The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix

30.11.2023 20:55

Представлен выпуск дистрибутива NixOS 23.11, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 2.5 ГБ, GNOME - 2.4 ГБ, сокращённого консольного варианта - 990 МБ.

При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv6pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4-firefox-120.0.1/, где "1onlv6pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

Основные новшества:

  • Добавлено 9147 пакетов, удалено 4015 пакетов, обновлено 18700 пакетов.
  • Добавлено 49 новых сервисов, среди которых композитный сервер Wayfire, система монторинга LibreNMS, шлюз удалённого доступа к рабочему столу Apache Guacamole, systemd-sysupdate, ferretdb, NNCP, virt-manager, preload.
  • Пользовательское окружение GNOME обновлено до выпуска 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4.
  • Поставляемая по умолчанию версия LLVM обновлена до выпуска 16 (ранее предлагался LLVM 11).
  • Обновлены systemd 254, glibc 2.38, PostgreSQL 15 и FoundationDB 7.
  • Обеспечена поддержка Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). В hostapd включён режим WPA3-SAE-PK.
  • В LXD добавлена поддержка виртуальных машин, помимо контейнеров.
  • В утилите nixos-rebuild реализована команда list-generations.
  • Добавлена поддержка sudo-rs, реализации утилиты sudo на языке Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://nixos.org/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 23.05, использующего пакетный менеджер Nix
  3. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.4 и дистрибутив на его основе
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60209-nixos
Ключевые слова: nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:24, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлено 49 новых сервисов, среди которых […] NNCP
    > В LXD добавлена поддержка виртуальных машин, помимо контейнеров.

    Это же замечательно! Можно поудалять немного кода.

    Поздравляю всех пользователей и хейтеров!

     
  • 2, Аноним (2), 22:25, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    >вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix),

    Вот это я понимаю уникальное торговое предложение (УТП).
    Ванную что сабж вытиснит все остальные дистры.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру