Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.4

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.4, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически. Основные изменения: Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 6.1.20 (ранее поставляемые ветки 5.10 и 5.15 продолжают поддерживаться).

Обновлены дополнительные драйверы для Wi-Fi и Bluetooth: Realtek 8188gu, 8192du, 8723du, 8812au, 8814au, 8821au, 8821cu, 8852au, 88x2bu, rtw89 (8852ae, 8852be, 8853ce), rtk_btusb, Broacom WL.

Улучшена поддержка проводных сетевых карт Realtek на чипах RTL8111, RTL8168 и RTL8411, для которых добавлен отдельный модуль ядра r8168.

Обновлен пакет linux-firmware. Добавлен пакет rtk_btusb-firmware для поддержки дополнительного оборудования, прежде всего беспроводных карт.

Обновлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA 340, 390, 470, 510, 515, 520 и 525. Для подбора и установки необходимой версии драйвера можно использовать команду "sudo kroko-cli autoinstall.

Предложены новые версии индикатора обновлений и консольной справки (termhelper), развиваемых проектом ROSA.

Добавлена поддержка установки на шифрованные разделы без ввода пароля при загрузке

Устранена задержка запуска при установке на BTRFS без отдельного раздела /boot в ext2/3/4 (в подобных конфигурациях функциональность сохранения последнего загруженного пункта в Grub автоматически отключается).

В kickstart-сценариях устранены проблемы с работой команды "reboot".



