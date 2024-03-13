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В 2023 году Google выплатил 10 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

13.03.2024 08:49

Компания Google подвела итоги программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Android, приложениях Google Play, продуктах Google и различном открытом ПО. Общая сумма выплаченных в 2023 году вознаграждений составила 10 млн долларов, что на 2 млн меньше, чем в 2023 году и на 1 млн больше, чем в 2022. Вознаграждения получили 632 исследователя (в прошлом году - 703). С 2010 года суммарный размер выплат составил 59 млн долларов.

Из потраченной в 2023 году суммы $3.4 млн (в прошлом году $4.8 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome было выплачено 359 премий на общую сумму $2.1 млн (в прошлом году $3.5 млн). $87 тысяч было выплачено за уязвимости в проектах, связанных с машинным обучением. Размер самой большой единичной выплаты составил 113 тысяч долларов.



  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В 2022 году Google выплатил 12 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  3. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей в открытых проектах Google
  4. OpenNews: В 2019 году Google выплатил 6.5 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  5. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play
  6. OpenNews: Итоги инициативы Google по повышению безопасности популярного свободного ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60780-google
Ключевые слова: google, security, reward
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:10, 13/03/2024 [ответить]  
    		• +4 +/
    Проверил счёт, ничего не поступало. Брешут шоли?
     
     
  • 3, Минона (ok), 10:19, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, всё нормально, перевод доставляет "Почта РОССИИ".
     

  • 2, Аноним (2), 09:34, 13/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хромой и Андроид, 2 бага исправили, 3 новых добавили.
     
     
  • 4, Минона (ok), 10:22, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цель гугла "снизим порог входа в ИТ" достигнута.
     

  • 5, Массоны Рептилоиды (?), 10:34, 13/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с прошлым годом - на 2 миллиона меньше выплатили.
    Вот что проталкивания того, кого нельзя называть на опеннете (ржавого цвета) делает.
     
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