Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.2, основанная на KDE Plasma Mobile

Компания "РОСА" представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл 2.2 (ROSA Mobile), адаптированную для российского смартфона Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл основано на открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой проектом KDE. РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений. Системное окружение собрано из собственного репозитория пакетов. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. В платформе задействованы телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Имеется возможность запуска Android-приложений, используя проект Waydroid. РОСА Мобайл устанавливается на смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Размер 163.8х76.3х7.96 мм. Внешний вид, размер, вес и характеристики (кроме более слабой задней камеры и размера ОЗУ) совпадают со смартфоном Symphony Helio 80. Утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно. Среди изменений в РОСА Мобайл 2.2: Проведена оптимизация платформы для смартфона Р-ФОН, позволившая ускорить запуск приложений и повысить плавность переключения между задачами. Реализован режим энергосбережения для модема, позволивший увеличить время автономной работы в зонах со слабым сигналом мобильных операторов связи.

В программе для работы с камерой устранено зависание, возникавшее при переключении между режимами фото и видео. Улучшена работа сканера QR-кодов. В галерее обеспечена корректная сортировка снятых фото и видео, а также устранены проблемы с обработкой коротких видеороликов.

Ускорен запуск эмулятора для выполнения приложений, созданных для платформы Android. При запуске эмулятора исключён вывод экрана "Запуск телефона", а при установке Android-приложений из RuStore убран диалог для запроса полномочий.

В адресной книге реализована поддержка добавления или объединения контактов через сканирование QR-кода.

В сетевой конфигуратор добавлена поддержка подключения к Wi-Fi по QR-коду и возможность ручного указания статического IP-адреса.

Улучшено поведение экранной клавиатуры, повышена точность автоподсказок и расширены возможности проверки орфографии.

Устранена ошибка, которая могла приводить к исчезновению пиктограмм с рабочего стола после перезагрузки.

Решена проблема, из-за которой точка доступа Wi-Fi пропадала из области видимости для других устройств.

Исправлена ошибка, при которой звук во время разговора одновременно выводился в Bluetooth-гарнитуру и динамик смартфона.



