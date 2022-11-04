Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.3

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.3, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически. Выпуск примечателен тем, что, помимо ранее формировавшихся образов с KDE 5, GNOME и LXQt выпущены образы с Xfce и минималистичный серверный образ — первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh. В состав серверной сборки включён лишь минимально необходимый для удобной работы администратора набор компонентов, а из репозитория можно установить необходимые пакеты, в том числе, например, FreeIPA и российский форк nginx Angie с дополнительными модулями. Другие особенности новой версии: Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 5.15.75 (ранее поставляемая ветка 5.10 продолжает поддерживаться).

При рекомендуемой инсталлятором разметке диска (своп включён) реализована поддержка механизма zswap, использующего для сжатия алгоритм zstd, что позволяет эффективно работать на системах с небольшим объёмом оперативной памяти.

В образы добавлены дополнительные драйверы для поддержки Bluetooth и WiFi Realtek.

Изменён формат загрузочных образов: флэшка с образом ROSA Linux теперь стандартно монтируется и её содержимое можно просмотреть в файловом менеджере.

Для каждого пользовательского окружения теперь доступно два образа - стандартный (с поддержкой и UEFI, и BIOS, но таблицей разделов MBR) и .uefi (тоже с поддержкой и UEFI, и. BIOS, но таблицей разделов GPT), что позволяет ставить систему на более широкий парк компьютеров.

В загрузчике уменьшен интервал ожидания по умолчанию, загрузка системы теперь происходит быстрее.

При недоступности основных зеркал для установки пакетов обеспечено автоматическое переключение на резервные зеркала.

В образы добавлен пакет rootcerts-russia с сертификатами удостоверяющего центра Минцифры России (пакет можно удалить без нарушения работоспособности системы).

В образы добавлена консольная утилита для автоустановки видеодрайверов NVIDIA kroko-cli (собственная разработка,исходный код).

В консоли "из коробки" обеспечена поддержка русскоязычной справки на базе termhelper (собственная разработка).

В dnfdragora в 64-разрядных образах для удобства пользователей скрыты 32-разрядные пакеты.

В образы добавлен графический индикатор обновлений rosa-update-system (собственная разработка). В Xfce используется индикатор обновлений dnfdragora.



