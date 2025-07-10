Проект KDE объявил альтернативные X-серверы нежелательными

2.8 , Аноним ( - ), 17:58, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А ведь этот пост я написал только сегодня. А кучно пошло Но libre сами убрали поддержку xwayland...

Сами и виновыты.

3.24 , 12yoexpert ( ok ), 18:08, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а нафига она там? wayland же вроде готов. а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно зачем это в иксах, где и так всё работает?

4.30 , Аноним ( - ), 18:13, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а нафига она там? wayland же вроде готов. готов. а древний софт так и застрял на иксах > а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков. 5.33 , 12yoexpert ( ok ), 18:17, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > а древний софт так и застрял на иксах ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт"? > зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков. и сидеть без единой рабочей проги, канешн. за такое палево им денег не дадут

6.41 , Аноним ( - ), 18:24, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт" Нет, я хотел сказать именно древний софт.

Готовый он или нет, и тем более рабочий - бооольшой вопрос. > и сидеть без единой рабочей проги, канешн. Эти все нерабочие проги с тобой в одной комнате?

Даже гимп смог в native Wayland support. ГИМП! Это те, которые на gtk3 переходили 15 лет! 2.10 , Аноним ( - ), 17:59, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На что я тебе ответил

ВЫ ТУТ ---> Ой, мы нифига не делали десятилетиями (кроме нытья), а теперь ноем что за нас решают! ps вас же никто не заставляет польтзоваться вейландом.

Просто сидите нас старой версии.

Или просто поддерживайте Х11 сами.

У вас есть отличный пример X11Libre

Форкайте плазму делайте PlasmaLibre и вперед и с песнями! ps2 в том списке не только поделка он нашего фрика, но даже от таких серьезных организаций как wacom

xorg-x11-drv-wacom (breaks touch events on X11, not needed anyway because Libinput can handle tablets) ps3 Просто борцуны с корпами решили выстрелить себе в буй и выкинули xwayland.

Можно поаплодировать им)

We only support Xorg's xserver, both for Xwayland and for the X11 session.

3.21 , Аноним ( 21 ), 18:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают, ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли. Чел, который выдал про "поддержку конкретного X-сервера" просто херню несёт.

4.25 , Аноним ( - ), 18:09, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают Неа, это ты не шаришь.

Эти иксы должны поддерживать xwayland для запуска wayland сессии.

А если не поддерживают - то идут лесом.

5.46 , Аноним ( 46 ), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем в сеансе вяленом иксы? Он же вроде бы готов давно.

4.27 , 12yoexpert ( ok ), 18:11, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.50 , iPony128052 ( ? ), 18:29, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли Так не работает в реальности. В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или KDE баг.

5.51 , Аноним ( - ), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или

> KDE баг. Но в итоге будут виноваты все равно KDE и задалбывать будут их.

Могут даже начать требовать подстраиваться под васяноподелен.

Оно им вот вообще не упало.

4.52 , НяшМяш ( ok ), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают Онанимы опеннета снова показывают свою кекспертность, эпизод стопицотый.

4.69 , Аноним ( 69 ), 19:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > KDE плевать должно быть Так они и плюют, просто ветром сносит в сторону xlibre и прочих неудачников.

2.39 , 12yoexpert ( ok ), 18:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не хватает > кеды всегда будут бесплатными. без рекламы

> ну мы тут короч с голоду помираем, теперь кеды будут в аренду, ну и чуть-чуть рекламы в калькуляторе