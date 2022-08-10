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Google расширил программу стимулирования выявления уязвимостей в ядре Linux

10.08.2022 20:06

Компания Google объявила о расширении инициативы по выплате денежных вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux. Максимальный размер выплаты за новую уязвимость и создание на её основе рабочего эксплоита увеличен с 91 до 133 тысяч долларов. Помимо ранее применявшегося окружения kCTF (Kubernetes Capture the Flag) для попыток взлома предложены новые окружения: на основе последней стабильной ветки обычного ядра Linux и на основе ветки ядра, в которую включены дополнительные патчи для блокирования типовых методов работы эксплоитов.

За создание эксплоитов, поражающих окружение со свежей стабильной веткой ядра, выплачивается дополнительное вознаграждение в 21 тысячу долларов. За взлом окружения с расширенными мерами защиты может быть выплачена ещё одна 21 тысяча долларов. Отмечается, что предложенные расширенные меры защиты способны блокировать 9 из 10 полученных в прошлом году уязвимостей и 10 из 13 претендующих на получение вознаграждения эксплоитов.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в ядре Linux и Kubernetes
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  4. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.9.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57621-kernel
Ключевые слова: kernel, googl, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:14, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то маловато для корпорации добра, такие вещи дороже стоят.

    // b.

     
     
  • 2.6, Google (?), 20:24, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дело не в цене, а в том сколько мы получаем откликов. Откликов мы получаем нормальное количество, так что нет смысла платить больше.

    // b.

     
  • 2.13, Аноним (-), 20:28, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > корпорации добра

    Сейчас такое и с сарказмом трудно выговорить.

     

  • 1.2, РАСТОМАН (?), 20:17, 10/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 20:30, 10/08/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.17, Аноним774 (?), 20:35, 10/08/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, Google (?), 20:22, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поясняю это всё делается для того чтобы было проще внедрить в ядро единственный быстрый и безопасный язык Carbon.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 20:26, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не перейти на Fuchsia?
     
     
  • 3.14, Google (?), 20:30, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не готово. Но язык Carbon может сделать безопаснее всё на свете.  
     
     
  • 4.21, Mickey_Mouse (?), 21:50, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust сделает безопасным?
     
  • 4.30, Аноним (-), 03:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что не готово. Но язык Carbon может сделать безопаснее всё на свете.

    Вот ща, только вебмакак переучат на него дрова писать и перепишут FatFS с игогошечки :)

     

  • 1.5, Аноним (-), 20:22, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы выявлять уязвимости надо их сначала самому туда и внедрить.
     
     
  • 2.7, Аноним774 (?), 20:24, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Касперского цитируете?
     
     
  • 3.9, Google (?), 20:26, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Касперского мы в Гугле не любим. Касперский эта табу. Нельзя говорить про Касперского. Касперского не существует. Это не маркетинг Касперского.  
     
  • 3.24, Аноним (24), 23:16, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где почитать?
     
  • 2.8, Google (?), 20:25, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ошибаетесь, молодой человек, хорошая уязвимость эта та, которую никто не смог найти.  
     

  • 1.12, Аноним774 (?), 20:27, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл явно хочет выкатить свое ядро на карбоне
     
     
  • 2.16, Google (?), 20:30, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хотим, но всему своё время.  
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:59, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем гуглу уязвимости? Чтобы эксплуатировать? Пока нет патчей и действует эмбарго?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:14, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, зачем крупнейшему пользователю линукса знать о дырах в ядре?
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 22:41, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)

    Чтобы "менее крупные" не узнали пока эмбарго?

     
     
  • 4.28, Neon (??), 02:23, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое эмбарго в линуксах ?!
     
  • 2.29, Neon (??), 02:25, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое может быть эмбарго в линуксах ?!)
     

  • 1.22, Анониммус (?), 21:51, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Слава богу есть еще компании которые готовы оплачивать высоко квалифилированных разработчиков.
    А то на одних донатах не проживешь. Так хоть кто-то двигает софт в прекрасное будущее.
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 23:17, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    высококвалифилированных. Извините )
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:14, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    высококвалифицированных. Пардон )
     

  • 1.27, Neon (??), 02:22, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно больше уязвимостей.) Предлагаю лайфхак. Делаешь заранее в ядре уязвимость, а потом его находишь и получаешь за это денюжку. Профит)))
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 03:38, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно больше уязвимостей.) Предлагаю лайфхак. Делаешь заранее в ядре уязвимость, а потом
    > его находишь и получаешь за это денюжку. Профит)))

    Они комиты еще и читают, так что ты довольно быстро лишишься работы и репутации. После этого твою гениальность будете оценивать на двоих с твоей ср@ной кошкой.

    А вон то вроде бы поймано гуглом и syzbot'ом, в контексте углубленного изучения контейнеризации.

     

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