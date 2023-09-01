Выпуск дистрибутива KaOS 2023.09

Доступен выпуск KaOS 2023.09, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.5 ГБ). Отдельно формируются iso-образы для тестирования компонентов, развиваемых в экспериментальной ветке KDE Plasma 6. В ноябре планируется выпустить последнее обновление KaOS на основе KDE Plasma 5 и переключиться на поставку сборок только с KDE Plasma 6. В новой версии: Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.27.8, KDE Frameworks 5.111, KDE Gear 23.08 и Qt 5.15.10 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.5).

Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.4.16, OpenSSL 3.1.3, Boost 1.82.0/ICU 73.2, ALSA 1.2.10, Systemd 253.10, Python 3.10.13, Util-Linux 2.39.2, IWD 2.8, OpenEXR 3.2.0, Libarchive 3.7.2.

Продолжено развитие экспериментальной сборки с окружением на основе технологий KDE 6. Помимо загрузки в Live-режиме в данную сборку добавлен, но пока не доведён до готовности, инсталлятор на основе фреймворка Calamares. Добавлены новые приложения KDE, адаптированные для работы в окружении с Qt 6 и KDE 6. Для Plasma 6 полностью переделана тема оформления Midna. Добавлена опция для использования дисплейного менеджера SDDM 0.20.0 в режиме с Wayland, что позволит в будущем отказаться от поставки компонентов X11.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

На основе Kjournald предоставлен графический интерфейс для просмотра системных логов без ручной манипуляции с командой journalctl. Особенности KaOS: На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию вместо Calligra задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.



