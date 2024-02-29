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Организация Open Collective Foundation приняла решение о закрытии

29.02.2024 08:30

Некоммерческая организация Open Collective Foundation, предоставляющая финансовую и юридическую поддержку некоммерческим проектам, приняла решение о закрытии в конце 2024 года. При этом важно уточнить, что в поддержании экосистемы Open Collective, предоставляющей сервисы для организации сбора пожертвований и финансирования некоммерческих проектов, участвует несколько независимых юридических лиц. Кроме закрывающейся некоммерческой организации Open Collective Foundation присутствует компания Open Collective Inc, некоммерческая организация Open Source Collective и организация Open Collective Europe.

Все эти организации полностью независимы, имеют свой персонал и цели, несмотря на схожесть названий. Например, финансовым сопровождением открытого программного обеспечения занимается организация Open Source Collective. Основным локомотивом экосистемы является компания Open Collective Inc, которая занимается поддержанием платформы совместного финансирования Open Collective. Распоряжение денежными средствами (приём, хранение и отправка денежных средств) делегировано отдельным организациям, которые могут подключиться к платформе. Закрывающаяся Open Collective Foundation была одной из таких организаций.

Другие связанные с платформой юридические лица продолжат свою работу, как продолжит функционировать и платформа совместного финансирования Open Collective, которую используют для сбора пожертвований многие открытые проекты. Изменение касается только сворачивания деятельности некоммерческой организации Open Collective Foundation, зарегистрированной в США и использующей сервисы, предоставляемые компанией Open Collective Inc.

В качестве причины закрытия Open Collective Foundation называется неэффективность используемой бизнес-модели с учётом числа предоставляемых сложных сервисов и комиссий, выплачиваемых Open Collective Inc. В конце прошлого года организация приостановила приём новых заявок и попыталась выработать стратегию решения возникших финансовых проблем, но в итоге было решено, что продолжение деятельности нецелесообразно и организация нежизнеспособна.

Платформа Open Collective используется такими проектами, как Manjaro, Flatpak, NixOS, Gitea, EndeavourOS, KeePassXC, Homebrew, Xfce, FreeCAD, PHP, F-Droid, LibreCAD, Qubes OS, Curl, Solus, LibreELEC и Neovim. При этом финансовое сопровождение Manjaro и EndeavourOS осуществляется организацией Open Collective Europe, NixOS - Stichting NixOS Foundation, а всех остальных из списка - Open Source Collective, которые не затрагивает закрытие Open Collective Foundation.

Финансирование через Open Collective Foundation было организовано примерно для 600 коллективов, в основном связанных с экологией, едой, сельским хозяйством и волонтёрской деятельностью. Для данных коллективов с 15 марта будет прекращён приём пожертвований, а начиная с 30 сентября будет приостановлен вывод средств.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.opencollective.co...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2022 год
  3. OpenNews: Проект Thunderbird опубликовал финансовые показатели за 2022 год
  4. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
  5. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Bklrexte
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60688-opencollective
Ключевые слова: opencollective
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:35, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    по слайдшоу на их главной странице всё понятно
     
  • 1.2, WE (?), 08:36, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Жизнеспособность опенсорс без корпораций на уровне поделки третьеклассника.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотел сказать без должного сообщества: заинтересованных людей?
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 09:27, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без должного сообщества

    А оно когда-то было?
    Уже взращено поколение потреб##дей, для которых опенсорс это просто "как фотошоп, только бисплатна", и которые удавятся даже за копейку доната. При этом воплей "вы нам должны!!11" на весь инет. Можете заглянуть в любую из новостей про кеды, gtk, xorg и тд.
    Это можно видеть практически по всем проектам. Причем это "сообщество" принимает в штыки практически любые попытки монетизации, вплоть до самых прайваси-френдли вроде платных бинарников.
    Хотя может где-то есть проект, который нормально финансируется сообществом... хотел бы на него посмотреть.

     
     
  • 4.13, Аноним (3), 09:41, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя может где-то есть проект, который нормально финансируется сообществом... хотел бы на него посмотреть.

    Что значит нормально? Т.е. ты хочешь сказать, что если дать миллиард денег условному сообществу, то сразу появятся на свет что-то перевернет мир относительно корпораций? Ошибаешься...

    Про корпораций:
    Microsoft дает место (Github), и именно там рождаются народные проекты, которые ты сам при должных знаниях можешь дорабатывать.

     
     
  • 5.16, Аноним (-), 09:49, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Что значит нормально?

    Нормально - это когда донатов от физлиц достаточно для разработки и развития проектов.

    Про корпорации и так понятно. Весь современный линукс написан или ими, или на их деньги.

     
     
  • 6.18, Аноним (3), 10:16, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забываешь про интерес.
    Еще раз:
    Дай незаинтересованному разработчику деньги, получишь примерно оптимизацию, как работают frontend у Youtube.
     
     
  • 7.20, Аноним (-), 10:25, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Забываешь про интерес.

    Не забываю. Интерес у разраба и так есть.
    Он уже написал что-то, этим чем-то пользуются люди, появились какие-то запросы на улучшения.

    Но ВНЕЗАПНО оказалось, что чтобы развивать проект нужно тратить больше времени.
    А у разраба есть основная работа, семья, дети, любимая собака и тд.
    И если он занимается проектом только в свободное от этого всего время, то проект развивается медленно и крайне уныло. Более того, на поддержку тоже нужны какие-то деньги - заплатить за хостинг, сайт, может заплатить дизайнеру, может нанят еще одного разработчика или оплатить аудит.

    И если бы разраб мог бы отказаться от основной работы в пользу своего хобби за счет донатов сообщества, то все были бы в плюсе:
    - разраб занимался бы любимым делом
    - сообщество получило бы качественный продукт с большим функционалом

    Но для этого у сообщество должно быть понимание что без ресурсов ничего не будет.
    Поэтому не будем обсуждать глупые фантазии))

     
     
  • 8.22, Аноним (3), 10:40, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не плодить конкуренцию и разброд и шатания надо в первую очередь вклад... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.29, Аноним (-), 10:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм гитхаб как бы принадлежит майкрософту Причем еще с 2018 8239 года Может... текст свёрнут, показать
     
  • 5.17, Admino (ok), 10:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если дать миллиард денег условному сообществу, то условное сообщество сформирует корпорацию и сделает что-то.

    Корпорация — часть сообщества, одна из форм его организации.

     
  • 5.28, Анонимусс (-), 10:53, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпорация — часть сообщества, одна из форм его организации.

    Не друг, это так не работает)
    Люди просто не хотят принимать такие простые факты.

    Просто если признать это, то окажется что сообщество оно довольно многогранно.
    И один программер может например, одновременно, работать за деньги на корпов и писать открытый проект как хобби.

    Но что еще хуже, может оказаться что люди больше связаны чем им хотелось думать.
    Что ворующих депутатов не с луны скинули, а полицай с дубинкой так вообще на соседней парте учился.

     
  • 2.5, n00by (ok), 09:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот "Опенсорс" с главной страницы:

    Bushwick Ayuda Mutua

    Minneapolis Northside Mutual Aid

    1k Project for Ukraine

    Meals of Gratitude

    North Brooklyn Mutual Aid

    Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! Defense Campaign

    Club A Kitchen

    Hardship Solidarity Fund supporting NYU Student Workers

    Ward 2 Mutual Aid

     
     
  • 3.10, аннаним (?), 09:31, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/

    "предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!"

     
     
  • 4.26, Анонимусс (-), 10:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи, откуда вы такие умные беретесь /_-
    Посмотри ниже, там кинули ссылки на их гитхаб.
    Какое отношение платформа имеет к сборам.

    ps читая коментаторов начинаю осозновать почему у нас it в такой заднице.

     
  • 3.14, Аноним (3), 09:44, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это политика, а не опенсорс.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 10:46, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот ведь опенсорс github.com/OpenCollective !
    Открытый код платформы.
    То какие к ним приходят клиенты на помощь в сборе денег, это их дело.

    У тебя ж не горит что линухом пользуются всякие Амазоны, Интелы и профие ИБМы?
    А ведь линукс фоундейшн могли бы сказать "IBM плохой, мы не будем им помогать настраивать линукс!".

     
  • 3.21, Аноним (-), 10:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что не так?
    У них открытый код для фронтенда, апи и тд. github.com/OpenCollective/ под лицензией МИТ.
    То какие у них заказывают проеты - это дело тех кто заказывает сборы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели эффективные менеджеры добравольно отказываются от бабла?
     
     
  • 2.6, n00by (ok), 09:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не отказываются: We ask for 8% of the money raised to pay our team and build technology you ask for.

    По-видимому, пожертвования делают не достаточно эффективно.

     
     
  • 3.19, пох. (?), 10:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто они решили смыться, забрав всю кассу.

     
     
  • 4.27, n00by (ok), 10:52, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда бы по тихой нарулили, для отвода глаз попросив политическое убежище, как Чулпан Хамоватая со своим детским фондом. Тут похоже, что в кризис всё это пафосное шаромыжничество со срочносборами за мзду малую перестаёт работать.
     
  • 2.15, Аноним (3), 09:45, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эффективные менджеры отказываются от бабла в пользу развала любого опенсорс сообщества
     
     
  • 3.25, 128557 (?), 10:47, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам требуется лечение.
     

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