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KDE перешёл на отрисовку окон со скруглёнными углами

19.07.2025 11:48

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее значительным изменением, принятым в ветку KDE Plasma 6.5, релиз которой намечен на 16 октября, стало значительное изменение визуального стиля. При использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами (ранее были скруглены лишь верхние углы, а нижние оставались острыми). Новый вид окон предложен по умолчанию, но при желании может быть отключён в настройках.

Среди других изменений в ветке Plasma 6.5:

  • Добавлена поддержка изменения размера боковых панелей менеджера приложений (Discover) и интерфейса с информацией о системе (System Monitor). Выбранный размер сохраняется в отдельном файле конфигурации, отражающем параметры состояния окна и не пересекающемся с файлом с общими настройками.
  • В виджет "Disks & Devices" добавлена возможность быстрого монтирования диска без проверки ошибок, а также опция для запуска процесса проверки без монтирования.
  • В KRunner началась работа над улучшением ранжирования результатов поиска. Из реализованных возможностей отмечено прекращение увеличение приоритета для приложений KDE и элементов из секции "Избранное".
  • В виджете с прогнозом погоды реализована загрузка прогноза с внешнего сервера сразу после выхода из спящего режима, если система находилась в нём дольше 30 минут.
  • В интерфейсе добавления нового пользователя реализована кнопка "Отмена" для закрытия диалогового окна.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2025/07/...)
  2. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
  3. OpenNews: В KDE улучшена настройка переключения между дневным и ночным оформлением
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4
  5. OpenNews: Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland
  6. OpenNews: Планы KDE по прекращению поддержки сеанса X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63606-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 11:50, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    2035 год, KDE перешёл на отрисовку окон с острыми углами
     
     
  • 2.2, Антон (??), 11:54, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для возврата старого оформления со скруглёнными углами добавлена соответствующая настройка
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:10, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заплатите выкуп за правильные углы.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 12:35, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://fit4brain.com/wp-content/uploads/img/teachers-02.jpg
     
  • 2.14, Fracta1L (ok), 12:17, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овальных окон
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:55, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Допустим, острые углы -- это красиво.
     
     
  • 2.8, Аноним (22), 12:08, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ведь Джобс всегда говорил что круглые углы это лучше,
    Чтобы ты вдруг не поранился об смартфон.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:26, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ещё и цветовая схема, схожая со старыми MacOS.
    https://www.apple.com/os/macos/
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:59, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    примерно всегда, сидел на i3 с острыми углами, мимо меня прошли при этом все MacOS, XP, 7ка, 8-10 и теперь 11, и гном с кде с их мимикрией под общие тренды
     
     
  • 2.10, Аноним (22), 12:09, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использовании темы оформления Breeze, окна теперь отрисовываются в KWin

    Наконец то они доши до Windows 11, style.

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настройки отключения углов (любых:) добавлены.
     
     
  • 2.13, Аноним (22), 12:14, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь в шарообразной комнате.
    В иллюзии Поггендорфа.
    Корреляции.
    Нейрогеоникка.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:05, 19/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Ценитель GPL рогаликов (?), 12:08, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно этого и не хватало ценителям плазмы. Мечты сбываются. Когда они заметят разницу в углах месяцы спустя, то обязательно возрадуются.
     
     
  • 2.15, Аноним (22), 12:18, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое главное что автор скриншотов читает скетчбуки,
    И какой то файл 3d принтер сурвайвал.
    В Тайге не пропадет.
    Думаю.
     

  • 1.11, Аноним (12), 12:09, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это начало конца.
     
     
  • 2.18, Аноним (22), 12:23, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нео.
    Примешь красный дуовит.
    Или примешь синий дуовит.
    фхх. фхх. матрица. матрица повсюду. она в принтерах. она в прессе порошковой штамповки формовки деталей, она в матрице экранов.
     
     
  • 3.25, Аноним (12), 12:44, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри как делается 3д графика. Там сплошное перемножение матриц.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:48, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Матрица повсюду, она в таблице Libre Office.
     
  • 3.26, Аноним (12), 12:45, 19/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:21, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец! Ждали всем опеннет, осталось только дефолтные иконки поправить на более закругленные и можно полностью на дефолте сидеть. С прошлым обновлением, кстати, поменяли отвратительный светлый серый цвет в теме Breeze Dark на более глубокий темный, и выглядеть все стало намного приятней. Очень приятно что разработчики прислушиваются к сообществу.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:23, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Углы, виджеты погоды, акции, реклама и прочий булшит - вин-вин.
     
  • 1.20, Ананоним (?), 12:31, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А иконки у вас там ещё не чернобелые? Непорядок!
     
     
  • 2.21, Ананоним (?), 12:32, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долой синие папки! Только чёрнобелое!
     
  • 2.23, Аноним (22), 12:38, 19/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь Иконки увеличиваются при прокручивании колесика мышки.
    Мне друг показал.
    Потом что то стал рассказывать про Экономи.
    Я незнаю.
    На Windows beta.
     

  • 1.24, axel_manning (?), 12:43, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как только люди пользовались KDE 30 лет без скруглённых нижних углов
     
  • 1.27, Хрю (?), 12:46, 19/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости, которые мы заслужили.
     

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