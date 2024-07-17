Google открыл приложение для создания 3D-моделей с использованием виртуальной реальности

В очередной раз люди не понимают способ мыслей в Гугле. У них почти бесконечные денежные и людские ресурсы, соответственно они просто занимаются всем, у чего высокий рейтинг цитирования, что в тренде. Был VR в тренде - ну накидали людей, чтобы чё то пилить, не особо важно что. Будет интерес на рынке расти - а вот, пожалуйста, у нас уже все наработки есть. Нет - ну закроем проект. Венчурные инвесторы действуют таким же способом, это обычная теория игр. Чего вы блин в институтах не учились?

