Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.1.0

|
Представлен выпуск проекта Monado 25.1.0, развивающего открытую реализацию стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальностью на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL.
Основные возможности платформы:
- Движок пространственного зрения, выполняющий такие задачи, как трекинг объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз.
- Движок для отслеживания персонажа, предлагающий компоненты для предсказания движений, оптического отслеживания движений через камеру, отслеживания позиции на основе данных от VR-шлема, гиростабилизатора и контроллеров.
- Композитный сервер, поддерживающий композитинг, режим прямого вывода, проброс видео, корректировку линз и формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями.
- Движок взаимодействия, предоставляющий набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности, а также включающий инструменты для симуляции физических процессов.
- Инструментарий для калибровки оборудования и определения границ перемещения.
- Драйверы для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit), PlayStation VR HMD, SteamVR, Panotools (PSVR), различных моделей Vive и устройств для которых имеются драйверы OpenHMD.
- Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
- Драйвер для систем отслеживания позиции, таких как Intel RealSense T265.
- Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
- Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
- Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
- Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
- Безэкранный режим (Headless).
- Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
- Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).
Среди изменений в новом выпуске:
- Улучшено отслеживание движения рук. Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_hand_tracking_data_source, позволяющего раздельно обрабатывать режимы отслеживания рук "unobstructed" (рука свободна) и "conforming" (в руке находится какой-то объект, например, контроллер).
Повышено качество управления при помощи контроллеров и при одновременном использовании контроллеров и отслеживания рук. В драйверах реализована поддержка новых ролей и решены проблемы с ориентацией и распознаванием позиции рук.
- Представлена система xrt_future и реализована поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_future, предоставляющих возможности для выполнения операций в асинхронном режиме (в будущих версиях стандарта OpenXR появится поддержка операций, которые можно запускать, не дожидаясь завершения предыдущих).
- Добавлены драйверы для 3D-шлемов Subur S1 и Rift DK2. Улучшена поддержка 3D-шлемов Razer Hydra, Vive Pro 2, Xreal Air 2 Ultra и Fujitsu.
- Добавлен драйвер SolarXR IPC для извлечения данных трекинга с сервера SlimeVR.
- В композитном сервере реализована компенсация задержки между отслеживанием движения головы и фактическим выводом кадра на
экранах с построчной разверткой (rolling-scanout). Повышена надёжность настройки замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов (swapchain), применяемых для обеспечения плавного вывода.
- В основном интерфейсе для платформы Android реализована поддержка сканирования и сохранения QR-кодов для калибровки устройств Cardboard.