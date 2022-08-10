Google расширил программу стимулирования выявления уязвимостей в ядре Linux

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|1.1, Аноним (1), 20:14, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то маловато для корпорации добра, такие вещи дороже стоят.
// b.
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|2.6, Google (?), 20:24, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А дело не в цене, а в том сколько мы получаем откликов. Откликов мы получаем нормальное количество, так что нет смысла платить больше.
// b.
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|2.13, Аноним (-), 20:28, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> корпорации добра
Сейчас такое и с сарказмом трудно выговорить.
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|1.4, Google (?), 20:22, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Поясняю это всё делается для того чтобы было проще внедрить в ядро единственный быстрый и безопасный язык Carbon.
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|3.14, Google (?), 20:30, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что не готово. Но язык Carbon может сделать безопаснее всё на свете.
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|4.30, Аноним (-), 03:35, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что не готово. Но язык Carbon может сделать безопаснее всё на свете.
Вот ща, только вебмакак переучат на него дрова писать и перепишут FatFS с игогошечки :)
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|3.9, Google (?), 20:26, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Касперского мы в Гугле не любим. Касперский эта табу. Нельзя говорить про Касперского. Касперского не существует. Это не маркетинг Касперского.
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|2.8, Google (?), 20:25, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ошибаетесь, молодой человек, хорошая уязвимость эта та, которую никто не смог найти.
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|1.18, Аноним (18), 20:59, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем гуглу уязвимости? Чтобы эксплуатировать? Пока нет патчей и действует эмбарго?
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|2.19, Аноним (19), 21:14, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, зачем крупнейшему пользователю линукса знать о дырах в ядре?
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|1.22, Анониммус (?), 21:51, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слава богу есть еще компании которые готовы оплачивать высоко квалифилированных разработчиков.
А то на одних донатах не проживешь. Так хоть кто-то двигает софт в прекрасное будущее.
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|1.27, Neon (??), 02:22, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно больше уязвимостей.) Предлагаю лайфхак. Делаешь заранее в ядре уязвимость, а потом его находишь и получаешь за это денюжку. Профит)))
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|2.31, Аноним (-), 03:38, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нужно больше уязвимостей.) Предлагаю лайфхак. Делаешь заранее в ядре уязвимость, а потом
> его находишь и получаешь за это денюжку. Профит)))
Они комиты еще и читают, так что ты довольно быстро лишишься работы и репутации. После этого твою гениальность будете оценивать на двоих с твоей ср@ной кошкой.
А вон то вроде бы поймано гуглом и syzbot'ом, в контексте углубленного изучения контейнеризации.
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