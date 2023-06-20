Опубликован Wolvic 1.4, web-браузер для устройств виртуальной реальности

Опубликован релиз web-браузера Wolvic 1.4, предназначенного для использования в системах дополненной и виртуальной реальности. Проект продолжает развитие браузера Firefox Reality, ранее развивавшегося компанией Mozilla. После стагнации кодовой базы Firefox Reality в рамках проекта Wolvic его разработку продолжила компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer, Wine, Mesa и freedesktop.org. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки сформированы для платформы Android. Поддерживается работа с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, Lenovo VRX, Lenovo A3, HTC Vive Focus, Pico Neo, Pico4, Pico4E, Meta Quest Pro и Lynx (также ведётся портирование браузера для устройств Qualcomm). Браузер использует web-движок GeckoView - вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Для навигации используются VR-контроллеры, а для ввода данных в web-формы - виртуальная или реальная клавиатура. Кроме того, для взаимодействия с пользователем предлагается система голосового ввода, дающая возможность заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. В новой версии: Добавлена поддержка 3D-шлема Lenovo VRX, а также экспериментальная поддержка шлемов Lenovo A3 и Lynx-R1.

Реализованы реалистичные трёхмерные модели для наглядного отслеживания движения рук. Улучшена обработка управляющих жестов, решены проблемы с ложным распознаванием жестов для нажатия и масштабирования.





Добавлена кнопка для отправки своего отзыва или уведомления о проблеме.

Добавлена возможность проброса изображений с внешних камер на виртуальный экран, что позволяет пользователь в режиме реального времени видеть то, что происходит вокруг, находясь в шлеме виртуальной реальности. На транслируемую с камер картинку могут накладываться окна, модели и произвольные 3D-объекты, создавая эффект дополненной реальности. Поддерживается несколько стратегий вывода изображения: режим наложения на базе OpenXR, отключение фоновой картинки (skybox) и задействование дополнительного композитного менеджера.





Приложение для Android теперь распознаётся платформой как web-браузер.

Добавлена поддержка видео с японского стримингового сервиса U-NEXT.

Предложена начальная реализация бэкенда на основе Chromium с простейшим интерфейсом для навигации через адресную строку. В бэкенде реализована поддержка API WebContents и WebXR.



