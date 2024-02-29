Организация Open Collective Foundation приняла решение о закрытии

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты хотел сказать без должного сообщества: заинтересованных людей?

3.8 , Аноним ( - ), 09:27, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без должного сообщества А оно когда-то было?

Уже взращено поколение потреб##дей, для которых опенсорс это просто "как фотошоп, только бисплатна", и которые удавятся даже за копейку доната. При этом воплей "вы нам должны!!11" на весь инет. Можете заглянуть в любую из новостей про кеды, gtk, xorg и тд.

Это можно видеть практически по всем проектам. Причем это "сообщество" принимает в штыки практически любые попытки монетизации, вплоть до самых прайваси-френдли вроде платных бинарников.

Хотя может где-то есть проект, который нормально финансируется сообществом... хотел бы на него посмотреть.

4.13 , Аноним ( 3 ), 09:41, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя может где-то есть проект, который нормально финансируется сообществом... хотел бы на него посмотреть. Что значит нормально? Т.е. ты хочешь сказать, что если дать миллиард денег условному сообществу, то сразу появятся на свет что-то перевернет мир относительно корпораций? Ошибаешься... Про корпораций:

Microsoft дает место (Github), и именно там рождаются народные проекты, которые ты сам при должных знаниях можешь дорабатывать.

5.16 , Аноним ( - ), 09:49, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Что значит нормально? Нормально - это когда донатов от физлиц достаточно для разработки и развития проектов. Про корпорации и так понятно. Весь современный линукс написан или ими, или на их деньги.

6.18 , Аноним ( 3 ), 10:16, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Забываешь про интерес.

Еще раз:

Дай незаинтересованному разработчику деньги, получишь примерно оптимизацию, как работают frontend у Youtube.

7.20 , Аноним ( - ), 10:25, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Забываешь про интерес. Не забываю. Интерес у разраба и так есть.

Он уже написал что-то, этим чем-то пользуются люди, появились какие-то запросы на улучшения. Но ВНЕЗАПНО оказалось, что чтобы развивать проект нужно тратить больше времени.

А у разраба есть основная работа, семья, дети, любимая собака и тд.

И если он занимается проектом только в свободное от этого всего время, то проект развивается медленно и крайне уныло. Более того, на поддержку тоже нужны какие-то деньги - заплатить за хостинг, сайт, может заплатить дизайнеру, может нанят еще одного разработчика или оплатить аудит. И если бы разраб мог бы отказаться от основной работы в пользу своего хобби за счет донатов сообщества, то все были бы в плюсе:

- разраб занимался бы любимым делом

- сообщество получило бы качественный продукт с большим функционалом Но для этого у сообщество должно быть понимание что без ресурсов ничего не будет.

Поэтому не будем обсуждать глупые фантазии))

8.22 , Аноним ( 3 ), 10:40, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чтобы не плодить конкуренцию и разброд и шатания надо в первую очередь вклад... 9.29 , Аноним ( - ), 10:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эм гитхаб как бы принадлежит майкрософту Причем еще с 2018 8239 года Может... 5.17 , Admino ( ok ), 10:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если дать миллиард денег условному сообществу, то условное сообщество сформирует корпорацию и сделает что-то. Корпорация — часть сообщества, одна из форм его организации.

5.28 , Анонимусс (-), 10:53, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Корпорация — часть сообщества, одна из форм его организации. Не друг, это так не работает)

Люди просто не хотят принимать такие простые факты. Просто если признать это, то окажется что сообщество оно довольно многогранно.

И один программер может например, одновременно, работать за деньги на корпов и писать открытый проект как хобби. Но что еще хуже, может оказаться что люди больше связаны чем им хотелось думать.

Что ворующих депутатов не с луны скинули, а полицай с дубинкой так вообще на соседней парте учился.

2.5 , n00by ( ok ), 09:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот "Опенсорс" с главной страницы: Bushwick Ayuda Mutua Minneapolis Northside Mutual Aid 1k Project for Ukraine Meals of Gratitude North Brooklyn Mutual Aid Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! Defense Campaign Club A Kitchen Hardship Solidarity Fund supporting NYU Student Workers Ward 2 Mutual Aid

3.10 , аннаним ( ? ), 09:31, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / –

"предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!" 4.26 , Анонимусс (-), 10:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Господи, откуда вы такие умные беретесь /_-

Посмотри ниже, там кинули ссылки на их гитхаб.

Какое отношение платформа имеет к сборам. ps читая коментаторов начинаю осозновать почему у нас it в такой заднице.

3.14 , Аноним ( 3 ), 09:44, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это политика, а не опенсорс.

4.24 , Аноним ( - ), 10:46, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так вот ведь опенсорс github.com/OpenCollective !

Открытый код платформы.

То какие к ним приходят клиенты на помощь в сборе денег, это их дело. У тебя ж не горит что линухом пользуются всякие Амазоны, Интелы и профие ИБМы?

А ведь линукс фоундейшн могли бы сказать "IBM плохой, мы не будем им помогать настраивать линукс!".

3.21 , Аноним ( - ), 10:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что не так?

У них открытый код для фронтенда, апи и тд. github.com/OpenCollective/ под лицензией МИТ.

То какие у них заказывают проеты - это дело тех кто заказывает сборы.

