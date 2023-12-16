Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.1

2.4 , Meganonimus ( ? ), 17:22, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Затем

2.5 , чатжпт ( ? ), 17:22, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Затем

2.10 , Дилетант ( ? ), 18:05, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – участвую

2.14 , Аноним ( 14 ), 18:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – на федоре невозможно смотреть порно (и это не шутка, модератор) - там тупо прокрутка не работает, нажимаешь назад и видео застыло, нажимаешь вперёд и удваивается скорость воспроизведения, тут советовали какие-то гайды, какой-то фьюжен, что-то с гстримером, но (я на полном серьёзе, модератор), если в дистре по умолчанию нельзя смотреть порно - такой дистр недееспособен, и их оправдания лицензионной чистотой меня не волнуют - такой ОСи не должно сущестовать.

3.17 , Сиффреди ( ? ), 18:54, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полностью поддерживаю, ведь единственная цель Линукса на десктопе это просмотр порно, но если это невозможно, то такой Линукс нам не нужен!

4.21 , Аноним ( 21 ), 19:31, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я всегда проверяю работоспособность свежеустановленного дистра просмотром порно: порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся, значит система в целом готова к работе.

5.27 , Аноним ( 27 ), 20:07, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если тесты не проходятся, тогда-то порно и начинается.

5.28 , dannyD ( ? ), 20:19, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся... в этом что-то есть... пока не пойму что, но... что-то есть )))

3.22 , Аноним ( 22 ), 19:41, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Fedora по умолчанию не включенно аппаратное ускорение, либы с поддержкой аппаратного ускорения нужно ставить самостоятельно из доп. репозитория. Эта тема обсуждалась 100500 раз и не верится что кто-то не в курсе, больше похоже на выброс или троллинг.

4.24 , Аноним ( 14 ), 19:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – десятки лет без аппаратного ускорения прокрутка в mpv работала нормально, тут дело не в аппаратном ускорении, в чём конкретно проблема мне разбираться некогда, я лучше поставлю дистр в котором всё работает сразу и не требует поиска так называемых обсуждений и гайдов

5.29 , Аноним ( 22 ), 20:20, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вы смотрите видео 10 летней давности 720p 30fps или современные 1080p-4k 60fps?

