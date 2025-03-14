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Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.0, основанная на KDE Plasma Mobile

14.03.2025 16:59

Компания "РОСА" представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл 2.0 (ROSA Mobile), адаптированную для российского смартфона Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл основано на открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой проектом KDE. РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений.

Системное окружение собрано из собственного репозитория пакетов. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. В платформе задействованы телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Имеется возможность запуска Android-приложений, используя проект Waydroid.

Смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Размер 163.8х76.3х7.96 мм. Внешний вид, размер, вес и характеристики (кроме более слабой задней камеры и размера ОЗУ) совпадают со смартфоном Symphony Helio 80. Утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно.

Среди изменений в РОСА Мобайл 2.0:

  • Переработан и ускорен процесс первого запуска.
  • Добавлена анимация интерфейса и ускорен поворот экрана.
  • Реализована возможность использования телефона в режиме точки беспроводного доступа. Для настройки в конфигуратор добавлен раздел "Точка доступа", в котором можно выбрать тип шифрования WPA/WPA2, название сети и пароль.
  • Добавлена поддержка USSD-запросов.
  • Предложено приложение для импорта контактов, позволяющее перенести существующие адресные книги со смартфонов на базе Android, связав устройства по Bluetooth.
  • Улучшен эмулятор для запуска приложений, собранных для платформы Android. Добавлена настройка для ограничения потребления ресурсов. Реализована возможность синхронизации файлов между РОСА Мобайл и виртуальной средой Android. Добавлена поддержка отображения уведомлений из Android-приложений в интерфейсе РОСА Мобайл. Обеспечена передача навигационных данных (GPS) приложениям Android.
  • В файловый менеджер добавлена функция для полноэкранного воспроизведения видео. При копировании и перемещении файлов обеспечен показ индикатора прогресса выполнения операции.
  • В при приложении "Телефон и контакты" добавлена система уведомлений об отсутствии SIM-карты, улучшена анимация при импорте контактов, добавлена возможность блокировки звонков по чёрному списку, обновлены правила отображения имён в контактах, повышена совместимость с форматом VCF и ускорен вывод списка контактов.
  • В приложении для обмена сообщениями улучшена обработка SMS и отображение уведомлений.
  • В почтовом клиенте добавлен механизм синхронизации сообщений, возможность перемещения писем между папками, предварительный просмотр изображений во вложениях и автоматическая проверка доставки новых писем. Улучшено отображение писем и их фильтрация.
  • В Web-браузер добавлена поддержка выгрузки файлов на web порталы и выбора файлов через файловый менеджер, а также добавления фото из камеры или через галерею. Улучшен интерфейс загрузки.
  • В панель уведомлений добавлена кнопка управления эмулятором "РОСА Эмулятор". Добавлена возможность вызова Календаря, Галереи и Камеры прямо из панели уведомлений.
  • Улучшены функции полноэкранного просмотра видео и отображения фотографий.
  • Улучшена работа приложения для работы с камерой.


  1. Главная ссылка к новости (https://rosa.ru/rosa-obyavlyae...)
  2. OpenNews: Представлена операционная система РОСА Мобайл на базе KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  4. OpenNews: Экспериментальные сборки ALT Linux для смартфона Pinephone Pro
  5. OpenNews: Официально представлена мобильная ОС РОСА Мобайл, основанная на KDE
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh 13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62883-rosa
Ключевые слова: rosa, mobile, kde, plasma, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:34, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сорсы будут?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:00, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это никому не нужно. Поэтому что будут, что нет - значения не имеет.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 19:12, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман тебя не одобряет.
     
     
  • 4.59, Аноним (11), 19:47, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не переживай, столман(да и кто-угодно с хотя бы парой извилин) вполне одобряет. Точнее, не возражает.
     
  • 3.66, минонА (?), 20:02, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно кому-то будет или нет - это вопрос цены на девайс. Но зная тенденцию, что поклейка своего шильдика удваивает цену, а тут ещё и "своя" ОС, то, думаю, да. Люди посмотрят на ценник, покрутят пальцем у виска, стартовую партию раздадут бюджетникам (за бюджетные деньги, ессно) и на этом всё закончится.
     
     
  • 4.81, Аноним (11), 20:39, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неверно, никакая цена ничего не значит. У тебя есть андроид с сурсами - показываешь использование этого.
     
     
  • 5.105, минонА (?), 21:53, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого языка вы делаете перевод на русский и в каком переводчике?
     
  • 3.79, Аноним (79), 20:36, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно, значит гикам ненужно.
     
  • 3.93, Аноним (93), 21:18, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они использовали код Plasma Mobile и внесли изменения в код, предположительно улучшения. Хотя бы PR обратно в Plasma Mobile поступят?
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 21:29, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В платформе задействованы телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy.

    Более того, в описании идёт вполне себе детальное описание.

     

  • 1.2, Рейка Сметанова (ok), 17:34, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ля. Он реально так выглядит? Вроде даже на офф сайте у них такие же картинки.
    Если да, то такого результата ни одно опенсурс сборище не смогло добиться (всякие плазмы, гномы, фоши)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:42, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так это и есть плазма с иконками от андроида.
     
     
  • 3.8, Онаним3000 (?), 17:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А можно плазма так будет выглядеть? Спасибо.
     
  • 3.70, минонА (?), 20:18, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По мне так выглядит просто как Андроид. One UI, например, выглядит лучше. Но главное, чтобы работало как Андроид, а не как маргинальщина. А это вряд ли.
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:41, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Опять везде эта KDE, жрущщая ресурсы.
    128 Гб недостаточно для запуска оболочки смартфона, это еще без фоновых приложений.
    Оно и понятно, чтобы выпускать обновления и стимулировать пользователей обновлять смартфоны каждые 3 месяца.
    А могли бы и сделать годноту, просто с работающими приложениями.
     
     
  • 3.32, Аноним (11), 18:47, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно не жрёт ресурсы, не переживай. Точнее, жрёт только по сравнению с выглядящим как отрыжка нулевых и ничего не умеющим окружением. Хотя судя по твоим "128 Гб для запуска" - ты читаешь третьим глазом(и думаешь тоже им).
     

  • 1.3, Баффет (?), 17:36, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для начала, неплохо!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:07, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно сказать отлично!
    Вообще если погуглить, история Леонида Реймана (НТЦ ИТ Роса) воодушевляет... талант!
    https://www.kommersant.ru/doc/5101656
    https://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/79318-leonid-reiman-dose-svyazista
    https://lenta.ru/lib/14164567/
     
     
  • 3.28, Аноним (26), 18:43, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всмысле эффективный менеджер.
     
  • 3.46, Устин (ok), 19:10, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой список статей можно откопать про любой бизнес. Потому, что это бизнес.
    Если при этом люди умудряются делать что-то хорошее - ну и здорово.
     
     
  • 4.63, Аноним (15), 19:57, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно Устин! Да и вообще, ну кто мы такие, чтобы это обсуждать.
     

  • 1.4, Ivan_83 (ok), 17:40, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно.

    Звездёж же.
    Не потянет никто такое разрабатывать, это вендор делает параллельно с разработкой чипа.
    Максимум самостоятельно причесать готовое от вендора можно.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:43, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    разрабатывают маршрут закупки через подставные фирмы, очевидно же
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:44, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И как мне поставить это на свой старый смартфон вместо Android 6?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 19:21, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак. Даже если бы и можно было бы - не Вашего уровня знаний дело, Вы бы скорее всего сломали смартфон. Те кто умеет, не задают таких вопросов.
     

  • 1.10, vitalif (ok), 17:48, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А сам Р-ФОН-то есть уже в природе? А то с такой плазмой можно было бы и взять погонять для прикола
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 18:51, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если пройти по ссылке из новости, то будет ясно, что можно оставить заявку: когда появится, товарищ майор вам сообщит.
     
  • 2.43, Аноним (15), 19:03, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Р-ФОН-то есть уже в природе?

    В Бангладеш можно заказать:
    https://vc.ru/tech/864210

     
     
  • 3.109, Так_поднимем_бокалы (?), 22:29, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут должен был быть мем "ДиКаприо с рюмашечкой"
     
  • 2.48, mikhailnov (ok), 19:10, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, вот рядом со мной два рфона лежат))
     
     
  • 3.64, vitalif (ok), 20:01, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть, вот рядом со мной два рфона лежат))

    А мне можно?

     

  • 1.12, tm (?), 18:01, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему Яндекс до сих пор свою моб. платформу не делает? Может после этой новости зашевелится?
     
     
  • 2.14, Аноним (37), 18:07, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него некогда была на основе ведроида, но всё завяло.
     
     
  • 3.22, hjk (?), 18:28, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что на тот момент у кого-то в РФ не хватило яиц обязать вендоров предустанавливать альтернативный стор
     
  • 2.17, Аноним (11), 18:17, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему именно яндекс интересует?
     
     
  • 3.53, Gemorroj (ok), 19:31, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самая серьезная ит контора в стране. они легко могут свою экосистему сделать. то, что профукал mail.ru/vk.com
     
     
  • 4.56, Аноним (11), 19:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как оценивал серьёзность? Неужели типичнае для хомячья "мода"? В любом случае, показывай критерии/соответствие им.
     
     
  • 5.69, Gemorroj (ok), 20:17, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как оценивал серьёзность? Неужели типичнае для хомячья "мода"? В любом случае, показывай
    > критерии/соответствие им.

    экспертная оценка. я эксперт.

     
     
  • 6.86, Аноним (11), 20:49, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно. Ну хоть признался сразу, без горы типичного тутошнего тупняка.

    Просто в целом мне не совсем понятно, почему идёт мольба на одну контору. Притом контору моднявую - а значит шанс на какую-либо адекватную оценку крайне низок.

    Я не против яндекса, но мне вот как-то похрен, кто там что-то полезное сделает. А рассказы уровня "никто кроме них" глушат конторы иные, которые вполне могли бы, но смысла делать что-то нет - никто пользоваться-то не будет после повсеместных лозунгов "кто не яндекс - тот лох и ничего не сможет". Поэтому не кукарекай.

     
  • 4.111, ананим.orig (?), 22:42, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самая серьезная ит контора в стране

    и как она называется?

     
  • 3.100, Аноним (97), 21:34, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А почему именно яндекс интересует?

    Переформулируем вопросов: почему у Яндекса нет даже своего дистрибутива линукс?
    Почему у Рамблера нет даже своего дистрибутива линукс?

     
     
  • 4.110, еропка (?), 22:31, 14/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:06, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Имеется возможность запуска Android-приложений, используя проект Waydroid

    Оплата через NFC какого-нибудь Сбера работает?

     
  • 1.16, Аноним (-), 18:10, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное то что разработчики сделают всё чтобы там не было зарубежных зондов. Т.е. телефон соответствует своей функции - обеспечивает приватность и удобство разговоров.
     
  • 1.18, Аноним (18), 18:18, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эээ... А в чём подвох?
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 19:52, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что нативных приложений кот наплакал. А вейдроид это конеш здорово, но вызывает вопросы почему бы просто тогда андроид не поставить. Пахнет каким-то оборонным заказом.
     
     
  • 3.77, Аноним (-), 20:33, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для оборонки кнопочные то что дохтор прописал
     
     
  • 4.90, Аноним (26), 20:53, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему, есть планшеты наподобии Mig t-9, но другие.
    Это в твоем смартфоне тачскрин не срабатывает в перчатках на морозе.
     

  • 1.20, andrei (??), 18:24, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Понятно где Леонид Рейман и вот это вот всё...
    "Купил долю в банкротящемся французском производителе программного обеспечения Mandriva, получив его программные разработки, создал аналогичную компанию в России"
    Наработки оперсорсного Mandriva? Надеюсь задорого ;-)
    Он вообще знает что это, и кого когда зачем и где покупал... опять LoL
     
  • 1.21, hjk (?), 18:27, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочется лопату поменьше
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 18:53, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Размечтался - может, тебе еще и черенок потоньше?
     

  • 1.31, Афроним (?), 18:46, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В каком-то Саранске Смурфы выпекают, а мне тут рассказывали, что нет в России ничего такого и вообще мрак сплошной.) Люблю ругать Кеды во всех его проявлениях, но тут промолчу.(
     
     
  • 2.41, Аноним (26), 18:58, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну эти смартфоны это 0,01% от общего.
     
  • 2.78, минонА (?), 20:34, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не утверждаю, но скорее всего им завозят китайский лего, который они собирают по инструкции. Но по-другому там же не бывает?
     
     
  • 3.87, Аноним (26), 20:50, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же Российские процессоры Байкал.
     

  • 1.44, Аноним (40), 19:03, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем, поддерживаю их начинание. Посмотрим, что из этого выйдет.

    А то всякие шпионские ведроиды и айосы прилично поднадоели.

    Главное, чтобы не случилось как с Авророй - отечественное бабло платили за рубеж хвиникам, выдавая за свое. А финики кинули их как буратин когда пришло время, а буратины сами ничего и не могут... печально.. таков был русский "распилочный бузинес".. Хочется надеяться, что сейчас что-то все-таки поменялось.

     
     
  • 2.58, Karl Richter (ok), 19:47, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где написано, что кинули? Аврора самостоятельно же развивается.
     
  • 2.85, Аноним (1), 20:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самом ядре линуксе тоже бэкдоры от АНБ. Если эта ваша РОСА их не очистила (а она не очистила, не их уровень), то будет не многим менее шпионский результат. Пока что какое-то странное параноидальное "по китайским стопам" получается.
    Своё ядро делать надо да и чипы, по хорошему бы, свои.
    Но тогда получится килограмовая коробка на эльбрусе могущая пол часа от батарейки и умеющая запускать в терминале тетрис. Сасуга!
     

  • 1.57, Karl Richter (ok), 19:46, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если так подумать, то развитие и распространение в России смартфонов на базе Linux будет способствовать развитию и распространению Linux на ARM.
     
     
  • 2.62, Аноним (11), 19:55, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну арм ничего из себя не представляет, поэтому оно не особо нужно. С чего такая тяга к "линукс на арм"? Это продолжение той байды из 2к19 про арм-сервера(которые сдохли, а точнее, и не рождались)?
     
     
  • 3.89, Аноним (18), 20:50, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гимп тоже ничего из себя не представляет, но им же кто-то пользуется.
     
     
  • 4.91, Аноним (11), 21:16, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кто-то и тобой пользуется, хотя твои дела в этом плане хуже чем у гимпа. Да и любым мусором кто-то, да пользуется. Поэтому "пользуется" мало что значит. Сообщалось о преимуществах использования. Вот эти преимущества нужно показать.
     
  • 3.92, Karl Richter (ok), 21:16, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тенденция перехода ARM и, вообще, RISC на десктопы. Если их развивать и оптимизировать ПО под них, то они смогут конкурировать по производительности с x86-64, будучи более простыми и энергоэффективными.
     
     
  • 4.102, Аноним (11), 21:39, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нету никакой подобной тенденции Я же тебе выше сообщал о такой же тенденции... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.112, Так_поднимем_бокалы (?), 22:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё гораздо покруче чем обычно есть x86 , а есть ещё и x86_64 , где то ещё какие то архитектуры нев плавали с приставками V2,V3 только я как понял это из за simd и логичнее воспринял информацию не как рисуют , а примерно так SSE2,SSE3 тогда встаёт вопрос , а где SSE4 , ну и опять же это может быть ошибочно и там навалили какой нибудь другой кринжатины.
     
  • 2.84, минонА (?), 20:42, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >развитие и распространение в России смартфонов на базе Linux

    А потом уж рванём к звёздам! Как в кино "Москва - Кассиопея".

     
  • 2.104, Аноним (97), 21:41, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я хочу развитиие и распространение смартфонов на базе FreeBSD, мне этот ваш линукс сто лет в обед не нужон.
     

  • 1.65, Аноним (65), 20:02, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хочется того, в чём можешь быть уверен в собственной безопасности и приватности.  Здесь есть те, кто верит в надёжность нынешних основных мобильных осей?  Вот-вот и я о том же!  Возможно, линуксовые варианты спасут ситуацию.
     
  • 1.68, usaid_тырофокс (?), 20:04, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Своя система изначально должна стоять на чём то своём и где же мы видим эльбрусфон ? Что же мы видим мивину: Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 , броадком небось. Должно было быть мы собрали систему вот такой то микс и он влетел на телефон и даже показывает , свои графический стек не из чужих бинарей , база libc версия тоже такая то не так же чужих бинарей.
     
  • 1.83, Аноним (83), 20:41, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне нужна на GNOME! плазму не люблю.
     
     
  • 2.94, Karl Richter (ok), 21:20, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возлюби и измени.
     
  • 2.103, Аноним (97), 21:40, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе никто ничем не обязан?
    Тебе надо, ты и делай.
     

  • 1.101, Аноним (97), 21:39, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начнём с того что у любого отечественного производителя импортозаместительных дистрибутивов линукс есть версия для смартфонов.
    Но по какой-то для меня не ведомой причине, всё они закрыты к сообществу анонимных экспертов и не публикуют официальные новости на опеннете. Видима причина в том, что они ориентируются на B2B рынок, а надо ориентироваться на B2C рынок, в следствии чего максимальная открытость, единственная верная стратегия.
     
     
  • 2.106, Аноним (106), 21:58, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем им открытость, если закупки итак неплохо идут не глядя. Главное ценник побольше сделать, так внушительнее и вызывает больше доверия.
     
     
  • 3.108, Аноним (97), 22:02, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если закупки итак неплохо идут не глядя.

    Откуда сведения что идут?

     

  • 1.107, cheburnator9000 (ok), 21:59, 14/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под какой температурой данные телефоны под данной ОС с эмулятором в фоне работают? 50+С?
     

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