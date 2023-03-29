Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.4

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|3.20, Аноним (20), 12:42, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Данное сообщество состоит из студентов, пенсионеров и инвалидов, которых можно пересчитать на пальцах двух рук
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|4.27, Аноним (27), 13:31, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Данное сообщество состоит из студентов, пенсионеров и инвалидов,
Как будто что-то плохое.
У крайне популярного Mint Linux бюджет на разработку был 2000$ пожертвований. Примерно 1 минимальный размер оплаты труда или даже меньше во Франции
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|2.19, Аноним (20), 12:36, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Росе КДЕ 4 из отечественного хоть была собственная менюшка поверх КДЕ 4. На КДЕ 5 даже это не смогли переписать. А с 12 релиза - так вообще ничего не могут, клон федоры сделали и радуются.
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|3.22, Аноним (22), 12:57, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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думается вам там и обои на рабочем столе не нравятся. Важнее нет ничего
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|1.10, Хомяк2 (?), 12:08, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Росе лучше всего приготовлено КДЕ по сравнению с другими дистрами, и пакеты более менее свежие (по сравнению с тем же стабильным репозиторием Альт линукса). Рекомендую.
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|1.11, Аноним (20), 12:10, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По сравнению с бубунтоминтами у Росы есть плюсы для хомяка (кроме шильдика "своё, родное")?
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|2.12, Аноним (12), 12:20, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помимо русскоязычного сообщества, Фреш производящего?
Не особо.
termhelper - это весело жизнь упрощает, но разве что ценителям эмулятора терминала. А много их таких?
portproton - его можно и руками ведь поставить. Может он и разрабатывается на Росе, но это не принципиально.
А мелкие какие-то удобства типа смены языка по левым Ctrl+Shift или значков рабстола в гноме на С можно и самому намучить. Как и перевод чего-либо-нибудь. Десяток-другой дней возни, и разницы никакой.
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|2.13, WebMonkey (?), 12:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дрова изкоробки. И когда были модны 64-битные недобуки с 32-битным UEFI, у них запускалось, а у остальных нет
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|1.16, WebMonkey (?), 12:27, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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дожили конечно, сейчас ставить LXQt и прочие IceWM-ы нет смысла, т.к. две вкладки браузера или два расширения в нем нивелируют всю пользу
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|2.17, Аноним (20), 12:30, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их используют уже не потому что слабое железо (как раньше), а по религиозным соображениям.
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|3.26, шмякшмяк (?), 13:22, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобно просто. Wm,Polybar и апликухи привязанные к кнопкам клавы. шмяк-шмяк и норм.
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|2.18, Аноним (12), 12:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему?
Вариант на 32 бита позволяет с пятью открытыми вкладками вконтактика при ОЗУ в 1ГБ не выйти в swap.
Это вообще-то неплохо.
Осталось откопать такое железо.
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|1.21, eugener (ok), 12:44, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На втором скриншоте походу GNOME с расширением dash-to-panel. И конечно смотрится лучше других вариантов.
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