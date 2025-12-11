The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.1.0

11.12.2025 12:31

Представлен выпуск проекта Monado 25.1.0, развивающего открытую реализацию стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальностью на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL.

Основные возможности платформы:

  • Движок пространственного зрения, выполняющий такие задачи, как трекинг объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз.
  • Движок для отслеживания персонажа, предлагающий компоненты для предсказания движений, оптического отслеживания движений через камеру, отслеживания позиции на основе данных от VR-шлема, гиростабилизатора и контроллеров.
  • Композитный сервер, поддерживающий композитинг, режим прямого вывода, проброс видео, корректировку линз и формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями.
  • Движок взаимодействия, предоставляющий набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности, а также включающий инструменты для симуляции физических процессов.
  • Композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.
  • Инструментарий для калибровки оборудования и определения границ перемещения.
  • Драйверы для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit), PlayStation VR HMD, SteamVR, Panotools (PSVR), различных моделей Vive и устройств для которых имеются драйверы OpenHMD.
  • Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
  • Драйвер для систем отслеживания позиции, таких как Intel RealSense T265.
  • Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
  • Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
  • Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
  • Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
  • Безэкранный режим (Headless).
  • Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
  • Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).



Среди изменений в новом выпуске:

  • Улучшено отслеживание движения рук. Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_hand_tracking_data_source, позволяющего раздельно обрабатывать режимы отслеживания рук "unobstructed" (рука свободна) и "conforming" (в руке находится какой-то объект, например, контроллер). Повышено качество управления при помощи контроллеров и при одновременном использовании контроллеров и отслеживания рук. В драйверах реализована поддержка новых ролей и решены проблемы с ориентацией и распознаванием позиции рук.
  • Представлена система xrt_future и реализована поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_future, предоставляющих возможности для выполнения операций в асинхронном режиме (в будущих версиях стандарта OpenXR появится поддержка операций, которые можно запускать, не дожидаясь завершения предыдущих).
  • Добавлены драйверы для 3D-шлемов Subur S1 и Rift DK2. Улучшена поддержка 3D-шлемов Razer Hydra, Vive Pro 2, Xreal Air 2 Ultra и Fujitsu.
  • Добавлен драйвер SolarXR IPC для извлечения данных трекинга с сервера SlimeVR.
  • В композитном сервере реализована компенсация задержки между отслеживанием движения головы и фактическим выводом кадра на экранах с построчной разверткой (rolling-scanout). Повышена надёжность настройки замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов (swapchain), применяемых для обеспечения плавного вывода.
  • В основном интерфейсе для платформы Android реализована поддержка сканирования и сохранения QR-кодов для калибровки устройств Cardboard.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.0.0
  3. OpenNews: Collabora возродит разработку Libsurvive, системы отслеживания движений в VR-окружениях
  4. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  5. OpenNews: Google открыл приложение для создания 3D-моделей с использованием виртуальной реальности
  6. OpenNews: Первый выпуск редакции браузера Wolvic с движком Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64407-monado
Ключевые слова: monado, openxr, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 13:48, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С помощью VR можно 3D модельки рассматривать. Через монитор их рассматривать неудобно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:59, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать в шлеме VR не такой же плоский монитор.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:52, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой же, но тот же Vision Pro некоторые студии закупали, там и LiDAR и обычные камеры и глубину объёма отлично показывает, для встраивания модели в окружение:
    https://www.apple.com/apple-vision-pro/specs/
    Естественно не для игрушек, т.к. ценник кусается, хотя с технической стороны самый мощный шлем.
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:13, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про стерео-зрение что-нибудь слышали?
    Зачем вообще кто-то пишет в теме, которую даже не пробовал, лол.
     

  • 1.11, Аноним (12), 14:43, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если кто-то захочет поиграть в VR, то остановитесь на HL Alyx:
    https://store.steampowered.com/app/546560/HalfLife_Alyx/
    Больше особо и нет ничего, только авто/авиа симуляторы.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:46, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Alyx даже смотреть не стоит. "Ничего нет" кроме beat saber, но и он одноразовый. По сути, ничего нет, потому что технология тупиковая и бесполезная.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:20, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тупиковая бесполезна и умирает, как X'ы, *BSD и всё остальное, что там у вас умирает уже сто лет...
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:40, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VTOL? Breachers? Contractors? Escape from Tabor? Forefront? Pavlov? Blade & Sorcery? BONEWORKS? Into the Radius? Arizona Sunshine?

    Я не назвал и треть хороших тайтлов. И специально игнорировал игры, где VR-режим пропилен после, разработчиком или моддерами.

    В следующий раз попробуй чуть тоньше.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:51, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что насчёт Half-Life: Alyx?
     
     
  • 5.20, Аноним (18), 16:53, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная игра, естественно. Просто ее уже выше упоминали.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру