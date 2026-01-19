Плагин к KWin для использования KDE в виртуальной реальности

Для композитного менеджера KWin предложен экспериментальный плагин, превращающий KDE в среду рабочего стола для систем виртуальной реальности. Плагин позволяет формировать интерфейс не на физическом мониторе, а в форме виртуальных экранов в 3D-пространстве, работа с которым осуществляется через очки дополненной реальности или 3D-шлемы.

Поддерживается работа с плавающими окнами, совмещение физических и виртуальных экранов, произвольное позиционирование экранов в 3D-пространстве, управление при помощи клавиатуры без необходимости использования мыши или VR-контроллеров, режим отслеживания положения пользователя. Для отрисовки задействован модуль Qt Quick 3D Xr, завязанный на runtime OpenXR. В качестве runtime опробована платформа Monado в сочетании с очками дополненной реальности Rokid Max и HP G2, а также сервер WiVRn c 3D-шлемом Quest 3.

Для организации ввода реализовано устройство KwinVrInputDevice, позволяющее перемещать указатель по аналогии с мышью, но не ограничиваясь границами области вывода. Для размещения окон в 3D-пространстве задействованы штатные возможности KWin, немного изменённые для всплывающих окон и расширенные возможностью перемещать окна за пределы области вывода. Для работы требуется применение патчей к Qt и XWayland. Большинство патчей уже приняты в кодовую базу Qt и войдут в состав выпусков 6.10.2 и 6.11, не перенесёнными остаются только 4 патча.



