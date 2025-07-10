The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект KDE объявил альтернативные X-серверы нежелательными

10.07.2025 17:30

На wiki-сайте KDE Community в раздел нежелательных для установки пакетов добавлены альтернативные реализации X.org, такие как XLibre. Согласно примечанию, для обеспечения работы сеанса KDE на базе X11 будут поддерживаться только официальный X.Org Server и XWayland. Примечание добавил Ксавьер Хугл (Xaver Hugl), один из ключевых разработчиков композитного менеджера Kwin, занимающий второе место по числу коммитов после 2020 года. До этого проект XLibre считал KDE поддерживаемой средой рабочего стола.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/X11Libre/xs...)
  2. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
  3. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
  4. OpenNews: Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server
  5. OpenNews: Дистрибутив Artix Linux начал поставку сборок с XLibre, форком X.Org Server
Автор новости: IMBird
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63564-kde
Ключевые слова: kde, xorg, x11, xlibre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:47, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    база
     
     
  • 2.59, gnugpl (?), 18:46, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютная, щас бы ещё тратить свое время на всякие васянские переделки, может ещё поддержку бсд добавить.
     
     
  • 3.86, 12yoexpert (ok), 19:29, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... или вяленого
     

  • 1.2, стоячок (?), 17:47, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём альтернативных ИКСпердоведов
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 18:57, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не злоупотребляй Силденафилом.
     

  • 1.3, Ося Бендер (?), 17:48, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Понятно, конкуренции этот Хугл испугался.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:03, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он испугался, что его скоро уволят за профнепригодность. Учитывая количество проблем с kwin, пора бы. А с иксами лучше развивать форк, при должном прилежании, иксам даже придётся выкинуть все наработки (а какие там наработки, никаких больше -- сами перевели в deprecated) и вернуться к форкнутым иксам.
     
  • 2.45, iPony128052 (?), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испугался, что вместо возни с иксами и вэйлэнд надо ещё возиться с икслибре.

    Больше багов и зоопарка.

     
     
  • 3.55, pic (??), 18:40, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнился анекдот про грабителя не выговаривающего букву ж в одном глаголе.
    Так и эти уморы.
    https://anekdotov.net/anekdot/all/vrstsskzllzlztb.htm
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 18:55, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была серия Городка, а не анекдот.
     
  • 3.77, Аноним (63), 19:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем делать отдельный kwin_ ? Kwin_x11 для обоих: Xorg и KLibre.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:49, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Икс сервера деятельность которых признана нежелательной при и пользовании КДЕ
     
  • 1.5, Аноним (-), 17:53, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Жироватт (ok), 17:54, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Ой, да небезапасен ваш Хы11, калькулятор можер читать пороли
    > Ой, да костылен ваш Хы11! (Разрабы гномокед, синхронно) О-о-о-о, и кто ж это сделол-то!
    > Ой, да никто не хочет даже за деньги трогать ваш Хы11...так стоп, а почему корректирующие релизы-то??
    > Ой, да он не поддерживает 48к мульён фыпээс и 1С!11
    > Ой, вот ведь низадача, из копроративных дистро под давлением акционеров выкидывают!11
    > Ой, а ведь если форкнете, то ничего не поменяется!111
    > Ой, а мы запретим вам использовать форки!111 Ладно, не запретим, но НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ и назовём НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ, специально ломая даже "стандартные" фичи совместимости

    --> ВЫ ТУТ <---
    > Ой, а если форк не подписывать специальным смешным копроративным сертификатом, то и ставить его никто не будет
    > Ой, а поцчиму вы его ставите из исходков?77 Снести репо по ДСМСА!11
    > Ой, а чо, это плохо, когда мы приплачиваем разрабам, лишь бы их код не собирался для Хы11?77

    ...


    А ведь этот пост я написал только сегодня. А кучно пошло

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 17:58, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А ведь этот пост я написал только сегодня. А кучно пошло

    Но libre сами убрали поддержку xwayland...
    Сами и виновыты.

     
     
  • 3.24, 12yoexpert (ok), 18:08, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нафига она там? wayland же вроде готов. а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно

    зачем это в иксах, где и так всё работает?

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 18:13, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а нафига она там? wayland же вроде готов.

    готов. а древний софт так и застрял на иксах

    > а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно

    зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков.

     
     
  • 5.33, 12yoexpert (ok), 18:17, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > а древний софт так и застрял на иксах

    ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт"?

    > зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков.

    и сидеть без единой рабочей проги, канешн. за такое палево им денег не дадут

     
     
  • 6.41, Аноним (-), 18:24, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт"

    Нет, я хотел сказать именно древний софт.
    Готовый он или нет, и тем более рабочий - бооольшой вопрос.

    > и сидеть без единой рабочей проги, канешн.

    Эти все нерабочие проги с тобой в одной комнате?
    Даже гимп смог в native Wayland support. ГИМП! Это те, которые на gtk3 переходили 15 лет!

     
  • 2.10, Аноним (-), 17:59, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что я тебе ответил
    ВЫ ТУТ ---> Ой, мы нифига не делали десятилетиями (кроме нытья), а теперь ноем что за нас решают!

    ps вас же никто не заставляет польтзоваться вейландом.
    Просто сидите нас старой версии.
    Или просто поддерживайте Х11 сами.
    У вас есть отличный пример X11Libre
    Форкайте плазму делайте PlasmaLibre и вперед и с песнями!

    ps2 в том списке не только поделка он нашего фрика, но даже от таких серьезных организаций как wacom
    xorg-x11-drv-wacom (breaks touch events on X11, not needed anyway because Libinput can handle tablets)

    ps3 Просто борцуны с корпами решили выстрелить себе в буй и выкинули xwayland.
    Можно поаплодировать им)
    We only support Xorg's xserver, both for Xwayland and for the X11 session.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают, ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли. Чел, который выдал про "поддержку конкретного X-сервера" просто херню несёт.
     
     
  • 4.25, Аноним (-), 18:09, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают

    Неа, это ты не шаришь.
    Эти иксы должны поддерживать xwayland для запуска wayland сессии.
    А если не поддерживают - то идут лесом.

     
     
  • 5.46, Аноним (46), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем в сеансе вяленом иксы? Он же вроде бы готов давно.
     
  • 4.27, 12yoexpert (ok), 18:11, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.50, iPony128052 (?), 18:29, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли

    Так не работает в реальности.

    В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или KDE баг.

     
     
  • 5.51, Аноним (-), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или
    > KDE баг.

    Но в итоге будут виноваты все равно KDE и задалбывать будут их.
    Могут даже начать требовать подстраиваться под васяноподелен.
    Оно им вот вообще не упало.


     
  • 4.52, НяшМяш (ok), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают

    Онанимы опеннета снова показывают свою кекспертность, эпизод стопицотый.

     
  • 4.69, Аноним (69), 19:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE плевать должно быть

    Так они и плюют, просто ветром сносит в сторону xlibre и прочих неудачников.

     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 18:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не хватает

    > кеды всегда будут бесплатными. без рекламы
    > ну мы тут короч с голоду помираем, теперь кеды будут в аренду, ну и чуть-чуть рекламы в калькуляторе

     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 17:59, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как я и писал в предыдущей теме про форсированный саботаж иксов kde-шниками - здорово у корпорастов пригорает, и это не последняя такая новость
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 18:02, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 18:03, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.28, Аноним (-), 18:11, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.19, dannyD (?), 18:04, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>здорово у корпорастов пригорает

    видать да.

     

  • 1.13, Анонирм (?), 18:00, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект KDE

    Нет, не проект KDE. Пользователи что-то написали на пользовательской вики != проект.

     
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 18:05, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в завершении толпа бросается на штурм здания обладминистрации. С нужными нам выкриками (с)
     

  • 1.15, pic (??), 18:02, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    - С его такой переполох?
    - Неужто испугались, поэтому и повесили ярлык?
    - Это ж насколько надо боятся таракана (из сказки Чуковского)?
    - Стыдно, господа, стыдно.

    (двойной сарказм, если что)

     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 18:04, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (двойной сарказм, если что)

    слишком сложно, ты запутался

     
     
  • 3.23, pic (??), 18:07, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> (двойной сарказм, если что)
    > слишком сложно, ты запутался

    стареешь

     

  • 1.22, Аноним (22), 18:06, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.26, Аноним (26), 18:10, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да-да-да, экстремистским ещё его объявите.
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:13, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Еще один повод слить кде. Кде вообще само по себе то еще васянское DE - дизайн отвратителен, гора никому ненужных настроек(люди за компом заботают, а не вечно настраивают окошки), да еще и глючит и крашится постоянно.
     
     
  • 2.38, Аноним (26), 18:21, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди за компом заботают, а не вечно настраивают окошки

    Когда есть настройки, их настраивают один раз, а потом всю жизнь эффективно работают, так что мимо. С остальным согласен.

     
     
  • 3.42, pic (??), 18:25, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё лучше, когда настройки автоконфигурируемые.
     
     
  • 4.71, Аноним (69), 19:07, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > автоконфигурируемые

    Это как? Через телепатический канал связи?

     
     
  • 5.79, pic (??), 19:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X11 некогда её прикрутили, уже и не вспоминают про xorg.conf
     
  • 3.47, pic (??), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть такой тип настроек, система предлагает готовые профили, а ты просто выбираешь, чтоб не запариться в выборе - поиск.
     

  • 1.32, Аноним (-), 18:16, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шикарная новость!
    Ждем аналогичной от гномеров.

    А потом запасаемся попкорном и смотрим будут ли мapгинaлы вроде крысы и прочих поддерживать это поделие.

     
     
  • 2.54, НяшМяш (ok), 18:37, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждем аналогичной от гномеров.

    Гномеры чуть ли не на год раньше заявили, что иксы всё, разве нет? Это как сидеть в полночь ждать, что через несколько часов солнце взойдёт.

     
     
  • 3.56, Аноним (-), 18:40, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гномеры чуть ли не на год раньше заявили, что иксы всё, разве
    > нет? Это как сидеть в полночь ждать, что через несколько часов
    > солнце взойдёт.

    Они вроде про следующию версию гнома сказали, а КЕДы про текущую версию кедов...
    Но если так - то отлично. Все мapгинaлы отправляются в уютный загончик и перестают портить воздух и настроение нормальным** людям.

    ** нормальным по меркам линуксоидов

     

  • 1.34, Фрол (?), 18:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не ну это у квин традиция такая.

    Еще Гресслин обьявлял, что mir поддерживать не будет, с мотивировкой "морда мне его не нравится"

    стабильность признак мастерства

     
     
  • 2.40, Аноним (-), 18:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем вообще поддерживать mir?
    Мертворожденный кривой и косой кусок кода.
    Зачем потом тратить время на разгребание багов от нетакусиков, которые решили познать mir в особо извращенной форме?
     

  • 1.35, Аноним (-), 18:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вначале ты такой радуешься и собираешь лайти от отбитых вроде probonopd

    Since Xwayland is long gone, we don't need to install it's build-time dependencies anymore.
    github.com/X11Libre/xserver/pull/356

    А потом тебя выпиливают их KDE
    KDE does not support XLibre
    github.com/X11Libre/xserver/issues/365

    Хахаха, т.е. мяу.

     
  • 1.36, Аноним (26), 18:20, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.44, Аноним (-), 18:26, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 3.85, Аноним (63), 19:28, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.49, Аноним (-), 18:28, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Переходи на ios/macos!
    Отличная, платежеспособная аудитория.
    Последние изменения законов позволяет брать шекели в обход жадного аппстора в развитых странах.

    Зачем тебе вообще лялекс с его вечными TEH DRAMA!, stable api nosense, у вас не та версия glibc и почти полным отсутствием денег?

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 18:58, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличная, платежеспособная аудитория.

    И самая нестабильная (рыночная) среда -- их же содют каждый день.

     
     
  • 4.74, Анонимм (??), 19:13, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Отличная, платежеспособная аудитория.
    > И самая нестабильная (рыночная) среда -- их же содют каждый день.

    Кого их?
    Просто нужно работать на зарубежную фирму.
    И желательно из ближнего рубежа)
    Запросто получать 350-400к, в пересчете на деревянные.

     
  • 3.90, Аноним (26), 19:35, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличная, платежеспособная аудитория.

    Во-первых, я не чмо брать деньги за софт. Во-вторых, аудитория платящая за софт - чмо. Так что нет - эти и виндузятники сами собирают из исходников как хотят, и issue от них не принимаются. Да и мало их, профессиональное сообщество всё уже на линуксе.

    > stable api nosense

    А ничего что это исключительно про ядро?

    > у вас не та версия glibc

    Проблемы проприетарщиков, которые не могут распространять софт в исходниках.

     

  • 1.43, Аноним (46), 18:25, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А иностранным агентом его ещё не признали?
     
  • 1.48, Аноним (48), 18:28, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.53, Аноним (-), 18:34, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.57, Аноним (-), 18:42, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для понимания уровня поделки X11Libre.

    Please stop force-pushing commits to the master branch #372
    github.com/X11Libre/xserver/issues/372

    Лол, я думал что у этих ребят просто какая-то подвально-базарная модель разработки, но все ещё хуже.
    Гораздо хуже.

     
     
  • 2.67, 12yoexpert (ok), 19:04, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > github.com/X11Libre/xserver/issues/372

    сразу видно, что на вяленом clipboard не работает, руками ссылку печатал, бедный

     
     
  • 3.75, arisu (ok), 19:14, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.78, Аноним (-), 19:22, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.83, 12yoexpert (ok), 19:26, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.89, arisu (ok), 19:34, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.58, anonymous (??), 18:42, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага, поддерживать два разных X сервера - напряжно.

    Надеюсь теперь некоторым людям будет понятнее, почему анониму так не нравится вейланд - там серверов гораздо больше чем два.

     
     
  • 2.60, Аноним (-), 18:49, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надеюсь теперь некоторым людям будет понятнее, почему анониму так не нравится вейланд
    > - там серверов гораздо больше чем два.

    А разве кроме kwin и mutter что-то есть?))


     
  • 2.70, Аноним (62), 19:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все напутал, в KDE только один kwin, через которые работают ванильный Xorg и одноименный композитный сервер для Wayland. В общем то всё.
     

  • 1.61, morphe (?), 18:50, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего удивительного

    У KDE текущая цель - поддерживать оба протокола одновременно

    А XLibre вместо того чтобы быть полезными для всех, решили поступить по детски и сказали - не будем поддерживать XWayland, на системах с XLibre будут работать иксы, и только иксы; хотите wayland - не используйте XLibre.

    После такого не удивительно что все остальные кто хотят работать на современных дистрибутивах тоже XLibre нежелательными объявят.

     
     
  • 2.65, Анонимм (??), 19:00, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А XLibre вместо того чтобы быть полезными для всех,

    А такой цели у них не было.
    У них был ПРОТЕСТ!111
    В итоге прям как у других пламенных борцунов (латиноамериканский фонд СПО) - "ничего не работает, зато мы за свободу и против корпоратов".

    > После такого не удивительно что все остальные кто хотят работать на современных дистрибутивах тоже XLibre нежелательными объявят.

    Поэтому веселье только начинается))


     

  • 1.66, Аноним (66), 19:03, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.68, Аноним (68), 19:04, 10/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.76, Аноним (63), 19:18, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да там эта заметочка яйца выеденного не стоит. Это просто рекомендации, чтобы не донимали разработчиков по поводу вероятных проблем из-за возможного негативного влияния указанных софтин на Plasma.

    "Packages to avoid installing
    There are certain packages that are known to cause issues with KDE software and should not be pre-installed. They are outlined below:

    ...................
    alternative X11 servers, like X11Libre. We only support Xorg's xserver, both for Xwayland and for the X11 session."

    Только зря фуд раздули этой новостью. Это не запрет, а рекомендация.

     
     
  • 2.81, Аноним (-), 19:25, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это не запрет, а рекомендация.

    Эта "рекомендация" является отличный поводом закрывать любую проблему, которая проявляется в связке с x11libre, как "wontfix, not supported".
    Чем сэкономит просто уйму времени QA, разрабов и прочих в KDE.
    Поэтому возрадуемся, что КДЕшники не будут тратить время на мертворожденное поделие, а займутся действительно важными вещами, такими как вейланд.


     
     
  • 3.88, Аноним (88), 19:32, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которая проявляется в связке с x11libre, как "wontfix, not supported".

    Проблемы, которые появляются в связке с X.Org они тоже фиксить не будут, ведь X.Org по факту заброшен и вообще не ребятами из KDE развивается.

    Ну, и в чем тогда смысл этой рекоммендации?

     

  • 1.80, Bottle (?), 19:23, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный повод не использовать KDE.
     
     
  • 2.87, Аноним (63), 19:30, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не торопися. Не делай поспешных выводов. Цыплят по осени считают.
     

  • 1.84, Аноним (84), 19:28, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Согласно примечанию, для обеспечения работы сеанса KDE на базе X11 будут поддерживаться только официальный X.Org Server и XWayland.

    Но ведь KDE не трогает сервер - KDE *клиентское* приложение, которому фиолетово, какая реализация сервера в системе. Протокол-то Иксов тот же самый.

    И при этом мы "поддерживаем" по факту заброшенный X.Org, но развивающийся Xlibre - нет. Где логика?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру