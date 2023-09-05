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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0

05.09.2023 14:52

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.7 ГБ), GNOME (3.5 ГБ) и Xfce (3.5 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 44, в котором продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita (на GTK4 среди прочего переведена пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter). В диалог выбора файлов добавлен режим отображения содержимого в форме сетки значков. Внесены многочисленные изменения в конфигуратор. В меню быстрого изменения настроек добавлена секция для управления Bluetooth.
  • Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.27 и KDE Gear 23.08. В новой ворсии расширены возможности мозаичной компоновки окон, проведена реструктуризация конфигуратора, добавлен модуль для настройки полномочий Flatpak-пакетов, переработан виджет настройки раскладки экранов, продолжено улучшение работы сеанса на базе протокола Wayland, в файловом менеджере Dolphin по умолчанию скрыты временные файлы и файлы с резервными копиями.
  • Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.5, дополнительно доступны пакеты с выпусками 6.1 и 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.1
  3. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
  4. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.0
  6. OpenNews: Проект Pine64 представил планшетный ПК PineTab2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59717-manjaro
Ключевые слова: manjaro, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:02, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ума не приложу зачем ролингу релизы.
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 15:07, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Действительно, ведь гораздо проще установить LiveCD 0.0.0.1 версию, а потом уже обновить.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 15:09, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:24, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, проще. Срезы делаются каждый месяц:
    https://archlinux.org/download/
    Релизы не нужны.
     
  • 3.8, dannyD (?), 15:32, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>LiveCD 0.0.0.1 версию

    i686 держит? или надо начинать с 486 ?

     
  • 2.13, Lost Inside (ok), 15:59, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Возможно, для вящей стабильности (у Manjaro свои репы), хотя, как по мне, Arch для использования на хомячьих станциях вполне стабилен.
     
  • 2.18, Аноним (-), 16:20, 05/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Анонимнейший (?), 15:11, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    10 лет на арче, полет нормальный.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:15, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вот однажды сабж скачал, поставил на барел метал, загрузил, обновил, перезагрузил и всё. Не грузился.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 15:25, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное, что брат жив, а остальное - не важно.
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:45, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не гружусь установкой линуха и перезагрузкой системы. Не стоит оно того чтобы грузиться этим, братишка.
     

  • 1.10, Аноним (9), 15:47, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, зачем это надо если есть оригинальный Арч? Прошлое виндовых сборочек все никак не отпустит или что? Там даже инсталлятор запилили уже для домохозяек. Ладно я бы еще понял, если б система инициализации была другая или еще какое существенное отличие, но зачем очередной ZverDVD ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:55, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оригинальный рач уныл и убог, слишком много доработки требует буквально всё. Но, пакеты свежие, и тестирование какое-никакое благодаря нему (это те ребята которые компилируется значит работает), а значит, можно что-то из этого собрать.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:00, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно чуть подробнее? Для тех кто ни арча, ни манджары в глаза не видел.
    У них разный набор софта из коробки? Какое-то особенное допиленное ДЕ? Другие сеттинги?
    Потому что из описания ничего не понятно, те же кеды или гном, ну и другие менее популярные.
    Или речь про "снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы."?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:06, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них самый уродливый гном, который я за последний десяток лет видел.
     
     
  • 5.19, anonimus (?), 16:23, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато самая вылизанная КДЕ плазма
     
     
  • 6.22, Аноним (9), 16:36, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вылизанная, в смысле, удовлетворенная?
     
  • 2.15, Lost Inside (ok), 16:02, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит - зачем? А как же ачивка "обновил релиз без косяков"?
     

  • 1.12, СтальнойБиндер (?), 15:58, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже линукс форкают ради возможности создания собственного сайта и продажи на нем мерча не по теме ОС
     
     
  • 2.16, Анонимусс (?), 16:02, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорее хотя потешить ЧСВ - "я создал целый новый дистрибутив линукса!"
    Или просто находят фатальный недостаток и, подумав, что у них ну точно получится лучше, запиливают свой.
     

  • 1.21, anonimus (?), 16:27, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то был замечательный дистр. Но чем дальше, тем хуже и хуже.
    Ну и если у кого лимитированный интернет, категорически противопоказано. Обновление могут каждый месяц выходить, а то и чаще, а обновиться - несколько гигов. По сути всю систему со всеми программами заново скачать надо. А если не обновишься, то больше ни одной программы из репозитория не поставишь (пока не обновишься).
    года за 4-5 прямо реально испортился дистр. Пришлось искать замену.
     

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