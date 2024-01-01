Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2

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|2.2, Аноним (2), 10:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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KDE - это не просто композитор, а полноценное рабочее окружение, поэтому кажется, что сравнивать их немного некорректно
И хоть hyprland конфигурировать легко, но явно непривычно для обычного пользователя. Зачем ему это, если можно использовать привычные GNOME/KDE/etc.?
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|2.3, Аноним (3), 10:42, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл ограничивать аудиторию линукса одними только гиками?
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|3.26, Аноним (26), 13:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется многие просто не знают что такое есть в принципе, с другой стороны те кому надо найдут всегда. Я так в свое время нашел i3
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|3.14, Анонист (?), 11:47, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так это проблема не их сайта, а твоего железа. Пора бы уже насобирать стеклотары да обновиться на какой-нибудь i7 восьмого поколения, а не зaдpaчивать кору дуба 16й год подряд.
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|5.32, Аноним (32), 13:54, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы сайт посмотреть?
Сайт можешь посмотреть и со смартфона. Я вне работы вообще к компу не подхожу, для сёрфинга по инету и поглощения контента смартфона - выше крыши.
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|4.28, Аноним (29), 13:23, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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i5 13500, 64G RAM, сайт лагает. Можно получить более конкретный список совместимого железа, без этих ваших "какой-нибудь"?
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|5.31, Аноним (32), 13:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> i5 13500, 64G RAM, сайт лагает
Врунишка. У меня даже на ультрабюджетном телефоне 2020 года никаких тормозов. Чел выше прав, обнови железо, твой Intel GMA 950 неактуален был уже 10 лет назад.
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|3.33, Дима из Крыма (?), 14:17, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам Hyprland хоть не так лагает как их сайтец?
О каких лагах речь? Сижу с далеко не свежей интеловской встройки UHD 630 (Windows 11), сайт отображается мега плавно и вообще по дизайну - топчик.
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|2.21, Placeholder (ok), 12:42, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит как что-то нафиг ненужное. По сути это тайловая вм только с графическими свистелками и перделками вроде перетаскивания окошек мышкой, что тем кто обычно ставит себе вм в гуй не уперлось, так как они стараются как раз все через клаву делать, ну а тем кто привык к чему-то виндо- или мако- подобному, с менюшками и перетаскиванием иконок из одного окошка в другое, оно тоже пригодится как рыбе зонтик.
Почитал про то что плагины к этой штуке "Write your own easily with C++" и поржал.
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|2.24, хрю (?), 12:50, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На подобные штуки приятно смотреть, но пользоваться ими не удобно да и всё это скакание напрягает жутко. Я видюшки глянул - глаза разболелись, а как за подобным работать хотя бы 6 часов в день?
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|1.4, Голум (?), 10:45, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какой-то кривой закос под материал с обоями из пятого андроида, заголовки окон не в тему и oxygen в sddm. К чему это всё?
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|1.5, Аноним (5), 10:51, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана
Невероятно.
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|1.6, Аноним (6), 10:55, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>FFmpeg 6
А этот дистрибутив от левшей для левшей тоже глючную бетку нвидиевского блоба пихает? Если так, то это всё, что необходимо знать о левшах.
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|1.9, diablocrp (?), 11:11, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно: где они взяли RC2, если я только-что обновился из git-nightly и там RC1?
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|2.10, Аноним (10), 11:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они сами выпустили RC2, разрабы кедов и их мнение этому дистру до лампочки!
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|1.18, Bottle (?), 12:02, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сама идея унификации приложений в отдельном дистрибутиве просто великолепна. Это же означает упрощение сборки программ, оптимизацию по RAM & CPU. Крайне надеюсь, что в будущем появится больше подобных дистрибутивов, нацеленных на целостное восприятие системы.
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|2.25, хрю (?), 12:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если цель у дистра - дать пощупать 6 кеды, то почему бы и нет. Лично я в виртуалку поставлю на этой неделе поиграюсь.
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|3.35, Дима из Крыма (?), 14:21, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лично я в виртуалку поставлю на этой неделе поиграюсь.
А я уже поставил и снёс через 10 минут. Не трать время.
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|1.34, Аноним (34), 14:20, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чето Плазма 6 скучная. Тему новую хоть завезут? Я устал за столько лет от KDE 5, хочется свежака не только в кишках, но и визуально.
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