Выпуск дистрибутива EndeavourOS 23.11

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:11, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю, как можно не осилить установку Arch Linux или там Gentoo, там же есть хендбук, мануалы! Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками. Речь же про установку Arch? Если установил, то что там можно не осилить? Настройку, ну так там так же мануалы и хендбуки.

3.14 , Аноним ( 13 ), 12:13, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > «Читай и делай что написано!» чёртов Т9

3.17 , beck ( ?? ), 13:08, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками Взял Арч, запустил на своём х220. Вайфай не нашёл, упал в кернел паник. Взял макбук 2011. Аналогично. Может кому это и нормально, жить в конце 90-х, но я лично предпочитаю дистрибутивы, которые из коробки подтягивают всё железо автоматически.

4.24 , Аноним ( 24 ), 14:03, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возьми другой дистрибутив на том же ядре - он точно так же упадёт. Ты не знал? Вот этот нюанс и объясняет твой выбор.

5.30 , Аноним ( 30 ), 14:10, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа. Один запускается на старом ноуте и вайфай подцепляет, а другой падает в панику. Так что он не одинок. Правда я в результате остановился на Дебиан.

6.34 , Аноним ( 24 ), 14:28, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа. Ты не одинок в проблеме понимания смысла "на том же ядре", раз уж и beck не понимает, вас минимум двое.

4.31 , Аноним ( 31 ), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если у тебя только леново и эпл, то установка арча - не главная твоя проблема, тебе к врачу нужно

2.20 , Аноним ( 20 ), 13:49, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как можно не осилить арчинстал? Там же все через менюшки делаешь, и через пару минут готов десктопный линукс с ГУИ.

3.29 , Аноним ( 30 ), 14:09, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там можно выбрать какую среду рабочего стола установить?

4.36 , Аноним ( 20 ), 14:35, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да

5.38 , Аноним ( 30 ), 14:47, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А много их? Просто я пробовал поставить отсюда, https://wiki.archlinux.org/title/Desktop_environment не сказать что получилось поставить все. Может мне нужно пройти процедуру по испрямлению рук, а может мейнтейнеры забили.

3.32 , Аноним ( 31 ), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это который грохули за ненадобностью, а теперь хипстота пытается его воскресить?

4.37 , Аноним ( 20 ), 14:37, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где грохнули? Он на месте. https://archlinux.org/packages/extra/any/archinstall/

