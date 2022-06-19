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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3

19.06.2022 09:21

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.5 ГБ), GNOME (3.3 ГБ) и Xfce (3.2 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Основные новшества:

  • Инсталлятор обновлён до свежего выпуска фреймворка Calamares. В модуле инсталлятора для редакторования дисковых разделов расширена поддержка шифрованных разделов LUKS. В модуле начального создания пользователей реализован список запрещённых имён учётных записей и имён хостов, которые пересекаются с именами, используемыми в процессе установки.
  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 42, в котором реализованы глобальные настройки тёмного стиля оформления интерфейса. Для приложений предусмотрена возможность раздельного включения светлого или тёмного оформления, независимо от общего системного стиля. Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Оптимизирована отрисовка приложений, работающих в полноэкранном режиме.
  • Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.24. В режиме редактирования предоставлена возможность произвольного перемещения панели мышью, удерживая за любую область, а не только за специальную кнопку. Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов. В интерфейсе поиска программ (KRunner) предложена встроенная подсказка по доступным операциям поиска, показываемая при клике на значке вопроса или вводе команды "?".
  • Основная редакция продолжает поставляться с пользовательским окружением Xfce 4.16.
  • Как и в прошлом выпуске в дистрибутиве продолжает использоваться ветка ядра Linux 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  4. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  5. OpenNews: CuteFish - новое окружение рабочего стола
  6. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57377-manjaro
Ключевые слова: manjaro, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Зачем оно нужно, если есть EndeavourOS для любителей гуя при установке, и archinstall для тех, кто и без гуя сможет справиться?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:50, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Зачем нужен EndeavourOS, если есть Manjaro для любителей гуя при установке, и archinstall для тех, кто и без гуя сможет справиться?
     
     
  • 3.4, SodaF (?), 09:54, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем все это когда есть Fedora и все разнообразие спинов.
     
     
  • 4.7, Аноним (-), 09:58, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны Fedora, если есть божественный Void?!
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 11:27, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже есть мягкие зависимости?
    А то уже три года в обязательном порядке lightdm хочет accountsservice.
     
  • 4.32, Без аргументов (?), 11:42, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В федоре с кедами плохо поступают. Они только гном свой вылизывают
     
     
  • 5.45, srgazh (ok), 12:01, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трулала) Мрегое рарабочтичи Plasma имено на Fedora
     
  • 4.42, pic (?), 12:00, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем нужен устаревший зависимый rpm, когда уже есть нормальные flatpak и snap?
     
  • 3.5, Аноним (-), 09:57, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужны EndeavourOS, Manjaro и Arch, если есть божественный Void?!
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 11:28, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нитх хотя бы мягкие зависимости есть.
    Но в целом войд весьма неплох.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 11:43, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Виндовс Осла отменили, возвращайтесь.
     
     
  • 6.53, Аноним (27), 12:20, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баллмер, залогинься.
     
  • 4.46, srgazh (ok), 12:02, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нафиг! win11 во!
     
     
  • 5.56, Аноним (27), 12:26, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нафиг! win11 во!

    Да нафиг win11! во!
    Пофиксил.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:01, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Если выбор ветки пал на арч, то со временем многие перемещаются ближе к ванильному Арчу, а то и на него самого, но начинают свой путь многие с Манжаро. Его вклад в популяризацию линукс вообще и арча в частности велик. У меня EndeavourOS, но в сторону Манжаро камень не брошу.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:07, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Молодец.
     
     
  • 4.24, Аноним (8), 11:18, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже не молодец, мне за 50 (это меньше, чем ещё нет 60-ти). Видимо поэтому уже не бросаю камни в "ненужное" и не говорю, какой "между прочим" пользуюсь ОС.
     
  • 3.38, selishii (ok), 11:49, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как боженька смолвиль. Жаль что в русском коммьюнити перестали собирать минималистичные iso. И официалы не сделали шагов в направлении создания "конструктора". Поэтому у меня "между прочим" НЕ сабж, который хорош лишь в качестве первого дистра. И кстати, первым из арче-дистров у меня была Chakra, известная тем, что собирала отдельнык бандлы GTK-приложений за много лет до того как это стало мейнстримом (снапы флатпаки и прочее).
     
     
  • 4.54, Аноним (27), 12:21, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль что в русском коммьюнити перестали собирать минималистичные iso.

    Так теперь есть официальные.
    > И официалы не сделали шагов в направлении создания "конструктора".

    Вот это, да, плохо.

     
  • 2.17, Корец (?), 10:32, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен X, когда есть Y!
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:58, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем нужен X, когда есть Wayland?
     
     
  • 4.55, Аноним (27), 12:22, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда уже этому седовласому младенцу дадут спокойно умереть?
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:14, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не знаю что за EndeavourOS, но за манжару скажу, что это хорошая вещь! Я перепробовал наверное с десяток разных дистрибутивов (и вполне известных тоже). И манжара — единственное, что просто работает из коробки. В убунтах дебильный снап, в сюсе часто софта не хватало. Манжара топчик. А рач — это для красн0глазия. У меня кстати есть и рач, и генту на специально отведённых для красн0глазия ноутбуков. А работаю на манжаре.
     
     
  • 3.29, SilverCutePony (ok), 11:30, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть ещё linux mint - это ubuntu с выпиленным snap'ом, исправленными багами и некоторыми полезными утилитами. Заодно и оболочка cinnamon довольно неплохая из коробки, хотя и не дотягивает до kde по функциональности
     
     
  • 4.31, Fracta1L (ok), 11:31, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Собственно, Манжара и Минт - лучшие десктопные Линуксы на данный момент. Всё остальное - для пердолей разной степени укуренности
     
  • 3.40, Аноним (27), 11:54, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком-то лайве манджары, кстати, по дефолту были и дебильный снап и дебильный ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:18, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сорта васянов, но EndeavourOS хороша
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:06, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    живу в постоянном квартирном ремонте... а это, можно назвать, что живу в роллинг релизе?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 10:08, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йес ит ис.
     
  • 2.14, Аноним (8), 10:11, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в хрущёвке без ремонтов можно назвать на debian ?
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:15, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Топово шутите, ребята :D
     
  • 3.23, Аноним (23), 11:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дебиан, как советский инструмент... ржавеет, но работает.
     
     
  • 4.37, Аноним (34), 11:47, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совецкий инструмент не ржавеет.
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:45, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    умываюсь и чищу зубы. это можно назвать "живу в роллинг релизе"
     
     
  • 3.39, Аноним (23), 11:53, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зимой и летом одним цветом
    только приходят лесорубы в виде клиповых программистов и "срубают" всю красоту
    им нужны свистелки
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:12, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов

    Как будто release notes к Windows98 читаю.

     
  • 1.16, Fracta1L (ok), 10:24, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучший десктопный Linux!
     
     
  • 2.26, SodaF (?), 11:22, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...только после Fedora
     
     
  • 3.30, Fracta1L (ok), 11:30, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять секта тестировщиков Ред Хата подаёт голос
     
  • 3.35, Без аргументов (?), 11:43, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномосеков не спрашивали.
     
  • 2.43, Аноним (23), 12:00, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для тик-токеров, чтобы каждые пять минут обновляться. лента обновлений...
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:49, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше убунту 22.04 ставить
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:58, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь имеет смысл предложить Ubuntu Core?
     
     
  • 3.47, pic (?), 12:03, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Core надо сделать для настольного amd64, где скачать такой .iso?
     
  • 2.50, Аноним (27), 12:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем плюсы?
     

  • 1.20, Lgbtq (?), 11:13, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Люблю ваши линуксы, мальчики.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 12:05, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    混蛋
     

  • 1.33, Аноним (36), 11:43, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дети, берегите своё время. в манжаре пакеты/зависимости сломаны сразу, из коробки, и никак это не пофиксить без замены зеркал на зеркала арча, сноса всего от манжары и переустановки всех пакетов в системе. и то останутся конфиги от криворуких пьяных индусских детей, именующих себя авторами сей поделки.
     
     
  • 2.51, Fracta1L (ok), 12:16, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры сломанности в студию
     
  • 2.52, Аноним (27), 12:18, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На словах-то ты Лев Толстой.
    Но без пруфов — XYZ поростой.
    Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!
     

  • 1.57, Аноним (57), 12:28, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21 3, построенного на основе Arch Li... большой текст свёрнут, показать
     

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