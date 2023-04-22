Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 22.1, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.9 ГБ), GNOME (3.8 ГБ) и Xfce (3.8 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Особенности выпуска: В основной редакции дистрибутива продолжает поставляться выпуск Xfce 4.18.

Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 43.5. Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек. В переключателе внешнего вида реализована поддержка создания собственных динамических обоев. Добавлено приложение Gradience для настройки темы оформления.

Редакция на основе KDE обновлена до KDE Plasma 5.27 и KDE Gear 22.12.

Для загрузки предложены три пакета с ядром Linux: 6.1, 5.10 и 5.15.

Пакетный менеджер Pamac обновлён до выпуска 10.5.



