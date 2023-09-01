Выпуск дистрибутива KaOS 2023.09

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|1.1, Аноним (1), 08:46, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обои как-то скучноваты. Думаю авторам следует задуматься над запуском принципиально другого дистра, в котором проблем с обоями не будет.
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|2.19, Аноним (19), 11:24, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие обои!? Название нормальное для начала придумать надо! Что не новый дистрибутив, то название “говноOS”, ну в лучшем случаи “говноLinux”. Т.е. без этих вот OS и Linux мы не поймем что это такое?
Почему блин машины называют Tesla или там Niva а не TeslaCar и NivaCar?
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|3.25, Атон (?), 11:39, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему блин машины называют Tesla или там Niva а не TeslaCar и NivaCar?
Volkswagen? DAF?
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|4.27, Аноним (19), 11:55, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В семье не без урода.
Название Volkswagen придумал Гитлер, а машину украли у Porsche
Новые дистрибутивы линукс по тому же принципу работают?
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|5.28, Атон (?), 12:06, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В семье не без урода.
> Название Volkswagen придумал Гитлер, а машину украли у Porsche
а что ты так за Porsche переживаешь, дедушка твой?
> Новые дистрибутивы линукс по тому же принципу работают?
и старые тоже.
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|1.3, Аноним (3), 08:52, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE
>KDE Plasma 5.27.8, KDE Frameworks 5.111, KDE Gear 23.08 и Qt 5.15.10
не сходится
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|2.10, Аноним (10), 10:22, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты имеешь в виду, что уже больше месяца назад релиз был, и должно быть 23.08.01, которому почти 2 недели?
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|1.7, Аноним (7), 09:26, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если можно, пишите пожалуйста сразу для чего или кого этот дистрибутив писался, чтобы не искать в интернет.
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|2.8, Аноним (7), 09:37, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Итак, кому интересно.
Идея KaOS состоит в том, чтобы создать тесно интегрированный прозрачный роллинг-дистрибутив для современного компьютера, собранный с нуля с очень конкретной целью: Сосредоточиться на одном DE (KDE Plasma), одном наборе инструментов (Qt), одной архитектуре (x86_64), а также на оценке и выборе наиболее подходящих инструментов и приложений.
Цели
Вся работа направлена на обработку пакетов, а не на разработку новых инструментов или приложений. Нет цели сделать максимально возможное количество программного обеспечения доступным, KaOS будет оставаться ограниченным в размерах репозиториев, и будет работать на качество, а не количество. Эта цель дает ясно понять, что большая база пользователей — не то, что мы предполагаем или ожидаем.
На сайте ОС указаны спонсоры. В основном мне кажется это хостинг провайдеры, фонд Линукс, зеркала сайтов и Принстонский университет.
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|1.11, Аноним (11), 10:27, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Панель справа — это из разряда «а давайте сделаем не как у всех, просто чтобы было не как у всех».
Очень «удобно», когда привык закрывать окна не глядя.
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|2.23, Тот_ещё_аноним (ok), 11:34, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть несколько способов разработать интерфейс:
Очередной дистр - как-то так вот, зато ново
Огрызок - я так вижу, преклоняйтесь
Вынь - сейчас средний из предыдущих, раньше прям думали и тестировали на подопытных
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|1.12, Герострат (?), 10:33, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана.
Автор новости глумится 😄
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|2.14, Аноним (14), 11:02, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ну это точно тянет на отдельный дистр. Можно ещё разные исошники сделать для разного расположения панелей. Исошник где панель справа, исошник где панель слева, и тд.
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|3.18, Анонус (?), 11:14, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только может, но и нужет. Особенно на широкоформатных мониторах.
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|1.20, Аноним (20), 11:29, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Samsung не подаст иск за использование своих иконок в дистрибутиве? То же самое касается Ubuntu Budgie, где по умолчанию установлены иконки из прошивки смартфонов Meizu.
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