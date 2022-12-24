Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.0

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.5 ГБ), GNOME (3.3 ГБ) и Xfce (3.2 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Основные новшества: До выпуска Xfce 4.18 обновлено пользовательское окружение в основной редакции дистрибутива.

Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 43. Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек. В переключателе внешнего вида появилась поддержка создания собственных динамических обоев. Добавлено приложение Gradience для настройки темы оформления. Возвращён зелёный стиль.

Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.26 и KDE Gear 22.12.

Ядро Linux обновлено до версии 6.1, дополнительно доступны пакеты с выпусками 5.10 и 5.15.



