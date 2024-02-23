Опубликован Wolvic 1.6, web-браузер для устройств виртуальной реальности

2.2 , похнапоха. ( ? ), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие-то пляшущие в машине клоуны, на фоне заснеженного ландшафта, какие-то примитивные интерфейсы наборы текста а-ля водить указкой по смартфону, ну и снова окно браузера на фоне Галактики - вот это все действительно грустно...

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:41, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Черной дыры не хватает.

2.3 , Аноним ( - ), 12:21, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну объективно это довольно дорогая игрушка.

Даже если выкинуть из списка очки яблока, то будет примерно 500 бачей за meta или sony.

При этом для них нужно еще неплохая видяха, в нынешних реалиях еще примерно столько же денег.

Добавь к нему не самую выдающеюся графику.

И опциональную личную несовместимость типа укачивания, головных болей, проблем со зрением.... Итого получим то, что "да VR очень нишевый") 3.16 , InuYasha ( ?? ), 13:15, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том я и говорю. И ладно бы там просто дорого - ок, я выкину 100К на эту шнягу. Но квартира к нему будет стоить дороже (для тех кто не понял: в шлеме ещё надо где-то ходить, и оно должно быть довольно просторным). И комп с топовой видюхой. А самое главное - пройти софтовый ад. Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите).

4.20 , Аноним ( - ), 13:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Потому что, не знаю, как Линукс, а вин7 с ВР не работает (если кто-то сделал - расскажите). Приводить в пример ось, на которую забили уже все, начиная от самого майкрософта, до опенсорсных продуктов типа фаерфокса вообще нет смысла.

Насчет линукса у меня есть сомнения, но возможно с вальвовскими продуктами будет работать.

Но игр для ВР не то чтобы сильно много, а довольно значительная часть из них для любителей... весьма девиантных любителей ( ͡° ͜ʖ ͡°) А стоят ли немаленькие затраты такого, тут каждый сам решает.

Проще покупать под приставку, там хоть понятно что игры будут.

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пользоваться браузером по полной программе в VR-очках это странно. Без клавиатуры тем более. А если просто нажать пару кнопок, то проще вывести зеркало окна с обычным браузером, а не вот это вот.

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:27, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Откуда придут комменты если девайсов нет ни у кого? И чего тут грустноватого, наоборот хорошо что народ не занимаются этой виртуальной фигнёй.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:59, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Девайсы продаются миллионами. То, что их у местных нет, не означает, что их ни у кого нет.

4.17 , InuYasha ( ?? ), 13:18, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – До остальных мне дела нет. "остальным" может быть в удовольствие в задницу себе Apple вставлять или в Facebutt регистрироваться ради пользвания железкой. А опеннетчики ещё не совсем потерянные.

5.19 , Аноним ( 14 ), 13:26, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да мы по Windows 7 видим. Ещё и четвёртый пентиум, поди?

4.26 , tm ( ? ), 14:24, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если девайсов продаётся много, то и цена должна падать, раз на поток всё поставлено. Но, видимо, время снятия сливок еще не прошло.

5.27 , Аноним ( 14 ), 14:36, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 300 баксов за Quest 2 — прямо неподъёмная цена, да. Куда дальше падать-то? Это всё-таки технически довольно сложное устройство.

