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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.1

16.12.2023 17:04

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.1, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.7 ГБ), GNOME (3.5 ГБ) и Xfce (3.5 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4.
  • Редакция на основе KDE обновлена до корректирующих выпусков KDE Plasma 5.27.9 и KDE Gear 23.08.3. Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6, дополнительно доступны пакеты с выпусками 6.1 и 5.15.
  • Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.0
  4. OpenNews: Опубликован Distrobox 1.6, инструментарий для вложенного запуска дистрибутивов
  5. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
  6. OpenNews: unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60297-manjaro
Ключевые слова: manjaro
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Meganonimus (?), 17:18, 16/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, чатжпт (?), 17:21, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем если для начинающих есть лучший дистрибутив Fedora?
     
     
  • 2.4, Meganonimus (?), 17:22, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем
     
  • 2.5, чатжпт (?), 17:22, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем
     
  • 2.10, Дилетант (?), 18:05, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    участвую
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    на федоре невозможно смотреть порно (и это не шутка, модератор) - там тупо прокрутка не работает, нажимаешь назад и видео застыло, нажимаешь вперёд и удваивается скорость воспроизведения, тут советовали какие-то гайды, какой-то фьюжен, что-то с гстримером, но (я на полном серьёзе, модератор), если в дистре по умолчанию нельзя смотреть порно - такой дистр недееспособен, и их оправдания лицензионной чистотой меня не волнуют - такой ОСи не должно сущестовать.
     
     
  • 3.17, Сиффреди (?), 18:54, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью поддерживаю, ведь единственная цель Линукса на десктопе это просмотр порно, но если это невозможно, то такой Линукс нам не нужен!
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 19:31, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всегда проверяю работоспособность свежеустановленного дистра просмотром порно: порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся, значит система в целом готова к работе.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 20:07, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если тесты не проходятся, тогда-то порно и начинается.
     
  • 5.28, dannyD (?), 20:19, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся...

    в этом что-то есть... пока не пойму что, но... что-то есть )))

     
  • 3.22, Аноним (22), 19:41, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Fedora по умолчанию не включенно аппаратное ускорение, либы с поддержкой аппаратного ускорения нужно ставить самостоятельно из доп. репозитория. Эта тема обсуждалась 100500 раз и не верится что кто-то не в курсе, больше похоже на выброс или троллинг.
     
     
  • 4.24, Аноним (14), 19:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    десятки лет без аппаратного ускорения прокрутка в mpv работала нормально, тут дело не в аппаратном ускорении, в чём конкретно проблема мне разбираться некогда, я лучше поставлю дистр в котором всё работает сразу и не требует поиска так называемых обсуждений и гайдов
     
     
  • 5.29, Аноним (22), 20:20, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы смотрите видео 10 летней давности 720p 30fps или современные 1080p-4k 60fps?
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:22, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.

    Опять хрипы будут, кажись...

     
     
  • 2.7, чатжпт (?), 17:28, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Проверься на туберкулёз
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 18:08, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ковид тоже шелест даёт.
     
  • 2.9, наука_кандидатов (?), 17:33, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pipewire | pipewire-alsa | pipewire-audio | pipewire-jack | pipewire-pulse 1:1.0.0-2

    Из коробки ни одного хрипа, ни одного пшшш, правильная громкость микрофона, не нужно ничего колдовать в alsamixer, ни разу не слетели настройки. Одним словом - счастье.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:16, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати иногда есть, не уверен что с пайпой связано конечно, но периодически мои блютуз наушники выходят из "спящего режима" чтобы... пошуметь. Т.е. когда звука нету через пару минут наушники отключают динамики, просто поддерживая подключение, и рандомно они могут проснуться чтобы дать шумов немного. Такое редко бывает, но бывает. Чаще всего такое, как ни странно, на винде слышу. Там этот белый шум иногда не дает наушникам уйти в спящий минут по 20-30
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 19:52, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, внезапно, может быть фингерпринтинг в браузере — проигрывается секунда-две тишины.
     
  • 3.19, Chel (?), 19:09, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значить в коробке никого нету
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 19:43, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или есть, но сидит тихо, возможно имеет отношение к Шрёдингеру.
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:29, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не сторонник арча и манжары (эндевор как-то интересней), но уважаю
     
     
  • 2.18, ivan1986 (?), 19:05, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эндевор это по сути тот-же арч с прикрученным calamares, как-то мало различий чтобы быть или не быть сторонником, я понимаю пакетный менеджер или systemd/что-то красноглазое, но тут же должна быть реакция - да один хрен.
     
     
  • 3.30, Аноним (8), 20:20, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем не один. С эндеовором - втыкаешь флешку, выбираешь что тебе установить, можешь работать. Не надо заучивать бессмысленные команды, не надо иметь второй комп, с которого эти команды надо копировать. ГУИ это просто и удобно.
     

  • 1.13, mihael1ex (ok), 18:23, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший дистр. Даж легче чем Ubuntu для новичка и красивее из коробки. Тот самый xfce тут выглядит наверное лучше чем где-либо. На втором месте Mint. Имхо.
     

  • 1.15, Аноним (16), 18:48, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лого 100% надо менять.
     
  • 1.26, Аноним (-), 19:54, 16/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.34, Аноним (33), 20:33, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Однозначно нужно!
    Не даром Valve используют Arch для SteamOS.
    Arch игровой рынок покарил, осталось покатать ещё и дистопный рынок.
     

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