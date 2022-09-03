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Инициатива по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей в открытых проектах Google

03.09.2022 22:14

Компания Google представила новую инициативу OSS VRP (Open Source Software Vulnerability Rewards Program) по выплате денежных вознаграждений за выявление проблем с безопасностью в открытых проектах Bazel, Angular, Go, Protocol buffers и Fuchsia, а также в проектах, разрабатываемых в репозиториях Google на GitHub (Google, GoogleAPIs, GoogleCloudPlatform и т.п.) и используемых в них зависимостях.

Представленная инициатива дополняет уже существующие программы выплаты вознаграждений, охватываются такие проекты, как ядро Linux, Chrome, Chrome OS, Android и Kubernetes. Отмечается, что за 12 лет существования подобных программ Google выплатил 38 млн долларов вознаграждений за обнаружение более 13 тысяч уязвимостей. Размер вознаграждения составляет от 100 до 31337 долларов в зависимости от опасности уязвимости и важности проекта. Для особо интересных уязвимостей сумма выплаты может быть увеличена.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В 2019 году Google выплатил 6.5 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  3. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux и Kubernetes
  4. OpenNews: Google расширил программу стимулирования выявления уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Итоги инициативы Google по повышению безопасности популярного свободного ПО
  6. OpenNews: Компания Google увеличила размер вознаграждения за усиление безопасности свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57725-google
Ключевые слова: google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 03/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Google выплатил 38 млн долларов

    Но комментаторы запомнят только телеметрию в хроме, лол

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:26, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не лепите неотключаемую телеметрию! И комментаторам будет что запомнить еще.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:42, 03/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видели уже в новости про телеметрию в Гноме, ага.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 03/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Коммитишь почаще, попутно делая уязвимости. Через годик обращаешься за вознаграждением. Профит!
    Так ведь, Шигорин?
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 03/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Любой вклад в это может только приветствоваться.
     
  • 1.6, Аноним (5), 23:45, 03/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    В очередной раз Гугл делает для безопасности интернета за день больше, чем весь опеннет вместе взятый за год.
     
  • 1.7, pashev.ru (?), 23:50, 03/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Bazel

    Просто удалить все копии и забыть.

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:06, 04/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    1) берешь 3800 млн у спецслужб, внедряешь 1000 зондов
    2) объявляешь награду в 38 млн
    3) выплачиваешь за 100 найденных
    4) ???
    5) PROFIT!!!
     
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