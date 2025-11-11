Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5

Разработчики проекта KDE Plasma Mobile представили редакцию пользовательской среды KDE Plasma 6.5 для мобильных устройств. Готовые сборки KDE Plasma Mobile 6.5 можно загрузить из тестового репозитория дистрибутива postmarketOS. Опробовать KDE Plasma Mobile также можно воспользовавшись сборкой Fedora KDE Plasma Mobile Spin. Поддержка телефонии в Plasma Mobile базируется на телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Мобильные версии приложений развиваются в основном составе KDE Gear. Для построения интерфейса приложений задействован набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral. Среди наиболее заметных изменений: Добавлена возможность запуска Android-приложений при помощи инструментария Waydroid, обеспечивающего интеграцию с контейнером, содержащим платформу Android. Приложения для Android могут запускаться бок о бок с родными приложениями KDE и размещаться в меню приложений. Управление установкой Waydroid и загрузкой образа с Android осуществляется через штатный конфигуратор. В панели быстрого запуска добавлена возможность включения и выключения контейнера с Android.

Значительно ускорена загрузка экрана блокировки системы за счёт задействования для его вывода уже имеющихся в памяти процессов-обработчиков панели быстрого вызова (Action Drawer) и строки состояния. Изменение также позволило синхронизировать состояние уведомлений на заблокированном и рабочем экранах. Улучшена обработка действий на экране блокировки.

Улучшена реализация домашнего экрана Folio, позволяющего пользователю произвольно размещать приложения и виджеты на страницах, распределять приложения по тематическим папкам, просматривать общий список приложений (жест сдвиг вверх) и выполнять поиск через вызов KRunner (жест сдвиг вниз). Реализация эффекта размытия унифицирована для Folio и альтернативного домашнего экрана Halcyon. Улучшена навигация при помощи клавиатуры. Проведена оптимизация производительности. Добавлена возможность вызова экрана блокировки устройства двойным касанием к экрану.

В альтернативном домашнем экране Halcyon реализована страница быстрых настроек и выполнено портирование на новый метод регистрации апплетов, уже применяемом на домашнем экране Folio и поддерживающем упреждающую компиляцию при помощи утилиты qmlcachegen.

В конфигураторе разделены настройки среды рабочего стола (Shell) и навигации. Добавлена подсказка по навигации с использованием экранных жестов. Добавлена возможность выставления числа столбцов для блока с быстрыми настройками, что может быть полезным для повышения удобства работы на планшетах. Страница с мобильными настройками теперь показывается только на соответствующих устройствах и скрывается на десктоп-системах.

Повышена совместимость интерфейса для переключения задач с утилитой qmlcachegen, что упростило сопровождение и повысило производительность благодаря применению предкомпиляции.

В плагине Haptics обеспечена начальная возможность использования фонового процесса feedbackd в качестве бэкенда для реализации эффекта тактильной обратной связи.

Реализована возможность отображения урезанной панели быстрого запуска (Action Drawer) во время блокировки экрана. Повышена производительность панели быстрого запуска. Добавлена кнопка для быстрой настройки многомониторных конфигураций.

Улучшен сервис управления настройками Envmanager, который автоматизирует работу с файлами конфигурации и обеспечивает переносимость с настольной редакцией, беря на себя работу по управлению настройками при одновременной установке компонентов для настольных и мобильных систем. Повышена надёжность работы Envmanager и сокращено число конфликтов настроек при сосуществовании компонентов Plasma Mobile и Plasma Desktop, например, при установке KDE на ноутбуках, которые можно использовать как планшет. Обеспечено корректное переключение виртуальной клавиатуры для мобильного сеанса.

Обновлено оформление некоторых элементов интерфейса, в которых задействованы более подходящие цвета из темы оформления и настройки анимации. Раскладка оптимизирована для исключения наслоения текста на элементы.

Опубликован первый экспериментальный выпуск (0.1.0) новой виртуальной клавиатуры, идущей на смену виртуальной клавиатуре Maliit, ныне используемой на мобильных устройствах и системах с сенсорными экранами. Новая виртуальная клавиатура базируется на коде экранной клавиатуры Qt Virtual Keyboard, входящей в состав Qt. Предложенная реализация расширена возможностями для интеграции с рабочим столом Plasma и решает некоторые проблемы с удобством использования.



