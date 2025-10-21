The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.5

21.10.2025 14:24

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.5. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE (Argon, основанный на openSUSE Leap, и Krypton, основанный на openSUSE Tumbleweed).

Основные изменения в KDE Plasma 6.5:

  • При использовании темы оформления Breeze окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами (ранее были скруглены лишь верхние углы, а нижние оставались прямыми). Новый вид окон предложен по умолчанию, но при желании может быть отключён в настройках.

  • Добавлена поддержка динамических обоев рабочего стола, меняющихся в зависимости от времени суток. Идея в том, чтобы в светлое время суток автоматически показывать светлые обои, а в тёмное - тёмные. Улучшен интерфейс для предпросмотра динамических обоев (обои, меняющиеся в зависимости от светлой или тёмной темы, теперь помечаются специальным значком и показываются в двух вариантах).
  • Реализован мастер начальной настройки системы (KISS - KDE Initial System Setup), который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В KDE Initial System Setup предложены системные операции, выполняется до первого входа в систему после установки, такие как как создание нового пользователя под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.

  • В приложение Welcome Center добавлено пояснение по использованию комбинаций клавиш.
  • В менеджер буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.
  • Реализована возможность пометки звёздочкой важных записей в истории работы с буфером обмена. Помеченные записи защищены от автоматической очистки и могут быть отфильтрованы.
  • В окне предпросмотра содержимого папок на рабочем столе для пустых папок обеспечен показ заглушки с информацией об отсутствии элементов (просто пустое окно создавало впечатление сбоя при отрисовке интерфейса).
  • В конфигуратор добавлена поддержка настройки вращающихся регуляторов на графических планшетах. Подобные круглые регуляторы обычно используются в графических редакторах для масштабирования холста или изменения размера кистей, но в KDE дополнительно предоставлена возможность их использования как аналога колеса мыши для прокрутки содержимого или как аналога клавиш управления курсором для перемещения вверх и вниз.
  • В конфигураторе на странице настройки принтеров улучшена информативность сообщений об ошибках, возникающих из-за отключённого сервиса. Реализовано отслеживание уровня чернил и вывод предупреждения в случае низкого уровня.
  • В конфигураторе предоставлена возможность выбора глобальных тем оформления, которые будут доступны для переключения на странице быстрого изменения настроек (Quick Settings). На страницу быстрого изменения настроек также добавлена опция для автоматического переключения между дневной и ночной темами.
  • Добавлена поддержка автоматического переключения в ночное время на отдельно выбранную тёмную тему оформления.
  • Добавлена настройка для показа только светлых или только тёмных вариантов обоев рабочего стола. Также предоставлены опции для включения динамического изменения цвета обоев на основе выбранной цветовой схемы или времени дня, а также закрепления светлого или тёмного вариантов.
  • В конфигураторе настройки инвертирования и масштабирования перенесены на страницу "Accessibility", на которой они более уместны, чем на странице десктоп-эффектов.
  • В KCM (KDE Configuration Module) добавлена возможность управления полномочиями приложений, поставляемых в пакетах Flatpak (ранее была доступна лишь возможность изменения низкоуровневых параметров sandbox-изоляции пакетов Flatpak).
  • В фильтры цветовой коррекции добавлен режим вывода в оттенках серого и возможность уменьшения насыщенности всех цветов.
  • При настройке обоев рабочего стола в режиме слайд-шоу, показываемые изображения теперь можно выбирать кликом на самом изображении, без необходимости попадать указателем мыши в мелкую кнопку в углу.

  • Модернизирован диалог добавления нового сетевого соединения.
  • Настройки местоположения, применяемые для определения времени восхода и заката солнца, вынесены в конфигураторе на отдельную страницу, на которой собраны настройки дневного и ночного циклов. Подобные циклы применяются для автоматической смены светлой и тёмной версий обоев рабочего стола, а также для активации ночного режима, уменьшающего интенсивность синего цвета на экране для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • В конфигураторе по умолчанию прекращён показ страницы настройки графических планшетов на системах, к которым не подключены подобные устройства.
  • В конфигураторе реализован показ более релевантной информации об имеющихся игровых контроллерах.
  • Настройки обработчиков, вызываемых при переводе указателя к краю экрана (Screen Edges), перенесены в группу настроек дисплея.
  • В интерфейсе добавления нового пользователя реализована кнопка "Отмена" для закрытия диалогового окна.
  • В мастере настройки Bluetooth по умолчанию включено скрытие неименованных устройств.
  • В конфигураторе со страницы настройки эффектов рабочего стола удалены все отладочные эффекты, которые перенесены в окно с отладочными опциями KWin.
  • Значительно повышена производительность прокрутки при просмотре списка доступных обоев рабочих столов в конфигураторе.


  • В стилях Breeze обеспечена работа эффектов для анимации кликов на переключателях в приложениях на базе QtQuick и на страницах конфигуратора.

  • В композитном менеджере KWin при показе HDR-контента задействована улучшенная кривая преобразования тона (HDR Tone Mapping).
  • При использовании Wayland обеспечено раскрытие существующих окон при открытии через KRunner файлов в уже запущенных приложениях.
  • При использовании Wayland в экранном ридере Orca реализовано распознание состояния режима Caps Lock.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола xdg-pip (picture-in-picture), позволяющего корректно отображать постоянно видимые плавающие окна с мультимедийным контентом, такие как окно "картинка в картинке" в Firefox.
  • При использовании Wayland реализована поддержка перегруппировки виртуальных рабочих столов через виджет Pager. Синхронизированы операции перегруппировки в обзорном режиме и виджете Pager.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола pointer-warp, позволяющего приложению мгновенно переместить указатель в указанную позицию.
  • В KWin изменена работа с таймером в цикле отрисовки, что позволило немного снизить потребление ресурсов.
  • Добавлена поддержка второй версии портала xdg для задания общесистемных комбинаций клавиш.
  • В KWin объединены взаимозависимые эффекты размытия (Blur) и изменения контраста фона (Background Contrast) - в эффекте Blur используется шейдер BackgroundContrast.
  • Добавлена поддержка аппаратных overlay-плоскостей (overlay plane), позволяющих отображать содержимое напрямую без прохождения через композитинг. Для игр, запускаемых в оконном режиме, изменение позволяет повысить производительность и снизить задержки, а при воспроизведении видео - сократить энергопотребление.


  • В KRunner началась работа над улучшением ранжирования результатов поиска. Из реализованных возможностей отмечено прекращение увеличения приоритета для приложений KDE и элементов из секции "Избранное".
  • В KRunner при вычислении математических выражений обеспечена корректная обработка разделителей размерности чисел. Например, выражение "5,200 * 12,873" будет обработано как "5200 * 12873" на системах с локалями, использующими точку как разделитель нецелых значений.
  • В виджете управления сетевым соединением обозначены выполняемые действия и состояния, такие как поиск беспроводной сети.
  • Для многих виджетов в системном лотке реализована возможность показа доступных дополнительных действий при клике правой кнопкой мыши элементах списков.
  • При поиске в меню приложений реализован показ заглушки с информацией об отсутствии найденных элементов.
  • Виджеты управления подключением устройств, установки сетевого соединения и настройки Bluetooth переведены на штатный стиль заголовков секций.
  • Значительно улучшен интерфейс виджета для заметок (Sticky Note). Добавлены такие возможности, как изменение размера, изменение цвета фона через контекстное меню и выставление прозрачного фона.
  • В виджете управления сетевым соединением обеспечено постоянное отображение кнопки "Hotspot", даже если точку доступа в текущем состоянии создать невозможно. В подобной ситуации кнопка становится неактивной, а при подведении к ней курсора показывается подсказка с пояснением причины невозможности создать точку доступа.
  • В виджет "Disks & Devices" добавлена возможность быстрого монтирования диска без проверки ошибок, а также опция для запуска процесса проверки без монтирования.
  • В виджете с прогнозом погоды реализована загрузка прогноза с внешнего сервера сразу после выхода из спящего режима, если система находилась в нём дольше 30 минут.
  • Добавлена поддержка прокрутки виджетов в панели, активируемая когда элементы не вмещаются в имеющееся пространство.
  • В функцию показа QR-кода с параметрами подключения к текущей беспроводной сети добавлена возможность просмотра пароля доступа (для того чтобы узнать пароль больше не нужно отдельно переходить в конфигуратор).
  • Улучшена навигация с использованием клавиатуры в виджете управления громкостью, на странице с настройками Flatpak и в окне управления обновлениями в Discover.


  • При первом вызове интерфейса выбора Emoji (Meta+".") реализовано скрытие страницы с недавно выбранными значками, так как она на данном этапе пустая. Улучшен поиск в интерфейсе выбора Emoji - поле для поиска теперь показывается постоянно, а сам поиск охватывает полный набор символов, а не только содержимое текущей страницы.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle добавлена подсказка о возможности завершения записи скринкаста, нажатием комбинации клавиш, используемой для начала записи. Запись скринкастов отдельных окон теперь охватывает заголовок, рамки и тени окна, а также всплывающие окна, создаваемые данным окном.

  • В истории уведомлений прекращён показ уведомления со сводкой о пропущенных событиях во время нахождения в режиме "Не беспокоить".
  • В уведомление с информацией об уведомлениях, пропущенных из-за активации режима "Не беспокоить", добавлена кнопка для быстрого просмотра пропущенных уведомлений.
  • При приглушении звука для всей системы тихий режим теперь отключается для всех устройств при любом изменении громкости (ранее тихий режим выключался только для активного устройства, но сохранялся для дополнительных звуковых устройств).
  • Добавлена поддержка изменения размера боковых панелей менеджера приложений (Discover) и интерфейса с информацией о системе (System Monitor). Выбранный размер сохраняется в отдельном файле конфигурации, отражающем параметры состояния окна и не пересекающемся с файлом с общими настройками. Улучшена обработка состояния установки и обновления Flatpak-пакетов. Реализована возможность установки через Discover драйверов устройств.
  • Добавлена поддержка перехода в спящий режим (suspend to disk) с экрана входа в систему на базе SDDM (ранее поддерживался только ждущий режим - suspend to ram).
  • Во встроенном RDP-сервере реализована поддержка синхронизации между клиентом и сервером текста, находящегося в буфере обмена.
  • В состав включена утилита командной строки kwindowprop для вывода информации о выбранном окне по аналогии с утилитой xprop.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Джонатан Риддел прекратил участие в разработке KDE
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 25.08, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров
  6. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64089-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Игрок (?), 14:57, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Жду в Steam Deck, плазма там хороша
     
     
  • 2.15, Минона (ok), 15:14, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем там нужно полноценное DE?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:18, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про плазму речь, видимо. Плазма таки хороша. Кеды как "полноценное DE" уже на любителя. Слишком монструозно и комбайново, имхо.
     
     
  • 4.32, Karl Richter (ok), 15:54, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не трогаешь настройки и нет проблем.
     
  • 3.18, Уильям Гибсон (?), 15:18, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CyberDeck или Deck (дека) Само слово происходит из книги Уильяма Гибсона "Нейромант" (1984) – где и появилось слово киберпространство и зародился жанр киберпанка. Там очень красочно описывается хакинг и виртуальная реальность (если вы когда-нибудь видели сцену, где хакер надевает VR-очки и перчатки и летает по 3D-голографическому представлению интернета а-ля Трон или Матрица: это, в общем-то, оно и есть).

    В общем, когда книга писалась, мощные компьютеры были размером со комнату; первый ПК вышел всего за несколько лет до этого, а ноутбуков и в помине не было. Гибсон использовал (сленговый) термин "дек" для описания почти футуристического, портативного, мощного компьютера "все в одном" (процессор, экран, клавиатура, перчатки/очки для работы с данными или даже прямое подключение к мозгу). Не думаю, что он когда-либо давал очень подробное описание их внешнего вида, в основном - возможности, но общепринято, что они выглядели более модульно, как старые игровые приставки, к которым можно было подключать разные прибамбасы.

     
  • 3.43, ASRSim (ok), 16:20, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не полноценное - нельзя полноценно использовать. Стимдэк вполне может делать что то ещё, кроме запуска игр.
     

  • 1.5, Сырник (?), 15:01, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Недавно хотел оживить старый ноутбук со встроенной графикой amd R3. Первым накатил «легкий» xfce. Да он потреблял немного ОЗУ, но интерфейс лагал и отрисовывался с такой болью, что я подумал что ноутбук пора нести на помойку. Потом решил экспериментировать дальше и следующим был cinnamon, который работал уже заметно шустрее, но всё равно вызывал раздражение. Следующим был gnome, затыков было крайне мало, но на низком разрешении экрана интерфейс выглядел так будто включён режим для слабовидящих и ничего нельзя было сделать, но всё было стабильно. Следом был KDE и о чудо, всё работает со всеми эффектами, на Wayland, без топорности и тормозов, памяти при этом потребляет меньше чем gnome, это был идеальный вариант пока он не развалился сам по себе из-за каких-то внутренних конфликтов и взаимоисключающих параметров. Ноутбук нужно было отдать человеку в постоянное пользование, а KDE не годится для работы, а только для того чтобы за ним постоянно следить и постоянно чинить, потому что он может сломаться просто из-за самого факта своего наличия.
     
     
  • 2.7, name (??), 15:05, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lxqt - лёгкое окружение на qt, композитор можно выбрать самому.
     
  • 2.9, Xo (?), 15:09, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким ширпотребом пользуетесь что всё разваливается?
     
     
  • 3.10, Сырник (?), 15:11, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Написал же - KDE
     
  • 3.13, Гусь из Атомного Сердца (?), 15:12, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бггг, очевидно Интелом или АМД или Нвидией или чем-то таким... :D
     
  • 2.11, Гусь из Атомного Сердца (?), 15:11, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старая винда же, Люк!
     
  • 2.12, Минона (ok), 15:12, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чем дело кончилось в итоге?
    Накатил винду?
     
     
  • 3.16, Сырник (?), 15:17, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, через Rufus отключил все требования и накатил win 11, потом ещё Kimi помог составить скрипт чтобы выключить всё что можно, что потребляет ресурсы и телеметрию в том числе. Работает на уровне cinnamon с затыками, но самое главное стабильно - у меня нет возможности следить за этим ноутбуком постоянно чтобы ничего не ломалось, а тут наконец-то стабильность.
     
     
  • 4.28, Минона (ok), 15:39, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10-ка на таком железе пошустрее работает.
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:22, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а KDE не годится для работы, а только для того чтобы за ним постоянно следить и постоянно чинить

    Use Gentoo, Luke.
    Там KDE само по себе не разваливается.

     
     
  • 3.24, Сырник (?), 15:31, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот бы бабуле или дедуле отдать ноутбук, со словами вот вам ноутбук - пересобирайте миры. Нет, для личного пользования у меня есть ноутбук с fedora workstation с gnome, с которой идет успешная миграция каждые пол года  еще с 34 версии. У KDE прекрасно оптимизирован KWin - моё почтение и оставляет хорошее первое впечатление, но путь у них вообще не дружественный к пользователю и рабочая среда требует слишком много внимания к себе, хотя это просто интерфейс взаимодействия с системой и оно не должно ломаться просто так и требовать к себе так много внимания.
     
     
  • 4.38, Karl Richter (ok), 16:01, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Alt Regular на KDE только два косяка встречалось:
    1. При входе в систему иногда KDE тупит и долго проходит его заставка.
    2. Забыл название программы. Чтобы подключить диск, то требуется ввести пароль, иногда бывает, что программа просто не работает. Но тут вопрос скорее не к KDE.
     
  • 4.40, Аноним (40), 16:04, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще Kubuntu 24.04 с Plasma 5.27.12 и x11. У меня один родственник пользуется ноутом с такой системой, и всё стабильно, "следить" не за чем не надо.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:30, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/25.10/release/
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:03, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > окна теперь отрисовываются в KWin со скруглёнными нижними углами

    Молодцы! Очень большое достижение! Над этим стоило 4 месяца попыхтеть.

     
     
  • 2.21, Быаык (?), 15:23, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это то, чего я ждал. А ты считаешь, что остальное они сделали за полдня?
     

  • 1.14, Аноним (6), 15:12, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В менеджер буфера обмена добавлена кнопка для копирования показываемого QR-кода в буфер обмена.

    Кто-нибудь может объяснить эту киллерфичу?

     
     
  • 2.22, ук (?), 15:26, 21/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.27, Минона (ok), 15:38, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекурсия же.
     

  • 1.19, Мортимер (?), 15:20, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDE - торт!

    Пользуюсь уже больше года. До этого был XFCE. Постоянно чего-то не хватало, то там не доделали, то здесь не сразу найдешь где включить/выключить.

    А на сабже все сразу встало на свои места, все где ждешь, все быстро отключается/включается.

     
     
  • 2.25, Wrt (?), 15:32, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME получше будет.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:35, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получше, чем XFCE.
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:41, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот когда будет - тогда и приходи.
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:53, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа кеды таки получше.
    Вот на планшете гном да. Интересно, прикасаясь к гному пальцами через тачскрин, становишься гномо*еком?! Или один раз не считается?
     
  • 3.39, Karl Richter (ok), 16:02, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome лучше только дизайном.
     

  • 1.33, Аноним (33), 15:54, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, серое на сером всё еще не обновили.
     
  • 1.34, Аноним (34), 15:57, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А каким браузером в КДЕ вы пользуетесь?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:58, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox,хотя браузер и ДЕ вещи не особо связанные.
     
  • 2.37, Аноним (31), 16:00, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно не гугловым. Пугл вон что творит с андроидом...
    Пользуем лису в свободных от телеметрии вариациях. Свободный волк, это все.
    Конкерор как-то не дружит с этим современным интернетом.
     
  • 2.42, Аноним (42), 16:18, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно Chrome. Самый стабильный и работает как часы.
     

  • 1.35, Аноним (36), 15:58, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура,наконец-то автосмена темы!
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:05, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень долго пользовался KDE и подозрительно относился к GNOME, в какой-то момент решил попробовать и его. По итогу с парой расширений GNOME делает все, что нужно и при этом не завозит десятки багов каждый релиз (по крайней мере, в моих юзкейсах). Простой как пробка и ломаться там особо нечему. Да и вообще концепция давать базовое окружение и расширять его плагинами звучит гораздо логичнее, чем пытаться впихнуть в DE все что можно и нельзя, а потом не иметь возможности потом это нормально тестировать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру