Джонатан Риддел прекратил участие к разработке KDE

|1.1, Аноним (1), 22:16, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Кучно пошли отказы от продолжения разработки в Open Source. Сказка-обманка закончилась, увы и ах.
|2.4, Аноним (4), 22:21, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Самое главное из-за чего? Из-за денег! Казалось бы в этом и смысл чтобы никаких денег не было, а потом оказывается что еду надо самому покупать.
|3.22, Аноним (22), 22:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> из-за разногласий, возникших при обсуждении вопросов распределения прибыли, прав работников и структуры управления
|3.44, Аноним (-), 02:27, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Самое главное из-за чего? Из-за денег! Казалось бы в этом и смысл чтобы
> никаких денег не было, а потом оказывается что еду надо самому покупать.
Вообще-то опенсорсники всегда подчеркивали что оно free as in freedom, not free as beer. Это всякие наглые потребители возомнили почему-то что сие всегда синоним халявы. А вот это ниоткуда не следует.
|4.46, Аноним (46), 03:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, вот, кто-то выпускает not as free beer за денежки, приложив исходники, я покупаю, собираю и выкладываю free as in free beer. Все получают бесплатно.
|2.12, Аноним (12), 22:31, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Из-за двух-то слабаков прямо вся сказка кончилась? Господа остальные 9999998 контрибуторов, расходимся!
|3.45, Аноним (-), 02:28, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Господа остальные 9999998 контрибуторов, расходимся!
Ща, секунду, только комит допишу. Не комильфо дверью то хлопать без выпуска релиза :)
|2.14, llolik (ok), 22:34, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Оказывается, помимо работы над кодом, людям надо платить за то, чтобы где-то жить и что-то жрать. Да и здоровье с годами лучше не становится.
|3.25, пох. (?), 23:21, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто цепь надо туже затягивать, а то ишь, рабы, жрать им давать, жыть еще собрались!
А чуть что - сразу в бега норовят!
|4.32, Аноним (-), 23:43, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну конечно, нужно же чтобы сотрудничек целыми днями прдлил опенсорс, а если время останется, то может что-то по работе таки сделает. Но зарплатку ему платить не забывай, а то вдруг похудеет.
|1.3, Аноним (3), 22:21, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>потерял друзей, коллег, работу, карьеру и семью, пытаясь сделать что-то хорошее для сообщества
Вот она, правда жизни ...
|2.6, Аноним (4), 22:23, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тоже самое что поверить в рассказы мошенников и оказаться у разбитого корыта.
|2.10, Аноним (10), 22:26, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А в чем правда то? Если бы он пытался сделать что-то хорошее для бездомных щенков - были бы виноваты щенки?
|2.16, Аноним (12), 22:39, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только у больных людей типа шизофреников и лудоманов - такие могут всё время посвятить одной единственной навязчивой идее, зачастую призрачной (и насколько призрачной они в силу болезни даже оценить не могут) и послать всё остальное, потому что "великая цель", или "вот ещё чуть-чуть и наступит счастье". Странно правда что он в KDE делал, обычно такие всякие TempleOS'ы пишут. Но если он ухитрился продолбать жизнь, то диагноз однозначный.
|2.28, Аноним (28), 23:28, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как и большинство современных семей, его семья распалась.
Как и у большинства современных мужчин, жена оставила его одиноким, униженным и нищим.
А виновата почему-то идеология OpenSource.
Потому что так совпало, что мужик имел к ней какое-то отношение.
|3.37, Аноним (-), 00:02, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> большинство современных семей, его семья распалась.
Брехня. Открыл бы хотя бы статистику для Шотландии (а чел как раз оттуда - Edinburgh, Scotland). Scotland's national divorce rate is approximately 13.4% of couples ending their marriages.
Т.е. он просто неудачник.
> А виновата почему-то идеология OpenSource.
А ты знаешь почему семья распалась? Может он целыми днями прдолил кеды, ради мифического "сообщества", вместо жены. Нaфиг такой **** семьи для которого семья какие-то непонятные васяны в сети?
> Потому что так совпало, что мужик имел к ней какое-то отношение.
Потому что мужик потратил 25 на непонятную фигню, просто потому что ему было по приколу.
Я вообще невероятно удивлен терпению его жены.
|3.40, Ананимус (?), 00:23, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Очевидно что “family” в контексте новостей это про его kdeшное сообщество, которое его теперь игнорит. А тут уже полный тред инцелов.
|4.43, Аноним (-), 00:47, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если это 'очевидно', зачем писать про то что он "потерял друзей, коллег ..." ?
Или сообщество кедерастов было больше чем снмья, ЕВПОЧЯ ;)
|1.9, Аноним (10), 22:24, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Чел не смог системно выстроить свою жизнь и расставить приоритеты, а виноваты как всегда другие люди. Детская позиция.
|2.13, Аноним (1), 22:32, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этот человек с "детской позицией", не умеющий ничего планировать, сделал KUbuntu, KDE Neon. А что сделал ты, якобы человек с "недетской позицией" окромя колбасок в унитаз? Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать?
|3.18, Аноним (12), 22:46, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> KUbuntu, KDE Neon
А что такое kubuntu и kde neon, не всего лишь навсего убунта с другим умолчальным набором пакетов ли, м-м?
> Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать?
А вы, простите, в нулевые, когда рунет отучили использовать аргумент "сперва добейся" потому что в это тыкали носом любого при первой возможности, как котёнка в лужу ссанья, где были? Неужели ещё не родились? Тогда почему считаете что можете тут взрослым людям рты затыкать?
Так вот нет, чтобы указать человеку на ошибку достигать ничего не надо.
|4.19, Аноним (19), 22:49, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не всего лишь навсего убунта с другим умолчальным набором пакетов ли, м-м?
Это надо всё слепить в одну кучу и заставить работать. Давайте не будем вот так сразу записывать всё подряд в категорию "плёвое дело", ладно?
|5.29, Аноним (-), 23:38, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это надо всё слепить в одну кучу
Скорее скатать все кдешное в большой шар ...
> и заставить работать.
Ну в контексте кедов это действительно невероятно сложное занятие)))
|3.21, Аноним (21), 22:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Этот человек с "детской позицией", не умеющий ничего планировать, сделал KUbuntu, KDE Neon.
Иии?! Я что, говорю, что он плохой специалист? Нет, я говорю, что испорченная карьера и проблемы с семьей - исключительно его вина. Детям, знаешь ли, пофиг сколько ты дистрибутивов сделал, если ты ими не занимаешься.
>Тебе не кажется, что сначала надо чего-то достичь, чтобы кого-то критиковать?
Не кажется. Чтобы кого-то критиковать - достаточно иметь аргументы. А вот чтобы эти аргументы оспорить - нужно иметь моск. Так что напряги его посильнее.
|2.39, пох. (?), 00:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чел не смог системно выстроить свою жизнь и расставить приоритеты,
вот, расставил - приоритетом на ближайшие дни - найти чо пожрать.
А другие люди могут писать дальше опенсорс нахаляву.
Только они не будут - у них лапки.
> а виноваты как всегда другие люди.
сделавшие себе гешефт на чуждом труде.
|3.41, Аноним (-), 00:31, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А другие люди могут писать дальше опенсорс нахаляву.
> Только они не будут - у них лапки.
Ты хотел сказать "у них есть мозги"?
Потому, что только ОЧЕНЬ ОСОБЕННЫЕ люди готовы тратить годы жизни на неблагодарных удаkов.
Если хочется сделать что-то полезное бесплатно, лучше наверное пойти в приют для животных.
Они хотя бы благодарные и рады тебя видеть, в отличии от типичных потребялдей))
|1.15, Ананоним (?), 22:38, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
..."потерял друзей, коллег, работу, карьеру и семью, пытаясь" ... гнаться за горизонтом. К успеху бежал...
|1.17, 44444 (?), 22:41, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Это дистр который альфа на днях вышел после двух лет? Тогда да пусть отдохнет, как вернется с отдыха бэту выпустит. Мы подождем...
|1.26, Аноним (26), 23:23, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Nate had been given advanced notice of the company shutting down and had already started another company, Tech Paladin, to take on the business. Shouldn’t this be run as a cooperative we wondered? No that was too complex he said.
> Nate had been given advanced notice of the company shutting down and had already started another company, Tech Paladin, to take on the business. Shouldn’t this be run as a cooperative we wondered? No that was too complex he said.
> A few weeks later we had an online meeting where I proposed a useful agenda but was ignored, instead Nate gave his updated plan for a business which was to give Dave a slice of the profit and otherwise he’d keep all the profit and all the control.
Случайность. Упссссс.
|1.27, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:24, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Джонатан написал, что он потерял друзей, коллег, работу, карьеру и семью, пытаясь сделать что-то хорошее для сообщества, и теперь попробует в себя в роли цифрового кочевника, сёрфящего на волне на краю света.
25 лет тянул все обязательства на себе и стал таки полностью свободным. Как только освободился от всех обязательств подавлявших его внутреннюю свободу с 2000 года.
|1.31, зомбированный (?), 23:43, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Если кому-то не даёт покоя навязчивая идея - значит к тебе прицепился бес(демон), главная цель которого - что бы ты потерял друзей, коллег, работу, карьеру и семью.
Что нужно сделать? Нужно срочно съездить в монастырь на вычитку!
|1.33, Lyrix (ok), 23:44, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> ...Nate said he’d look into doing that instead of the setup where he had full control and all the profit... Nate gave his updated plan for a business which was to give Dave a slice of the profit and otherwise he’d keep all the profit and all the control... Nate called me first and told me I’d be excluded from it... And thus ended my 25 years with KDE.
Короче, всё как обычно: "Раб хочет не свободы, раб хочет иметь своих рабов." Приятель Нэйт всех поимел )))
