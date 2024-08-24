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Опубликован Wolvic 1.7, web-браузер для устройств виртуальной реальности

24.08.2024 22:02

После полугода разработки представлен релиз web-браузера Wolvic 1.7, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro, Pico Neo3 и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Добавлена начальная поддержка навигации с использованием механизмов отслеживания движения глаз, присутствующих в некоторых устройствах виртуальной реальности и предоставляемых приложению через OpenXR-расширение XR_EXT_eye_gaze_interaction. Например, новая возможность позволяет перейти по ссылке, на которую направлен взгляд после нажатия кнопки на контроллере или сжатия пальцев.

  • Добавлена поддержка отслеживания движения рук, используя OpenXR-расширение XR_EXT_hand_interaction. Добавлен профиль ввода, позволяющий использовать стандартную модель ввода OpenXR для отслеживания рук и жестов, вместо специфичных для разных устройств расширений.

  • Проведена работа по улучшению выбора размеров и местоположения окон. Возвращено отображение адресной строки, которая среди прочего включает элементы управления воспроизведением для мультимедийного контента.
  • Для умных очков Huawei VisionGlass реализована поддержка голосового ввода и вызова голосом интерфейса поиска.
  • Добавлены четыре новых виртуальных окружения, воссоздающих японский парк с фонтанами, Нотр-Дам дождливой ночью, солнечную голландскую деревню и продуваемого ветрами побережье Калифорнии. Окружения включаются через диалог Settings > Environment.
  • Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_view_configuration_depth_range extension для получения дополнительной графической информации, позволяющей повысить производительность браузера.
  • Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 128, соответствующей Firefox 128 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 121 и Gecko 121).


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Опубликован Wolvic 1.6, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  4. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61759-wolvic
Ключевые слова: wolvic
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 23:15, 24/08/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом треде принимаем ставки когда лопнет пузырь AR/VR.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:20, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все потенциальные покупатели поймут что их от вр тошнит.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственное препятствие батарейки. Кстати, когда литий закончится, многое лопнет тоже.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 23:39, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что нефть закончится раньше тебя конечно же не интересует.
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 00:48, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не факт, нефть "кончается" уже лет 100.
     

  • 1.6, Аноним (3), 23:47, 24/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Нейролинк уже потихонечку вытесняет ар. Скоро нейролинк будет как айфон.
     
  • 1.8, Аноним (8), 01:21, 25/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен VR? Ниже только неправильные ответы
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 03:23, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем нужен VR?

    Порево.
    Ну, или коптеры... Но порево.

     

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