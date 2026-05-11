Google увеличил вознаграждение за выявление уязвимостей в Android до $1.5 млн, а в Chrome - до $500 тысяч

11.05.2026 10:16 (MSK)

Компания Google объявила о расширении программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в платформе Android, браузере Chrome и лежащих в их основе компонентах. Максимальный размер премии за создание экплоита для платформы Android, позволяющего добиться выполнения кода на уровне чипа Pixel Titan M2 без выполнения специальных действий пользователем (zero-click), установлен в 1.5 миллиона долларов, если атакующему удастся закрепиться в системе, и 750 тысяч долларов для атак, не устанавливающих постоянный контроль над системой. Дополнительно учреждены премии за извлечение защищённых конфиденциальных данных (до $375 тысяч) и программный обход экрана блокировки (до $150 тысяч).

Максимальный размер вознаграждения за создание эксплоита для Chrome, позволяющего при открытии web-страницы обойти все уровни изоляции браузера и выполнить свой код в системе, увеличен до 250 тысяч долларов. Дополнительно предусмотрена бонусная надбавка в ещё в 250 тысяч долларов ($250128), если эксплуатация затронет операции работы с памятью, защищённые при помощи механизма MiraclePtr. MiraclePtr предоставляет обвязку над указателями, выполняющую дополнительные проверки и аварийно завершающую работу в случае обнаружения обращения к освобождённым областям памяти.

Помимо этого для Chrome действуют премии, размером до $10 тысяч за обход изоляции между сайтами или разграничения доступа в JavaScript (XSS), до $5000 за обход ограничений хранилища, эксплуатацию процесса отрисовки, извлечение пользовательской информации и спуфинг URL в адресной строке, а также от $500 до $7500 за иные виды уязвимостей. За специфичные для Chrome OS уязвимости установлены премии, размером до $30000 плюс $10000 за разработку исправления.

  • 1.3, Сладкая булочка (?), 11:09, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Google увеличил вознаграждение за выявление уязвимостей в Android до $1.5 млн

    Но местные эксперты (под копирку новостей гугла) утвержидали, что ведроид стал безопастнее после внедрения раста, а тут увеличение вознаграждений. Как вы это объясните?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:13, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прямой логикой. Стало безопасней - можно и больше предлагать, претендентов мало будет.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:37, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Стало больше закрытых кусков - меньше стало претендентов.
     
  • 2.5, Мемоним (?), 11:13, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как вариант: стало меньше уязвимостей, найти новые все сложнее, типа дефицит.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 11:38, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сложно найти уязвимости в Google Play Service, если она проприетарная.
     
  • 2.6, Страдивариус (ok), 11:16, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все лёгкие выявил Mythos.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:01, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скорее всего простые CVE уже нашли - или мясные мешки или ИИшка.
    Остались сложно вспроизводимые.
    На которые нужно потратить силы и время, а не просто запустить санитайзер.

    Возможно эта логика слишком сложна для адептов дырявых ЯП, так как в из проектах CVEшки добавляются постоянно и равномерно.

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:30, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё просто, булочка. Гугол неприлично богат. Неприлично в неприличной степени. Они просто могут. Манагеры там посовещались и решили, что будет так. Всё.
     

  • 1.17, pic (??), 12:40, 11/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Да просто добавьте в Android sandbox-изоляцию, сколько можно это решено доить.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:56, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А изоляцию на основе каких технологий делать?
    Чтобы потом не получать CVE "выход за пределы сендбокса".

    В хромом уже была изоляция, которыя пробивалась ошибками в web и шрифтах.

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:25, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Самсунги давно добавили knox.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:30, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Самсунги давно добавили knox.

    Но ЧСХ Сообщество™ всё равно не довольно.
    Типа я купил самс и поставил туда васян-прошивку, а злобный самсунг пережигает фьюз и у меня банковcкое приложение не хочет фурычить.

    Вангую, что если гугл таки решит добавить сендбокс, то на овно изойдут всякие графины и прочие паразитирующие.

     
     
  • 4.22, nw (?), 13:43, 11/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смешно читать про "паразитирующие", когда большая часть бизнеса корпов построена на opensource, который писали энтузиасты.
     

