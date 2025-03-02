Доступен дистрибутив ROSA Fresh 13

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|2.4, Аноним (4), 10:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ваш, а не наш. Перебивать лицензии, чтобы продавать открытый софт госконторам — много ума не надо.
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|3.13, Устин (ok), 11:12, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну да, каждая контора должна же свой софт с нуля велосипедить. И пусть будет несколько десятков различных ядер, под каждое своё ДЕ и браузер, в лучшем случае.
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|3.21, Аноним (21), 11:32, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я считаю что это проплаченный тролль.
То что торговать закрытым софтом плохо он не пишет, при этом весь софт который я встречал продается через посредников, т.е. перепродают чужой софт.
Но продавать открытый софт по его мнению это плохо.
Надо убедить что открытый софт не подходит для бизнеса, только для интузиастов, передающих из рук в руки исходники на пятидюймовых дискетах и компилирующих ядро по ночам, иначе открытый софт может составить конкуренцию закрытому.
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|4.26, Аноним (4), 11:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а я считаю, что распространять пакеты нужно в соответствии с исходной лицензией, а не с той, которая понравилась сотруднику росы
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|4.71, Аноним (71), 14:30, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>весь софт который я встречал продается через посредников
Странно, я помню платежи которые делал в ирландию. Т.е. напрямую в юрисдикцию МС.
Вот на днях закупил лицензии касперского - платежи ушли в некствей (касперский владеет их акциями).
и т.д.
То что ты предпочитаешь покупать у посредников, говорит лишь о том, ̶ч̶т̶о̶ ̶т̶ы̶ ̶д̶у̶р̶а̶ч̶о̶к̶ что ты любишь кормить посредников, вот и все.
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|2.25, Аноним (25), 11:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> без сарказма — очень хороший дистрибутив, а главное, что наш
Без сарказма, а этот хороший дистрибутив, в отличии от главноего - наш мяш, научился уже таки переживать апгрейд с одной мажорной версии на другую или же всё так же как в лучших традициях разнообразных поделок, от начинающих свой путь, на убунтах и арчах, каждый раз установкой с нуля?
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|3.52, Name4tgvd5x2 (?), 12:44, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому-то удалось обновиться с r12 до r13, но не без проблем. Говорят отладят этот процесс к r13.1 или r13.2.
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|3.82, eugener (ok), 15:06, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на убунтах [...] каждый раз установкой с нуля?
Вообще-то я установил убунту на домашнем компе первый раз в 2009-ом (9.04 x86). Дальше с выходом новых версий просто обновлял без каких-либо проблем с каждой версией (не только LTS). В 2013-ом решил перейти на x64, поэтому пришлось сделать полную переустановку, дальше обновлял только на следующие LTS, обычно через do-release-upgrade но и debian way тоже использовал (через замену дистра в source.list, но это уже нужно хорошо понимать что делаешь). Только 22.04 уже переставил "начисто" чтобы перейти на новый тип root fs с симлинками bin -> usr/bin.
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|2.93, nw (?), 16:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уточните, пожалуйста, что именно "нашего" в этом дистрибутиве? Обои и тема?
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|2.94, Уникум (?), 16:35, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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без сарказма — Bolgenos очень хороший дистрибутив, а главное, что наш
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|2.95, Аноним (95), 16:39, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а главное, что наш
Ядро не ваше, KDE не ваше, кроме кастомизаций, что же там ваше.
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|3.100, betcher (ok), 16:45, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Платформа, дистрибутивы, абф, репозитории, форум, багзилла. Все, что в линукс может быть нашим - наше.
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|4.116, betcher (ok), 18:08, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно есть заимствования, на то и опенсорц. Некоторые свои дистры целиком на вражеских платформах собирают и ничего. И в реестре и фсэк, все пучком.
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|2.111, Аноним (90), 18:02, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на базе новой платформы rosa 13
Из этого выбора выбрать вообще нечего.
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|1.2, Доктор Альба (?), 10:43, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Rosa Linux довольно удобный дистрибутив. Пользуюсь второй год, и пока критических ошибок не заметил.
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|2.96, Аноним (95), 16:40, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Rosa Linux довольно удобный дистрибутив. Пользуюсь второй год, и пока критических ошибок не заметил.
Debian Linux довольно удобный дистрибутив. Пользуюсь второй год, и пока критических ошибок не заметил.
Все то же самое, только оригинал.
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|2.39, goyda (?), 12:23, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничего удивительного - свой пакетный менеджер сделать неизмеримо сложнее чем налепить шильдик в виде иконок и прочего уродования изкаробочной темы DE.
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|3.98, Аноним (95), 16:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да там на форуме есть прям, .zip, с ico , вот это технологии.
Кстати система заглючила при применении этого оформления .zip, наверное криворукость.
А не с git a надо было качать.
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|1.5, Shura (??), 10:55, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дистриб хороший, но есть одно но - обновления с предыдущих версий не предусмотрены. Хочешь свежий дистриб - сноси старый и ставь новый заново. Очень неудобно
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|2.68, mikhailnov (ok), 14:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обновление не было предусмотрено с платформы rosa2016.1 на rosa2021.1, где сменился rpm 5 на rpm 4, urpmi на dnf. Обновление с rosa2021.1 (12) на rosa13 предусмотрено, просто пока до конца не отлажено, поэтому официально не предлагае ся пользователям. Скоро будет предлагаться.
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|3.74, Аноним (71), 14:41, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сменился rpm 5 на rpm 4, urpmi на dnf.
странно.
Вот возьмем FreeBSD, там переход с одного пакетного менеджера на новый проходит абсолютно прозрачно.
И даже переход с системы портов(исходники), на пакетный менеджер (бинари).
И они могут существовать одновременно.
Переход же с одной версии пакетного менеджера на более старшую версию вообще незаметен для пользователя (при обновлении пакетоно нужно нажать на одно Y ).
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|4.99, Аноним (95), 16:45, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читая про FreeBSD, стандартизированность, все больше искушение возникает на него перейти.
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|2.16, Аноним (15), 11:14, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> альт похоронил рабочую станцию с мате
Зато наконец будет дистрибутив с gnome с человеческим лицом. Судя по скриншотам, интерфейс переработали, добавили классическое меню.
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|3.31, Аноним (31), 12:01, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"дистрибутив с gnome с человеческим лицом" называется ALT Workstation 11.0, а не васянская поделка из этой новости
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|3.34, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:06, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зато наконец будет дистрибутив с gnome с человеческим лицом
Кхм, рабочая станция всегда была с человеческим лицом, ибо mate это форк gnome.
> Судя по скриншотам
Все - го хоро - шего.
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|4.40, Аноним (15), 12:23, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Кхм, рабочая станция всегда была с человеческим лицом, ибо mate это форк gnome.
Кхем-кхем, mate из рабочей станции выкинули на мороз.
> Все - го хоро - шего.
И вам не болеть.
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|3.101, Аноним (95), 16:47, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> интерфейс переработали, добавили классическое меню
Вот теперь будут сами эти фичи поддерживать, наврядле.
Просто кинут собраный из реп оболочку,
И поменяют слово на alt.
Ах да, apt - который rpm, фича.
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|1.11, Аноним (31), 11:10, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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За три года смогли взять набор значков и тему Fluent для Plasma, и переименовать их с брендингом ROSA! Интересно, автор знает о том, что его работа удостоена такой чести?
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|1.12, Аноним (12), 11:11, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сидел на Rosa Desktop с 2015 - 2022 года потом переехал на openSUSE Leap.
Да! действительно неплохой дистр.
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|1.18, Аноним (18), 11:23, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кеды то хоть сильно патчанные там? Лет 5 назад в Росе была получше 4-ые кеды, чем везде, со своими патчами. А так, обычный дистр.
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|2.32, DP (?), 12:05, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посоветуйте импортозаместительный дистрибутив, но бесплатный.
Если вам для отчётности только, лишь бы "российского" производства, то берите любой из реестра, сам использую для таких случаев Alt и Calculate. Если вам сертификация ФСТЭК нужна, то смотрите по тому у кого какая сертификация по степени паранойи xD
А если для себя, для "дома", то я таких людей не понимаю, если вам чисто шашечки для своих каких-то внутренних разрешений по религиозному признаку, то выбирайте тот дистрибутив, в котором тараканы в головах его сообщества резонируют с вашими. Кроме Calculate, который родился как проект для решения прикладных задач изначально коммерческой конторы, все остальные так или иначе играются в патриотизм и всячески эксплуатируют эту тему. Не то чтоб Calculate от этого технически лучше, нет, у него своих проблем хватает, просто там вот этого старопердунского лицемерия, по поводу "наш российский дистр, исконно-посконный", нету! Но жить на роллинге, это очень на любителя, да и у Calculate сектантов хватает, но это уже рядовые сектанты, линуксовые. ))
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|3.60, Аноним (60), 13:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну чтобы на работе перевезти на Линукс, но бесплатно, но с обновлениями.
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|4.79, Аноним (71), 14:57, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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работа - коммерческая контора, или государственная\муниципальная?
чуть ниже список + ответ тебе уже дал.
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|3.84, Дед Дональд (?), 15:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сертификация ФСТЭК
Звучит весьма по скрепному, и для нормального человека маркер того, что от подобных поделий нужно держаться как можно дальше. Желательно не только виртуально, но и физически.
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|4.108, Аноним (106), 17:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>держаться как можно дальше. Желательно не только виртуально, но и физически.
Логика хромая. Как минимум Визуально и Физически перепутано местами.
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|2.42, Аноним (15), 12:26, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря что подразумевается под импортозамещением. Выше посоветовали из реестра. Если не в закупках дело, то стартеркиты альта под gpl и всем доступны для любого пользования.
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|2.51, AleksK (ok), 12:42, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ALT StarterKit любой, ну а если хочешь свежачка то ALT Regular или Ximper Linux если любишь Gnome
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|2.65, MinimumProfit (?), 13:53, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бесплатные не входят в реестр Минцифры и без сертификата ФСТЭК. Если вам именно такой нужен, то Simply Linux, Rosa Fresh, OpenScaler.
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|3.72, Аноним (60), 14:31, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про OpenScaler впервые слышу.
Simply Linux, Rosa Fresh - обновления есть?
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|4.78, Аноним (71), 14:56, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"OpenScaler – сообщество разработчиков по локализации и доработки дистрибутива openEuler."
ну то есть "допиливают" за китайцами.
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|3.83, DP (?), 15:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесплатные не входят в реестр Минцифры
Ну да, а вот это вот что?
https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=calculate
> и без сертификата ФСТЭК.
Вопрос был про "импортозаместительный", то есть "российский", про сертификацию было только предположение ниже, а не в исходном вопросе.
> Если вам именно такой нужен, то Simply Linux, Rosa Fresh, OpenScaler.
Simply можно использовать бесплатно, но какой смысл, если его импортозаместительность прокатит только если требования такие человек сам себе выставил, т.е. если он ЛПР или влияет на его мнение.
В остальных случаях, если нужно обязательное нахождение в реестре, то не пойдёт.
Ну а если человек просто для себя хочет, по религиозным соображениям, то тогда э̶т̶о̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶н̶е̶ ̶с̶ю̶д̶а̶,̶ ̶э̶т̶о̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶к̶ ̶д̶о̶к̶т̶о̶р̶у̶ тут уж вообще широкое пространство для выбора.
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|2.76, Аноним (71), 14:55, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы сказали импортозамещение , то вторым словом рядом с ним идет Реестр от... большой текст свёрнут, показать
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|2.103, Аноним (95), 16:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> импортозаместительный
Green Linux, шутка.
Ядро все равно не имортозаместишь.
Кроме как Fork, вот только поддерживать это никто не будет.
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|1.53, Аноним (53), 12:47, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лет 10-12 назад пробовал это, первые ж обновления убивали загрузчик, поговаривают, что это происходит до сих пор, вот это я понимаю стабильность!
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|2.104, Аноним (95), 16:51, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совпадение, или недумаю.
У меня hdd, и ssd разрушились во время установки alt.
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|1.55, Дед Дональд (?), 12:57, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эмм... А сайт то не открывается из США. Они там что, боятся за посягательство на свои скрепы?
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|1.88, Аноним (90), 15:56, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> это снгшная народная традиция такая.
Это мировая традиция. От начала времён. Ещё змей внедрил её сами решите кому )
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|1.92, Аноним (90), 16:13, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно, в чем суть этого "выпада"?
Нет никакого выпада, только печальная констатация. ¯\_(ツ)_/¯
Дело очень простое, иноземные языки дублируются рутубом на английский. И это печально.
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|1.97, Аноним (97), 16:41, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Релиз раз в три года? Вроде обещали раз в два года. Систему по прежнему пилят только студенты и пенсионеры?
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|2.118, Аноним (121), 18:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всего 3 года! Практически на рекорд пошли, а ты опять недоволен.
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|2.127, Lyrix (ok), 18:46, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Систему по прежнему пилят только студенты и пенсионеры?
Судя по всему, систему по прежнему делает RH, а "студенты и пенсионеры" пилят только бюджет :)
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|1.128, Аноним (128), 18:46, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так они на мандриве или редхате своё поделите лепят? Раньше предлагали выбор но как известно, за двумя зайцами
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