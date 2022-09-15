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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.9

15.09.2022 21:53

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 22.9, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.9 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM). В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 5.19.7, инсталлятор Calamares 3.2.61, Firefox 104.0.2, Mesa 22.1.7, Xorg-Server 21.1.4, nvidia-dkms 515.65.01, GRUB 2.06.

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.



  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/a...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив EndeavourOS 22.6
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Antergos 2013.05.12, созданного в результате перехода Cinnarch на GNOME
  5. OpenNews: Прекращена разработка дистрибутива Antergos
  6. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57790-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (-), 22:03, 15/09/2022 [ответить]  
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    И почему когда я вижу вывод вот той тулзы в терминале на скрине, мне сразу представляется хипстер. Не знаю почему.

    И да, ШГ.

     
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