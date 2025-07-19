KDE перешёл на отрисовку окон со скруглёнными углами

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее значительным изменением, принятым в ветку KDE Plasma 6.5, релиз которой намечен на 16 октября, стало значительное изменение визуального стиля. При использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами (ранее были скруглены лишь верхние углы, а нижние оставались острыми). Новый вид окон предложен по умолчанию, но при желании может быть отключён в настройках. Среди других изменений в ветке Plasma 6.5: Добавлена поддержка изменения размера боковых панелей менеджера приложений (Discover) и интерфейса с информацией о системе (System Monitor). Выбранный размер сохраняется в отдельном файле конфигурации, отражающем параметры состояния окна и не пересекающемся с файлом с общими настройками.

В виджет "Disks & Devices" добавлена возможность быстрого монтирования диска без проверки ошибок, а также опция для запуска процесса проверки без монтирования.

В KRunner началась работа над улучшением ранжирования результатов поиска. Из реализованных возможностей отмечено прекращение увеличение приоритета для приложений KDE и элементов из секции "Избранное".

В виджете с прогнозом погоды реализована загрузка прогноза с внешнего сервера сразу после выхода из спящего режима, если система находилась в нём дольше 30 минут.

В интерфейсе добавления нового пользователя реализована кнопка "Отмена" для закрытия диалогового окна.



