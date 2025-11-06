The OpenNET Project / Index page

Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.2, основанная на KDE Plasma Mobile

06.11.2025 09:56

Компания "РОСА" представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл 2.2 (ROSA Mobile), адаптированную для российского смартфона Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл основано на открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой проектом KDE. РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений.

Системное окружение собрано из собственного репозитория пакетов. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. В платформе задействованы телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Имеется возможность запуска Android-приложений, используя проект Waydroid.

РОСА Мобайл устанавливается на смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Размер 163.8х76.3х7.96 мм. Внешний вид, размер, вес и характеристики (кроме более слабой задней камеры и размера ОЗУ) совпадают со смартфоном Symphony Helio 80. Утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно.

Среди изменений в РОСА Мобайл 2.2:

  • Проведена оптимизация платформы для смартфона Р-ФОН, позволившая ускорить запуск приложений и повысить плавность переключения между задачами. Реализован режим энергосбережения для модема, позволивший увеличить время автономной работы в зонах со слабым сигналом мобильных операторов связи.
  • В программе для работы с камерой устранено зависание, возникавшее при переключении между режимами фото и видео. Улучшена работа сканера QR-кодов. В галерее обеспечена корректная сортировка снятых фото и видео, а также устранены проблемы с обработкой коротких видеороликов.
  • Ускорен запуск эмулятора для выполнения приложений, созданных для платформы Android. При запуске эмулятора исключён вывод экрана "Запуск телефона", а при установке Android-приложений из RuStore убран диалог для запроса полномочий.
  • В адресной книге реализована поддержка добавления или объединения контактов через сканирование QR-кода.
  • В сетевой конфигуратор добавлена поддержка подключения к Wi-Fi по QR-коду и возможность ручного указания статического IP-адреса.
  • Улучшено поведение экранной клавиатуры, повышена точность автоподсказок и расширены возможности проверки орфографии.
  • Устранена ошибка, которая могла приводить к исчезновению пиктограмм с рабочего стола после перезагрузки.
  • Решена проблема, из-за которой точка доступа Wi-Fi пропадала из области видимости для других устройств.
  • Исправлена ошибка, при которой звук во время разговора одновременно выводился в Bluetooth-гарнитуру и динамик смартфона.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64191-rosa
Ключевые слова: rosa, mobile, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Я (??), 10:25, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    при установке Andrpoid-приложений из RuStore убран диалог для запроса полномочий.

    Проходим, не задерживаемся!

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. Непонятно только сколько устройство стоит?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:58, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Бангладеш надо ехать узнавать:
    https://vc.ru/tech/864210
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:35, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понимаю это опенсорсный аналог Авроры?
     
     
  • 2.6, Аноним (13), 10:43, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтоб попасть на госзакупки.
     
  • 2.9, Ан333ним (?), 10:51, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это для местных ненавистников андроида, но они почему то не спешат брать. Видимо, только FSF способен им всякий крап впарить.
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 11:06, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для тебя нет разницы между Free Software Foundation и конторой экс-министра связи ?
     

  • 1.5, Аноним (13), 10:38, 06/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:45, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "отличается ... своим набором пиктограмм" !!!
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:55, 06/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему я на пенсию уже выйду когда наконец-то смогу работать по профессии... а жаль...
     
     
  • 2.12, Ан333ним (?), 10:58, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь сказать, что в росе платят мало?
     

