Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5

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|3.7, Аноним (7), 22:39, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем вообще нужны дистрибутивы если это не Fedora? Именно в ней обкатываются все новинки, а потом копипастятся вместе со всякими троянами, зондами, закладками и прочей телеметрией в прочие ZverCD типа убунты, дебиана, альта или той же росы.
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|4.11, ИмяХ (ok), 22:43, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedoraсты просто бесплатно работают бетатестерами всякого нестабильного говна. Нормальные люди пользуются софтом, проверенным временем.
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|5.24, Аноним (7), 23:09, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле только с багами и троянами, которые присутствуют там уже не первый год?
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|4.25, Аноним (4), 23:10, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ВСе 2.5 Федераста ещё более унылые чер Арч школьники.
Есть только Убунту и Дебиан пророк её.
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|4.27, Аноним (27), 23:11, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любителям тестовых полигонов посвящается... Тем, кто испытывает системы для иностранных корпоратов... Тем, кто прохавал систему с самого низу... Тем у кого Федора упала в очередной раз...
На сердце боль, взгляд смотрит в Моник...
Что с Федорой...
Опять упала, что такое...?
Обновление...
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|2.5, 12yoexpert (ok), 22:37, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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он не русский, а российский, государственный
и, т.к. он делается за твои налоги, я бы адресовал его чиновникам, почему бы им не отчитаться за каждую копейку и не закрыть проект, если народ считает, что это не нужно?
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|2.12, Аноним (-), 22:44, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может Путинет случиться, и доступ к репозиториям Arch, Debian, Fedora и пр. перекроют и не дадут обновляться или устанавливать пакеты.
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|3.18, 12yoexpert (ok), 22:54, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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шлак пошёл, когда в gtk начались заголовки на пол окна. с xfce ничего критичного емнип не происходило
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|2.16, mikhailnov (ok), 22:49, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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4.18 в новой, готовящейся к выходу платформе, а в стабильной платформе нет нужды ломать отлаженные рабочие процессы пользователей XFCE, снабжая их новыми багами и изменениями интерфейса
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|1.14, Аноним (10), 22:45, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда же остановится этот шлакоконвейер "отечественных" ОС?
Наоборот, нужны наши дистрибутивы и в хорошем качестве, а не какие-то недоделки типа ГринЛинукс. Хотя на .deb-ориентированных нет вообще.
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|2.20, 12yoexpert (ok), 22:57, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наоборот, нужны наши дистрибутивы
ой, сразу столько банальных вопросов:
- "ваши" это чьи конкретно?
- вы уверены, что будете иметь на них хоть какие-то права, что позволит называть их "вашими"?
- можете обосновать утверждение о том, что они нужны? например, рассказать, кому именно и зачем. когда будете отвечать, подумайте, пожалуйста, действительно ли корень проблемы кроется в том, "чей" это дистрибьютив, а не в более насущных материях
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|2.26, Аноним (-), 23:10, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шлакоконвейер "отечественных" ОС остановится тогда, когда государство перестанет поддерживать его финансово.
Что же касается самостоятельных дистрибутивов, а не перекрашенных Debian/RHEL, то здесь их разработчикам предстоит длинный путь, чтобы догнать передовые международные дистрибутивы. Основные проблемы касаются безопасности и экосистемы ПО. Ценность ОС, в которой нет полноценного полнодискового шифрования, мандатного контроля доступа и, например, форума, где её можно обсуждать, очень низкая. Поэтому "отечественные" ОС, к примеру, Роса, не привлекают сторонних разработчиков и никому за пределами подневольных учреждений не нужны.
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|3.30, Аноним (4), 23:13, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что же касается самостоятельных дистрибутивов, а не перекрашенных Debian/RHEL
А зачем нужен принципиальный свой дистрибутив? Что за комплексы неполноценности?
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|1.19, Аноним (27), 22:55, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Читаю эти комменты... Знаете, ощущение того, что половина написавших тут тупо виндузятники, или те, кто якобы осилили арч и забрали свои ноздри... А вы хоть раз пробовали чем-то помочь тем, кто эти дистры делает, а не обсирать всё и вся... Диванные вы критики, только вонь от вас и брызги, толку ноль... Я лично Росу сегодня на постоянке использую, и кто бы мог подумать, что она "работает лучше той же Федоры или манжаро... Разве такое бывает... Ты неправду говоришь..." Всем вашим клиентам грош-цена, потому как кроме как вонять вы видимо ничего не умеете!
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|2.22, 12yoexpert (ok), 23:00, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как будто что-то может работать хуже манжаро. и ты ещё борешься за почётное звание дома высокой культуры быта^W^W^W^W гордого эксперта, не пользующегося арчем, сравнивая васянскую государственную поделку с манжарой
> Диванные вы критики, только вонь от вас и брызги, толку ноль
а вот это уже попахивает армейскими нарративчиками "критикуешь - предлагай". причём задача - на всех наехать в попытках морально продавить свою точку зрения и посеять срач, конструктива такие отбитые комментарии не несут
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|3.33, Аноним (27), 23:18, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи, но каждые полгода возможность поймать падение легко можно, плюс если обяжут, ты с арчем или манжарой работать не будешь, не позволят... А вот для меня Роса показала себя довольно стабильной, нормально развивающейся, с хорошим набором софта, и кстати, минимумом настроек после установки дистром. И поверь и пользовался и РедОс, и Альт, и Астрой... Из того, что сертифицированно, нормально без глюков отработали минимум хотя бы по полгода это астра и роса. Да вот только астра за счёт своей оооооочень старой базы сегодня неактуальна.
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|4.38, Аноним (4), 23:21, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи,
Они не плохи, они просто ужасны. МАнджаро самый ужасный дистрибутив в мире. Падать в черный эжран после установки и обновления не позволял себе ни один другой дистрибутив.
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|2.32, Аноним (4), 23:17, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кто якобы осилили арч и забрали свои ноздри...
ВСе знают что Рач для школьников, а я уже не в том возрасте. Ничего кроме бунты меня не интересует.
А если и кому-то буду ставить то Wubuntu.
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|3.36, Аноним (27), 23:20, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот убунту скурвилась, причем очень сильно, после того, как тесно стала сотрудничать каноникал с мелкомягкими... Уж лучше минт, чем бубунта
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