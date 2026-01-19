Плагин к KWin для использования KDE в виртуальной реальности

|
|
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 00:26, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Технически ничего не мешает сделать такое.
Ахаха!
"Я тоже так могу, просто не хочу"
жирный_кот.jpeg
Тут скорее "теоретически ничего не мешает сделать такое".
А вот технически пупок от потуг может развязаться у текущих писак иксов))
|
|2.5, Аноним (5), 23:39, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Правильнее было бы сказать Wayland наконец-то научился? Не прошло и 15 лет. Зумеры и не помнят, что как раз благодаря гибкости иксов еще в середине нулевых были Compiz/Beryl.
|
|
|
|3.14, Аноним (14), 00:28, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Compiz/Beryl.
Ну ты сравнил срамный уд с пальцем))
Что он нормально умел делать? Крутить кубик?
|
|2.11, Константавр (ok), 00:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ничего, что именно на иксах такие вещи начали появляться так давно, что видевшие это уже померли почти все? В иксах работали первые VR шлемы. Но технологии тогда были... попроще. компы в 256 мегов были у милионеров. И последняя разработка которая попадалась мне на глаза была Alice https://www.alice.org/
|
|
|
|2.9, lightofmysoul (?), 23:54, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, я там сижу на диване, так что достаточно комфортно :) А сам плагин делает мышь ненужной (управлением лучем с помощью вращения головы), так что маленького ноутбука хватает на все :)
|
|1.8, Bottle (?), 23:49, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Очень весело в такой системе терпеть статтеры индексатора файлов KDE.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 00:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ты его не отключил? Кстати, Долфин ripgrep юзает, если baloo отключен.
|
|1.12, Аноним (12), 00:08, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Разработчики КДЕ уже давно в виртуальной реальности, так что ничего нового не узнали.
|
|
|
|2.23, Кошкажена (?), 00:57, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Разработчики КДЕ уже давно в виртуальной реальности, так что ничего нового не
> узнали.
А разработчики гнома тогда где?
|
|1.15, Аноним (13), 00:29, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для работы требуется применение патчей к Qt и XWayland. Большинство
> патчей уже приняты в кодовую базу Qt и войдут в состав выпусков 6.10.2
> и 6.11, не перенесёнными остаются только 4 патча.
Отличное взаимодействие кдешников и кутешников.
Вместе взяли и улучшили оба продукта.
|
|1.19, Аноним (16), 00:32, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я думал, вся эта виар движуха померла давно... Над лицокнигой все поржали, а потом подтянулася более интересная темка для распила - иишки.
|
|1.20, Аноним (20), 00:42, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Прикольно, но годится только для показа в фильмах про будущее и хакеров.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 00:49, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По идее этот экспериментальный плагин идеально ложится на скорый релиз Steam Frame, так что будет годится чтоб в десктопном режиме врубить Fastfetch :)
|