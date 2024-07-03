Google начнёт выплачивать вознаграждения за выявление уязвимостей в гипервизоре KVM

Компания Google представила инициативу kvmCTF, в рамках которой исследователи безопасности могут получить денежное вознаграждение за выявление уязвимостей в гипервизоре KVM (Kernel-based Virtual Machine). Интерес Google к KVM обусловлен использованием данного гипервизора в сервисе Google Cloud, а также в платформах Android и ChromeOS (CrosVM основан на KVM). Для получения вознаграждения должен быть продемонстрирован взлом специально подготовленного окружения CTF (Capture the Flag) на базе свежего ядра Linux, выполняющего виртуальную машину, доступ к которой предоставляется по заявкам. Атакующему предлагается эксплуатировать уязвимость в подсистеме KVM в ядре Linux, обеспечивающем работу хост-системы в данном окружении. За выявление ранее неизвестной уязвимости, дающей возможность выйти из виртуальной машины, предусмотрена выплата 250 тысяч долларов, а за уязвимости, позволяющей осуществить запись в произвольную область памяти, - 100 тысяч долларов. За уязвимости, приводящие к чтению из произвольной области памяти или записи в смежные области памяти (relative memory write), заявлена выплата 50 тысяч долларов, за DoS-уязвимость - 20 тысяч долларов, а за чтение из смежной области памяти - 10 тысяч долларов. Вознаграждение за запись или чтение произвольной области памяти можно получить изменив или получив значение конкретного адреса в памяти, а в случае смежной области - за ошибки, распознаваемые отладочным инструментом KASAN (Kernel address sanitizer), такие как переполнение буфера или обращение к уже освобождённой области памяти. Вознаграждение за DoS-уязвимость выплачивается при выявлении разыменовании нулевого указателя (null-ptr-deref в KASAN).



