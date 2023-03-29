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Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.4

29.03.2023 11:30

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.4, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически.

Основные изменения:

  • Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 6.1.20 (ранее поставляемые ветки 5.10 и 5.15 продолжают поддерживаться).
  • Обновлены дополнительные драйверы для Wi-Fi и Bluetooth: Realtek 8188gu, 8192du, 8723du, 8812au, 8814au, 8821au, 8821cu, 8852au, 88x2bu, rtw89 (8852ae, 8852be, 8853ce), rtk_btusb, Broacom WL.
  • Улучшена поддержка проводных сетевых карт Realtek на чипах RTL8111, RTL8168 и RTL8411, для которых добавлен отдельный модуль ядра r8168.
  • Обновлен пакет linux-firmware. Добавлен пакет rtk_btusb-firmware для поддержки дополнительного оборудования, прежде всего беспроводных карт.
  • Обновлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA 340, 390, 470, 510, 515, 520 и 525. Для подбора и установки необходимой версии драйвера можно использовать команду "sudo kroko-cli autoinstall.
  • Предложены новые версии индикатора обновлений и консольной справки (termhelper), развиваемых проектом ROSA.
  • Добавлена поддержка установки на шифрованные разделы без ввода пароля при загрузке
  • Устранена задержка запуска при установке на BTRFS без отдельного раздела /boot в ext2/3/4 (в подобных конфигурациях функциональность сохранения последнего загруженного пункта в Grub автоматически отключается).
  • В kickstart-сценариях устранены проблемы с работой команды "reboot".


  1. Главная ссылка к новости (http://wiki.rosalab.ru/ru/inde...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.3
  3. OpenNews: Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  5. OpenNews: Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал mikhailnov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58883-rosa
Ключевые слова: rosa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Каким сообществом? Кто будет на это время тратить?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:48, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сообществом энтузиастов
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:42, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Данное сообщество состоит из студентов, пенсионеров и инвалидов, которых можно пересчитать на пальцах двух рук
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:31, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Данное сообщество состоит из студентов, пенсионеров и инвалидов,

    Как будто что-то плохое.
    У крайне популярного Mint Linux бюджет на разработку был 2000$ пожертвований. Примерно 1 минимальный размер оплаты труда или даже меньше во Франции

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Отечественный дистрибутив здорового человека. Долгих лет.
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 12:36, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Росе КДЕ 4 из отечественного хоть была собственная менюшка поверх КДЕ 4. На КДЕ 5 даже это не смогли переписать. А с 12 релиза - так вообще ничего не могут, клон федоры сделали и радуются.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:57, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думается вам там и обои на рабочем столе не нравятся. Важнее нет ничего
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:38, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    красивое
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:00, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что более НИНУЖНО — это, альт или астра?
     
     
  • 2.8, Хомяк2 (?), 12:05, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нинужен ты анон, а это всё нужно!
     

  • 1.9, Аноним (22), 12:07, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь много лет
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:26, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собалезную
     
     
  • 3.15, Аноним (22), 12:27, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    взаимно
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:11, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько за это платят?
     

  • 1.10, Хомяк2 (?), 12:08, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Росе лучше всего приготовлено КДЕ по сравнению с другими дистрами, и пакеты более менее свежие (по сравнению с тем же стабильным репозиторием Альт линукса). Рекомендую.
     
  • 1.11, Аноним (20), 12:10, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По сравнению с бубунтоминтами у Росы есть плюсы для хомяка (кроме шильдика "своё, родное")?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:20, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помимо русскоязычного сообщества, Фреш производящего?
    Не особо.
    termhelper - это весело жизнь упрощает, но разве что ценителям эмулятора терминала. А много их таких?
    portproton - его можно и руками ведь поставить. Может он и разрабатывается на Росе, но это не принципиально.
    А мелкие какие-то удобства типа смены языка по левым Ctrl+Shift или значков рабстола в гноме на С можно и самому намучить. Как и перевод чего-либо-нибудь. Десяток-другой дней возни, и разницы никакой.
     
  • 2.13, WebMonkey (?), 12:25, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрова изкоробки. И когда были модны 64-битные недобуки с 32-битным UEFI, у них запускалось, а у остальных нет
     

  • 1.16, WebMonkey (?), 12:27, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    дожили конечно, сейчас ставить LXQt и прочие IceWM-ы нет смысла, т.к. две вкладки браузера или два расширения в нем нивелируют всю пользу
     
     
  • 2.17, Аноним (20), 12:30, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их используют уже не потому что слабое железо (как раньше), а по религиозным соображениям.
     
     
  • 3.26, шмякшмяк (?), 13:22, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно просто. Wm,Polybar и апликухи привязанные к кнопкам клавы. шмяк-шмяк и норм.
     
  • 2.18, Аноним (12), 12:34, 29/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
    Вариант на 32 бита позволяет с пятью открытыми вкладками вконтактика при ОЗУ в 1ГБ не выйти в swap.
    Это вообще-то неплохо.
    Осталось откопать такое железо.
     

  • 1.21, eugener (ok), 12:44, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На втором скриншоте походу GNOME с расширением dash-to-panel. И конечно смотрится лучше других вариантов.
     
  • 1.23, Аноним (24), 13:08, 29/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Свежачок" завезли
     
  • 1.25, Аноним (-), 13:21, 29/03/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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