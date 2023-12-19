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Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл, основанная на KDE

19.12.2023 15:47

Компания "РОСА" официально представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл (ROSA Mobile) и российский смартфон Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл построено на основе открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой свободным проектом KDE. Система внесена в реестр Минцифры РФ (№ 16453) и, несмотря на использование наработок международного сообщества, позиционируется как российская разработка.

Сборка РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса Plasma Mobile, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений. Имеется возможность запуска Android-приложений через эмулятор. Системное окружение собрано из собственного репозитория ROSA 2021.1. В сборках не используются закрытые драйверы и проприетарные компоненты из состава Android-прошивок, утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно.

В платформе задействованы мобильная редакция рабочего стола KDE Plasma 5.27.8, библиотеки KDE Frameworks 5.110, телефонный стек ModemManager 1.18 и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. В состав Plasma Mobile входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется китайским SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Поставки смартфона начнутся в 2024 году.



  1. Главная ссылка к новости (https://rosa.ru/oficzialno-pre...)
  2. OpenNews: Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 23.01
  4. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60311-rosa
Ключевые слова: rosa, mobile, kde, plasma
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:13, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем порт lineageos для рфона
     
     
  • 2.16, Алексей (??), 16:26, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну судя по видяшкам на нём и крутится эмулятор андройда ...
    При первом запуске андройд приложения запускается экран приветствия LinageOS ...

    не понятно конечно как будет отъедать батарею сие чудо, по опыту использования андройд приложений на Sailfish батарея спасибо за это не говорила ...

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:14, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну характеристики как у поко за 12000 рублей, а стоить будет...
    И ведь понятно что это для госзакупок.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:20, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь это не от комьюнити, а госы принимали участие. Значит все ясно в чем они заинтересованы.
     
  • 2.12, мяудзззждун (?), 16:24, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До Librem 5 за $999 и $1999 далеко...
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:33, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И ведь понятно что это

    бангладешский Symphony Helio 80
    https://habr.com/ru/news/765106/

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:15, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну по железу вроде неплохо. Сборка тоже отечественная. Интересно сколько будет стоить такое удовольствие. Если бы ОПСОСы давали бесплатно за какой-нибудь тариф как в других странах давали Айфоны, я бы даже попробовал.
     
     
  • 2.6, soarin (ok), 16:16, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже озвучивали - немногим меньше 40 тысяч

    > Если бы ОПСОСы давали бесплатно за какой-нибудь тариф как в других странах давали Айфоны

    А в чём смысл? сам не можешь откладывая накопить? Обязательно дорогой тариф нужен с включенным устройством в стоимость?

    PS: У МТС вроде как был прикол с айфон за 1 рубль, и типа ты покупаешь дорогой тариф на несколько лет.

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 16:23, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Уже озвучивали - этак 35 тысяч

    Не знаю кто и где "озвучивали". Слово то какое озвучивали. Да это же дорого! Не накоплю и даже не планирую.
    И дорогой тариф мне не нужен. Им эти телефоны надо по себестоимости продавать чтобы получить хотя бы небольшую долю рынка, чтобы вырастить лояльную аудиторию.  
    Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим. А тут всё пытаются нажится на несчастных людях. Какой человек в здравом уме будет покупать сабж за 35 т.р.?

     
     
  • 4.14, soarin (ok), 16:25, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим

    вот не по себестоимости, кто же тебя спонсировать будет, ещё и роутер дайте.


     
     
  • 5.19, Аноним (3), 16:31, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефон должен стоить 1$. ОПСОСЫ зарабатывают на своиз услугах и не бедствуют, производители телефонов зарабатывают на магазине приложений. Они должны свои телефоны на улицах бесплатно раздавать и ещё уговаривать людей взять, рассказывая какой это хороший телефон. Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж? Видимо ни производители Ётафона, ни Ауууааа, ни сабжа не слышали о том как строить бренд и лояльную аудиторию.
     
     
  • 6.27, soarin (ok), 16:38, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж?

    я хоть на что свой флагман от Huawei поменяю – это ужас.

     
     
  • 7.28, Аноним (3), 16:38, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меняй на Сяоми!
     

  • 1.4, Аноним (3), 16:15, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие ещё отечественные смартфоны можно купить сегодня?
     
     
  • 2.17, soarin (ok), 16:28, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие ещё отечественные смартфоны можно купить сегодня?

    Смартфон Fplus Pro R570E ОС Аврора 4/64 GB Black - 14 990 ₽

     
     
  • 3.22, Аноним (3), 16:33, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, а почему я никогда не слышал это название? А потому что его не дают бесплатно в нагрузку к тарифу в отделении оператора сотовой связи.
     
  • 2.20, Аноним (21), 16:32, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >отечественные

    Вы уверены, что он отечественный ?
    Или вы про какое-то другое... отечество :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:16, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне одному на скриншотах мерещится MIUI?
     
  • 1.13, sig11 (ok), 16:24, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто поразительно, сколько всего успели на телефоне сделать с 10:30:00 до 10:30:59
     
  • 1.15, Аноним (15), 16:26, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь может мне объяснить в чем прикол, - не называть цену? Как-бы коунада и цирк какой-то получается:)
     
     
  • 2.18, soarin (ok), 16:30, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь может мне объяснить в чем прикол, - не называть цену?

    А в чём смысл назвать? А потом бах, и цену надо корректировать через полгода.
    Ещё и врунами назовут ибо обещали же, и отговорка "ну курс же" не поможет.


     
     
  • 3.23, Аноним (15), 16:33, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем давать возможность делать предзаказ??? Как-бы, чтобы сделать предзаказ я должен знать сколько я в итоге должен буду заплатить за это чудо; иначе это реальный цирк:)
     
     
  • 4.24, soarin (ok), 16:35, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе (физику) и не дают, как-нибудь может под конец 2024 года
     
  • 4.26, Аноним (3), 16:37, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не являешься целевой аудиторией, твои гроши не интересны. Как меня умиляют ты и подобные тебе, которые понятия не имеют как делают бизнес здесь.
     
  • 2.25, Аноним (3), 16:36, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты физическое лицо, ты приходишь в розничный магазин, выбираешь товар по фиксированному ценнику.
    Когда ты юридическое лицо, ты приходишь к продавцу, он смотри на тебя, думаю сколько сотен процентов можно накинуть тебе и потом называет ценник. Это распространенная практика. Значит делаем вывод что сабж не рассчитан на массовый потребительский рынок а рассчитан на корпоративный сектор, где можно называть цену, о которой договоришься. В принципе я и не рассчитываю увидеть смартфон для массового рынка. У нас так бизнес делать не умеют.
     

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