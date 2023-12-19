Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл, основанная на KDE

Компания "РОСА" официально представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл (ROSA Mobile) и российский смартфон Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл построено на основе открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой свободным проектом KDE. Система внесена в реестр Минцифры РФ (№ 16453) и, несмотря на использование наработок международного сообщества, позиционируется как российская разработка.

Сборка РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса Plasma Mobile, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений. Имеется возможность запуска Android-приложений через эмулятор. Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок, утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно.

В платформе задействованы мобильная редакция рабочего стола KDE Plasma 5.27.8, библиотеки KDE Frameworks 5.110, телефонный стек ModemManager 1.18 и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. В состав Plasma Mobile входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется китайским SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Поставки смартфона начнутся в 2024 году.