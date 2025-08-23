В KDE появился мастер начальной настройки

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стало добавление в ветку, на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.5, мастера начальной настройки системы (KISS - KDE Initial System Setup), который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В KDE Initial System Setup предложены системные операции, выполняется до первого входа в систему после установки, такие как как создание нового пользователя под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа. Другие изменения в ветке KDE Plasma 6.5: Добавлена поддержка прокрутки виджетов в панели, активируемая когда элементы не вмещаются в имеющееся пространство.

В композитном менеджере KWin при показе HDR-контента задействована улучшенная кривая преобразования тона (HDR Tone Mapping).

В конфигураторе по умолчанию прекращён показ страницы настройки графических планшетов на системах, к которым не подключены подобные устройства.

В конфигураторе реализован показ более релевантной информации об имеющихся игровых контроллерах.

В истории уведомлений прекращён показ уведомления со сводкой о пропущенных событиях во время нахождения в режиме "Не беспокоить".

В KWin изменена работа с таймером в цикле отрисовки, что позволило немного снизить потребление ресурсов.

Добавлена поддержка второй версии портала xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш.

В ветке KDE Frameworks 6.18 повышена скорость генерации миниатюр.

В ветке, на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.4.5, устранена проблема приводившая к мерцанию на некоторых системах с драйверами amdgpu. Устранена ошибка, приводившая к зависанию KDE Plasma после копирования файлов через медленное сетевое соединение и открытия всплывающего окна буфера обмена.



