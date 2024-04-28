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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04

28.04.2024 10:04

Представлен выпуск проекта EndeavourOS 24.04, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 2.7 ГБ (x86_64).

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом KDE по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новой версии:

  • В инсталлятор и Live-окружение добавлена поддержка использования среды рабочего стола KDE Plasma 6. В Live-окружении для запуска KDE используется X11, а в стационарных установках по умолчанию задействован Wayland, но оставлена опция для запуска с использованием X11.
  • Инсталлятор обновлён до версии Calamares 3.3.5.
  • Обновлены версии ядра Linux 6.8.7, Firefox 125.0.1, Mesa 24.0.5, драйверов NVIDIA 550.76, Xorg-server 21.1.13.
  • Прекращено формирование сборок для ARM-плат.
  • Для систем с видеокартами NVIDIA вместо пакета Nvidia-dkms задействованы пакеты с обычными проприетарными драйверами NVIDIA.
  • При выборе опции "replace partition" обеспечено корректное создание EFI-раздела.
  • В состав Live-образа возвращён редактор дисковых разделов Gparted, в дополнение к ранее применявшемуся KDE-приложению partitionmanager, в котором отсутствуют некоторые востребованные возможности.
  • В пакетах Welcome updater и eos-bash-shared по умолчанию задействован GNOME Terminal при использовании GNOME и xterm при использовании остальных окружений.
  • Из базовой поставки удалено приложение для вывода уведомлений о наличии обновлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/p...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 23.11
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  4. OpenNews: Организация Open Collective Foundation приняла решение о закрытии
  5. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  6. OpenNews: Релиз KDE 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61081-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё один день - ещё один дистрибутив...
     
  • 1.2, 12yoexpert (ok), 10:16, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ

    Ээээ, так я это и получаю, когда ставлю арч без этих ваших ендевор, что значит "даёт" возможность? Возможность никуда не девалась. Арч как раз и славится тем, что не засовывает никуда свои ручонки и поставляет ванильный или около-ванильный софт

     
     
  • 2.3, 12yoexpert (ok), 10:18, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что вообще значит

    > Обновлены версии ядра Linux 6.8.7, Firefox 125.0.1, Mesa 24.0.5, драйверов NVIDIA 550.76, Xorg-server 21.1.13.

    ?

    Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета? (только не надо ля-ля о том, что можно и оффлайн установить)

    Короче, очень странный текст, каждая фраза

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:11, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Какая разница, что там на live-cd, если в систему всё равно станёт всё последнее из интернета?

    Так как этот дистр позиционируется как дружелюбный для людей, которые первый раз хотят попробовать линуксы, то важно предоставить хорошее окружение и без установки на железо, может быть пользователь первое время просто протыкается в лайв режиме.Это тебе не черная консолька на арче.

     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:41, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это тебе не черная консолька на арче.

    Будто что-то плохое.

     
  • 4.34, 12yoexpert (ok), 11:53, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну ок, не подумал. Хотя хотелось бы, чтобы в линуксах было меньше домохозяек, веб-программистов и прочих гуманитариев: качество инфы в интернете из-за них падает, на них можно зарабатывать деньги, поэтому за ними идут торгаши, и вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами и тредами умственно отсталых. Некоторые даже пользуются тормознутым скриптовым софтом типа ms vs code или продуктами intеllij, даже не догадываясь, что ПК может работать в 100 раз лучше и быстрее, нужно всего лишь выйти за рамки маркетингового пузыря. Зачем эти люди перешли на linux - загадка.
    Качество коммьюнити падает, это печально
     
     
  • 5.45, какая_разница (?), 13:23, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты сразу после рождения уже умел в линуксы?
     
  • 5.56, нейм (?), 15:20, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > качество инфы в интернете из-за них падает

    Количество домохозяек на качество инфы в официальной документации потенциально может влиять только положительно в контексте того что она будет дополняться более простыми объяснениями и снижать порог входа

    > вся выдача гугла забивается .com-мусором, говнокурсами

    Зачем, если есть арче-генту вики?

    > и тредами умственно отсталых

    Никогда не пропадали, я даже сейчас в такой отвечаю (зачем только - загадка)

     
  • 3.26, Аноним (29), 11:39, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умом маркетинг не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в маркетинг нужно тупо верить.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:37, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда ставлю арч без этих ваших ендевор

    Тогда ставишь это через CLI (нужно помнить команды)/archinstall (работает через раз), и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы, то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать

    "Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda - стороннего от ванили ПО практически нет (только пара хэлперов), но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch, да и установку через GUI никто не отменял - Calamares требует намного меньше умственных способностей

     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 11:01, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Тогда ставишь это через CLI

    И слава богу

    > нужно помнить команды

    не нужно, мы в 2024 году, у всех есть интернет

    > и если изначально не знаешь всех пакетов для адекватной работы системы

    xfce4 xfce4-goodies это так сложно? зачем их знать, если есть вики? идентичная ситуация с другими DE

    > то получаешь пустой скелет, который ещё донастраивать и донастраивать

    Разумеется, именно это и заявляется как преимущество в EndeavourOS

    > "Даёт возможность" тут в сравнении с другими арчеподобными дистрами по типу Manjaro или Garuda

    ложь, нет тут никакого сравнения, заявление сделано без упоминания других дистрибьютивов, как будто это уникальная фича и достоинство ендевора, хотя они для этого ничего не сделали, всё уже есть в арче

    > но при этом систему после установки намного меньше нужно точить напильником, в отличие от Arch

    как это меньше, если и там, и там мы получает такое DE, каким его задумывали разработчики, т.е. голое и ненастроенное? и откуда эти сказки про постоянное допиливание арча напильником? вся настройка всего и вся, включая логины в браузерах, почты и прочие мессенджеры, занимает пару часов, потом арч не отличается по частоте допиливания от других дистров

    > да и установку через GUI никто не отменял

    если вам нужна гигантская куча мусора в системе, как в новости - 2.7 Гб образ, - вперёд и с песней

     

  • 1.4, Аноним (-), 10:33, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    У меня одного такое, или после ванилы арча всегда стремно ставить такие сборки, где как бы все "из коробки" должно работать: и драйвера тебе, и рабочий стол, но.. кажется что система подфрижывает, и если ручками не поставил пакет рабочего стола, оно обязательно сломается.. Да и всегда эти кастомные темы (типа фиолетовый космос эндевор и зеленый от манжары) не ощущаются к месту, после ванильных пакетов арча буквально не можешь их использовать, только ручками собственная тема оформления...
    Проклятье арча никак.
     
  • 1.8, Lui Kang (?), 10:40, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как по мне, сегодня это лучший дистрибутив, для тех кому лень изучать Arch Wiki и допиливать по ней Arch. Тут почти всё допилено из коробки. И у них на сайте есть своя "Wiki", но не пользовательская, а в виде в виде авторских статей, которые написаны более понятным языков для новичков, с простыми copy-paste инструкциями.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:57, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь сама суть арча как можно больше на_это_самое в процессе.
    А тут получается сделали дистр для читеров: рач будет и не_это_самое до опупения.
    Может для тех кто хочет попробовать, но не хочет вникать.
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 11:05, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что там с используемыми репами и стабильностью? Манжара вроде как тоже для тех, кому лень открывать арч вики, но обновиться там можно только один раз
     
     
  • 3.35, Val (??), 12:23, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прочел ваши комментарии.
    вы оставляете чувство один раз поставившего арч по шпаргалке и теперь жаждущего внимания и оценки своих способностей.
     

  • 1.20, pda (ok), 11:15, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за мониторилка процессов на скрине?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:27, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В заголовке окна написано, glances.
     
  • 2.23, 12yoexpert (ok), 11:27, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    glances какой-нибудь
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:33, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то без тебя никто прочитать этого не может.
     

  • 1.25, beck (??), 11:33, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я пробовал. Ставится да, легко. Но потом всё равно приходится вникать в потроха. Мне лениво и времени нет на это.

    Поэтому использую что попроще и попривычнее. Минт.

     
  • 1.36, V2K (?), 12:31, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Из базовой поставки удалено приложение для вывода уведомлений о наличии обновлений."
    Это, что же такое творится?! Так и без калькулятора можно будет остаться...
     
     
  • 2.47, Lui Kang (?), 13:30, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно не требуется. Этот функционал можно сделать, через pacman hook, так более правильно,они это и реализовали.
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:58, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого оно стоит, если вы ставили с systemd-boot, расскажите что у вас там по размеру EFI раздела. Мне установщик ругнулся, что ему надо 1ГБ, а у меня 100МБ, в результате установка с netinstall упала на 99%.
     
     
  • 2.48, Анонимы (?), 13:33, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd-boot ожидает видеть ядро на ефи разделе
     

  • 1.46, Аноним (46), 13:27, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для документов и презентаций сойдёт, ну и для кина. Хороший корейский дистр со своей историей
     
  • 1.49, Pimp (?), 14:03, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, почему линукс наглухо зависает уже на процессе загрузки в лайвсд? Винда при этом работает отлично. Началась эта петрушка с приобретения нового компа, а именно: ryzen 5600x, gigabyte x570s ud, 32GB ram. Арч, генту, минт, дебиан - всё либо вообще не грузиться, либо валиться после загрузки в лайв, до установки даже дойти немогу.
     
     
  • 2.51, AleksK (ok), 14:26, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А видяха наверное какой-нибудь rtx3060? Проблема вероятнее всего в ней.
     
     
  • 3.52, Pimp (?), 14:32, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видяха у меня вообще доисторический динозавр и работала она всегда идеально. Я предполагаю, что просто материнская плата windows only, ведь линукс тупит даже в голой консоли на виртуалке. FreeBSD без иксов на виртуалке работает нормально, на железо ставил - работает, но только в консоли и с дикими тормозами. Короче не покупайте AMD для работы с линукс/бсд.
     
     
  • 4.55, PyPunch (?), 15:05, 28/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще забил на пекарню и теперь использую только макинтоши. Тоже много раз попадал в такую историю. Прикол в том, что для рабочей среды нужен именно юникс, а не вонючая вшивая винда. Персональный компьютер это синоним слову Windows, годится весь этот мусор только для игрушек. Кстати ты можешь выйти из этой ситуации, используя wsl.
     

  • 1.54, Аноним (54), 14:42, 28/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin.

    Так что есть UKUI и Deepin или нет? В Arch есть?

     

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