KDE перешёл на отрисовку окон со скруглёнными углами

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|2.2, Антон (??), 11:54, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для возврата старого оформления со скруглёнными углами добавлена соответствующая настройка
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|2.8, Аноним (22), 12:08, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь Джобс всегда говорил что круглые углы это лучше,
Чтобы ты вдруг не поранился об смартфон.
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|1.4, Аноним (4), 11:59, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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примерно всегда, сидел на i3 с острыми углами, мимо меня прошли при этом все MacOS, XP, 7ка, 8-10 и теперь 11, и гном с кде с их мимикрией под общие тренды
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|2.10, Аноним (22), 12:09, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin
Наконец то они доши до Windows 11, style.
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|2.13, Аноним (22), 12:14, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь в шарообразной комнате.
В иллюзии Поггендорфа.
Корреляции.
Нейрогеоникка.
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|1.9, Ценитель GPL рогаликов (?), 12:08, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Именно этого и не хватало ценителям плазмы. Мечты сбываются. Когда они заметят разницу в углах месяцы спустя, то обязательно возрадуются.
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|2.15, Аноним (22), 12:18, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое главное что автор скриншотов читает скетчбуки,
И какой то файл 3d принтер сурвайвал.
В Тайге не пропадет.
Думаю.
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|2.18, Аноним (22), 12:23, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нео.
Примешь красный дуовит.
Или примешь синий дуовит.
фхх. фхх. матрица. матрица повсюду. она в принтерах. она в прессе порошковой штамповки формовки деталей, она в матрице экранов.
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|3.25, Аноним (12), 12:44, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри как делается 3д графика. Там сплошное перемножение матриц.
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|1.16, Аноним (16), 12:21, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну наконец! Ждали всем опеннет, осталось только дефолтные иконки поправить на более закругленные и можно полностью на дефолте сидеть. С прошлым обновлением, кстати, поменяли отвратительный светлый серый цвет в теме Breeze Dark на более глубокий темный, и выглядеть все стало намного приятней. Очень приятно что разработчики прислушиваются к сообществу.
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|2.23, Аноним (22), 12:38, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь Иконки увеличиваются при прокручивании колесика мышки.
Мне друг показал.
Потом что то стал рассказывать про Экономи.
Я незнаю.
На Windows beta.
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