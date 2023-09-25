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Увидел свет Wolvic 1.5, web-браузер для устройств виртуальной реальности

25.09.2023 22:27

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.5, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Реализована возможность поиска текста на странице.
  • Добавлен диалог для заполнения даты и времени.
  • Устранено белое мерцание, появлявшееся при отбрасывании кадров на низком FPS.

  • Выполнена большая модернизация кодовой базы, охватывающая обновление устаревших API.
  • Добавлены новые реалистичные трёхмерные модели для наглядного отслеживания движения рук, которые больше походят на настоящие руки во время манипуляции с объектами. Для отрисовки модели движения рук задействовано OpenXR-расширение XR_MSFT_hand_tracking_mesh, при наличии его поддержки в системе. Обеспечено корректное сопоставление действий на VR-контроллере с отслеживанием движения рук.
  • Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXTX_overlay для композитинга вместе с другими OpenXR-приложениями.
  • Включена поддержка загрузок с URL "blob://" и навигации по локальной файловой системе при открытии URL "file://".
  • Добавлена поддержка VR-контроллера Magic Leap 2.
  • Обеспечен автоматический выбор поисковой системы в зависимости от страны пользователя, если поисковая система явно не выставлена пользователем в настройках.
  • Добавлена поддержка субтитров с YouTube.
  • Повторно включён автоматический выбор защиты для VR-видео с YouTube.
  • Налажено воспроизведение AppleTV.
  • Предложена новая редакция браузера для предоставляемых в AOSP (Android Open Source Project) базовых устройств на основе архитектур arm64 и x64.
  • Модернизирован код для определения изменения состояния беспроводной сети.
  • Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 116, соответствующей Firefox 116.0.3 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 75 и Gecko 103).
  • В альтернативном бэкенде на основе движка Chromium реализован режим "Инкогнито", добавлена поддержка обработки загрузок через DownloadManagerDelegate, обеспечено приглушение неактивных вкладок.


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Опубликован Wolvic 1.4, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59813-wolvic
Ключевые слова: wolvic
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 23:08, 25/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В альтернативном бэкенде на основе движка Chromium реализован режим "Инкогнито", добавлена поддержка обработки загрузок через DownloadManagerDelegate, обеспечено приглушение неактивных вкладок. "

    О, уже приготовились сваливать на Хромиум?

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:27, 25/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У кого 775 сокет можете расходиться!🌚
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:44, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут ещё с 478-м встречаются.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 03:51, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть товарищ который сидит на втором пне и опенбсд и это железо он утверждает основное для него.
     
  • 2.6, AntonAlekseevich (ok), 00:56, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без VR гарнитуры не воспользуетесь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:04, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    200 знаков в минуту на виртуальной клавиатуре.
     
  • 1.4, Аноньимъ (ok), 00:09, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс вообще. Я схожу с ума от мысли о том, что можно принципиально иным способом с помощью виртуальных палок печатать на принципиально иной трехмерной! клавиатуре, смотря в принципиально иной трехмерный монитор.
    Прогресс наконец-то!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:40, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахах лучше и я не затролю
     
  • 2.8, Kuromi (ok), 03:36, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле лучше не скажешь. Заводить VR очки чтобы в них запускать браузер отображающий те же обычные 2D сайты. Бессмыслица. VRML  и тот был ближе к VR концепту.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 04:37, 26/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати где VRML?
     

  • 1.11, Аноним (10), 04:39, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По мне так неудобно. Управление сложное,
    разве что может какое-то обучающее что-то трехмерное можно сделать
    какой-то или большой или маленький обьект который можно покрутить
    С дургой стороны что мешает это сделать привычной мышкой на мониторе в каком-нибудь AutoCad-е?
     
  • 1.12, Аноним (12), 04:53, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно ли в сплит-скрин его гонять? Чтобы левым глазом в левую половину экрана зырить, а правым в правую.

    Без шлема.

     
  • 1.13, Аноним (13), 06:47, 26/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся эта ваша VR бесперспективная технология.
     
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