, всё уже есть в арче
> но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch
как это меньше, если и там, и там мы получает такое DE, каким его задумывали разработчики, т.е. голое и ненастроенное? и откуда эти сказки про постоянное допиливание арча напильником? вся настройка всего и вся, включая логины в браузерах, почты и прочие мессенджеры, занимает пару часов, потом арч не отличается по частоте допиливания от других дистров
> да и установку через GUI никто не отменял
если вам нужна гигантская куча мусора в системе, как в новости - 2.7 Гб образ, - вперёд и с песней
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|1.4, Аноним (-), 10:33, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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У меня одного такое, или после ванилы арча всегда стремно ставить такие сборки, где как бы все "из коробки" должно работать: и драйвера тебе, и рабочий стол, но.. кажется что система подфрижывает, и если ручками не поставил пакет рабочего стола, оно обязательно сломается.. Да и всегда эти кастомные темы (типа фиолетовый космос эндевор и зеленый от манжары) не ощущаются к месту, после ванильных пакетов арча буквально не можешь их использовать, только ручками собственная тема оформления...
Проклятье арча никак.
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|1.8, Lui Kang (?), 10:40, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как по мне, сегодня это лучший дистрибутив, для тех кому лень изучать Arch Wiki и допиливать по ней Arch. Тут почти всё допилено из коробки. И у них на сайте есть своя "Wiki", но не пользовательская, а в виде в виде авторских статей, которые написаны более понятным языков для новичков, с простыми copy-paste инструкциями.
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|2.9, Аноним (9), 10:57, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь сама суть арча как можно больше на_это_самое в процессе.
А тут получается сделали дистр для читеров: рач будет и не_это_самое до опупения.
Может для тех кто хочет попробовать, но не хочет вникать.
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|2.13, 12yoexpert (ok), 11:05, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что там с используемыми репами и стабильностью? Манжара вроде как тоже для тех, кому лень открывать арч вики, но обновиться там можно только один раз
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|3.35, Val (??), 12:23, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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прочел ваши комментарии.
вы оставляете чувство один раз поставившего арч по шпаргалке и теперь жаждущего внимания и оценки своих способностей.
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|1.25, beck (??), 11:33, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я пробовал. Ставится да, легко. Но потом всё равно приходится вникать в потроха. Мне лениво и времени нет на это.
Поэтому использую что попроще и попривычнее. Минт.
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|1.36, V2K (?), 12:31, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Из базовой поставки удалено приложение для вывода уведомлений о наличии обновлений."
Это, что же такое творится?! Так и без калькулятора можно будет остаться...
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|2.47, Lui Kang (?), 13:30, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оно не требуется. Этот функционал можно сделать, через pacman hook, так более правильно,они это и реализовали.
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|1.43, Аноним (43), 12:58, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У кого оно стоит, если вы ставили с systemd-boot, расскажите что у вас там по размеру EFI раздела. Мне установщик ругнулся, что ему надо 1ГБ, а у меня 100МБ, в результате установка с netinstall упала на 99%.
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|1.46, Аноним (46), 13:27, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для документов и презентаций сойдёт, ну и для кина. Хороший корейский дистр со своей историей
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|1.49, Pimp (?), 14:03, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоны, почему линукс наглухо зависает уже на процессе загрузки в лайвсд? Винда при этом работает отлично. Началась эта петрушка с приобретения нового компа, а именно: ryzen 5600x, gigabyte x570s ud, 32GB ram. Арч, генту, минт, дебиан - всё либо вообще не грузиться, либо валиться после загрузки в лайв, до установки даже дойти немогу.
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|2.51, AleksK (ok), 14:26, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А видяха наверное какой-нибудь rtx3060? Проблема вероятнее всего в ней.
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|3.52, Pimp (?), 14:32, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видяха у меня вообще доисторический динозавр и работала она всегда идеально. Я предполагаю, что просто материнская плата windows only, ведь линукс тупит даже в голой консоли на виртуалке. FreeBSD без иксов на виртуалке работает нормально, на железо ставил - работает, но только в консоли и с дикими тормозами. Короче не покупайте AMD для работы с линукс/бсд.
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|4.55, PyPunch (?), 15:05, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще забил на пекарню и теперь использую только макинтоши. Тоже много раз попадал в такую историю. Прикол в том, что для рабочей среды нужен именно юникс, а не вонючая вшивая винда. Персональный компьютер это синоним слову Windows, годится весь этот мусор только для игрушек. Кстати ты можешь выйти из этой ситуации, используя wsl.
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|1.54, Аноним (54), 14:42, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin.
Так что есть UKUI и Deepin или нет? В Arch есть?
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