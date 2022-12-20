Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.12

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 22.12, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.9 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM). Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm. В новом выпуске: Обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 6.0.12, Firefox 108.0.1, Mesa 22.3.1, Xorg-Server 21.1.5, nvidia-dkms 525.60.11, Grub 2:2.06.r403.g7259d55ff. Инсталлятор Calamares обновлён до выпуска 3.3.0-alpha3.

Предоставлен выбор устанавливаемых загрузчиков (systemd-boot или GRUB), а также возможность установки системы без загрузчика (использовать уже установленный другой системой загрузчик).

Для создания образов initramfs задействован Dracut вместо mkinitcpio. Из достоинств Dracut отмечается возможность автоматически определять необходимые модули и работать без отдельного конфигурирования.

Обеспечено добавление в загрузочное меню grub и systemd-boot пункта для загрузки Windows, если данная ОС параллельно установлена на компьютере.

Добавлена возможность создания нового дискового раздела для EFI, вместо использования уже созданного в другой ОС.

В загрузчике GRUB включена по умолчанию поддержка подменю.

В Cinnamon вместо пиктограмм adwaita задействован набор Qogir.

В GNOME вместо gedit и gnome-terminal задействованы приложения Gnome-text-editor и Console

Вudgie задействован набор пиктограмм Qogir и GTK-тема arc, вместо файлового менеджера Nautilus задействован Nemo.

В сборке для архитектуры ARM добавлена поддержка ноутбука Pinebook Pro. Предложен пакет с ядром linux-eos-arm, включающий модуль ядра amdgpu, который может потребоваться в таких устройствах, как Phytiuim D2000. Добавлены загрузочные образы, совместимые с утилитами Raspberry Pi Imager и dd. Улучшен скрипт для обеспечения работы на серверных системах без монитора. Для плат Odroid N2+ добавлены пакеты vulkan-panfrost и vulkan-mesa-layers.



