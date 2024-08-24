Опубликован Wolvic 1.7, web-браузер для устройств виртуальной реальности

После полугода разработки представлен релиз web-браузера Wolvic 1.7, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro, Pico Neo3 и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm). Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. В новой версии: Добавлена начальная поддержка навигации с использованием механизмов отслеживания движения глаз, присутствующих в некоторых устройствах виртуальной реальности и предоставляемых приложению через OpenXR-расширение XR_EXT_eye_gaze_interaction. Например, новая возможность позволяет перейти по ссылке, на которую направлен взгляд после нажатия кнопки на контроллере или сжатия пальцев.





Добавлена поддержка отслеживания движения рук, используя OpenXR-расширение XR_EXT_hand_interaction. Добавлен профиль ввода, позволяющий использовать стандартную модель ввода OpenXR для отслеживания рук и жестов, вместо специфичных для разных устройств расширений.





Проведена работа по улучшению выбора размеров и местоположения окон. Возвращено отображение адресной строки, которая среди прочего включает элементы управления воспроизведением для мультимедийного контента.

Для умных очков Huawei VisionGlass реализована поддержка голосового ввода и вызова голосом интерфейса поиска.

Добавлены четыре новых виртуальных окружения, воссоздающих японский парк с фонтанами, Нотр-Дам дождливой ночью, солнечную голландскую деревню и продуваемого ветрами побережье Калифорнии. Окружения включаются через диалог Settings > Environment.

Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_view_configuration_depth_range extension для получения дополнительной графической информации, позволяющей повысить производительность браузера.

Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 128, соответствующей Firefox 128 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 121 и Gecko 121).



