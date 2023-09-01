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Выпуск дистрибутива KaOS 2023.09

26.09.2023 08:40

Доступен выпуск KaOS 2023.09, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.5 ГБ). Отдельно формируются iso-образы для тестирования компонентов, развиваемых в экспериментальной ветке KDE Plasma 6. В ноябре планируется выпустить последнее обновление KaOS на основе KDE Plasma 5 и переключиться на поставку сборок только с KDE Plasma 6.

В новой версии:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.27.8, KDE Frameworks 5.111, KDE Gear 23.08 и Qt 5.15.10 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.5).
  • Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.4.16, OpenSSL 3.1.3, Boost 1.82.0/ICU 73.2, ALSA 1.2.10, Systemd 253.10, Python 3.10.13, Util-Linux 2.39.2, IWD 2.8, OpenEXR 3.2.0, Libarchive 3.7.2.
  • Продолжено развитие экспериментальной сборки с окружением на основе технологий KDE 6. Помимо загрузки в Live-режиме в данную сборку добавлен, но пока не доведён до готовности, инсталлятор на основе фреймворка Calamares. Добавлены новые приложения KDE, адаптированные для работы в окружении с Qt 6 и KDE 6. Для Plasma 6 полностью переделана тема оформления Midna.

    Добавлена опция для использования дисплейного менеджера SDDM 0.20.0 в режиме с Wayland, что позволит в будущем отказаться от поставки компонентов X11.

  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
  • На основе Kjournald предоставлен графический интерфейс для просмотра системных логов без ручной манипуляции с командой journalctl.

Особенности KaOS:

  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию вместо Calligra задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2023/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2023.04
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 22.05, использующего пакетный менеджер Nix
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 23
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 3.0 с пользовательским окружением NX Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59817-kaos
Ключевые слова: kaos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:46, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обои как-то скучноваты. Думаю авторам следует задуматься над запуском принципиально другого дистра, в котором проблем с обоями не будет.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:24, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие обои!? Название нормальное для начала придумать надо! Что не новый дистрибутив, то название “говноOS”, ну в лучшем случаи “говноLinux”. Т.е. без этих вот OS и Linux мы не поймем что это такое?

    Почему блин машины называют Tesla или там Niva а не TeslaCar и NivaCar?

     
     
  • 3.25, Атон (?), 11:39, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему блин машины называют Tesla или там Niva а не TeslaCar и NivaCar?

    Volkswagen?  DAF?

     
     
  • 4.27, Аноним (19), 11:55, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В семье не без урода.

    Название Volkswagen придумал Гитлер, а машину украли у Porsche

    Новые дистрибутивы линукс по тому же принципу работают?

     
     
  • 5.28, Атон (?), 12:06, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В семье не без урода.
    > Название Volkswagen придумал Гитлер, а машину украли у Porsche

    а что ты так за Porsche переживаешь, дедушка твой?

    > Новые дистрибутивы линукс по тому же принципу работают?

    и старые тоже.

     

  • 1.2, BlackRot (ok), 08:49, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто ещё даёт возможность пощупать плазму 6?
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE
    >KDE Plasma 5.27.8, KDE Frameworks 5.111, KDE Gear 23.08 и Qt 5.15.10

    не сходится

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:22, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имеешь в виду, что уже больше месяца назад релиз был, и должно быть 23.08.01, которому почти 2 недели?
     

  • 1.4, Игорь (??), 09:02, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Интересно, как у него с русификацией?
     
  • 1.5, mos87 (ok), 09:09, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной очень нужный дистр.
     
  • 1.6, Cyber100 (ok), 09:20, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    нам нужно больше, еще больше странных одноразовых дистрибутивов!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:18, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в этом вся суть линукса ☝️
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:26, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если можно, пишите пожалуйста сразу для чего или кого этот дистрибутив писался, чтобы не искать в интернет.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 09:37, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итак, кому интересно.

    Идея KaOS состоит в том, чтобы создать тесно интегрированный прозрачный роллинг-дистрибутив для современного компьютера, собранный с нуля с очень конкретной целью: Сосредоточиться на одном DE (KDE Plasma), одном наборе инструментов (Qt), одной архитектуре (x86_64), а также на оценке и выборе наиболее подходящих инструментов и приложений.

    Цели
    Вся работа направлена на обработку пакетов, а не на разработку новых инструментов или приложений. Нет цели сделать максимально возможное количество программного обеспечения доступным, KaOS будет оставаться ограниченным в размерах репозиториев, и будет работать на качество, а не количество. Эта цель дает ясно понять, что большая база пользователей — не то, что мы предполагаем или ожидаем.

    На сайте ОС указаны спонсоры. В основном мне кажется это хостинг провайдеры, фонд Линукс, зеркала сайтов и Принстонский университет.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:06, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Цытрамон есть?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:09, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ешь
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:27, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Панель справа — это из разряда «а давайте сделаем не как у всех, просто чтобы было не как у всех».
    Очень «удобно», когда привык закрывать окна не глядя.
     
     
  • 2.23, Тот_ещё_аноним (ok), 11:34, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть несколько способов разработать интерфейс:
    Очередной дистр - как-то так вот, зато ново
    Огрызок - я так вижу, преклоняйтесь
    Вынь - сейчас средний из предыдущих, раньше прям думали и тестировали на подопытных
     

  • 1.12, Герострат (?), 10:33, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.

    Автор новости глумится 😄

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:02, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну это точно тянет на отдельный дистр. Можно ещё разные исошники сделать для разного расположения панелей. Исошник где панель справа, исошник где панель слева, и тд.
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:07, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда может вправо, потестируйте.
     
     
  • 3.18, Анонус (?), 11:14, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только может, но и нужет. Особенно на широкоформатных мониторах.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:29, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Samsung не подаст иск за использование своих иконок в дистрибутиве? То же самое касается Ubuntu Budgie, где по умолчанию установлены иконки из прошивки смартфонов Meizu.
     

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