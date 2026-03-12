В 2025 году Google выплатил 17.1 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

Компания Google подвела итоги программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Android, приложениях Google Play, продуктах Google и различном открытом ПО. Общая сумма выплаченных в 2025 году вознаграждений составила 17.1 млн долларов, что на $5.3 млн больше, чем в 2024 году и на $7.1 млн больше, чем в 2023 году. Вознаграждения получили 747 исследователей (в 2024 году - 660, в 2023 - 632). С 2010 года суммарный размер выплат составил 81.6 млн долларов.

Из потраченной в 2025 году суммы $2.9 млн (в 2024 году $3.3 млн, в 2023 - $3.4 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome выплачено 100 премий на общую сумму $3.7 млн (в 2024 году $2.1 млн, в 2023 - $3.5 млн). За уязвимости в открытых проектах выплачены 62 премии на сумму 327 тысяч долларов. За уязвимости в облачных продуктах Google выплачено 143 премии на сумму $3.5 млн. За уязвимости в AI-продуктах выплачено 890 тысяч долларов.

Размер самой большой единичной выплаты составил 250 тысяч долларов за обнаружение логической ошибки в IPC-механизме Chrome, позволившей создать эксплоит для выполнения кода в обход применяемой в браузере sandbox-изоляции.



