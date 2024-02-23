Опубликован Wolvic 1.6, web-браузер для устройств виртуальной реальности

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|1.1, InuYasha (??), 12:12, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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VR настолько нишев, что за час не пришло ни одного комментария? лол. Грустновато, конечно.
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|2.2, похнапоха. (?), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие-то пляшущие в машине клоуны, на фоне заснеженного ландшафта, какие-то примитивные интерфейсы наборы текста а-ля водить указкой по смартфону, ну и снова окно браузера на фоне Галактики - вот это все действительно грустно...
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|2.3, Аноним (-), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну объективно это довольно дорогая игрушка.
Даже если выкинуть из списка очки яблока, то будет примерно 500 бачей за meta или sony.
При этом для них нужно еще неплохая видяха, в нынешних реалиях еще примерно столько же денег.
Добавь к нему не самую выдающеюся графику.
И опциональную личную несовместимость типа укачивания, головных болей, проблем со зрением....
Итого получим то, что "да VR очень нишевый")
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|3.16, InuYasha (??), 13:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О том я и говорю. И ладно бы там просто дорого - ок, я выкину 100К на эту шнягу. Но квартира к нему будет стоить дороже (для тех кто не понял: в шлеме ещё надо где-то ходить, и оно должно быть довольно просторным). И комп с топовой видюхой. А самое главное - пройти софтовый ад. Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите).
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|4.20, Аноним (-), 13:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите).
Приводить в пример ось, на которую забили уже все, начиная от самого майкрософта, до опенсорсных продуктов типа фаерфокса вообще нет смысла.
Насчет линукса у меня есть сомнения, но возможно с вальвовскими продуктами будет работать.
Но игр для ВР не то чтобы сильно много, а довольно значительная часть из них для любителей... весьма девиантных любителей ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А стоят ли немаленькие затраты такого, тут каждый сам решает.
Проще покупать под приставку, там хоть понятно что игры будут.
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|2.5, Аноним (5), 12:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользоваться браузером по полной программе в VR-очках это странно. Без клавиатуры тем более.
А если просто нажать пару кнопок, то проще вывести зеркало окна с обычным браузером, а не вот это вот.
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|2.6, Аноним (6), 12:27, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Откуда придут комменты если девайсов нет ни у кого? И чего тут грустноватого, наоборот хорошо что народ не занимаются этой виртуальной фигнёй.
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|3.14, Аноним (14), 12:59, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Девайсы продаются миллионами. То, что их у местных нет, не означает, что их ни у кого нет.
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|4.17, InuYasha (??), 13:18, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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До остальных мне дела нет. "остальным" может быть в удовольствие в задницу себе Apple вставлять или в Facebutt регистрироваться ради пользвания железкой. А опеннетчики ещё не совсем потерянные.
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|4.26, tm (?), 14:24, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если девайсов продаётся много, то и цена должна падать, раз на поток всё поставлено. Но, видимо, время снятия сливок еще не прошло.
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|5.27, Аноним (14), 14:36, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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300 баксов за Quest 2 — прямо неподъёмная цена, да. Куда дальше падать-то? Это всё-таки технически довольно сложное устройство.
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|2.7, Аноним (6), 12:30, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типа думаешь что тут все такие замшелые не знают про шлем от эпл и не могут сами найти ссылку?
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|2.18, InuYasha (??), 13:20, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В своём бело-скруглённом аду варится. Туда без продажи души в HellStore никакой софт не пустят.
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|2.22, Аноним (-), 13:35, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А где AVP ?
Для того чтобы поддержать АВП придется хорошо поработать.
Т.к требования к оптимизации у эпла весьма жесткие.
Начиная от размеров кнопок, заканчивая ограничениями на работу с фс и прочими системными штуками.
Можно конечно запускать в режиме совместивости айпада, но это костыли тк часть VR функций будет недоступна.
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