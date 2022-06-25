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Опубликован дистрибутив EndeavourOS 22.6

25.06.2022 09:37

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 22.6 "Atlantis", пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.8 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM).

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Также одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новом выпуске:

  • В отдельно развиваемой сборке для архитектуры ARM улучшен процесс установки. Предложен новый инсталлятор на основе фреймворка Calamares. Новый инсталлятор пока находится на стадии бета-тестирования и доступен только для плат Odroid N2/N2+ и the Raspberry PI.
  • Проведена работа по улучшению обновления основных пакетов для сборок ARM и x86_64, а также обеспечено поддержание репозиториев для ARM и x86_64 в синхронизированном состоянии. В ближайшем будущем ожидается перевод сборки для ARM в число основных сборок.
  • Обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 5.18.5, инсталлятор Calamares 3.2.60, Firefox 101.0.1, Mesa 22.1.2, Xorg-Server 21.1.3 и nvidia-dkms 515.48.07.
  • Вместо pipewire-media-session для настройки звуковых устройств и управления маршрутизацией звуковых потоков задействован менеджер звуковых сеансов WirePlumber.
  • В конфигурациях с пользовательскими окружениями Xfce4 и i3 по умолчанию отключён автозапуск firewall-applet.
  • Предоставлена возможность отката пакетов на более старые версии.
  • Переработана установка Xfce в offline-режиме.
  • В репозиторий добавлен конфигуратор budgie-control-center для использования с пользовательским окружением Budgie.


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/a...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.1
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
  4. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.07.15, продолжившего развитие проекта Antergos
  6. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57406-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Самый адекватный Arch-based дистрибутив.
     
  • 1.2, SodaF (?), 10:43, 25/06/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    На базе Arch ничего нормального быть не было и быть не может.
     
     
  • 2.4, selishii (ok), 10:57, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На базе - нет а вот сам Арч - да.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:54, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Поправьте новость, свежий выпуск называется Artemis, а Atlantis это выпуск шестимесячной давности.
     
  • 1.5, user90 (?), 11:18, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Развелось уже этих "дистрибутивов". Тут нужен какой-то специальный термин, типа форка.
     
     
  • 2.6, user90 (?), 11:20, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т. е. понятно, что дистрибутив как раз такой специальный термин и есть, но он неинформативен, вот о чем базар.
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:23, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же термины типа arch-based, debian-based и тому подобное, как раз для таких дистрибутивов.
     

  • 1.8, T00 (?), 11:27, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А чё обои не показывают, скучные да, и боятся теперь?
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:04, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    первый рач с наглой телеметрией.. хавайте критины.
     
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