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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 23.11

21.11.2023 09:52

Представлен выпуск проекта EndeavourOS 23.11 "Galileo", пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 2.4 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM).

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом KDE по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новой версии:

  • Базовое live-окружение переведено с использования рабочего стола Xfce на KDE Plasma. KDE также теперь предлагается по умолчанию при стационарной установке в offline-режиме. Изменение объясняется желанием упростить разработку и сопровождение. При использовании online-режима установки как и прежде можно выбрать любое другое пользовательское окружение на свой вкус. Для тех кто привык к оформлению Xfce для KDE предложена возможность выбора темы оформления, стилизованной под Xfce.
  • В приложении Welcome обеспечена поддержка KDE и добавлен интерфейс выбора языка.
  • Из инсталлятора убрана возможность установки неофициальных редакций (Sway, Qtile, BSPWM, Openbox и Worm), поддерживаемых сообществом. Для установки неофициальных редакций теперь нужно выбрать пункт "без рабочего стола" и установить желаемое альтернативное пользовательское окружение в ручном режиме.
  • По умолчанию в новых установках включено определение имени хоста локальной системы для упрощения организации печати на сетевой принтер.
  • При выборе systemd-boot задействовано шифрование разделов с использованием формата LUKS2 и алгоритма argon2.
  • Для исключения конфликтов между пакетами отключена возможность установки более одного пользовательского окружения из инсталлятора.
  • В инсталляторе переделан экран выбора пакетов для установки.
  • Изменены права доступа к разделу EFI для исключения проблем при двойной загрузке с Windows.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 6.6, инсталлятор calamares 23.11.1.1, firefox 119.0.1, mesa 23.2.1, xorg-server 21.1.9 и nvidia-dkms 545.29.02.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/s...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.12
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2023.09
  5. OpenNews: Прекращена разработка дистрибутива Antergos
  6. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60157-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros, antergos, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ментейнеры или обоинатягиватели и библиотеко перекладыватели ? Косплеите под дебилов да ? Вкурсе что надо делать сборку на сверх старом устройстве и диск ссд только поможет или нет?
     
  • 1.5, Вебмакака (?), 11:13, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    как раз для меня, я арчик не осилил
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:11, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, как можно не осилить установку Arch Linux или там Gentoo, там же есть хендбук, мануалы! Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками.

    Речь же про установку Arch? Если установил, то что там можно не осилить? Настройку, ну так там так же мануалы и хендбуки.

     
     
  • 3.14, Аноним (13), 12:13, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Читай и делай что написано!»

    чёртов Т9

     
  • 3.17, beck (??), 13:08, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Читай и летай что написано! Чтоб не осилить , надо либо не уметь читать, либо быть не внимательным и читать с ошибками

    Взял Арч, запустил на своём х220. Вайфай не нашёл, упал в кернел паник. Взял макбук 2011.  Аналогично.

    Может кому это и нормально, жить в конце 90-х, но я лично предпочитаю дистрибутивы, которые из коробки подтягивают всё железо автоматически.

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:03, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми другой дистрибутив на том же ядре - он точно так же упадёт. Ты не знал? Вот этот нюанс и объясняет твой выбор.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 14:10, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа. Один запускается на старом ноуте и вайфай подцепляет, а другой падает в панику. Так что он не одинок. Правда я в результате остановился на Дебиан.
     
     
  • 6.34, Аноним (24), 14:28, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вчера скачал на флешку дистрибутивы для старого железа.

    Ты не одинок в проблеме понимания смысла "на том же ядре", раз уж и beck не понимает, вас минимум двое.

     
  • 4.31, Аноним (31), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если у тебя только леново и эпл, то установка арча - не главная твоя проблема, тебе к  врачу нужно
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:49, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как можно не осилить арчинстал? Там же все через менюшки делаешь, и через пару минут готов десктопный линукс с ГУИ.
     
     
  • 3.29, Аноним (30), 14:09, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там можно выбрать какую среду рабочего стола установить?
     
     
  • 4.36, Аноним (20), 14:35, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
     
  • 5.38, Аноним (30), 14:47, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А много их? Просто я пробовал поставить отсюда, https://wiki.archlinux.org/title/Desktop_environment не сказать что получилось поставить все. Может мне нужно пройти процедуру по испрямлению рук, а может мейнтейнеры забили.
     
  • 3.32, Аноним (31), 14:12, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это который грохули за ненадобностью, а теперь хипстота пытается его воскресить?
     
     
  • 4.37, Аноним (20), 14:37, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где грохнули? Он на месте. https://archlinux.org/packages/extra/any/archinstall/
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:25, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь эндевором с декабря под линукс-игры. В октябре пришлось переустановить.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 11:27, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Изменены права доступа к разделу EFI для исключения проблем при двойной загрузке с Windows.

    Вот из-за проблем в загрузке пришлось переустановить.

     
  • 2.26, Аноним (26), 14:05, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/58371-steamos
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:44, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшая арка это artix. А эта пионерская поделка не нужна.
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 12:07, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучшей системы ещё нет её может сделать только griggorii , но ему закрыли финансирование
     
     
  • 3.28, Аноним (30), 14:08, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто это и почему закрыли? А без денег слабо?
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:03, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDE Плазмочка намного лучше  недокрысы. Всё правильно слелали. По умолчанию должно быть нормальное ДЕ, а не поделия, которые навязывают корпорации чтобы пользователь ужаснулся с их убогости и пошёл платить за Винду от страха.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:43, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы только кэдэеша не падала намертво после установки очередной темки, в отличие от крыски
     
     
  • 3.21, Аноним (30), 13:59, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враньё.
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:03, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кеды хоть тяжелее, это более целостное рабочее окружение. Актуальность крысы упала после перехода на GTK3.
     

  • 1.15, Второй из Кукуева (?), 12:25, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола
    > Для тех кто привык к оформлению Xfce для KDE предложена возможность выбора темы оформления, стилизованной под Xfce.

    Чо?
    Так 1 или 2?

     
  • 1.16, pic (?), 12:43, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GUI для Arch Linux, мда.
     
  • 1.19, Аноним (20), 13:47, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл ендеавоура, если есть archinstall?
     
     
  • 2.27, Аноним (30), 14:07, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользовался archinstall, но из первой попавшейся статьи следует описание что там предлагаются какие-то настройки при установке. В сабже все просто, не сложнее Дебиан, просто нажимать кнопку Далее.
     

  • 1.22, Аноним (30), 14:00, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж перестал в рандомном месте инсталляции прерываться с ошибкой?
     
  • 1.23, Аноним (30), 14:03, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >из репозитория один из типовых рабочих столов на основе
    >Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов

    В ванильном Арч больше сред рабочего стола (СРС) заявленно, что-то долго они ковыряются.

     
  • 1.33, Аноним (33), 14:22, 21/11/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:31, 21/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не даром Steam выбрало Arch c KDE!
     
     
  • 2.39, Аноним (30), 14:48, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь объясни почему. Для меня не очевиден выбор.
     
     
  • 3.40, pic (?), 15:00, 21/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это молодой папонт, не окаменелый.
     

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