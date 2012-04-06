Джонатан Риддел прекратил участие к разработке KDE

2.13 , Аноним ( 1 ), 22:32, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот человек с "детской позицией", не умеющий ничего планировать, сделал KUbuntu, KDE Neon. А что сделал ты, якобы человек с "недетской позицией" окромя колбасок в унитаз? Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать?

3.18 , Аноним ( 12 ), 22:46, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > KUbuntu, KDE Neon А что такое kubuntu и kde neon, не всего лишь навсего убунта с другим умолчальным набором пакетов ли, м-м? > Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать? А вы, простите, в нулевые, когда рунет отучили использовать аргумент "сперва добейся" потому что в это тыкали носом любого при первой возможности, как котёнка в лужу ссанья, где были? Неужели ещё не родились? Тогда почему считаете что можете тут взрослым людям рты затыкать? Так вот нет, чтобы указать человеку на ошибку достигать ничего не надо.

4.19 , Аноним ( 19 ), 22:49, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не всего лишь навсего убунта с другим умолчальным набором пакетов ли, м-м? Это надо всё слепить в одну кучу и заставить работать. Давайте не будем вот так сразу записывать всё подряд в категорию "плёвое дело", ладно?

5.24 , Avririon ( ok ), 22:55, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но и делать вид, что он туннели под горами прокладывал.

5.29 , Аноним ( - ), 23:38, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это надо всё слепить в одну кучу Скорее скатать все кдешное в большой шар ... > и заставить работать. Ну в контексте кедов это действительно невероятно сложное занятие)))

3.21 , Аноним ( 21 ), 22:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Этот человек с "детской позицией", не умеющий ничего планировать, сделал KUbuntu, KDE Neon. Иии?! Я что, говорю, что он плохой специалист? Нет, я говорю, что испорченная карьера и проблемы с семьей - исключительно его вина. Детям, знаешь ли, пофиг сколько ты дистрибутивов сделал, если ты ими не занимаешься.

>Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать? Не кажется. Чтобы кого-то критиковать - достаточно иметь аргументы. А вот чтобы эти аргументы оспорить - нужно иметь моск. Так что напряги его посильнее.

2.39 , пох. ( ? ), 00:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чел не смог системно выстроить свою жизнь и расставить приоритеты, вот, расставил - приоритетом на ближайшие дни - найти чо пожрать.

А другие люди могут писать дальше опенсорс нахаляву.

Только они не будут - у них лапки. > а виноваты как всегда другие люди. сделавшие себе гешефт на чуждом труде.

3.41 , Аноним ( - ), 00:31, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А другие люди могут писать дальше опенсорс нахаляву.

> Только они не будут - у них лапки. Ты хотел сказать "у них есть мозги"?

Потому, что только ОЧЕНЬ ОСОБЕННЫЕ люди готовы тратить годы жизни на неблагодарных удаkов.

Если хочется сделать что-то полезное бесплатно, лучше наверное пойти в приют для животных.

Они хотя бы благодарные и рады тебя видеть, в отличии от типичных потребялдей))

