Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5

2.13 , ИмяХ ( ok ), 22:44, 02/04/2024 Самый нормальный вообще 4.12 после потом шлак пошёл.

3.18 , 12yoexpert ( ok ), 22:54, 02/04/2024 шлак пошёл, когда в gtk начались заголовки на пол окна. с xfce ничего критичного емнип не происходило

2.16 , mikhailnov ( ok ), 22:49, 02/04/2024 4.18 в новой, готовящейся к выходу платформе, а в стабильной платформе нет нужды ломать отлаженные рабочие процессы пользователей XFCE, снабжая их новыми багами и изменениями интерфейса