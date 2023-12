Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл, основанная на KDE

2.6 , soarin ( ok ), 16:16, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже озвучивали - немногим меньше 40 тысяч > Если бы ОПСОСы давали бесплатно за какой-нибудь тариф как в других странах давали Айфоны А в чём смысл? сам не можешь откладывая накопить? Обязательно дорогой тариф нужен с включенным устройством в стоимость? PS: У МТС вроде как был прикол с айфон за 1 рубль, и типа ты покупаешь дорогой тариф на несколько лет.

>Уже озвучивали - этак 35 тысяч Не знаю кто и где "озвучивали". Слово то какое озвучивали. Да это же дорого! Не накоплю и даже не планирую.

И дорогой тариф мне не нужен. Им эти телефоны надо по себестоимости продавать чтобы получить хотя бы небольшую долю рынка, чтобы вырастить лояльную аудиторию.

Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим. А тут всё пытаются нажится на несчастных людях. Какой человек в здравом уме будет покупать сабж за 35 т.р.?

> Я же платил за роутер для домашнего интернета несколько лет, а потом он стал моим вот не по себестоимости, кто же тебя спонсировать будет, ещё и роутер дайте.

Телефон должен стоить 1$. ОПСОСЫ зарабатывают на своиз услугах и не бедствуют, производители телефонов зарабатывают на магазине приложений. Они должны свои телефоны на улицах бесплатно раздавать и ещё уговаривать людей взять, рассказывая какой это хороший телефон. Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж? Видимо ни производители Ётафона, ни Ауууааа, ни сабжа не слышали о том как строить бренд и лояльную аудиторию.

> Потому что я не знаю, кто захочет просто так менять свой престижный и мощный Хуавей, на сабж? я хоть на что свой флагман от Huawei поменяю – это ужас.

Меняй на Сяоми!