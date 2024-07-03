The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Google начнёт выплачивать вознаграждения за выявление уязвимостей в гипервизоре KVM

03.07.2024 13:35

Компания Google представила инициативу kvmCTF, в рамках которой исследователи безопасности могут получить денежное вознаграждение за выявление уязвимостей в гипервизоре KVM (Kernel-based Virtual Machine). Интерес Google к KVM обусловлен использованием данного гипервизора в сервисе Google Cloud, а также в платформах Android и ChromeOS (CrosVM основан на KVM). Для получения вознаграждения должен быть продемонстрирован взлом специально подготовленного окружения CTF (Capture the Flag) на базе свежего ядра Linux, выполняющего виртуальную машину, доступ к которой предоставляется по заявкам. Атакующему предлагается эксплуатировать уязвимость в подсистеме KVM в ядре Linux, обеспечивающем работу хост-системы в данном окружении.

За выявление ранее неизвестной уязвимости, дающей возможность выйти из виртуальной машины, предусмотрена выплата 250 тысяч долларов, а за уязвимости, позволяющей осуществить запись в произвольную область памяти, - 100 тысяч долларов. За уязвимости, приводящие к чтению из произвольной области памяти или записи в смежные области памяти (relative memory write), заявлена выплата 50 тысяч долларов, за DoS-уязвимость - 20 тысяч долларов, а за чтение из смежной области памяти - 10 тысяч долларов. Вознаграждение за запись или чтение произвольной области памяти можно получить изменив или получив значение конкретного адреса в памяти, а в случае смежной области - за ошибки, распознаваемые отладочным инструментом KASAN (Kernel address sanitizer), такие как переполнение буфера или обращение к уже освобождённой области памяти. Вознаграждение за DoS-уязвимость выплачивается при выявлении разыменовании нулевого указателя (null-ptr-deref в KASAN).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В 2023 году Google выплатил 10 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  3. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей в открытых проектах Google
  4. OpenNews: Google расширил программу стимулирования выявления уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
  6. OpenNews: Уязвимость в специфичном для CPU AMD коде KVM, позволяющая выполнить код вне гостевой системы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61481-kvm
Ключевые слова: kvm, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:31, 03/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2, Телеметрия (?), 17:46, 03/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто-то тут умеет пробивать великий фаервол даже,дерзайте.Теслы раздают.D
     
  • 3, Аноним (-), 17:48, 03/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то корпорация работает на меня! Жаль только они qemu не используют, у них там вроде своя наработка по управлению машинами, все таки это большая часть кода, которую используют обычные пользователи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру