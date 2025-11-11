Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6.5

|
1.1, Аноним (1), 12:05, 11/11/2025
> Добавлена возможность запуска Android-приложений при помощи инструментария Waydroid, обеспечивающего интеграцию с контейнером, содержащим платформу Android. Приложения для Android могут запускаться бок о бок с родными приложениями KDE и размещаться в меню приложений. Управление установкой Waydroid и загрузкой образа с Android осуществляется через штатный конфигуратор. В панели быстрого запуска добавлена возможность включения и выключения контейнера с Android.
Вот теперь это имеет смысл.
2.2, Ан333ним (?), 12:10, 11/11/2025
Андроид приложения лучше работают на андроиде. А без андроид-приложений в сабже нет смысла.
4.6, Ан333ним (?), 12:14, 11/11/2025
Киллсвитчи для пapaноиkoв как бы намекает на ЦА. Что называется "нopмальные люди проходите мимо".
7.24, Аноним (24), 13:30, 11/11/2025
Это значит, что ты либо шлангом притворяешься, либо провокатор подсадной.
Сейчас за песенки сажают.
3.8, Аноним (-), 12:20, 11/11/2025
Копия по определению не может быть лучше оригинала. Тем более, когда напихали бэкдоров от товарища майора.
1.3, 12yoexpert (ok), 12:11, 11/11/2025
почему всё так криво, просто на каждом скрине рандомные отступы, расположение и размеры
2.9, анони (?), 12:21, 11/11/2025
Это у тебя глаз кривой. Ты в каждой новости про кде чушь пишешь, дизайнер-недоучка
4.17, анони (?), 12:54, 11/11/2025
Я же не дизайнер-недоучка, у которого бомбит из-за кривого глаза
1.11, Аноним (11), 12:23, 11/11/2025
Не знал, что libtelepathy еще живо. Так же вопросы вызывает использование pulseaudio. Это точно актуальная информация, а не перепечатка из старой новости?
1.20, Аноним (21), 12:58, 11/11/2025
> для обработки звука применяется PulseAudio
Они там долго ещё собираются шипеть? Пора перебираться на PipeWire.
|