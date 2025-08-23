В KDE появился мастер начальной настройки

|
А что в шестой ветке случилось с поведением курсора?
Сперва они сделали как на макоси, когда шевелишь курсор, он увеличивается в размерах, а теперь после нескольких обновлений это не работает.
Курсор увеличивается за счет опции "Увеличение курсора" а разделе настроек "Специальные возможности". В новых версиях, возможно отключили эту опции по-умолчанию.
> Курсор увеличивается за счет опции "Увеличение курсора" а разделе настроек "Специальные
> возможности". В новых версиях, возможно отключили эту опции по-умолчанию.
Этой настройки сейчас просто нет, там есть только параметры ускорения и включение возможности управлять курсором с нумпада.
Тебе русским языком сказали, что это в разделе Специальные возможности, а не в настройках мыши.
К слову на макоси это работало получше, в КДЕ по умолчанию слишком большая задержка этого уведичения была что мешало
К слову в KDE эта задержка настраивается, а в макосине твоей - всё как обычно...
> теперь после нескольких обновлений это не работает
федора 42, кодое 6.4.4, работает и настройка есть, в разделе "Специальные возможности"
Недавно поставил Debian KDE на старый ноут пожилого родственника вместо Windows 7. Поставилось и работало хорошо, стал настраивать кеды под поведение винды, и это ****ец. Столько ненужной х*рни завезли в эти кеды, столько нелогичного г*вна. Мне нужна система для использования без пароля, настроил автоматический логин при запуске. Как быть с локскрином без пароля после пробуждения? Если в винде от тебя требовалось нажать Enter, то в кедах просто повести мышкой. Это выглядит топорно и неэстетично. Как объяснить пожилому человеку, почему за более чем 10 лет кеды так и не могут приблизиться к продуманости хотя бы к Windows 7.
Kdm из кед выкинули тысячу лет назад. В стороннем sddm автологин настраивается 1 строчкой в конфиге.
Они разрабатывали же альтернативу SDDM к слову которая была бы как раз как KDM
> Ты sddm от локскрина отличить можешь?
А чё в кедах какой-то другой лок скрин завезли? Нету его там.
У вас туго с обработкой информации, ибо проблем с настройкой без пароля не испытывал. Книжки читайте, желательно классику.
> Недавно поставил Debian KDE на старый ноут пожилого родственника вместо Windows 7.
> Поставилось и работало хорошо, стал настраивать кеды под поведение винды, и
> это ****ец. Столько ненужной х*рни завезли в эти кеды, столько нелогичного
> г*вна. Мне нужна система для использования без пароля, настроил автоматический логин
> при запуске. Как быть с локскрином без пароля после пробуждения? Если
> в винде от тебя требовалось нажать Enter, то в кедах просто
> повести мышкой. Это выглядит топорно и неэстетично. Как объяснить пожилому человеку,
> почему за более чем 10 лет кеды так и не могут
> приблизиться к продуманости хотя бы к Windows 7.
Вы пересели с запорожца на порше 911, и ожидаете одинакового поведения этих авто чисто по той причине что вам кажется, что это авто одного порядка, т.к. движок у обоих сзади.
Если родственник использовал Windows, то надо ставить Windows. В чем смысл накатывать человеку полностью чужую операционную систему?
Ты реально себе такого геморроя на ровном месте хочешь?
Windows 10 заканчивает поддержку в этом октябре, человеку для жизни нужен только браузер. Очевидно что нужно ставить любой поддерживаемый линукс похожий на винду.
Виндовз еле шевелится на старом оборудовании, а с 11 версии вообще официально не поддерживается на нем
Интересно что адаптивная синхронизация начинает работать после перезагрузки из винды в Линукс, иначе черный экран. gpu amd, hdmi выход. На display port не тестировал.
