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Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.1

11.04.2022 11:17

Опубликован выпуск проекта EndeavourOS 22.1 "Atlantis", пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.8 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM).

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Также одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новом выпуске:

  • Обеспечен выбор дисплейного менеджера для установки в зависимости от выбранного оконного менеджера. Помимо ранее предлагаемой по умолчанию универсальной связки LightDM + Slickgreeter теперь также выбираются Lxdm, ly и GDM.
  • В инсталляторе Calamares интерфейс выбора окружения рабочего стола отделён от этапа выбора пакетов для установки.
  • В Live-сборке и установках с Xfce задействован набор пиктограмм и курсоров Qogir вместо ранее предлагаемого набора Arc.
  • Добавлена кнопка для кастомизированной установки, позволяющая вручную включить дополнительные модули инсталлятора.
  • Переписаны развиваемые проектом модули для инсталлятора Calamares - Pacstrap и Cleaner.
  • В инсталлятор добавлена кнопка для управления показом журнала установки, а также реализован индикатор для оценки состояния установки в online-режиме.
  • В Live-окружении по умолчанию включён Bluetooth, но после установки Bluetooth по умолчанию остаётся не активен.
  • При выборе при установке файловой системы Btrfs сжатие данных теперь применяется и для размещаемых в процессе установки файлов (ранее сжатие включалось после установки).
  • Включён динамический межсетевой экран firewalld, который запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через DBus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений.
  • Добавлено новое графическое приложение EOS-quickstart, в котором предложен интерфейс для установки наиболее популярных программ, не входящих в базовый состав.
  • Добавлена утилита EOS-packagelist, которая заменила собой интерфейс EndeavourOS-packages-lists, применяемый для доступа к спискам пакетов, используемых в инсталляторе.
  • Добавлена утилита Nvidia-inst для упрощения установки проприетартных драйверов NVIDIA.
  • В утилиту EndeavourOS-mirrorlist добавлена поддержка ранжирования зеркал для выбора ближайшего зеркала.
  • В поставку добавлен оконный менеджер Worm, развиваемый одним из участников проекта. При разработке Worm была поставлена задача создания легковесного оконного менеджера, который бы хорошо работал, как с плавающими окнами, так и с мозаичной компоновкой окон, предлагая в обоих режимах кнопки управления окнами для минимизации, раскрытия и закрытия окна. Worm поддерживает спецификации EWMH и ICCCM, написан на языке Nim и может работать только с использованием протокола X11 (поддержки Wayland нет в ближайших планах).


  1. Главная ссылка к новости (https://endeavouros.com/news/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 21.4
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
  4. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Antergos 2013.05.12, созданного в результате перехода Cinnarch на GNOME
  6. OpenNews: Прекращена разработка дистрибутива Antergos
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57002-endeavouros
Ключевые слова: endeavouros
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:22, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Также одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm

    собственный велосипед, не такой, как все

     
  • 2, Аноним (2), 11:23, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола

    а нескучные обои с логотипом там откуда? разработчик рабочего стола их явно не задумывал.

     
     
  • 4, Аноним (1), 11:29, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, это — другое!
     

  • 3, Сталин Жив (?), 11:27, 11/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем киллер-фича?
     
     
  • 5, ryoken (ok), 11:31, 11/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ."
    Я так думаю.
     
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