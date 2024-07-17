Google открыл приложение для создания 3D-моделей с использованием виртуальной реальности

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|3.16, Аноним (16), 11:37, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Код написан на языке C#
Как заработать, они заранее спланировали. Только вот просчитались с производительностью. Оказалось слишком тормозно.
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|2.3, Аноним (3), 10:23, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В том, что идея оказалась несостоятельной. Google с 2017 года пытался продвигать инструмент для создания контента в виртуальной реальности, но всё это оказалось лишь игрушками и красивыми демонстрациями. На практике махать руками в виртуальной реальности никто не хочет и все продолжают пользоваться традиционными системами создания 3D-контента.
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|3.4, Аноним (4), 10:37, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по всему, есть причина, почему махать руками в стереоскопическом 3D менее удобно, чем корячиться в узких окошечках в одноглазом 2D.
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|4.8, Аноним (8), 10:44, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Причина что через 30 минут горе художника начинает тошнить. Ни о какой 40 часовой неделе такой работы речи идти не может.
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|5.10, Bottle (?), 10:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Предположим, что вестибулярная система у художника крепкая. Но в таком случае он должен ещё отвалить кучу бабок на VR.
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|8.25, Аноним (25), 14:18, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apple pro display стоит 5000 и это простой И с точки зрения профессионала это ... текст свёрнут, показать
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|5.24, noc101 (ok), 14:08, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тошнота со временем пройдет. Это временная реакция. А вот физическая усталость, никуда не уйдет. Махать 8 часов руками никто не сможет. Вот и вся причина.
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|4.20, Аноним (20), 11:55, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ппричина в том, что пока ты в шлеме нельзя отойти покурить или поспать. Действительно приходится работать и махать руками.
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|4.21, Аноним (21), 12:03, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотя бы сверяться с чертежами. Считай что однозадачная среда получается.
Также множество функций, мелких примитивов, для которых гораздо удобнее клава и мышь.
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|2.17, Аноним (17), 11:48, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И в чем подвох?
Подвоха ждал, искал подвох,
Он где-то рядом, чуял аноним
И он логично рассудил:
Открыли код - ищи подставу
Людей идейных нет поныне
Одни лишь сволочи кругом
Чтоб код открыть не надо силы
А нужно вникнуть злому плану
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|1.9, Bottle (?), 10:46, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так у них УЖЕ была самописная разработка - Tilt Brush. На её основе развивается Open Brush.
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|1.11, mikhailnov (ok), 11:05, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"The code is provided as-is. Some external dependencies were removed. It will not build out of the box. Someone who is comfortable with Unity and SteamVR will likely be able to get it running in an afternoon (maybe with some functionality disabled)."
Понятно. Выкинули игрушку.
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|2.12, Аноним (8), 11:14, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так ты можешь подхватить упавшее знамя и заработать миллиард. Ну или потратить как повезет.
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|1.28, Аноним (28), 14:36, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В очередной раз люди не понимают способ мыслей в Гугле. У них почти бесконечные денежные и людские ресурсы, соответственно они просто занимаются всем, у чего высокий рейтинг цитирования, что в тренде. Был VR в тренде - ну накидали людей, чтобы чё то пилить, не особо важно что. Будет интерес на рынке расти - а вот, пожалуйста, у нас уже все наработки есть. Нет - ну закроем проект. Венчурные инвесторы действуют таким же способом, это обычная теория игр. Чего вы блин в институтах не учились?
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