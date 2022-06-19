Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.3

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|1.2, Аноним (2), 09:37, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Зачем оно нужно, если есть EndeavourOS для любителей гуя при установке, и archinstall для тех, кто и без гуя сможет справиться?
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|2.3, Аноним (3), 09:50, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Зачем нужен EndeavourOS, если есть Manjaro для любителей гуя при установке, и archinstall для тех, кто и без гуя сможет справиться?
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|3.4, SodaF (?), 09:54, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Зачем все это когда есть Fedora и все разнообразие спинов.
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|5.27, Аноним (27), 11:27, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там уже есть мягкие зависимости?
А то уже три года в обязательном порядке lightdm хочет accountsservice.
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|4.42, pic (?), 12:00, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем нужен устаревший зависимый rpm, когда уже есть нормальные flatpak и snap?
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|3.5, Аноним (-), 09:57, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем нужны EndeavourOS, Manjaro и Arch, если есть божественный Void?!
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|4.28, Аноним (27), 11:28, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В нитх хотя бы мягкие зависимости есть.
Но в целом войд весьма неплох.
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|2.8, Аноним (8), 10:01, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Если выбор ветки пал на арч, то со временем многие перемещаются ближе к ванильному Арчу, а то и на него самого, но начинают свой путь многие с Манжаро. Его вклад в популяризацию линукс вообще и арча в частности велик. У меня EndeavourOS, но в сторону Манжаро камень не брошу.
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|4.24, Аноним (8), 11:18, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже не молодец, мне за 50 (это меньше, чем ещё нет 60-ти). Видимо поэтому уже не бросаю камни в "ненужное" и не говорю, какой "между прочим" пользуюсь ОС.
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|3.38, selishii (ok), 11:49, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как боженька смолвиль. Жаль что в русском коммьюнити перестали собирать минималистичные iso. И официалы не сделали шагов в направлении создания "конструктора". Поэтому у меня "между прочим" НЕ сабж, который хорош лишь в качестве первого дистра. И кстати, первым из арче-дистров у меня была Chakra, известная тем, что собирала отдельнык бандлы GTK-приложений за много лет до того как это стало мейнстримом (снапы флатпаки и прочее).
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|4.54, Аноним (27), 12:21, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жаль что в русском коммьюнити перестали собирать минималистичные iso.
Так теперь есть официальные.
> И официалы не сделали шагов в направлении создания "конструктора".
Вот это, да, плохо.
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|2.21, Аноним (21), 11:14, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаю что за EndeavourOS, но за манжару скажу, что это хорошая вещь! Я перепробовал наверное с десяток разных дистрибутивов (и вполне известных тоже). И манжара — единственное, что просто работает из коробки. В убунтах дебильный снап, в сюсе часто софта не хватало. Манжара топчик. А рач — это для красн0глазия. У меня кстати есть и рач, и генту на специально отведённых для красн0глазия ноутбуков. А работаю на манжаре.
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|3.29, SilverCutePony (ok), 11:30, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть ещё linux mint - это ubuntu с выпиленным snap'ом, исправленными багами и некоторыми полезными утилитами. Заодно и оболочка cinnamon довольно неплохая из коробки, хотя и не дотягивает до kde по функциональности
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|4.31, Fracta1L (ok), 11:31, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Собственно, Манжара и Минт - лучшие десктопные Линуксы на данный момент. Всё остальное - для пердолей разной степени укуренности
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|3.40, Аноним (27), 11:54, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каком-то лайве манджары, кстати, по дефолту были и дебильный снап и дебильный ... большой текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (11), 10:06, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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живу в постоянном квартирном ремонте... а это, можно назвать, что живу в роллинг релизе?
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|2.36, Аноним (36), 11:45, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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умываюсь и чищу зубы. это можно назвать "живу в роллинг релизе"
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|3.39, Аноним (23), 11:53, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зимой и летом одним цветом
только приходят лесорубы в виде клиповых программистов и "срубают" всю красоту
им нужны свистелки
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|1.15, Аноним (15), 10:12, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов
Как будто release notes к Windows98 читаю.
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|2.43, Аноним (23), 12:00, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для тик-токеров, чтобы каждые пять минут обновляться. лента обновлений...
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|3.47, pic (?), 12:03, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ubuntu Core надо сделать для настольного amd64, где скачать такой .iso?
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|1.33, Аноним (36), 11:43, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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дети, берегите своё время. в манжаре пакеты/зависимости сломаны сразу, из коробки, и никак это не пофиксить без замены зеркал на зеркала арча, сноса всего от манжары и переустановки всех пакетов в системе. и то останутся конфиги от криворуких пьяных индусских детей, именующих себя авторами сей поделки.
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|2.52, Аноним (27), 12:18, 19/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На словах-то ты Лев Толстой.
Но без пруфов — XYZ поростой.
Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!
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|1.57, Аноним (57), 12:28, 19/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21 3, построенного на основе Arch Li... большой текст свёрнут, показать
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