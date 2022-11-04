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Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.3

04.11.2022 07:57

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.3, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически.

Выпуск примечателен тем, что, помимо ранее формировавшихся образов с KDE 5, GNOME и LXQt выпущены образы с Xfce и минималистичный серверный образ — первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh. В состав серверной сборки включён лишь минимально необходимый для удобной работы администратора набор компонентов, а из репозитория можно установить необходимые пакеты, в том числе, например, FreeIPA и российский форк nginx Angie с дополнительными модулями.

Другие особенности новой версии:

  • Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 5.15.75 (ранее поставляемая ветка 5.10 продолжает поддерживаться).
  • При рекомендуемой инсталлятором разметке диска (своп включён) реализована поддержка механизма zswap, использующего для сжатия алгоритм zstd, что позволяет эффективно работать на системах с небольшим объёмом оперативной памяти.
  • В образы добавлены дополнительные драйверы для поддержки Bluetooth и WiFi Realtek.
  • Изменён формат загрузочных образов: флэшка с образом ROSA Linux теперь стандартно монтируется и её содержимое можно просмотреть в файловом менеджере.
  • Для каждого пользовательского окружения теперь доступно два образа - стандартный (с поддержкой и UEFI, и BIOS, но таблицей разделов MBR) и .uefi (тоже с поддержкой и UEFI, и. BIOS, но таблицей разделов GPT), что позволяет ставить систему на более широкий парк компьютеров.
  • В загрузчике уменьшен интервал ожидания по умолчанию, загрузка системы теперь происходит быстрее.
  • При недоступности основных зеркал для установки пакетов обеспечено автоматическое переключение на резервные зеркала.
  • В образы добавлен пакет rootcerts-russia с сертификатами удостоверяющего центра Минцифры России (пакет можно удалить без нарушения работоспособности системы).
  • В образы добавлена консольная утилита для автоустановки видеодрайверов NVIDIA kroko-cli (собственная разработка,исходный код).
  • В консоли "из коробки" обеспечена поддержка русскоязычной справки на базе termhelper (собственная разработка).
  • В dnfdragora в 64-разрядных образах для удобства пользователей скрыты 32-разрядные пакеты.
  • В образы добавлен графический индикатор обновлений rosa-update-system (собственная разработка). В Xfce используется индикатор обновлений dnfdragora.


  1. Главная ссылка к новости (http://wiki.rosalab.ru/ru/inde...)
  2. OpenNews: Выпуск ROSA Fresh 12 на новой платформе rosa2021.1
  3. OpenNews: Опубликован корректирующий релиз дистрибутива ROSA Fresh R11.1
  4. OpenNews: Опубликован дистрибутив для корпоративного сектора ROSA Enterprise Desktop X4
  5. OpenNews: Доступен ROSA Enterprise Desktop X3, дистрибутив для корпоративного сектора
Автор новости: mikhailnov
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58043-rosa
Ключевые слова: rosa
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