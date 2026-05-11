Компания Google объявила о расширении программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в платформе Android, браузере Chrome и лежащих в их основе компонентах. Максимальный размер премии за создание экплоита для платформы Android, позволяющего добиться выполнения кода на уровне чипа Pixel Titan M2 без выполнения специальных действий пользователем (zero-click), установлен в 1.5 миллиона долларов, если атакующему удастся закрепиться в системе, и 750 тысяч долларов для атак, не устанавливающих постоянный контроль над системой. Дополнительно учреждены премии за извлечение защищённых конфиденциальных данных (до $375 тысяч) и программный обход экрана блокировки (до $150 тысяч).

Максимальный размер вознаграждения за создание эксплоита для Chrome, позволяющего при открытии web-страницы обойти все уровни изоляции браузера и выполнить свой код в системе, увеличен до 250 тысяч долларов. Дополнительно предусмотрена бонусная надбавка в ещё в 250 тысяч долларов ($250128), если эксплуатация затронет операции работы с памятью, защищённые при помощи механизма MiraclePtr. MiraclePtr предоставляет обвязку над указателями, выполняющую дополнительные проверки и аварийно завершающую работу в случае обнаружения обращения к освобождённым областям памяти.

Помимо этого для Chrome действуют премии, размером до $10 тысяч за обход изоляции между сайтами или разграничения доступа в JavaScript (XSS), до $5000 за обход ограничений хранилища, эксплуатацию процесса отрисовки, извлечение пользовательской информации и спуфинг URL в адресной строке, а также от $500 до $7500 за иные виды уязвимостей. За специфичные для Chrome OS уязвимости установлены премии, размером до $30000 плюс $10000 за разработку исправления.



