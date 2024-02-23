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Опубликован Wolvic 1.6, web-браузер для устройств виртуальной реальности

23.02.2024 11:10

Доступен релиз web-браузера Wolvic 1.6, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro, Pico Neo3 и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка шлемов виртуальной реальности Pico Neo3.
  • Предоставлена возможность полноэкранного просмотра вертикальных видео (видео, снятые при вертикальной ориентации смартфона, в которых высота больше ширины).

  • В виртуальную клавиатуру добавлена поддержка автодополнения ввода для раскладок на основе латиницы. Автодополнение включается в настойках "Settings > Display > Latin Keyboard Input Auto-complete", словари загружаются по мере необходимости. Повышена стабильность и сокращены задержки при вводе.

  • Добавлены новые 3D-окружения: "деревенская поляна", "над облаками" и "млечный путь".

  • Для устройств, кроме производства Huawei, убрана опция для управления сбором телеметрии, так как сервис Mozilla, применяемый для отправки телеметрии, отключён. Для устройств Huawei опция оставлена, так как платформы Huawei имеют собственную систему сбора телеметрии.
  • Улучшено отображение информации в полноэкранном режиме.
  • Добавлена поддержка кнопок для быстрого изменения размера окна (увеличение в два раза, возвращение к исходному размеру) с учётом текущего коэффициента соотношения сторон.
  • Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 121, соответствующей Firefox 121 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 116 и Gecko 116).


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Увидел свет Wolvic 1.5, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60654-wolvic
Ключевые слова: wolvic, 3d, vr, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 12:12, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    VR настолько нишев, что за час не пришло ни одного комментария? лол. Грустновато, конечно.
     
     
  • 2.2, похнапоха. (?), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие-то пляшущие в машине клоуны, на фоне заснеженного ландшафта, какие-то примитивные интерфейсы наборы текста а-ля водить указкой по смартфону, ну и снова окно браузера на фоне Галактики - вот это все действительно грустно...
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черной дыры не хватает.
     
  • 2.3, Аноним (-), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну объективно это довольно дорогая игрушка.
    Даже если выкинуть из списка очки яблока, то будет примерно 500 бачей за meta или sony.
    При этом для них нужно еще неплохая видяха, в нынешних реалиях еще примерно столько же денег.
    Добавь к нему не самую выдающеюся графику.
    И опциональную личную несовместимость типа укачивания, головных болей, проблем со зрением....

    Итого получим то, что "да VR очень нишевый")

     
     
  • 3.16, InuYasha (??), 13:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том я и говорю. И ладно бы там просто дорого - ок, я выкину 100К на эту шнягу. Но квартира к нему будет стоить дороже (для тех кто не понял: в шлеме ещё надо где-то ходить, и оно должно быть довольно просторным). И комп с топовой видюхой. А самое главное - пройти софтовый ад. Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите).
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 13:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите).

    Приводить в пример ось, на которую забили уже все, начиная от самого майкрософта, до опенсорсных продуктов типа фаерфокса вообще нет смысла.
    Насчет линукса у меня есть сомнения, но возможно с вальвовскими продуктами будет работать.
    Но игр для ВР не то чтобы сильно много, а довольно значительная часть из них для любителей... весьма девиантных любителей ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    А стоят ли немаленькие затраты такого, тут каждый сам решает.
    Проще покупать под приставку, там хоть понятно что игры будут.

     
  • 2.5, Аноним (5), 12:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользоваться браузером по полной программе в VR-очках это странно. Без клавиатуры тем более.

    А если просто нажать пару кнопок, то проще вывести зеркало окна с обычным браузером, а не вот это вот.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда придут комменты если девайсов нет ни у кого? И чего тут грустноватого, наоборот хорошо что народ не занимаются этой виртуальной фигнёй.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:59, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Девайсы продаются миллионами. То, что их у местных нет, не означает, что их ни у кого нет.
     
     
  • 4.17, InuYasha (??), 13:18, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До остальных мне дела нет. "остальным" может быть в удовольствие в задницу себе Apple вставлять или в Facebutt регистрироваться ради пользвания железкой. А опеннетчики ещё не совсем потерянные.
     
     
  • 5.19, Аноним (14), 13:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да мы по Windows 7 видим. Ещё и четвёртый пентиум, поди?
     
  • 4.26, tm (?), 14:24, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если девайсов продаётся много, то и цена должна падать, раз на поток всё поставлено. Но, видимо, время снятия сливок еще не прошло.
     
     
  • 5.27, Аноним (14), 14:36, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    300 баксов за Quest 2 — прямо неподъёмная цена, да. Куда дальше падать-то? Это всё-таки технически довольно сложное устройство.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:25, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Поддерживается работа с 3D-шлемами

    А где AVP ?
    https://www.apple.com/apple-vision-pro/

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа думаешь что тут все такие замшелые не знают про шлем от эпл и не могут сами найти ссылку?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос зачем её искать
     
  • 2.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:57, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем он ? Есть же маска для ныряния под воду с советских времён, стоит копейки.
     
  • 2.18, InuYasha (??), 13:20, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своём бело-скруглённом аду варится. Туда без продажи души в HellStore никакой софт не пустят.
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:35, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А где AVP ?

    Для того чтобы поддержать АВП придется хорошо поработать.
    Т.к требования к оптимизации у эпла весьма жесткие.
    Начиная от размеров кнопок, заканчивая ограничениями на работу с фс и прочими системными штуками.
    Можно конечно запускать в режиме совместивости айпада, но это костыли тк часть VR функций будет недоступна.


     

  • 1.10, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:54, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спонсор выпуска - сообщество окулистов!
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:59, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ажиотаж прошёл даже на стримчиках не видно игр с VR.
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 13:32, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не видно игр с VR

    Намного труднее окупить, поэтому мало кто за такое берётся.
    Есть Half-Life: Alyx и автосимуляторы и ... всё наверное. У остальных VR был для галочки.
    https://store.steampowered.com/app/546560/HalfLife_Alyx/

     

  • 1.15, Аноним (15), 13:00, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    uBlock поддерживает?
     

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