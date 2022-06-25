Опубликован дистрибутив EndeavourOS 22.6

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 22.6 "Atlantis", пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.8 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM). Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Также одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm. В новом выпуске: В отдельно развиваемой сборке для архитектуры ARM улучшен процесс установки. Предложен новый инсталлятор на основе фреймворка Calamares. Новый инсталлятор пока находится на стадии бета-тестирования и доступен только для плат Odroid N2/N2+ и the Raspberry PI.

Проведена работа по улучшению обновления основных пакетов для сборок ARM и x86_64, а также обеспечено поддержание репозиториев для ARM и x86_64 в синхронизированном состоянии. В ближайшем будущем ожидается перевод сборки для ARM в число основных сборок.

Обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 5.18.5, инсталлятор Calamares 3.2.60, Firefox 101.0.1, Mesa 22.1.2, Xorg-Server 21.1.3 и nvidia-dkms 515.48.07.

Вместо pipewire-media-session для настройки звуковых устройств и управления маршрутизацией звуковых потоков задействован менеджер звуковых сеансов WirePlumber.

В конфигурациях с пользовательскими окружениями Xfce4 и i3 по умолчанию отключён автозапуск firewall-applet.

Предоставлена возможность отката пакетов на более старые версии.

Переработана установка Xfce в offline-режиме.

В репозиторий добавлен конфигуратор budgie-control-center для использования с пользовательским окружением Budgie.



