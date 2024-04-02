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Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5

02.04.2024 21:52

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.5, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, GNOME, Xfce, LXQt и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh 12, получат обновление автоматически.

Основные изменения:

  • Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 6.6 (ранее поставляемые ветки 5.10, 5.15 и 6.1 продолжают поддерживаться).
  • Обновлены прошивки и драйверы для Wi-Fi и Bluetooth.
  • Добавлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA 550 (ветки 340, 390 и 470 продолжают быть доступны).
  • Предложена новая версия индикатора обновлений ROSA, которая поддерживает различные варианты ограничения доступа к установке обновлений - запрос пароля администратора, запрос пароля только для пользователей и без пароля.
  • В инсталляторе налажена авторазметка при установке на шифрованные диски, поддерживается технология tpm2 для хранения паролей шифрования в энергонезависимой памяти (команды luksunlock/lukslock).
  • Обеспечена возможность вывода на печать и сканирования без предварительной установки драйверов для принтеров с поддержкой протокола IPP Everywhere и для сканеров с поддержкой протокола WSD. Возможность реализована при помощи пакетов ipp-usb и sane-airscan.
  • Добавлена поддержка пакетов "sconfigs-*" с расширенными настройками безопасности и аудита системы.
  • Предложена утилита qemoo для быстрого запуска iso-образов в эмуляторе QEMU.
  • Версии компоненты пользовательских окружений: KDE Frameworks 5.112.0, KDE Plasma 5.27.10, KDE Applications 23.08.04, Qt 5.15.10, gtk 4.7.2, GNOME 42, Firefox 124.0.1, Chromium 122, LibreOffice 7.6.5, Xfce 4.16, LXQt 1.4.

KDE:

GNOME:

LXQt:

Xfce:



  1. Главная ссылка к новости (https://rosa.ru/rosa-anonsirue...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.4
  3. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  4. OpenNews: Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60914-rosa
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:57, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном древний, хотяп 45 бы воткнули (
     
     
  • 2.21, Heaven Will Come (?), 23:00, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи решили, что лучше 42.
    В следующей платформе пока 46.
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:08, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://fedoraproject.org/ru/
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:09, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем нужны русские дистрибутивы, когда есть нерусские?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:32, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем нужны нерусские дистрибутивы, когда есть русские?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:39, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще нужны дистрибутивы если это не Fedora? Именно в ней обкатываются все новинки, а потом копипастятся вместе со всякими троянами, зондами, закладками и прочей телеметрией в прочие ZverCD типа убунты, дебиана, альта или той же росы.
     
     
  • 4.11, ИмяХ (ok), 22:43, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedoraсты просто бесплатно работают бетатестерами всякого нестабильного говна. Нормальные люди пользуются софтом, проверенным временем.
     
     
  • 5.15, Аноним (-), 22:45, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.24, Аноним (7), 23:09, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле только с багами и троянами, которые присутствуют там уже не первый год?
     
  • 4.25, Аноним (4), 23:10, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВСе 2.5 Федераста ещё более унылые чер Арч школьники.
    Есть только Убунту и Дебиан пророк её.
     
     
  • 5.29, dannyD (?), 23:13, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Есть только Убунту

    для iq < 70

     
     
  • 6.35, Аноним (4), 23:19, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для школьники ещё любят Рач.
     
  • 4.27, Аноним (27), 23:11, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любителям тестовых полигонов посвящается... Тем, кто испытывает системы для иностранных корпоратов... Тем, кто прохавал систему с самого низу... Тем у кого Федора упала в очередной раз...
    На сердце боль, взгляд смотрит в Моник...
    Что с Федорой...
    Опять упала, что такое...?
    Обновление...
     
  • 3.8, Аноним (-), 22:41, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 22:37, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он не русский, а российский, государственный

    и, т.к. он делается за твои налоги, я бы адресовал его чиновникам, почему бы им не отчитаться за каждую копейку и не закрыть проект, если народ считает, что это не нужно?

     
     
  • 3.34, Аноним (4), 23:19, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и, т.к. он делается за твои налоги,

    Мне нужны пруфы.

     
  • 2.12, Аноним (-), 22:44, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может Путинет случиться, и доступ к репозиториям Arch, Debian, Fedora и пр. перекроют и не дадут обновляться или устанавливать пакеты.
     
     
  • 3.28, Аноним (4), 23:11, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Дебиан есть зеркала реп.
     
     
  • 4.37, 12yoexpert (ok), 23:21, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где же зеркала берут пакеты? загадка
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:13, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Товарищ майор одобряет это дистрибутив!
     
  • 1.6, Аноним (-), 22:38, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (-), 22:41, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:42, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему крыса 4.16, когда давно  4.18 и нормально работает? нах нужно.
     
     
  • 2.13, ИмяХ (ok), 22:44, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый нормальный вообще 4.12 после потом шлак пошёл.
     
     
  • 3.18, 12yoexpert (ok), 22:54, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    шлак пошёл, когда в gtk начались заголовки на пол окна. с xfce ничего критичного емнип не происходило
     
  • 2.16, mikhailnov (ok), 22:49, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4.18 в новой, готовящейся к выходу платформе, а в стабильной платформе нет нужды ломать отлаженные рабочие процессы пользователей XFCE, снабжая их новыми багами и изменениями интерфейса
     

  • 1.14, Аноним (10), 22:45, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда же остановится этот шлакоконвейер "отечественных" ОС?
    Наоборот, нужны наши дистрибутивы и в хорошем качестве, а не какие-то недоделки типа ГринЛинукс. Хотя на .deb-ориентированных нет вообще.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:51, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хорошем качестве нигде нет. Даже Деб шлачит частенько.
     
  • 2.20, 12yoexpert (ok), 22:57, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наоборот, нужны наши дистрибутивы

    ой, сразу столько банальных вопросов:
    - "ваши" это чьи конкретно?
    - вы уверены, что будете иметь на них хоть какие-то права, что позволит называть их "вашими"?
    - можете обосновать утверждение о том, что они нужны? например, рассказать, кому именно и зачем. когда будете отвечать, подумайте, пожалуйста, действительно ли корень проблемы кроется в том, "чей" это дистрибьютив, а не в более насущных материях

     
  • 2.26, Аноним (-), 23:10, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шлакоконвейер "отечественных" ОС остановится тогда, когда государство перестанет поддерживать его финансово.

    Что же касается самостоятельных дистрибутивов, а не перекрашенных Debian/RHEL, то здесь их разработчикам предстоит длинный путь, чтобы догнать передовые международные дистрибутивы. Основные проблемы касаются безопасности и экосистемы ПО. Ценность ОС, в которой нет полноценного полнодискового шифрования, мандатного контроля доступа и, например, форума, где её можно обсуждать, очень низкая. Поэтому "отечественные" ОС, к примеру, Роса, не привлекают сторонних разработчиков и никому за пределами подневольных учреждений не нужны.

     
     
  • 3.30, Аноним (4), 23:13, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что же касается самостоятельных дистрибутивов, а не перекрашенных Debian/RHEL

    А зачем нужен принципиальный свой дистрибутив? Что за комплексы неполноценности?

     

  • 1.19, Аноним (27), 22:55, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Читаю эти комменты... Знаете, ощущение того, что половина написавших тут тупо виндузятники, или те, кто якобы осилили арч и забрали свои ноздри... А вы хоть раз пробовали чем-то помочь тем, кто эти дистры делает, а не обсирать всё и вся... Диванные вы критики, только вонь от вас и брызги, толку ноль... Я лично Росу сегодня на постоянке использую, и кто бы мог подумать, что она "работает лучше той же Федоры или манжаро... Разве такое бывает... Ты неправду говоришь..." Всем вашим клиентам грош-цена, потому как кроме как вонять вы видимо ничего не умеете!
     
     
  • 2.22, 12yoexpert (ok), 23:00, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто что-то может работать хуже манжаро. и ты ещё борешься за почётное звание дома высокой культуры быта^W^W^W^W гордого эксперта, не пользующегося арчем, сравнивая васянскую государственную поделку с манжарой

    > Диванные вы критики, только вонь от вас и брызги, толку ноль

    а вот это уже попахивает армейскими нарративчиками "критикуешь - предлагай". причём задача - на всех наехать в попытках морально продавить свою точку зрения и посеять срач, конструктива такие отбитые комментарии не несут

     
     
  • 3.33, Аноним (27), 23:18, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи, но каждые полгода возможность поймать падение легко можно, плюс если обяжут, ты с арчем или манжарой работать не будешь, не позволят... А вот для меня Роса показала себя довольно стабильной, нормально развивающейся, с хорошим набором софта, и кстати, минимумом настроек после установки дистром. И поверь и пользовался и РедОс, и Альт, и Астрой... Из того, что сертифицированно, нормально без глюков отработали минимум хотя бы по полгода это астра и роса. Да вот только астра за счёт своей оооооочень старой базы сегодня неактуальна.
     
     
  • 4.38, Аноним (4), 23:21, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи,

    Они не плохи, они просто ужасны. МАнджаро самый ужасный дистрибутив в мире. Падать в черный эжран после установки и обновления не позволял себе ни один другой дистрибутив.

     
  • 2.31, Аноним (4), 23:15, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тупо виндузятники

    Ты так говоришь как будто это что-то плохое.

     
  • 2.32, Аноним (4), 23:17, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кто якобы осилили арч и забрали свои ноздри...

    ВСе знают что Рач для школьников, а я уже не в том возрасте. Ничего кроме бунты меня не интересует.
    А если и кому-то буду ставить то Wubuntu.

     
     
  • 3.36, Аноним (27), 23:20, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот убунту скурвилась, причем очень сильно, после того, как тесно стала сотрудничать каноникал с мелкомягкими... Уж лучше минт, чем бубунта
     
  • 2.39, Аноним (-), 23:22, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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