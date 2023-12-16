Релиз дистрибутива Manjaro Linux 23.1

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|2.14, Аноним (14), 18:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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на федоре невозможно смотреть порно (и это не шутка, модератор) - там тупо прокрутка не работает, нажимаешь назад и видео застыло, нажимаешь вперёд и удваивается скорость воспроизведения, тут советовали какие-то гайды, какой-то фьюжен, что-то с гстримером, но (я на полном серьёзе, модератор), если в дистре по умолчанию нельзя смотреть порно - такой дистр недееспособен, и их оправдания лицензионной чистотой меня не волнуют - такой ОСи не должно сущестовать.
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|3.17, Сиффреди (?), 18:54, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полностью поддерживаю, ведь единственная цель Линукса на десктопе это просмотр порно, но если это невозможно, то такой Линукс нам не нужен!
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|4.21, Аноним (21), 19:31, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я всегда проверяю работоспособность свежеустановленного дистра просмотром порно: порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся, значит система в целом готова к работе.
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|5.28, dannyD (?), 20:19, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>порно с подключенного носителя с экзотическими кодеками, порно с сетевого хранилища, порно онлайн. Если все 3 теста проходятся...
в этом что-то есть... пока не пойму что, но... что-то есть )))
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|3.22, Аноним (22), 19:41, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Fedora по умолчанию не включенно аппаратное ускорение, либы с поддержкой аппаратного ускорения нужно ставить самостоятельно из доп. репозитория. Эта тема обсуждалась 100500 раз и не верится что кто-то не в курсе, больше похоже на выброс или троллинг.
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|4.24, Аноним (14), 19:45, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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десятки лет без аппаратного ускорения прокрутка в mpv работала нормально, тут дело не в аппаратном ускорении, в чём конкретно проблема мне разбираться некогда, я лучше поставлю дистр в котором всё работает сразу и не требует поиска так называемых обсуждений и гайдов
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|5.29, Аноним (22), 20:20, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вы смотрите видео 10 летней давности 720p 30fps или современные 1080p-4k 60fps?
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|1.6, Аноним (6), 17:22, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.
Опять хрипы будут, кажись...
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|2.9, наука_кандидатов (?), 17:33, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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pipewire | pipewire-alsa | pipewire-audio | pipewire-jack | pipewire-pulse 1:1.0.0-2
Из коробки ни одного хрипа, ни одного пшшш, правильная громкость микрофона, не нужно ничего колдовать в alsamixer, ни разу не слетели настройки. Одним словом - счастье.
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|3.12, Аноним (12), 18:16, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати иногда есть, не уверен что с пайпой связано конечно, но периодически мои блютуз наушники выходят из "спящего режима" чтобы... пошуметь. Т.е. когда звука нету через пару минут наушники отключают динамики, просто поддерживая подключение, и рандомно они могут проснуться чтобы дать шумов немного. Такое редко бывает, но бывает. Чаще всего такое, как ни странно, на винде слышу. Там этот белый шум иногда не дает наушникам уйти в спящий минут по 20-30
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|4.25, Аноним (25), 19:52, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это, внезапно, может быть фингерпринтинг в браузере — проигрывается секунда-две тишины.
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|4.23, Аноним (22), 19:43, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или есть, но сидит тихо, возможно имеет отношение к Шрёдингеру.
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|1.8, Аноним (8), 17:29, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не сторонник арча и манжары (эндевор как-то интересней), но уважаю
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|2.18, ivan1986 (?), 19:05, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так эндевор это по сути тот-же арч с прикрученным calamares, как-то мало различий чтобы быть или не быть сторонником, я понимаю пакетный менеджер или systemd/что-то красноглазое, но тут же должна быть реакция - да один хрен.
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|3.30, Аноним (8), 20:20, 16/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем не один. С эндеовором - втыкаешь флешку, выбираешь что тебе установить, можешь работать. Не надо заучивать бессмысленные команды, не надо иметь второй комп, с которого эти команды надо копировать. ГУИ это просто и удобно.
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|1.13, mihael1ex (ok), 18:23, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший дистр. Даж легче чем Ubuntu для новичка и красивее из коробки. Тот самый xfce тут выглядит наверное лучше чем где-либо. На втором месте Mint. Имхо.
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|1.34, Аноним (33), 20:33, 16/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Однозначно нужно!
Не даром Valve используют Arch для SteamOS.
Arch игровой рынок покарил, осталось покатать ещё и дистопный рынок.
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