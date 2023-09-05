Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0

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|2.2, ИмяХ (?), 15:07, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Действительно, ведь гораздо проще установить LiveCD 0.0.0.1 версию, а потом уже обновить.
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|3.8, dannyD (?), 15:32, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>LiveCD 0.0.0.1 версию
i686 держит? или надо начинать с 486 ?
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|2.13, Lost Inside (ok), 15:59, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Возможно, для вящей стабильности (у Manjaro свои репы), хотя, как по мне, Arch для использования на хомячьих станциях вполне стабилен.
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|2.5, Аноним (5), 15:15, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я вот однажды сабж скачал, поставил на барел метал, загрузил, обновил, перезагрузил и всё. Не грузился.
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|3.9, Аноним (9), 15:45, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже не гружусь установкой линуха и перезагрузкой системы. Не стоит оно того чтобы грузиться этим, братишка.
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|1.10, Аноним (9), 15:47, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объясните, зачем это надо если есть оригинальный Арч? Прошлое виндовых сборочек все никак не отпустит или что? Там даже инсталлятор запилили уже для домохозяек. Ладно я бы еще понял, если б система инициализации была другая или еще какое существенное отличие, но зачем очередной ZverDVD ?
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|2.11, Аноним (11), 15:55, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оригинальный рач уныл и убог, слишком много доработки требует буквально всё. Но, пакеты свежие, и тестирование какое-никакое благодаря нему (это те ребята которые компилируется значит работает), а значит, можно что-то из этого собрать.
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|3.14, Аноним (14), 16:00, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно чуть подробнее? Для тех кто ни арча, ни манджары в глаза не видел.
У них разный набор софта из коробки? Какое-то особенное допиленное ДЕ? Другие сеттинги?
Потому что из описания ничего не понятно, те же кеды или гном, ну и другие менее популярные.
Или речь про "снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы."?
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|4.17, Аноним (17), 16:06, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У них самый уродливый гном, который я за последний десяток лет видел.
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|1.12, СтальнойБиндер (?), 15:58, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже линукс форкают ради возможности создания собственного сайта и продажи на нем мерча не по теме ОС
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|2.16, Анонимусс (?), 16:02, 05/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скорее хотя потешить ЧСВ - "я создал целый новый дистрибутив линукса!"
Или просто находят фатальный недостаток и, подумав, что у них ну точно получится лучше, запиливают свой.
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|1.21, anonimus (?), 16:27, 05/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то был замечательный дистр. Но чем дальше, тем хуже и хуже.
Ну и если у кого лимитированный интернет, категорически противопоказано. Обновление могут каждый месяц выходить, а то и чаще, а обновиться - несколько гигов. По сути всю систему со всеми программами заново скачать надо. А если не обновишься, то больше ни одной программы из репозитория не поставишь (пока не обновишься).
года за 4-5 прямо реально испортился дистр. Пришлось искать замену.
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