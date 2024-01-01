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Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2

05.02.2024 09:54

Опубликован выпуск KaOS 2024.01, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.3 ГБ).

Особенности KaOS:

  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию вместо Calligra задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.



В новой версии:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.6.1 и предварительных выпусков пользовательского окружения KDE Plasma 6-RC2, библиотек KDE Frameworks 6-RC2 и коллекции приложений KDE Gear 6-RC2. Для приложений, которые ещё не портированы на технологии KDE 6, в состав включены пакеты с библиотеками KDE Frameworks 5. Поставка KDE Plasma 5 прекращена.
  • Экран входа в систему переведён на использование дисплейного менеджера SDDM 0.20.0, в котором реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland в SDDM задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.
  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
  • Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.6, LLVM/Clang 17.0.6, FFmpeg 6, Boost 1.83.0/ICU 74.1, Systemd 254.9, Python 3.10.13, Util-Linux 2.39.3, IWD 2.13, MariaDB 11 и PostgreSQL 16.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2024/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2023.09
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  4. OpenNews: Тестовый выпуск ОС Subgraph
  5. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60552-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    будущее Linux Desktop ИМХО за проектами вроде Hyprland
    https://hyprland.org/

    KDE пытается и в вейланд и в вулкан, но зачем ждать, когда уже есть оффтопик?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:30, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    KDE - это не просто композитор, а полноценное рабочее окружение, поэтому кажется, что сравнивать их немного некорректно

    И хоть hyprland конфигурировать легко, но явно непривычно для обычного пользователя. Зачем ему это, если можно использовать привычные GNOME/KDE/etc.?

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:42, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл ограничивать аудиторию линукса одними только гиками?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 11:37, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что это и есть 95% его аудитории
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:57, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много желающих сидеть в тайловых?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:12, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется многие просто не знают что такое есть в принципе, с другой стороны те кому надо найдут всегда. Я так в свое время нашел i3
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:03, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.hyprland.org/Nvidia/

     
     
  • 3.15, Анонист (?), 11:49, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.19, нитгитлистер (?), 12:06, 05/02/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:29, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам Hyprland хоть не так лагает как их сайтец?
     
     
  • 3.14, Анонист (?), 11:47, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так это проблема не их сайта, а твоего железа. Пора бы уже насобирать стеклотары да обновиться на какой-нибудь i7 восьмого поколения, а не зaдpaчивать кору дуба 16й год подряд.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:49, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы сайт посмотреть?
     
     
  • 5.27, Аноним (26), 13:13, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДА
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:23, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала чтобы сайт посмотреть, потом чтобы окошки двигать.
     
  • 5.32, Аноним (32), 13:54, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы сайт посмотреть?

    Сайт можешь посмотреть и со смартфона. Я вне работы вообще к компу не подхожу, для сёрфинга по инету и поглощения контента смартфона - выше крыши.

     
  • 4.28, Аноним (29), 13:23, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i5 13500, 64G RAM, сайт лагает. Можно получить более конкретный список совместимого железа, без этих ваших "какой-нибудь"?
     
     
  • 5.31, Аноним (32), 13:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > i5 13500, 64G RAM, сайт лагает

    Врунишка. У меня даже на ультрабюджетном телефоне 2020 года никаких тормозов. Чел выше прав, обнови железо, твой Intel GMA 950 неактуален был уже 10 лет назад.

     
  • 3.33, Дима из Крыма (?), 14:17, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам Hyprland хоть не так лагает как их сайтец?

    О каких лагах речь? Сижу с далеко не свежей интеловской встройки UHD 630 (Windows 11), сайт отображается мега плавно и вообще по дизайну - топчик.

     
  • 2.21, Placeholder (ok), 12:42, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как что-то нафиг ненужное. По сути это тайловая вм только с графическими свистелками и перделками вроде перетаскивания окошек мышкой, что тем кто обычно ставит себе вм в гуй не уперлось, так как они стараются как раз все через клаву делать, ну а тем кто привык к чему-то виндо- или мако- подобному, с менюшками и перетаскиванием иконок из одного окошка в другое, оно тоже пригодится как рыбе зонтик.

    Почитал про то что плагины к этой штуке "Write your own easily with C++" и поржал.

     
  • 2.24, хрю (?), 12:50, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На подобные штуки приятно смотреть, но пользоваться ими не удобно да и всё это скакание напрягает жутко. Я видюшки глянул - глаза разболелись, а как за подобным работать хотя бы 6 часов в день?
     

  • 1.4, Голум (?), 10:45, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-то кривой закос под материал с обоями из пятого андроида, заголовки окон не в тему и oxygen в sddm. К чему это всё?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:51, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана

    Невероятно.

     
     
  • 2.17, beck (??), 11:59, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж.

    Я всегда так панельку ставлю. Удобнее.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:55, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >FFmpeg 6

    А этот дистрибутив от левшей для левшей тоже глючную бетку нвидиевского блоба пихает? Если так, то это всё, что необходимо знать о левшах.

     
  • 1.9, diablocrp (?), 11:11, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно: где они взяли RC2, если я только-что обновился из git-nightly и там RC1?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:19, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами выпустили RC2, разрабы кедов и их мнение этому дистру до лампочки!
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:45, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно: где они взяли RC2, если я только-что обновился из git-nightly и
    > там RC1?

    https://kde.org/announcements/megarelease/6/rc2/

     

  • 1.18, Bottle (?), 12:02, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сама идея унификации приложений в отдельном дистрибутиве просто великолепна. Это же означает упрощение сборки программ, оптимизацию по RAM & CPU. Крайне надеюсь, что в будущем появится больше подобных дистрибутивов, нацеленных на целостное восприятие системы.
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:06, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гении. Брать нестабильную систему рабочего стола для дистрибутива...
     
     
  • 2.25, хрю (?), 12:53, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если цель у дистра - дать пощупать 6 кеды, то почему бы и нет. Лично я в виртуалку поставлю на этой неделе поиграюсь.
     
     
  • 3.35, Дима из Крыма (?), 14:21, 05/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лично я в виртуалку поставлю на этой неделе поиграюсь.

    А я уже поставил и снёс через 10 минут. Не трать время.

     

  • 1.22, Фрик из соседней пещеры (?), 12:43, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делали бы на Убунту в своё время,то были бы Неоном,но самобытность и независимость подложили свинью.
     
  • 1.34, Аноним (34), 14:20, 05/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чето Плазма 6 скучная. Тему новую хоть завезут? Я устал за столько лет от KDE 5, хочется свежака не только в кишках, но и визуально.
     

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