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Опубликован Wolvic 1.4, web-браузер для устройств виртуальной реальности

20.06.2023 10:37

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.4, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm).

Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка 3D-шлема Lenovo VRX, а также экспериментальная поддержка шлемов Lenovo A3 и Lynx-R1.
  • Реализованы реалистичные трёхмерные модели для наглядного отслеживания движения рук. Улучшена обработка управляющих жестов, решены проблемы с ложным распознаванием жестов для нажатия и масштабирования.

  • Добавлена кнопка для отправки своего отзыва или уведомления о проблеме.
  • Добавлена возможность проброса изображений с внешних камер на виртуальный экран, что позволяет пользователь в режиме реального времени видеть то, что происходит вокруг, находясь в шлеме виртуальной реальности. На транслируемую с камер картинку могут накладываться окна, модели и произвольные 3D-объекты, создавая эффект дополненной реальности. Поддерживается несколько стратегий вывода изображения: режим наложения на базе OpenXR, отключение фоновой картинки (skybox) и задействование дополнительного композитного менеджера.

  • Приложение для Android теперь распознаётся платформой как web-браузер.
  • Добавлена поддержка видео с японского стримингового сервиса U-NEXT.
  • Предложена начальная реализация бэкенда на основе Chromium с простейшим интерфейсом для навигации через адресную строку. В бэкенде реализована поддержка API WebContents и WebXR.


  1. Главная ссылка к новости (https://wolvic.com/blog/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
  5. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 21.0.0
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59317-wolvic
Ключевые слова: wolvic, 3d, virtual, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:09, 20/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вульвик :)

    Плоские экраны с растровым изображением внутри виртуального мира - это бред. В виртуальном мире не нужны экраны, можно в полном три дэ все показывать.

     
     
  • 2.4, Константавр (ok), 11:17, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи пример отображения веба в 3д без вынесения всего на плоскость. И представь вменяемый концепт неплоского веба. Я ни разу не видел ничего стоящего. Самое рациональное что смогли сделать - это впихнуть плоскую (пусть и изогнутую) страницу в 3д пространство.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 11:33, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же, что веб должен поменяться. Сейчас он наследует технологические ограничения, прежде всего маленьких экранов смартфонов, и убогих устройств ввода.
    Очевидно, что виртуальная реальность управляется голосом (в дальнейшем мыслью) - никаких пишмашинок ундервуд на новый лад, и выглядит как полное погружение в сцену в случае видео (360 видео - все технологии уже есть) и как 3д игры для всего остального (возможны абстракции по типу трон). Текстовая информация отображается "плакатно", никакого мелкого шрифта на крошечном виртуальном экранчике.
    >ни разу не видел ничего стоящего

    И это надолго. Квадратно-гнездовые мозги не могут с одной стороны переломить инерцию мышления, с другой не могут с нуля разработать целый стек технологий. Так и будем жить, пока какая-нибудь корпорация не сделает прикольную фигню, которую возьмут за основу и накрутят поверх все остальное. Интернет эксплорер 4 с зачатками джаваскрипта превратился в современные браузеры не мгновенно - прошло 20 лет.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:51, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое управление голосом? Сам то пробовал? А стендовое/листовое представление информации это всегда норм для восприятия. И в реальном мире, и в виртуальном.
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:59, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуальная реальность будет управляться 3D-CLI, как диды завещали :)
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:41, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых есть децентраленд. Во вторых эпл скоро всё сделает правильно.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:53, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ждем ... зеленого...
     
     
  • 5.11, Аноним (10), 12:00, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человечка, змия?
     
  • 3.8, Аноним (9), 11:52, 20/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи https://i0.wp.com/dailydotnettips.com/wp-content/uploads/2014/01/3DViewofWebSi
     

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