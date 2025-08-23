The OpenNET Project / Index page

В KDE появился мастер начальной настройки

23.08.2025 10:38

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стало добавление в ветку, на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.5, мастера начальной настройки системы (KISS - KDE Initial System Setup), который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В KDE Initial System Setup предложены системные операции, выполняется до первого входа в систему после установки, такие как как создание нового пользователя под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.

Другие изменения в ветке KDE Plasma 6.5:

  • Добавлена поддержка прокрутки виджетов в панели, активируемая когда элементы не вмещаются в имеющееся пространство.
  • В композитном менеджере KWin при показе HDR-контента задействована улучшенная кривая преобразования тона (HDR Tone Mapping).
  • В конфигураторе по умолчанию прекращён показ страницы настройки графических планшетов на системах, к которым не подключены подобные устройства.
  • В конфигураторе реализован показ более релевантной информации об имеющихся игровых контроллерах.
  • В истории уведомлений прекращён показ уведомления со сводкой о пропущенных событиях во время нахождения в режиме "Не беспокоить".
  • В KWin изменена работа с таймером в цикле отрисовки, что позволило немного снизить потребление ресурсов.
  • Добавлена поддержка второй версии портала xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш.
  • В ветке KDE Frameworks 6.18 повышена скорость генерации миниатюр.
  • В ветке, на основе которой формируется выпуск KDE Plasma 6.4.5, устранена проблема приводившая к мерцанию на некоторых системах с драйверами amdgpu. Устранена ошибка, приводившая к зависанию KDE Plasma после копирования файлов через медленное сетевое соединение и открытия всплывающего окна буфера обмена.


  • 1.2, Аноним (2), 11:05, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в шестой ветке случилось с поведением курсора?
    Сперва они сделали как на макоси, когда шевелишь курсор, он увеличивается в размерах, а теперь после нескольких обновлений это не работает.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Курсор увеличивается за счет опции "Увеличение курсора" а разделе настроек "Специальные возможности". В новых версиях, возможно отключили эту опции по-умолчанию.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 11:24, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Курсор увеличивается за счет опции "Увеличение курсора" а разделе настроек "Специальные
    > возможности". В новых версиях, возможно отключили эту опции по-умолчанию.

    Этой настройки сейчас просто нет, там есть только параметры ускорения и включение возможности управлять курсором с нумпада.

     
     
  • 4.21, derfenix (ok), 11:56, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе русским языком сказали, что это в разделе Специальные возможности, а не в настройках мыши.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:24, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову на макоси это работало получше, в КДЕ по умолчанию слишком большая задержка этого уведичения была что мешало
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:40, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К слову в KDE эта задержка настраивается, а в макосине твоей - всё как обычно...
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:45, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > теперь после нескольких обновлений это не работает

    федора 42, кодое 6.4.4, работает и настройка есть, в разделе "Специальные возможности"

     

  • 1.3, Бегемот (?), 11:10, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит красиво
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:12, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Недавно поставил Debian KDE на старый ноут пожилого родственника вместо Windows 7. Поставилось и работало хорошо, стал настраивать кеды под поведение винды, и это ****ец. Столько ненужной х*рни завезли в эти кеды, столько нелогичного г*вна. Мне нужна система для использования без пароля, настроил автоматический логин при запуске. Как быть с локскрином без пароля после пробуждения? Если в винде от тебя требовалось нажать Enter, то в кедах просто повести мышкой. Это выглядит топорно и неэстетично. Как объяснить пожилому человеку, почему за более чем 10 лет кеды так и не могут приблизиться к продуманости хотя бы к Windows 7.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:27, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kdm из кед выкинули тысячу лет назад. В стороннем sddm автологин настраивается 1 строчкой в конфиге.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:28, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они разрабатывали же альтернативу SDDM к слову которая была бы как раз как KDM
     
     
  • 4.27, vlad1.96 (ok), 12:15, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну до сих пор и разрабатывают. Оно ещё на зачаточном уровне
     
  • 3.12, Аноним (8), 11:30, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кстати вообще без логин менеджера тоже можно.
     
  • 3.14, Аноним (10), 11:36, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вообще да,

    [Autologin]
    User=$name
    Session=$session

     
  • 3.19, Аноним (5), 11:51, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты sddm от локскрина отличить можешь?
     
     
  • 4.20, Аноним (8), 11:53, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты sddm от локскрина отличить можешь?

    А чё в кедах какой-то другой лок скрин завезли? Нету его там.

     
  • 2.9, Аноним (10), 11:28, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь TDE
     
  • 2.11, Xo (?), 11:29, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас туго с обработкой информации, ибо проблем с настройкой без пароля не испытывал. Книжки читайте, желательно классику.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:03, 23/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.15, Аноним (2), 11:39, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недавно поставил Debian KDE на старый ноут пожилого родственника вместо Windows 7.
    > Поставилось и работало хорошо, стал настраивать кеды под поведение винды, и
    > это ****ец. Столько ненужной х*рни завезли в эти кеды, столько нелогичного
    > г*вна. Мне нужна система для использования без пароля, настроил автоматический логин
    > при запуске. Как быть с локскрином без пароля после пробуждения? Если
    > в винде от тебя требовалось нажать Enter, то в кедах просто
    > повести мышкой. Это выглядит топорно и неэстетично. Как объяснить пожилому человеку,
    > почему за более чем 10 лет кеды так и не могут
    > приблизиться к продуманости хотя бы к Windows 7.

    Вы пересели с запорожца на порше 911, и ожидаете одинакового поведения этих авто чисто по той причине что вам кажется, что это авто одного порядка, т.к. движок у обоих сзади.

     
  • 2.17, Alex154 (ok), 11:40, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если родственник использовал Windows, то надо ставить Windows. В чем смысл накатывать человеку полностью чужую операционную систему?

    Ты реально себе такого геморроя на ровном месте хочешь?

     
     
  • 3.28, Аноним (25), 12:35, 23/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.32, Аноним (5), 12:42, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10 заканчивает поддержку в этом октябре, человеку для жизни нужен только браузер. Очевидно что нужно ставить любой поддерживаемый линукс похожий на винду.
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:45, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндовз еле шевелится на старом оборудовании, а с 11 версии вообще официально не поддерживается на нем
     

  • 1.13, Xo (?), 11:33, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно что адаптивная синхронизация начинает работать после перезагрузки из винды в Линукс, иначе черный экран. gpu amd, hdmi выход. На display port не тестировал.
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:04, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же всрато выглядит.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:40, 23/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черная тема + плоский интерфейс всегда так выглядят.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:36, 23/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (31), 12:38, 23/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, почти догнал KDE 3 по функионалу!
     

