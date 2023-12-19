Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл, основанная на KDE

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|2.16, Алексей (??), 16:26, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну судя по видяшкам на нём и крутится эмулятор андройда ...
При первом запуске андройд приложения запускается экран приветствия LinageOS ...
не понятно конечно как будет отъедать батарею сие чудо, по опыту использования андройд приложений на Sailfish батарея спасибо за это не говорила ...
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|1.2, Аноним (2), 16:14, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну характеристики как у поко за 12000 рублей, а стоить будет...
И ведь понятно что это для госзакупок.
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|2.8, Аноним (8), 16:20, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь это не от комьюнити, а госы принимали участие. Значит все ясно в чем они заинтересованы.
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|1.3, Аноним (3), 16:15, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну по железу вроде неплохо. Сборка тоже отечественная. Интересно сколько будет стоить такое удовольствие. Если бы ОПСОСы давали бесплатно за какой-нибудь тариф как в других странах давали Айфоны, я бы даже попробовал.
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|2.6, soarin (ok), 16:16, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже озвучивали - немногим меньше 40 тысяч
> Если бы ОПСОСы давали бесплатно за какой-нибудь тариф как в других странах давали Айфоны
А в чём смысл? сам не можешь откладывая накопить? Обязательно дорогой тариф нужен с включенным устройством в стоимость?
PS: У МТС вроде как был прикол с айфон за 1 рубль, и типа ты покупаешь дорогой тариф на несколько лет.
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|3.9, Аноним (3), 16:23, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Уже озвучивали - этак 35 тысяч
Не знаю кто и где "озвучивали". Слово то какое озвучивали. Да это же дорого! Не накоплю и даже не планирую.
И дорогой тариф мне не нужен. Им эти телефоны надо по себестоимости продавать чтобы получить хотя бы небольшую долю рынка, чтобы вырастить лояльную аудиторию.
Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим. А тут всё пытаются нажится на несчастных людях. Какой человек в здравом уме будет покупать сабж за 35 т.р.?
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|4.14, soarin (ok), 16:25, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим
вот не по себестоимости, кто же тебя спонсировать будет, ещё и роутер дайте.
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|5.19, Аноним (3), 16:31, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телефон должен стоить 1$. ОПСОСЫ зарабатывают на своиз услугах и не бедствуют, производители телефонов зарабатывают на магазине приложений. Они должны свои телефоны на улицах бесплатно раздавать и ещё уговаривать людей взять, рассказывая какой это хороший телефон. Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж? Видимо ни производители Ётафона, ни Ауууааа, ни сабжа не слышали о том как строить бренд и лояльную аудиторию.
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|6.27, soarin (ok), 16:38, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж?
я хоть на что свой флагман от Huawei поменяю – это ужас.
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|2.17, soarin (ok), 16:28, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А какие ещё отечественные смартфоны можно купить сегодня?
Смартфон Fplus Pro R570E ОС Аврора 4/64 GB Black - 14 990 ₽
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|3.22, Аноним (3), 16:33, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интересно, а почему я никогда не слышал это название? А потому что его не дают бесплатно в нагрузку к тарифу в отделении оператора сотовой связи.
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|2.20, Аноним (21), 16:32, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>отечественные
Вы уверены, что он отечественный ?
Или вы про какое-то другое... отечество :)
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|1.13, sig11 (ok), 16:24, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто поразительно, сколько всего успели на телефоне сделать с 10:30:00 до 10:30:59
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|1.15, Аноним (15), 16:26, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь может мне объяснить в чем прикол, - не называть цену? Как-бы коунада и цирк какой-то получается:)
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|2.18, soarin (ok), 16:30, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-нибудь может мне объяснить в чем прикол, - не называть цену?
А в чём смысл назвать? А потом бах, и цену надо корректировать через полгода.
Ещё и врунами назовут ибо обещали же, и отговорка "ну курс же" не поможет.
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|3.23, Аноним (15), 16:33, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда зачем давать возможность делать предзаказ??? Как-бы, чтобы сделать предзаказ я должен знать сколько я в итоге должен буду заплатить за это чудо; иначе это реальный цирк:)
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|4.26, Аноним (3), 16:37, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не являешься целевой аудиторией, твои гроши не интересны. Как меня умиляют ты и подобные тебе, которые понятия не имеют как делают бизнес здесь.
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|2.25, Аноним (3), 16:36, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда ты физическое лицо, ты приходишь в розничный магазин, выбираешь товар по фиксированному ценнику.
Когда ты юридическое лицо, ты приходишь к продавцу, он смотри на тебя, думаю сколько сотен процентов можно накинуть тебе и потом называет ценник. Это распространенная практика. Значит делаем вывод что сабж не рассчитан на массовый потребительский рынок а рассчитан на корпоративный сектор, где можно называть цену, о которой договоришься. В принципе я и не рассчитываю увидеть смартфон для массового рынка. У нас так бизнес делать не умеют.
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