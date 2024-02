Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2

Выглядит как что-то нафиг ненужное. По сути это тайловая вм только с графическими свистелками и перделками вроде перетаскивания окошек мышкой, что тем кто обычно ставит себе вм в гуй не уперлось, так как они стараются как раз все через клаву делать, ну а тем кто привык к чему-то виндо- или мако- подобному, с менюшками и перетаскиванием иконок из одного окошка в другое, оно тоже пригодится как рыбе зонтик. Почитал про то что плагины к этой штуке "Write your own easily with C++" и поржал.