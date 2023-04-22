The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.1

22.04.2023 08:02

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.1, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.9 ГБ), GNOME (3.8 ГБ) и Xfce (3.8 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • В основной редакции дистрибутива продолжает поставляться выпуск Xfce 4.18.
  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 43.5. Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек. В переключателе внешнего вида реализована поддержка создания собственных динамических обоев. Добавлено приложение Gradience для настройки темы оформления.
  • Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.27 и KDE Gear 22.12.
  • Для загрузки предложены три пакета с ядром Linux: 6.1, 5.10 и 5.15.
  • Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 10.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.0
  3. OpenNews: Vivaldi выбран браузером по умолчанию в Linux-дистрибутиве Manjaro Cinnamon
  4. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59015-manjaro
Ключевые слова: manjaro
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS

 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру