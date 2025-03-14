Представлена мобильная платформа РОСА Мобайл 2.0, основанная на KDE Plasma Mobile

Компания "РОСА" представила мобильную операционную систему РОСА Мобайл 2.0 (ROSA Mobile), адаптированную для российского смартфона Р-ФОН. Окружение РОСА Мобайл основано на открытой платформы Plasma Mobile, развиваемой проектом KDE. РОСА Мобайл отличается переработкой интерфейса, своим набором пиктограмм и поставкой дополнительных приложений. Системное окружение собрано из собственного репозитория пакетов. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. В платформе задействованы телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy. Мобильные приложения базируются на наборе Plasma Mobile Gear и используют библиотеку Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Имеется возможность запуска Android-приложений, используя проект Waydroid. Смартфон Р-ФОН разработан компанией Рутек и собирается на собственном производстве в Саранске (Технопарк-Мордовия). Устройство оснащено 6.7-дюймовым экраном (AMOLED, FullHD+ 1080x2412, Gorilla Glass 5) и комплектуется SoC MediaTek helio G99 (2 ядра Cortex-A76 на частоте 2200 MHz и 6 ядер Cortex-A55 на частоте 2000 MHz), выпускаемым с мая 2022 года. Объём ОЗУ - 8 ГБ, встроенной памяти - 128 ГБ. Имеется слот для MicroSD, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.2, фронтальная камера 16 Мп и задняя камера 50 Мп (f/1.8). Аккумулятор - 5000 мАч. Вес устройства 189 г. Размер 163.8х76.3х7.96 мм. Внешний вид, размер, вес и характеристики (кроме более слабой задней камеры и размера ОЗУ) совпадают со смартфоном Symphony Helio 80. Утверждается, что драйверы для Wi-Fi, Bluetooth и других компонентов смартфона Р-ФОН разработаны самостоятельно. Среди изменений в РОСА Мобайл 2.0: Переработан и ускорен процесс первого запуска.

Добавлена анимация интерфейса и ускорен поворот экрана.

Реализована возможность использования телефона в режиме точки беспроводного доступа. Для настройки в конфигуратор добавлен раздел "Точка доступа", в котором можно выбрать тип шифрования WPA/WPA2, название сети и пароль.

Добавлена поддержка USSD-запросов.

Предложено приложение для импорта контактов, позволяющее перенести существующие адресные книги со смартфонов на базе Android, связав устройства по Bluetooth.

Улучшен эмулятор для запуска приложений, собранных для платформы Android. Добавлена настройка для ограничения потребления ресурсов. Реализована возможность синхронизации файлов между РОСА Мобайл и виртуальной средой Android. Добавлена поддержка отображения уведомлений из Android-приложений в интерфейсе РОСА Мобайл. Обеспечена передача навигационных данных (GPS) приложениям Android.

В файловый менеджер добавлена функция для полноэкранного воспроизведения видео. При копировании и перемещении файлов обеспечен показ индикатора прогресса выполнения операции.

В при приложении "Телефон и контакты" добавлена система уведомлений об отсутствии SIM-карты, улучшена анимация при импорте контактов, добавлена возможность блокировки звонков по чёрному списку, обновлены правила отображения имён в контактах, повышена совместимость с форматом VCF и ускорен вывод списка контактов.

В приложении для обмена сообщениями улучшена обработка SMS и отображение уведомлений.

В почтовом клиенте добавлен механизм синхронизации сообщений, возможность перемещения писем между папками, предварительный просмотр изображений во вложениях и автоматическая проверка доставки новых писем. Улучшено отображение писем и их фильтрация.

В Web-браузер добавлена поддержка выгрузки файлов на web порталы и выбора файлов через файловый менеджер, а также добавления фото из камеры или через галерею. Улучшен интерфейс загрузки.

В панель уведомлений добавлена кнопка управления эмулятором "РОСА Эмулятор". Добавлена возможность вызова Календаря, Галереи и Камеры прямо из панели уведомлений.

Улучшены функции полноэкранного просмотра видео и отображения фотографий.

Улучшена работа приложения для работы с камерой.



