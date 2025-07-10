Проект KDE объявил альтернативные X-серверы нежелательными

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|2.59, gnugpl (?), 18:46, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютная, щас бы ещё тратить свое время на всякие васянские переделки, может ещё поддержку бсд добавить.
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|2.17, Аноним (17), 18:03, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он испугался, что его скоро уволят за профнепригодность. Учитывая количество проблем с kwin, пора бы. А с иксами лучше развивать форк, при должном прилежании, иксам даже придётся выкинуть все наработки (а какие там наработки, никаких больше -- сами перевели в deprecated) и вернуться к форкнутым иксам.
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|2.45, iPony128052 (?), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Испугался, что вместо возни с иксами и вэйлэнд надо ещё возиться с икслибре.
Больше багов и зоопарка.
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|3.77, Аноним (63), 19:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем делать отдельный kwin_ ? Kwin_x11 для обоих: Xorg и KLibre.
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|1.4, Аноним (4), 17:49, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Икс сервера деятельность которых признана нежелательной при и пользовании КДЕ
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|1.6, Жироватт (ok), 17:54, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Ой, да небезапасен ваш Хы11, калькулятор можер читать пороли
> Ой, да костылен ваш Хы11! (Разрабы гномокед, синхронно) О-о-о-о, и кто ж это сделол-то!
> Ой, да никто не хочет даже за деньги трогать ваш Хы11...так стоп, а почему корректирующие релизы-то??
> Ой, да он не поддерживает 48к мульён фыпээс и 1С!11
> Ой, вот ведь низадача, из копроративных дистро под давлением акционеров выкидывают!11
> Ой, а ведь если форкнете, то ничего не поменяется!111
> Ой, а мы запретим вам использовать форки!111 Ладно, не запретим, но НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ и назовём НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ, специально ломая даже "стандартные" фичи совместимости
--> ВЫ ТУТ <---
> Ой, а если форк не подписывать специальным смешным копроративным сертификатом, то и ставить его никто не будет
> Ой, а поцчиму вы его ставите из исходков?77 Снести репо по ДСМСА!11
> Ой, а чо, это плохо, когда мы приплачиваем разрабам, лишь бы их код не собирался для Хы11?77
...
А ведь этот пост я написал только сегодня. А кучно пошло
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|2.8, Аноним (-), 17:58, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А ведь этот пост я написал только сегодня. А кучно пошло
Но libre сами убрали поддержку xwayland...
Сами и виновыты.
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|3.24, 12yoexpert (ok), 18:08, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а нафига она там? wayland же вроде готов. а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно
зачем это в иксах, где и так всё работает?
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|4.30, Аноним (-), 18:13, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а нафига она там? wayland же вроде готов.
готов. а древний софт так и застрял на иксах
> а даже если не совсем готов, ну так пусть сами поддерживают xwayland отдельно
зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков.
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|5.33, 12yoexpert (ok), 18:17, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> а древний софт так и застрял на иксах
ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт"?
> зачем это им? проще отправить на мороз всяких выпиливальщиков.
и сидеть без единой рабочей проги, канешн. за такое палево им денег не дадут
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|6.41, Аноним (-), 18:24, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ты хотел сказать "готовый софт" или "рабочий софт"
Нет, я хотел сказать именно древний софт.
Готовый он или нет, и тем более рабочий - бооольшой вопрос.
> и сидеть без единой рабочей проги, канешн.
Эти все нерабочие проги с тобой в одной комнате?
Даже гимп смог в native Wayland support. ГИМП! Это те, которые на gtk3 переходили 15 лет!
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|2.10, Аноним (-), 17:59, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На что я тебе ответил
ВЫ ТУТ ---> Ой, мы нифига не делали десятилетиями (кроме нытья), а теперь ноем что за нас решают!
ps вас же никто не заставляет польтзоваться вейландом.
Просто сидите нас старой версии.
Или просто поддерживайте Х11 сами.
У вас есть отличный пример X11Libre
Форкайте плазму делайте PlasmaLibre и вперед и с песнями!
ps2 в том списке не только поделка он нашего фрика, но даже от таких серьезных организаций как wacom
xorg-x11-drv-wacom (breaks touch events on X11, not needed anyway because Libinput can handle tablets)
ps3 Просто борцуны с корпами решили выстрелить себе в буй и выкинули xwayland.
Можно поаплодировать им)
We only support Xorg's xserver, both for Xwayland and for the X11 session.
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|3.21, Аноним (21), 18:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают, ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли. Чел, который выдал про "поддержку конкретного X-сервера" просто херню несёт.
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|4.25, Аноним (-), 18:09, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают
Неа, это ты не шаришь.
Эти иксы должны поддерживать xwayland для запуска wayland сессии.
А если не поддерживают - то идут лесом.
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|4.50, iPony128052 (?), 18:29, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ровно потому что оно общается с сервером по X11, который X11Libre никак не меняли
Так не работает в реальности.
В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или KDE баг.
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|5.51, Аноним (-), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В итоге куча багов. И ещё попробуй пойми, это X11Libre баг или
> KDE баг.
Но в итоге будут виноваты все равно KDE и задалбывать будут их.
Могут даже начать требовать подстраиваться под васяноподелен.
Оно им вот вообще не упало.
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|4.52, НяшМяш (ok), 18:34, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты, видимо, вообще не шаришь, что KDE плевать должно быть, на каких иксах их запускают
Онанимы опеннета снова показывают свою кекспертность, эпизод стопицотый.
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|4.69, Аноним (69), 19:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> KDE плевать должно быть
Так они и плюют, просто ветром сносит в сторону xlibre и прочих неудачников.
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|2.39, 12yoexpert (ok), 18:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не хватает
> кеды всегда будут бесплатными. без рекламы
> ну мы тут короч с голоду помираем, теперь кеды будут в аренду, ну и чуть-чуть рекламы в калькуляторе
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|1.9, 12yoexpert (ok), 17:59, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как я и писал в предыдущей теме про форсированный саботаж иксов kde-шниками - здорово у корпорастов пригорает, и это не последняя такая новость
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|1.13, Анонирм (?), 18:00, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Проект KDE
Нет, не проект KDE. Пользователи что-то написали на пользовательской вики != проект.
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|2.20, 12yoexpert (ok), 18:05, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в завершении толпа бросается на штурм здания обладминистрации. С нужными нам выкриками (с)
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|1.15, pic (??), 18:02, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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- С его такой переполох?
- Неужто испугались, поэтому и повесили ярлык?
- Это ж насколько надо боятся таракана (из сказки Чуковского)?
- Стыдно, господа, стыдно.
(двойной сарказм, если что)
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|3.23, pic (??), 18:07, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> (двойной сарказм, если что)
> слишком сложно, ты запутался
стареешь
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|1.29, Аноним (29), 18:13, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Еще один повод слить кде. Кде вообще само по себе то еще васянское DE - дизайн отвратителен, гора никому ненужных настроек(люди за компом заботают, а не вечно настраивают окошки), да еще и глючит и крашится постоянно.
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|2.38, Аноним (26), 18:21, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> люди за компом заботают, а не вечно настраивают окошки
Когда есть настройки, их настраивают один раз, а потом всю жизнь эффективно работают, так что мимо. С остальным согласен.
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|4.71, Аноним (69), 19:07, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> автоконфигурируемые
Это как? Через телепатический канал связи?
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|5.79, pic (??), 19:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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X11 некогда её прикрутили, уже и не вспоминают про xorg.conf
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|3.47, pic (??), 18:27, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё есть такой тип настроек, система предлагает готовые профили, а ты просто выбираешь, чтоб не запариться в выборе - поиск.
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|1.32, Аноним (-), 18:16, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Шикарная новость!
Ждем аналогичной от гномеров.
А потом запасаемся попкорном и смотрим будут ли мapгинaлы вроде крысы и прочих поддерживать это поделие.
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|2.54, НяшМяш (ok), 18:37, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ждем аналогичной от гномеров.
Гномеры чуть ли не на год раньше заявили, что иксы всё, разве нет? Это как сидеть в полночь ждать, что через несколько часов солнце взойдёт.
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|3.56, Аноним (-), 18:40, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гномеры чуть ли не на год раньше заявили, что иксы всё, разве
> нет? Это как сидеть в полночь ждать, что через несколько часов
> солнце взойдёт.
Они вроде про следующию версию гнома сказали, а КЕДы про текущую версию кедов...
Но если так - то отлично. Все мapгинaлы отправляются в уютный загончик и перестают портить воздух и настроение нормальным** людям.
** нормальным по меркам линуксоидов
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|1.34, Фрол (?), 18:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не ну это у квин традиция такая.
Еще Гресслин обьявлял, что mir поддерживать не будет, с мотивировкой "морда мне его не нравится"
стабильность признак мастерства
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|2.40, Аноним (-), 18:22, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем вообще поддерживать mir?
Мертворожденный кривой и косой кусок кода.
Зачем потом тратить время на разгребание багов от нетакусиков, которые решили познать mir в особо извращенной форме?
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|1.35, Аноним (-), 18:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вначале ты такой радуешься и собираешь лайти от отбитых вроде probonopd
Since Xwayland is long gone, we don't need to install it's build-time dependencies anymore.
github.com/X11Libre/xserver/pull/356
А потом тебя выпиливают их KDE
KDE does not support XLibre
github.com/X11Libre/xserver/issues/365
Хахаха, т.е. мяу.
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|2.49, Аноним (-), 18:28, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Переходи на ios/macos!
Отличная, платежеспособная аудитория.
Последние изменения законов позволяет брать шекели в обход жадного аппстора в развитых странах.
Зачем тебе вообще лялекс с его вечными TEH DRAMA!, stable api nosense, у вас не та версия glibc и почти полным отсутствием денег?
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|3.64, Аноним (64), 18:58, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отличная, платежеспособная аудитория.
И самая нестабильная (рыночная) среда -- их же содют каждый день.
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|4.74, Анонимм (??), 19:13, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Отличная, платежеспособная аудитория.
> И самая нестабильная (рыночная) среда -- их же содют каждый день.
Кого их?
Просто нужно работать на зарубежную фирму.
И желательно из ближнего рубежа)
Запросто получать 350-400к, в пересчете на деревянные.
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|3.90, Аноним (26), 19:35, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отличная, платежеспособная аудитория.
Во-первых, я не чмо брать деньги за софт. Во-вторых, аудитория платящая за софт - чмо. Так что нет - эти и виндузятники сами собирают из исходников как хотят, и issue от них не принимаются. Да и мало их, профессиональное сообщество всё уже на линуксе.
> stable api nosense
А ничего что это исключительно про ядро?
> у вас не та версия glibc
Проблемы проприетарщиков, которые не могут распространять софт в исходниках.
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|1.57, Аноним (-), 18:42, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для понимания уровня поделки X11Libre.
Please stop force-pushing commits to the master branch #372
github.com/X11Libre/xserver/issues/372
Лол, я думал что у этих ребят просто какая-то подвально-базарная модель разработки, но все ещё хуже.
Гораздо хуже.
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|2.67, 12yoexpert (ok), 19:04, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> github.com/X11Libre/xserver/issues/372
сразу видно, что на вяленом clipboard не работает, руками ссылку печатал, бедный
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|1.58, anonymous (??), 18:42, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ага, поддерживать два разных X сервера - напряжно.
Надеюсь теперь некоторым людям будет понятнее, почему анониму так не нравится вейланд - там серверов гораздо больше чем два.
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|2.60, Аноним (-), 18:49, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь теперь некоторым людям будет понятнее, почему анониму так не нравится вейланд
> - там серверов гораздо больше чем два.
А разве кроме kwin и mutter что-то есть?))
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|2.70, Аноним (62), 19:06, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты все напутал, в KDE только один kwin, через которые работают ванильный Xorg и одноименный композитный сервер для Wayland. В общем то всё.
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|1.61, morphe (?), 18:50, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего удивительного
У KDE текущая цель - поддерживать оба протокола одновременно
А XLibre вместо того чтобы быть полезными для всех, решили поступить по детски и сказали - не будем поддерживать XWayland, на системах с XLibre будут работать иксы, и только иксы; хотите wayland - не используйте XLibre.
После такого не удивительно что все остальные кто хотят работать на современных дистрибутивах тоже XLibre нежелательными объявят.
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|2.65, Анонимм (??), 19:00, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А XLibre вместо того чтобы быть полезными для всех,
А такой цели у них не было.
У них был ПРОТЕСТ!111
В итоге прям как у других пламенных борцунов (латиноамериканский фонд СПО) - "ничего не работает, зато мы за свободу и против корпоратов".
> После такого не удивительно что все остальные кто хотят работать на современных дистрибутивах тоже XLibre нежелательными объявят.
Поэтому веселье только начинается))
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|1.76, Аноним (63), 19:18, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да там эта заметочка яйца выеденного не стоит. Это просто рекомендации, чтобы не донимали разработчиков по поводу вероятных проблем из-за возможного негативного влияния указанных софтин на Plasma.
"Packages to avoid installing
There are certain packages that are known to cause issues with KDE software and should not be pre-installed. They are outlined below:
...................
alternative X11 servers, like X11Libre. We only support Xorg's xserver, both for Xwayland and for the X11 session."
Только зря фуд раздули этой новостью. Это не запрет, а рекомендация.
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|2.81, Аноним (-), 19:25, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это не запрет, а рекомендация.
Эта "рекомендация" является отличный поводом закрывать любую проблему, которая проявляется в связке с x11libre, как "wontfix, not supported".
Чем сэкономит просто уйму времени QA, разрабов и прочих в KDE.
Поэтому возрадуемся, что КДЕшники не будут тратить время на мертворожденное поделие, а займутся действительно важными вещами, такими как вейланд.
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|3.88, Аноним (88), 19:32, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая проявляется в связке с x11libre, как "wontfix, not supported".
Проблемы, которые появляются в связке с X.Org они тоже фиксить не будут, ведь X.Org по факту заброшен и вообще не ребятами из KDE развивается.
Ну, и в чем тогда смысл этой рекоммендации?
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|2.87, Аноним (63), 19:30, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не торопися. Не делай поспешных выводов. Цыплят по осени считают.
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|1.84, Аноним (84), 19:28, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Согласно примечанию, для обеспечения работы сеанса KDE на базе X11 будут поддерживаться только официальный X.Org Server и XWayland.
Но ведь KDE не трогает сервер - KDE *клиентское* приложение, которому фиолетово, какая реализация сервера в системе. Протокол-то Иксов тот же самый.
И при этом мы "поддерживаем" по факту заброшенный X.Org, но развивающийся Xlibre - нет. Где логика?
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