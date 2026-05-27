В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland

27.05.2026 13:15 (MSK)

Разработчики Chromium реализовали поддержку протокола Wayland в библиотеке ANGLE. Реализация базируется на использовании EGL-расширения EGL_EXT_platform_wayland. Библиотека ANGLE осуществляет трансляцию вызовов OpenGL ES в графические API OpenGL, Direct3D 9/11 и Vulkan, и применяется в Chrome в качестве бэкенда для WebGL, а в Android для реализации OpenGL ES поверх Vulkan. Упоминается, что изменение позволит реализовать поддержку Wayland во фреймворке CEF (Chromium Embedded Framework), предназначенном для встраивания браузерного движка Chromium в приложения. Среди прочего, отсутствие поддержки Wayland в CEF не позволяет реализовать Wayland-версию клиента Steam.

  • 1.1, iPony128052 (?), 13:26, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ну наконец-то... Сколько лет, сколько зим.
     
  • 1.2, iPony128052 (?), 13:27, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    OnlyOffice тоже из-за этого иксовый
     
  • 1.3, 12yoexpert (ok), 13:29, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    этот вендорлок уже не остановить
     
     
  • 2.16, aname (ok), 14:43, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Опенсурс он для того и опенсурс
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:40, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вейланд ну теперь-то готов для десктопа?
     
     
  • 2.5, q (ok), 13:42, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Уже лет 10 как. С разморозкой!
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:47, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/63383-x11
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 14:16, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В репах есть х11, есть все приложения которые были и остались на х11. От гну утилс они тоже в этом релизе отказались, чем закончилось все знают. Так что не показатель.
     
     
  • 4.12, q (ok), 14:27, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ненадолго. Когда GTK (а следом Qt) дропнут иксы, 99.999% всех иксовых приложений внезапно станут вайланд-онли -- без никаких телодвижений со стороны разрабов.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 14:52, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    99.9999% всех приложений продолжат сидеть на старых версиях, особенно Qt
     
     
  • 6.19, q (ok), 14:57, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ненадолго. Как начнут их из дистров выпинывать, так сразу очухаются и обновятся как миленькие.
     
     
  • 7.27, 12yoexpert (ok), 16:16, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну попробуй из арча или генты что-нибудь выпинать

    а до рабских дистров никому дела нет

     
  • 5.20, Y I (?), 15:01, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С разморозкой тебя. gtk дропнул поддержку иксов в gtk5
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 16:27, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    приложение что перешли на 4 gtk мигрируют на qt. многие на 3 до сих пор, 5 не нужен никому кроме гнома.
     
  • 2.34, Аноним (-), 16:45, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так с вейландом все в порядке, работают как нативные приложения так и приложения x11, то что разработчики переделывают приложения под нативный Вейланд говорит как раз о том что с ним все в порядке.
     

  • 1.7, Bob (??), 13:48, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Wayland на Android?
    Хм, linux запускать в десктоп режиме?
     
  • 1.8, Имя (?), 13:48, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну штош из хтони осталась только Java, но там все почти уже готово насколько знаю.
     
     
  • 2.10, iPony128052 (?), 14:21, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    VirtualBox ещё.
    Но это Oracle
     
     
  • 3.22, Имя (?), 15:42, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там же кутя 6 у которой все ок с этим вопросом
     
  • 2.28, 12yoexpert (ok), 16:17, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > но там все почти уже готово насколько знаю.

    как вяленый и управляемый термояд

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:23, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Что это даст на практике? Может кто-нибудь просветить?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:35, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Стим будет на вейланде и ещё куча программ на tauri и других
     
  • 2.15, iPony128052 (?), 14:43, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучше поддержу дробного масштабирования без мыла
     
  • 2.24, Джон Титор (ok), 16:02, 27/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.29, 12yoexpert (ok), 16:19, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    кучу багов, отсутствие базового функционала и зоопарк полурабочих DE/wm/cm/whatever

    основная цель - переусложнить линукс настолько, чтобы комьюнити физически было не способно там что-то делать, а потом сделать из линукса магазин, как из винды и гэй-ос

     

  • 1.14, Аноним (13), 14:37, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надеюсь Вальвы не будут тянуть и выпустят Стим на Вейланде
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 14:54, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Куда актуальнее стим на АндроЕде
     
     
  • 3.30, 12yoexpert (ok), 16:21, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    игры на арме, лол) паноптикум
     
     
  • 4.35, Аноним (6), 16:47, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >игры на арме, лол

    Внезапно, в одной из самых продаваемых консолей в мире стоит ARM.
    Nintendo Switch 2 на SoC Nvidia T239.
    Nintendo Switch на SoC Nvidia Tegra X1.

     

  • 1.21, Frestein (ok), 15:23, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ура, неужели доживем до нативного Steam.
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:52, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В библиотеку ANGLE
    > используемую в Chrome
    > и Android
    > добавлена поддержка Wayland

    Не юзаю ничего из выше перечисленного.

     
     
  • 2.25, Самсоныч (?), 16:02, 27/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Держи в курсе.
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:32, 27/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да чего этот пин$$$$$вский андроид?
    Для наших, надо НАШЕ продвигать.
    Есть наше, вот его и продвигайте, рф-ские ОС.

    А Анроид еще и ж$$$$ брином сделан.

     

