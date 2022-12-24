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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.0

24.12.2022 20:42

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.5 ГБ), GNOME (3.3 ГБ) и Xfce (3.2 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Основные новшества:

  • До выпуска Xfce 4.18 обновлено пользовательское окружение в основной редакции дистрибутива.
  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 43. Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек. В переключателе внешнего вида появилась поддержка создания собственных динамических обоев. Добавлено приложение Gradience для настройки темы оформления. Возвращён зелёный стиль.
  • Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.26 и KDE Gear 22.12.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.1, дополнительно доступны пакеты с выпусками 5.10 и 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3
  3. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
  5. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58385-manjaro
Ключевые слова: manjaro, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:46, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Основное «новшество»: отключили возможность декода видео через видеокарту.
     
     
  • 2.3, AleksK (ok), 20:52, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты путаешь с федорой
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 21:28, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Подтверждаю, отключили. Пришлось поставить пакеты из арча, чтоб работало.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:46, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Пришлось поставить пакеты из арча, чтоб работало.

    краткий гайд, как заставить работать что-то в манжаре. от себя добавлю: в идеале после установки манжары снести все пакеты, в имени которых есть manjaro, поменять репы на арчевские и переустановить все пакеты. есть шанс, что после этого система будет работать

     
     
  • 5.16, Аноним (5), 23:15, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня такая ситуация, что я вынужден сидеть на манджаре, ибо там есть ядро 5.4, на котором адекватно работает дискретная карточка, ибо на новых ядрах дискретка никогда не отключается, шумит и греет ноут.
     
  • 5.17, Аноним (17), 23:19, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как приготовить пельмени: вначале варим картошку, потом выкладываем ее на тарелку и непосредственно перед употреблением заменяем пельменями.
     
     
  • 6.39, Аноним (12), 01:32, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вообще пару раз я реально так ставил, потому что на стоковом арчевском образе отказывались работать одновременно eth и wifi, например. самое геморное потом - вычищать рукожопые конфиги
     
  • 2.10, coocos (?), 22:21, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой плеер? Какая видеокарта?
     
     
  • 3.31, Советский инженер на пенсии (?), 00:10, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плееры остались в 00-х с 98 виндой. Сейчас всё в браузере, даже приложения. С разморозкой!
     
     
  • 4.38, Аноним (12), 01:30, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это если медведь на ухо наступил или нет денег на наушники со звуковухой
     
     
  • 5.40, Советский инженер на пенсии (?), 03:01, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть плеер играет аудио лучше чем через браузер? Ну понятно.
     

  • 1.2, Анна Нист (?), 20:49, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Недавно накатил таки Manjaro... вместо дистра теперь ломают стереотипы. Спасибо!
    Всё же действительно хорош для десктопа.
     
  • 1.4, Perfumero (?), 21:09, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не смог установить, вылетает после согласия на установку системы.
    Печально((
     
     
  • 2.8, Аноним (17), 21:52, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вылетает

    Добро пожаловать в арчемирок.

     

  • 1.6, th3m3 (ok), 21:28, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где нескучные обои?
     
     
  • 2.18, user32.dll (?), 23:21, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анимэобои можно просто вообразить, ибо фантазия это реальность
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:32, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    таки 21.3 или 22
     
     
  • 2.14, dannyD (?), 23:00, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    гы-гы)))

    где 22.0 а где 21.3.7

    %)))

     
  • 2.22, Анони (?), 23:33, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    троллинг релиз
     

  • 1.9, Driglu4it (?), 22:20, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чем мне нравится этот дистрибутив - из коробки работает intel+nvidia для переключения графики. Ни в одном другом не видел подобного.
     
     
  • 2.20, Андрей (??), 23:30, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В linux mint из коробки работает переключение.
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:03, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всмысле со встроенной интел можно переключить на дискретную нвидия и заработает? А что на других дистрибутивах так не работает?
     

  • 1.11, Аноним (12), 22:43, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хорошо, что у них отдельные репы, форум и вики. они своими кривыми руками не мешают жить арчеводам
     
     
  • 2.13, dannyD (?), 22:57, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:08, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К сожалению не мое, не люблю зеленый цвет.
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 00:09, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не понимаю эту моду на зелёный цвет, что Минт, что манджаро.
     
  • 2.33, dannyD (?), 00:17, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не просто "зелёный", а ВЫРВИГЛАЗНО зелёный.

    DNA errors detected.

     

  • 1.19, Анони (?), 23:30, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тем временем в Базальте К 10.1 прилетел FHD HiDPI эксклюзивно для Иксов (на вялом нет, но скрины не делаются) (опять-двадцать-пять 5.25.5):
    https://imageup.ru/img171/4135577/screenshot_20221224_232530.png.html
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 00:53, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всем пофиг, что там происходит в "продукции" ООО Рога и Копыта
     

  • 1.21, Аноним (21), 23:31, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    manjarno.snorlax.sh
     
     
  • 2.23, Анони (?), 23:35, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой хороший HTML-код. Сразу видно ни одного скрипта.
     
     
  • 3.34, Советский инженер на пенсии (?), 00:17, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад что хоть что-то загрузилось на твоём 4 пне?
     

  • 1.24, Аноним (24), 23:41, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как поведет себя на ноуте с agpu 680m?
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:45, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прочитал "KDE 3.5".
    Обрадовался.
    Прочитал дальше, "ГБ".
    Погрустнел обратно.
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 00:08, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо грустить, можно поставить Trinity TDE.
     
     
  • 3.32, Советский инженер на пенсии (?), 00:14, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Trinity TDE.

    Только если у тебя квадратный монитор 800х600 из прошлого века.

     
  • 3.35, dannyD (?), 00:27, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity TDE

    это "ота эклектика" ?

    спс, пешком постою. (c)


    ---

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)

    "Эклектика в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления зданий или художественных изделий, имеющих иной смысл и назначение. Эклектика в искусстве обычно служит эффектной декорацией для произведения культуры, ещё не выработавшей собственного стиля. Поэтому эклектика в большинстве случаев означает отсутствие стилевой целостности."

     

  • 1.27, Аноним (26), 00:07, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа?
    Я тоже самое спрашивал про Линукс Минт, так и не получил ответа, в этот раз тоже не надеюсь.
    Переключился на endeavouros, больше нравится, по крайней практически ванильный Arch.
     
     
  • 2.37, Аноним (36), 01:01, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа?

    УТП сабжа в СБУА (сверх-быстрая установка арча). С другой стороны, почему бы просто не УСА (установить сам арч), тогда не придется пользоваться ОПБНА (очередными поделками, базирующимися на арче). Это я еще не заикаюсь про то, что арч сам по себе не несет никакой ценности, чтобы пользоваться им или его деривативами. Лучшие дистры на свете - Fedora (установил и забыл, дистр для успешных занятых людей), Gentoo (любителям покопаться в кишках линукса), NixOS (профессионалам покопаться в кишках линукса).

     

  • 1.29, Советский инженер на пенсии (?), 00:09, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Самый васянский дистрибутив. Полноправный преемник расово верного и православного BolgenOS.
     
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