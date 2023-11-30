Выпуск дистрибутива NixOS 23.11, использующего пакетный менеджер Nix

Представлен выпуск дистрибутива NixOS 23.11, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS вся настройка системы происходит посредством единого файла системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката системы на предыдущую версию конфигурации, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями, есть возможность одновременного использования нескольких версий одной программы, обеспечены воспроизводимые сборки. Размер полного установочного образа с KDE 2.5 ГБ, GNOME - 2.4 ГБ, сокращённого консольного варианта - 990 МБ. При использовании Nix результат сборки пакетов хранится в отдельной поддиректории в /nix/store. Например, после сборки пакет firefox может записываться в /nix/store/1onlv6pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4-firefox-120.0.1/, где "1onlv6pc3ed4n5nskg8ew4twcfd0d5ce4ec5d4" является хешем всех его зависимостей и инструкций сборки. Под установкой пакета подразумевается его сборка или скачивание уже собранного (при условии, что он был уже собран на Hydra - сервисе сборки проекта NixOS), а также формирование директории с символическими ссылками на все пакеты в профиле системы или пользователя, с последующим добавлении этой директории в список PATH. Аналогичный подход применяется в пакетном менеджере GNU Guix, который основан на наработках Nix. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs. Основные новшества: Добавлено 9147 пакетов, удалено 4015 пакетов, обновлено 18700 пакетов.

Добавлено 49 новых сервисов, среди которых композитный сервер Wayfire, система монторинга LibreNMS, шлюз удалённого доступа к рабочему столу Apache Guacamole, systemd-sysupdate, ferretdb, NNCP, virt-manager, preload.

Пользовательское окружение GNOME обновлено до выпуска 45, в котором в панели появился динамический индикатор виртуальных рабочих столов, повышена производительность системы поиска, добавлен индикатор включения камеры, задействовано аппаратное ускорение воспроизведения видео, заменены просмотрщик изображений и приложение для работы с камерой, изменён стиль отображения боковых панелей, обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4.

Поставляемая по умолчанию версия LLVM обновлена до выпуска 16 (ранее предлагался LLVM 11).

Обновлены systemd 254, glibc 2.38, PostgreSQL 15 и FoundationDB 7.

Обеспечена поддержка Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). В hostapd включён режим WPA3-SAE-PK.

В LXD добавлена поддержка виртуальных машин, помимо контейнеров.

В утилите nixos-rebuild реализована команда list-generations.

Добавлена поддержка sudo-rs, реализации утилиты sudo на языке Rust.



