Увидел свет Wolvic 1.5, web-браузер для устройств виртуальной реальности

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Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.5, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).
Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.
Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.
В новой версии:
- Реализована возможность поиска текста на странице.
- Добавлен диалог для заполнения даты и времени.
- Устранено белое мерцание, появлявшееся при отбрасывании кадров на низком FPS.
- Выполнена большая модернизация кодовой базы, охватывающая обновление устаревших API.
- Добавлены новые реалистичные трёхмерные модели для наглядного отслеживания движения рук, которые больше походят на настоящие руки во время манипуляции с объектами.
Для отрисовки модели движения рук задействовано OpenXR-расширение XR_MSFT_hand_tracking_mesh, при наличии его поддержки в системе.
Обеспечено корректное сопоставление действий на VR-контроллере с отслеживанием движения рук.
- Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXTX_overlay для композитинга вместе с другими OpenXR-приложениями.
- Включена поддержка загрузок с URL "blob://" и навигации по локальной файловой системе при открытии URL "file://".
- Добавлена поддержка VR-контроллера Magic Leap 2.
- Обеспечен автоматический выбор поисковой системы в зависимости от страны пользователя, если поисковая система явно не выставлена пользователем в настройках.
- Добавлена поддержка субтитров с YouTube.
- Повторно включён автоматический выбор защиты для VR-видео с YouTube.
- Налажено воспроизведение AppleTV.
- Предложена новая редакция браузера для предоставляемых в AOSP (Android Open Source Project) базовых устройств на основе архитектур arm64 и x64.
- Модернизирован код для определения изменения состояния беспроводной сети.
- Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 116, соответствующей Firefox 116.0.3 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 75 и Gecko 103).
- В альтернативном бэкенде на основе движка Chromium реализован режим "Инкогнито", добавлена поддержка обработки загрузок через DownloadManagerDelegate, обеспечено приглушение неактивных вкладок.