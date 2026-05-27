В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland

Разработчики Chromium реализовали поддержку протокола Wayland в библиотеке ANGLE. Реализация базируется на использовании EGL-расширения EGL_EXT_platform_wayland. Библиотека ANGLE осуществляет трансляцию вызовов OpenGL ES в графические API OpenGL, Direct3D 9/11 и Vulkan, и применяется в Chrome в качестве бэкенда для WebGL, а в Android для реализации OpenGL ES поверх Vulkan. Упоминается, что изменение позволит реализовать поддержку Wayland во фреймворке CEF (Chromium Embedded Framework), предназначенном для встраивания браузерного движка Chromium в приложения. Среди прочего, отсутствие поддержки Wayland в CEF не позволяет реализовать Wayland-версию клиента Steam.



