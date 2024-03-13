В 2023 году Google выплатил 10 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

Компания Google подвела итоги программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Android, приложениях Google Play, продуктах Google и различном открытом ПО. Общая сумма выплаченных в 2023 году вознаграждений составила 10 млн долларов, что на 2 млн меньше, чем в 2023 году и на 1 млн больше, чем в 2022. Вознаграждения получили 632 исследователя (в прошлом году - 703). С 2010 года суммарный размер выплат составил 59 млн долларов.

Из потраченной в 2023 году суммы $3.4 млн (в прошлом году $4.8 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome было выплачено 359 премий на общую сумму $2.1 млн (в прошлом году $3.5 млн). $87 тысяч было выплачено за уязвимости в проектах, связанных с машинным обучением. Размер самой большой единичной выплаты составил 113 тысяч долларов.