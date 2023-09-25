Увидел свет Wolvic 1.5, web-браузер для устройств виртуальной реальности

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.5, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm). Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. В новой версии: Реализована возможность поиска текста на странице.

Добавлен диалог для заполнения даты и времени.

Устранено белое мерцание, появлявшееся при отбрасывании кадров на низком FPS.





Выполнена большая модернизация кодовой базы, охватывающая обновление устаревших API.

Добавлены новые реалистичные трёхмерные модели для наглядного отслеживания движения рук, которые больше походят на настоящие руки во время манипуляции с объектами. Для отрисовки модели движения рук задействовано OpenXR-расширение XR_MSFT_hand_tracking_mesh, при наличии его поддержки в системе. Обеспечено корректное сопоставление действий на VR-контроллере с отслеживанием движения рук.

Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXTX_overlay для композитинга вместе с другими OpenXR-приложениями.

Включена поддержка загрузок с URL "blob://" и навигации по локальной файловой системе при открытии URL "file://".

Добавлена поддержка VR-контроллера Magic Leap 2.

Обеспечен автоматический выбор поисковой системы в зависимости от страны пользователя, если поисковая система явно не выставлена пользователем в настройках.

Добавлена поддержка субтитров с YouTube.

Повторно включён автоматический выбор защиты для VR-видео с YouTube.

Налажено воспроизведение AppleTV.

Предложена новая редакция браузера для предоставляемых в AOSP (Android Open Source Project) базовых устройств на основе архитектур arm64 и x64.

Модернизирован код для определения изменения состояния беспроводной сети.

Браузерный движок Gecko и компоненты Mozilla для Android обновлены до версии 116, соответствующей Firefox 116.0.3 (в прошлых выпусках использовались версии Mozilla Android Components 75 и Gecko 103).

В альтернативном бэкенде на основе движка Chromium реализован режим "Инкогнито", добавлена поддержка обработки загрузок через DownloadManagerDelegate, обеспечено приглушение неактивных вкладок.



