Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.0

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|1.1, Аноним (1), 20:46, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Основное «новшество»: отключили возможность декода видео через видеокарту.
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|3.5, Аноним (5), 21:28, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Подтверждаю, отключили. Пришлось поставить пакеты из арча, чтоб работало.
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|4.12, Аноним (12), 22:46, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Пришлось поставить пакеты из арча, чтоб работало.
краткий гайд, как заставить работать что-то в манжаре. от себя добавлю: в идеале после установки манжары снести все пакеты, в имени которых есть manjaro, поменять репы на арчевские и переустановить все пакеты. есть шанс, что после этого система будет работать
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|5.16, Аноним (5), 23:15, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такая ситуация, что я вынужден сидеть на манджаре, ибо там есть ядро 5.4, на котором адекватно работает дискретная карточка, ибо на новых ядрах дискретка никогда не отключается, шумит и греет ноут.
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|5.17, Аноним (17), 23:19, 24/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как приготовить пельмени: вначале варим картошку, потом выкладываем ее на тарелку и непосредственно перед употреблением заменяем пельменями.
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|6.39, Аноним (12), 01:32, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вообще пару раз я реально так ставил, потому что на стоковом арчевском образе отказывались работать одновременно eth и wifi, например. самое геморное потом - вычищать рукожопые конфиги
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|4.38, Аноним (12), 01:30, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это если медведь на ухо наступил или нет денег на наушники со звуковухой
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|1.2, Анна Нист (?), 20:49, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Недавно накатил таки Manjaro... вместо дистра теперь ломают стереотипы. Спасибо!
Всё же действительно хорош для десктопа.
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|1.9, Driglu4it (?), 22:20, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чем мне нравится этот дистрибутив - из коробки работает intel+nvidia для переключения графики. Ни в одном другом не видел подобного.
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|2.26, Аноним (26), 00:03, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всмысле со встроенной интел можно переключить на дискретную нвидия и заработает? А что на других дистрибутивах так не работает?
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|1.11, Аноним (12), 22:43, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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хорошо, что у них отдельные репы, форум и вики. они своими кривыми руками не мешают жить арчеводам
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|2.30, Аноним (26), 00:09, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не понимаю эту моду на зелёный цвет, что Минт, что манджаро.
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|2.33, dannyD (?), 00:17, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не просто "зелёный", а ВЫРВИГЛАЗНО зелёный.
DNA errors detected.
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|2.36, Аноним (36), 00:53, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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всем пофиг, что там происходит в "продукции" ООО Рога и Копыта
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|1.25, Аноним (25), 23:45, 24/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прочитал "KDE 3.5".
Обрадовался.
Прочитал дальше, "ГБ".
Погрустнел обратно.
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|3.35, dannyD (?), 00:27, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Trinity TDE
это "ота эклектика" ?
спс, пешком постою. (c)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Эклектика_(архитектура)
"Эклектика в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления зданий или художественных изделий, имеющих иной смысл и назначение. Эклектика в искусстве обычно служит эффектной декорацией для произведения культуры, ещё не выработавшей собственного стиля. Поэтому эклектика в большинстве случаев означает отсутствие стилевой целостности."
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|1.27, Аноним (26), 00:07, 25/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа?
Я тоже самое спрашивал про Линукс Минт, так и не получил ответа, в этот раз тоже не надеюсь.
Переключился на endeavouros, больше нравится, по крайней практически ванильный Arch.
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|2.37, Аноним (36), 01:01, 25/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В чем уникальное торговое предложение (УТП) сабжа?
УТП сабжа в СБУА (сверх-быстрая установка арча). С другой стороны, почему бы просто не УСА (установить сам арч), тогда не придется пользоваться ОПБНА (очередными поделками, базирующимися на арче). Это я еще не заикаюсь про то, что арч сам по себе не несет никакой ценности, чтобы пользоваться им или его деривативами. Лучшие дистры на свете - Fedora (установил и забыл, дистр для успешных занятых людей), Gentoo (любителям покопаться в кишках линукса), NixOS (профессионалам покопаться в кишках линукса).
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