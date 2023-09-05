Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.7 ГБ), GNOME (3.5 ГБ) и Xfce (3.5 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Особенности выпуска: Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 44, в котором продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita (на GTK4 среди прочего переведена пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter). В диалог выбора файлов добавлен режим отображения содержимого в форме сетки значков. Внесены многочисленные изменения в конфигуратор. В меню быстрого изменения настроек добавлена секция для управления Bluetooth.

Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.27 и KDE Gear 23.08. В новой ворсии расширены возможности мозаичной компоновки окон, проведена реструктуризация конфигуратора, добавлен модуль для настройки полномочий Flatpak-пакетов, переработан виджет настройки раскладки экранов, продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland, в файловом менеджере Dolphin по умолчанию скрыты временные файлы и файлы с резервными копиями.

Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.

Ядро Linux обновлено до версии 6.5, дополнительно доступны пакеты с выпусками 6.1 и 5.15.



