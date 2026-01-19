The OpenNET Project / Index page

Плагин к KWin для использования KDE в виртуальной реальности

19.01.2026 23:18 (MSK)

Для композитного менеджера KWin предложен экспериментальный плагин, превращающий KDE в среду рабочего стола для систем виртуальной реальности. Плагин позволяет формировать интерфейс не на физическом мониторе, а в форме виртуальных экранов в 3D-пространстве, работа с которым осуществляется через очки дополненной реальности или 3D-шлемы.

Поддерживается работа с плавающими окнами, совмещение физических и виртуальных экранов, произвольное позиционирование экранов в 3D-пространстве, управление при помощи клавиатуры без необходимости использования мыши или VR-контроллеров, режим отслеживания положения пользователя. Для отрисовки задействован модуль Qt Quick 3D Xr, завязанный на runtime OpenXR. В качестве runtime опробована платформа Monado в сочетании с очками дополненной реальности Rokid Max и HP G2, а также сервер WiVRn c 3D-шлемом Quest 3.

Для организации ввода реализовано устройство KwinVrInputDevice, позволяющее перемещать указатель по аналогии с мышью, но не ограничиваясь границами области вывода. Для размещения окон в 3D-пространстве задействованы штатные возможности KWin, немного изменённые для всплывающих окон и расширенные возможностью перемещать окна за пределы области вывода. Для работы требуется применение патчей к Qt и XWayland. Большинство патчей уже приняты в кодовую базу Qt и войдут в состав выпусков 6.10.2 и 6.11, не перенесёнными остаются только 4 патча.



  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    + еще одна фича которой никогда не будет на иксах)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:32, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Технически ничего не мешает сделать такое.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:26, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Технически ничего не мешает сделать такое.

    Ахаха!
    "Я тоже так могу, просто не хочу"
    жирный_кот.jpeg

    Тут скорее "теоретически ничего не мешает сделать такое".
    А вот технически пупок от потуг может развязаться у текущих писак иксов))

     
  • 2.4, Аноним (4), 23:36, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я такое видел в фантастике 1990х задолго до wayland.
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:39, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильнее было бы сказать Wayland наконец-то научился? Не прошло и 15 лет. Зумеры и не помнят, что как раз благодаря гибкости иксов еще в середине нулевых были Compiz/Beryl.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:28, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Compiz/Beryl.

    Ну ты сравнил срамный уд с пальцем))
    Что он нормально умел делать? Крутить кубик?


     
  • 3.22, 12yoexpert (ok), 00:54, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз только зумеры это и застали, игрались после уроков
     
  • 2.11, Константавр (ok), 00:05, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что именно на иксах такие вещи начали появляться так давно, что видевшие это уже померли почти все? В иксах работали первые VR шлемы. Но технологии тогда были... попроще. компы в 256 мегов были у милионеров. И последняя разработка которая попадалась мне на глаза была Alice https://www.alice.org/
     

  • 1.6, Кошкажена (?), 23:46, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как быстро такие шлемы портят зрение?
     
     
  • 2.10, ананимус (?), 00:03, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    примерно за одну наносекунду
     
  • 2.17, Аноним (13), 00:30, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как быстро такие шлемы портят зрение?

    Примерно с то

     
     
  • 3.18, Аноним (13), 00:30, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    й же скорость, что игра на денди садила трубку телевизора.
     

  • 1.7, Кошкажена (?), 23:47, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видео интересное: программируем на стуле в полупустой комнате.
     
     
  • 2.9, lightofmysoul (?), 23:54, 19/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я там сижу на диване, так что достаточно комфортно :) А сам плагин делает мышь ненужной (управлением лучем с помощью вращения головы), так что маленького ноутбука хватает на все :)
     

  • 1.8, Bottle (?), 23:49, 19/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень весело в такой системе терпеть статтеры индексатора файлов KDE.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:29, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты его не отключил? Кстати, Долфин ripgrep юзает, если baloo отключен.
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:08, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчики КДЕ уже давно в виртуальной реальности, так что ничего нового не узнали.
     
     
  • 2.23, Кошкажена (?), 00:57, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики КДЕ уже давно в виртуальной реальности, так что ничего нового не
    > узнали.

    А разработчики гнома тогда где?

     

  • 1.15, Аноним (13), 00:29, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для работы требуется применение патчей к Qt и XWayland. Большинство
    > патчей уже приняты в кодовую базу Qt и войдут в состав выпусков 6.10.2
    > и 6.11, не перенесёнными остаются только 4 патча.

    Отличное взаимодействие кдешников и кутешников.
    Вместе взяли и улучшили оба продукта.

     
  • 1.19, Аноним (16), 00:32, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я думал, вся эта виар движуха померла давно... Над лицокнигой все поржали, а потом подтянулася более интересная темка для распила - иишки.
     
  • 1.20, Аноним (20), 00:42, 20/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно, но годится только для показа в фильмах про будущее и хакеров.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:49, 20/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее этот экспериментальный плагин идеально ложится на скорый релиз Steam Frame, так что будет годится чтоб в десктопном режиме врубить Fastfetch :)
     

