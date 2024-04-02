Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5

2.22 , 12yoexpert ( ok ), 23:00, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как будто что-то может работать хуже манжаро. и ты ещё борешься за почётное звание дома высокой культуры быта^W^W^W^W гордого эксперта, не пользующегося арчем, сравнивая васянскую государственную поделку с манжарой > Диванные вы критики, только вонь от вас и брызги, толку ноль а вот это уже попахивает армейскими нарративчиками "критикуешь - предлагай". причём задача - на всех наехать в попытках морально продавить свою точку зрения и посеять срач, конструктива такие отбитые комментарии не несут

3.33 , Аноним ( 27 ), 23:18, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи, но каждые полгода возможность поймать падение легко можно, плюс если обяжут, ты с арчем или манжарой работать не будешь, не позволят... А вот для меня Роса показала себя довольно стабильной, нормально развивающейся, с хорошим набором софта, и кстати, минимумом настроек после установки дистром. И поверь и пользовался и РедОс, и Альт, и Астрой... Из того, что сертифицированно, нормально без глюков отработали минимум хотя бы по полгода это астра и роса. Да вот только астра за счёт своей оооооочень старой базы сегодня неактуальна.

4.38 , Аноним ( 4 ), 23:21, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А я и предлагать не собираюсь. Арч и манжаро, не плохи, Они не плохи, они просто ужасны. МАнджаро самый ужасный дистрибутив в мире. Падать в черный эжран после установки и обновления не позволял себе ни один другой дистрибутив.

2.31 , Аноним ( 4 ), 23:15, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >тупо виндузятники Ты так говоришь как будто это что-то плохое.

2.32 , Аноним ( 4 ), 23:17, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >кто якобы осилили арч и забрали свои ноздри... ВСе знают что Рач для школьников, а я уже не в том возрасте. Ничего кроме бунты меня не интересует.

А если и кому-то буду ставить то Wubuntu.

3.36 , Аноним ( 27 ), 23:20, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот убунту скурвилась, причем очень сильно, после того, как тесно стала сотрудничать каноникал с мелкомягкими... Уж лучше минт, чем бубунта

2.39 , Аноним ( - ), 23:22, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –