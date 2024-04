Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04

2.3 , 12yoexpert ( ok ), 10:18, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что вообще значит > Обновлены версии ядра Linux 6.8.7, Firefox 125.0.1, Mesa 24.0.5, драйверов NVIDIA 550.76, Xorg-server 21.1.13. ? Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета? (только не надо ля-ля о том, что можно и оффлайн установить) Короче, очень странный текст, каждая фраза

3.18 , Аноним ( 18 ), 11:11, 28/04/2024
>Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета? Так как этот дистр позиционируется как дружелюбный для людей, которые первый раз хотят попробовать линуксы, то важно предоставить хорошее окружение и без установки на железо, может быть пользователь первое время просто протыкается в лайв режиме.Это тебе не черная консолька на арче.

4.29 , Аноним ( 29 ), 11:41, 28/04/2024
> Это тебе не черная консолька на арче. Будто что-то плохое.

4.34 , 12yoexpert ( ok ), 11:53, 28/04/2024
Ну ок, не подумал. Хотя хотелось бы, чтобы в линуксах было меньше домохозяек, веб-программистов и прочих гуманитариев: качество инфы в интернете из-за них падает, на них можно зарабатывать деньги, поэтому за ними идут торгаши, и вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами и тредами умственно отсталых. Некоторые даже пользуются тормознутым скриптовым софтом типа ms vs code или продуктами intеllij, даже не догадываясь, что ПК может работать в 100 раз лучше и быстрее, нужно всего лишь выйти за рамки маркетингового пузыря. Зачем эти люди перешли на linux - загадка.
Качество коммьюнити падает, это печально

Качество коммьюнити падает, это печально

5.45 , какая_разница ( ? ), 13:23, 28/04/2024
А ты сразу после рождения уже умел в линуксы?

5.56 , нейм ( ? ), 15:20, 28/04/2024
> качество инфы в интернете из-за них падает Количество домохозяек на качество инфы в официальной документации потенциально может влиять только положительно в контексте того что она будет дополняться более простыми объяснениями и снижать порог входа > вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами Зачем, если есть арче-генту вики? > и тредами умственно отсталых Никогда не пропадали, я даже сейчас в такой отвечаю (зачем только - загадка)

3.26 , Аноним ( 29 ), 11:39, 28/04/2024
Умом маркетинг не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в маркетинг нужно тупо верить.

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:37, 28/04/2024
> когда ставлю арч без этих ваших ендевор Тогда ставишь это через CLI (нужно помнить команды)/archinstall (работает через раз), и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы, то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать "Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda - стороннего от ванили ПО практически нет (только пара хэлперов), но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch, да и установку через GUI никто не отменял - Calamares требует намного меньше умственных способностей

3.10 , 12yoexpert ( ok ), 11:01, 28/04/2024
> Тогда ставишь это через CLI И слава богу > нужно помнить команды не нужно, мы в 2024 году, у всех есть интернет > и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы xfce4 xfce4-goodies это так сложно? зачем их знать, если есть вики? идентичная ситуация с другими DE > то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать Разумеется, именно это и заявляется как преимущество в EndeavourOS > "Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda ложь, нет тут никакого сравнения, заявление сделано без упоминания других дистрибьютивов, как будто это уникальная фича и достоинство ендевора, хотя они для этого ничего не сделали, всё уже есть в арче > но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch как это меньше, если и там, и там мы получает такое DE, каким его задумывали разработчики, т.е. голое и ненастроенное? и откуда эти сказки про постоянное допиливание арча напильником? вся настройка всего и вся, включая логины в браузерах, почты и прочие мессенджеры, занимает пару часов, потом арч не отличается по частоте допиливания от других дистров > да и установку через GUI никто не отменял если вам нужна гигантская куча мусора в системе, как в новости - 2.7 Гб образ, - вперёд и с песней