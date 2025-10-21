Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.5

|
3.17, Аноним (17), 15:18, 21/10/2025
|–2 +/–
|
Про плазму речь, видимо. Плазма таки хороша. Кеды как "полноценное DE" уже на любителя. Слишком монструозно и комбайново, имхо.
|
3.18, Уильям Гибсон (?), 15:18, 21/10/2025
|+/–
|
CyberDeck или Deck (дека) Само слово происходит из книги Уильяма Гибсона "Нейромант" (1984) – где и появилось слово киберпространство и зародился жанр киберпанка. Там очень красочно описывается хакинг и виртуальная реальность (если вы когда-нибудь видели сцену, где хакер надевает VR-очки и перчатки и летает по 3D-голографическому представлению интернета а-ля Трон или Матрица: это, в общем-то, оно и есть).
В общем, когда книга писалась, мощные компьютеры были размером со комнату; первый ПК вышел всего за несколько лет до этого, а ноутбуков и в помине не было. Гибсон использовал (сленговый) термин "дек" для описания почти футуристического, портативного, мощного компьютера "все в одном" (процессор, экран, клавиатура, перчатки/очки для работы с данными или даже прямое подключение к мозгу). Не думаю, что он когда-либо давал очень подробное описание их внешнего вида, в основном - возможности, но общепринято, что они выглядели более модульно, как старые игровые приставки, к которым можно было подключать разные прибамбасы.
|
3.43, ASRSim (ok), 16:20, 21/10/2025
|+/–
|
Не полноценное - нельзя полноценно использовать. Стимдэк вполне может делать что то ещё, кроме запуска игр.
|
1.5, Сырник (?), 15:01, 21/10/2025
|–2 +/–
|
Недавно хотел оживить старый ноутбук со встроенной графикой amd R3. Первым накатил «легкий» xfce. Да он потреблял немного ОЗУ, но интерфейс лагал и отрисовывался с такой болью, что я подумал что ноутбук пора нести на помойку. Потом решил экспериментировать дальше и следующим был cinnamon, который работал уже заметно шустрее, но всё равно вызывал раздражение. Следующим был gnome, затыков было крайне мало, но на низком разрешении экрана интерфейс выглядел так будто включён режим для слабовидящих и ничего нельзя было сделать, но всё было стабильно. Следом был KDE и о чудо, всё работает со всеми эффектами, на Wayland, без топорности и тормозов, памяти при этом потребляет меньше чем gnome, это был идеальный вариант пока он не развалился сам по себе из-за каких-то внутренних конфликтов и взаимоисключающих параметров. Ноутбук нужно было отдать человеку в постоянное пользование, а KDE не годится для работы, а только для того чтобы за ним постоянно следить и постоянно чинить, потому что он может сломаться просто из-за самого факта своего наличия.
|
|
|
2.7, name (??), 15:05, 21/10/2025
|+/–
|
lxqt - лёгкое окружение на qt, композитор можно выбрать самому.
|
2.9, Xo (?), 15:09, 21/10/2025
|+1 +/–
|
Каким ширпотребом пользуетесь что всё разваливается?
|
|
|
3.16, Сырник (?), 15:17, 21/10/2025
|–1 +/–
|
Да, через Rufus отключил все требования и накатил win 11, потом ещё Kimi помог составить скрипт чтобы выключить всё что можно, что потребляет ресурсы и телеметрию в том числе. Работает на уровне cinnamon с затыками, но самое главное стабильно - у меня нет возможности следить за этим ноутбуком постоянно чтобы ничего не ломалось, а тут наконец-то стабильность.
|
2.20, Аноним (20), 15:22, 21/10/2025
|+/–
|
> а KDE не годится для работы, а только для того чтобы за ним постоянно следить и постоянно чинить
Use Gentoo, Luke.
Там KDE само по себе не разваливается.
|
|
|
3.24, Сырник (?), 15:31, 21/10/2025
|+/–
|
Да, вот бы бабуле или дедуле отдать ноутбук, со словами вот вам ноутбук - пересобирайте миры. Нет, для личного пользования у меня есть ноутбук с fedora workstation с gnome, с которой идет успешная миграция каждые пол года еще с 34 версии. У KDE прекрасно оптимизирован KWin - моё почтение и оставляет хорошее первое впечатление, но путь у них вообще не дружественный к пользователю и рабочая среда требует слишком много внимания к себе, хотя это просто интерфейс взаимодействия с системой и оно не должно ломаться просто так и требовать к себе так много внимания.
|
|
|
4.38, Karl Richter (ok), 16:01, 21/10/2025
|+/–
|
У меня на Alt Regular на KDE только два косяка встречалось:
1. При входе в систему иногда KDE тупит и долго проходит его заставка.
2. Забыл название программы. Чтобы подключить диск, то требуется ввести пароль, иногда бывает, что программа просто не работает. Но тут вопрос скорее не к KDE.
|
4.40, Аноним (40), 16:04, 21/10/2025
|+/–
|
Есть еще Kubuntu 24.04 с Plasma 5.27.12 и x11. У меня один родственник пользуется ноутом с такой системой, и всё стабильно, "следить" не за чем не надо.
|
1.6, Аноним (6), 15:03, 21/10/2025
|+/–
|
> окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами
Молодцы! Очень большое достижение! Над этим стоило 4 месяца попыхтеть.
|
|
|
2.21, Быаык (?), 15:23, 21/10/2025
|+1 +/–
|
Это то, чего я ждал. А ты считаешь, что остальное они сделали за полдня?
|
1.14, Аноним (6), 15:12, 21/10/2025
|+/–
|
> В менеджер буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.
Кто-нибудь может объяснить эту киллерфичу?
|
1.19, Мортимер (?), 15:20, 21/10/2025
|+2 +/–
|
KDE - торт!
Пользуюсь уже больше года. До этого был XFCE. Постоянно чего-то не хватало, то там не доделали, то здесь не сразу найдешь где включить/выключить.
А на сабже все сразу встало на свои места, все где ждешь, все быстро отключается/включается.
|
|
|
|
|
3.31, Аноним (31), 15:53, 21/10/2025
|+/–
|
Для десктопа кеды таки получше.
Вот на планшете гном да. Интересно, прикасаясь к гному пальцами через тачскрин, становишься гномо*еком?! Или один раз не считается?
|
|
|
2.37, Аноним (31), 16:00, 21/10/2025
|+/–
|
Ну конечно не гугловым. Пугл вон что творит с андроидом...
Пользуем лису в свободных от телеметрии вариациях. Свободный волк, это все.
Конкерор как-то не дружит с этим современным интернетом.
|
1.41, Аноним (41), 16:05, 21/10/2025
|+/–
|
Очень долго пользовался KDE и подозрительно относился к GNOME, в какой-то момент решил попробовать и его. По итогу с парой расширений GNOME делает все, что нужно и при этом не завозит десятки багов каждый релиз (по крайней мере, в моих юзкейсах). Простой как пробка и ломаться там особо нечему. Да и вообще концепция давать базовое окружение и расширять его плагинами звучит гораздо логичнее, чем пытаться впихнуть в DE все что можно и нельзя, а потом не иметь возможности потом это нормально тестировать.
|