Доступен дистрибутив ROSA Fresh 13

> Посоветуйте импортозаместительный дистрибутив, но бесплатный. Если вам для отчётности только, лишь бы "российского" производства, то берите любой из реестра, сам использую для таких случаев Alt и Calculate. Если вам сертификация ФСТЭК нужна, то смотрите по тому у кого какая сертификация по степени паранойи xD А если для себя, для "дома", то я таких людей не понимаю, если вам чисто шашечки для своих каких-то внутренних разрешений по религиозному признаку, то выбирайте тот дистрибутив, в котором тараканы в головах его сообщества резонируют с вашими. Кроме Calculate, который родился как проект для решения прикладных задач изначально коммерческой конторы, все остальные так или иначе играются в патриотизм и всячески эксплуатируют эту тему. Не то чтоб Calculate от этого технически лучше, нет, у него своих проблем хватает, просто там вот этого старопердунского лицемерия, по поводу "наш российский дистр, исконно-посконный", нету! Но жить на роллинге, это очень на любителя, да и у Calculate сектантов хватает, но это уже рядовые сектанты, линуксовые. ))

