Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.1.0

Представлен выпуск проекта Monado 25.1.0, развивающего открытую реализацию стандарта OpenXR. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальностью на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL. Основные возможности платформы: Движок пространственного зрения, выполняющий такие задачи, как трекинг объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз.

Движок для отслеживания персонажа, предлагающий компоненты для предсказания движений, оптического отслеживания движений через камеру, отслеживания позиции на основе данных от VR-шлема, гиростабилизатора и контроллеров.

Движок взаимодействия, предоставляющий набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности, а также включающий инструменты для симуляции физических процессов.

Композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.

Инструментарий для калибровки оборудования и определения границ перемещения.

Драйверы для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit), PlayStation VR HMD, SteamVR, Panotools (PSVR), различных моделей Vive и устройств для которых имеются драйверы OpenHMD.

Драйвер для очков дополненной реальности North Star.

Драйвер для систем отслеживания позиции, таких как Intel RealSense T265.

Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.

Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.

Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.

Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.

Безэкранный режим (Headless).

Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.

Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).





Среди изменений в новом выпуске: Улучшено отслеживание движения рук. Добавлена поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_hand_tracking_data_source, позволяющего раздельно обрабатывать режимы отслеживания рук "unobstructed" (рука свободна) и "conforming" (в руке находится какой-то объект, например, контроллер). Повышено качество управления при помощи контроллеров и при одновременном использовании контроллеров и отслеживания рук. В драйверах реализована поддержка новых ролей и решены проблемы с ориентацией и распознаванием позиции рук.

Представлена система xrt_future и реализована поддержка OpenXR-расширения XR_EXT_future, предоставляющих возможности для выполнения операций в асинхронном режиме (в будущих версиях стандарта OpenXR появится поддержка операций, которые можно запускать, не дожидаясь завершения предыдущих).

Добавлены драйверы для 3D-шлемов Subur S1 и Rift DK2. Улучшена поддержка 3D-шлемов Razer Hydra, Vive Pro 2, Xreal Air 2 Ultra и Fujitsu.

Добавлен драйвер SolarXR IPC для извлечения данных трекинга с сервера SlimeVR.

В композитном сервере реализована компенсация задержки между отслеживанием движения головы и фактическим выводом кадра на экранах с построчной разверткой (rolling-scanout). Повышена надёжность настройки замещающих друг друга виртуальных фреймбуферов (swapchain), применяемых для обеспечения плавного вывода.

В основном интерфейсе для платформы Android реализована поддержка сканирования и сохранения QR-кодов для калибровки устройств Cardboard.



