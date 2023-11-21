Выпуск дистрибутива EndeavourOS 23.11

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|1.4, Аноним (4), 11:13, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ментейнеры или обоинатягиватели и библиотеко перекладыватели ? Косплеите под дебилов да ? Вкурсе что надо делать сборку на сверх старом устройстве и диск ссд только поможет или нет?
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|2.13, Аноним (13), 12:11, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю, как можно не осилить установку Arch Linux или там Gentoo, там же есть хендбук, мануалы! Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками.
Речь же про установку Arch? Если установил, то что там можно не осилить? Настройку, ну так там так же мануалы и хендбуки.
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|3.17, beck (??), 13:08, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками
Взял Арч, запустил на своём х220. Вайфай не нашёл, упал в кернел паник. Взял макбук 2011. Аналогично.
Может кому это и нормально, жить в конце 90-х, но я лично предпочитаю дистрибутивы, которые из коробки подтягивают всё железо автоматически.
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|4.24, Аноним (24), 14:03, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возьми другой дистрибутив на том же ядре - он точно так же упадёт. Ты не знал? Вот этот нюанс и объясняет твой выбор.
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|5.30, Аноним (30), 14:10, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа. Один запускается на старом ноуте и вайфай подцепляет, а другой падает в панику. Так что он не одинок. Правда я в результате остановился на Дебиан.
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|6.34, Аноним (24), 14:28, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа.
Ты не одинок в проблеме понимания смысла "на том же ядре", раз уж и beck не понимает, вас минимум двое.
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|4.31, Аноним (31), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если у тебя только леново и эпл, то установка арча - не главная твоя проблема, тебе к врачу нужно
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|2.20, Аноним (20), 13:49, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как можно не осилить арчинстал? Там же все через менюшки делаешь, и через пару минут готов десктопный линукс с ГУИ.
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|3.32, Аноним (31), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это который грохули за ненадобностью, а теперь хипстота пытается его воскресить?
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|1.8, Аноним (8), 11:25, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользуюсь эндевором с декабря под линукс-игры. В октябре пришлось переустановить.
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|2.9, Аноним (8), 11:27, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Изменены права доступа к разделу EFI для исключения проблем при двойной загрузке с Windows.
Вот из-за проблем в загрузке пришлось переустановить.
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|2.12, Аноним (4), 12:07, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучшей системы ещё нет её может сделать только griggorii , но ему закрыли финансирование
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|1.11, Аноним (11), 12:03, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE Плазмочка намного лучше недокрысы. Всё правильно слелали. По умолчанию должно быть нормальное ДЕ, а не поделия, которые навязывают корпорации чтобы пользователь ужаснулся с их убогости и пошёл платить за Винду от страха.
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|2.18, Аноним (18), 13:43, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы только кэдэеша не падала намертво после установки очередной темки, в отличие от крыски
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|3.25, Аноним (25), 14:03, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, кеды хоть тяжелее, это более целостное рабочее окружение. Актуальность крысы упала после перехода на GTK3.
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|1.15, Второй из Кукуева (?), 12:25, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола
> Для тех кто привык к оформлению Xfce для KDE предложена возможность выбора темы оформления, стилизованной под Xfce.
Чо?
Так 1 или 2?
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|2.27, Аноним (30), 14:07, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пользовался archinstall, но из первой попавшейся статьи следует описание что там предлагаются какие-то настройки при установке. В сабже все просто, не сложнее Дебиан, просто нажимать кнопку Далее.
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|1.23, Аноним (30), 14:03, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>из репозитория один из типовых рабочих столов на основе
>Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов
В ванильном Арч больше сред рабочего стола (СРС) заявленно, что-то долго они ковыряются.
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