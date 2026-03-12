В 2025 году Google выплатил 17.1 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

|
2.2, Bob (??), 20:48, 12/03/2026
Если хватает квалификации её получить - что ты в РФ забыл?)
3.12, Аноним (12), 21:49, 12/03/2026
> Нам запретили
вам - это тем кто читать не умеет ? гугл это очень коммерческая организация
4.14, Аноним (8), 22:08, 12/03/2026
Это не я не умею читать, это вы не знаете или не хотите знать, что у нас происходит.
1.3, Георгий (??), 20:57, 12/03/2026
За такие деньги можно начать добавлять уязвимости, чтобы потом их находить
3.9, Аноним (8), 21:41, 12/03/2026
>Размер самой большой единичной выплаты составил 250 тысяч долларов
Учитывая, что в США за финансовые махинации могут быть многомиллионные штрафы и сроки вплоть до пожизненного, вряд ли найдутся достаточно компетентные люди, чтобы этим заниматься.
Или у вас есть пруфы ?
4.16, азнонмзм (?), 22:56, 12/03/2026
> в США за финансовые махинации могут быть многомиллионные штрафы и сроки вплоть до пожизненного, вряд ли найдутся достаточно компетентные люди, чтобы этим заниматься.
Там целый потус цены качает на нефть через террор и все это после казуального тактильного контакта микрочеликов на острове
Ты о каких штрафах и сроках говоришь? Откуда ты? Из страны Наивнии?
2.10, Аноним (8), 21:44, 12/03/2026
Ну, а что в этом плохого ?
Получать вознаграждение за свой труд ?
1.11, Анон1110м (?), 21:48, 12/03/2026
А насколько это достоверная информация? Может там в Google какие–то начальнички сами себе и/или кому нада выплачивают?
2.15, Аноним (8), 22:23, 12/03/2026
>начальнички
Зачем "начальничкам" Гугла рисковать карьерой и репутацией за эти "копейки", если они могут легально зарабатывать больше ?
Чистая прибыль Alphabet за 2025 год - $132,1 млрд.:
https://vc.ru/invest/2722808
1.17, Аноним (17), 22:57, 12/03/2026
2025 году Google выплатил 17.1 млн долларов вознаграждений.
И? Сколько из них пошло на нужды СВО? Сколько перешло в стабилизационный фонд РФ? Сколько перешло на счета народного альфа-Банка и укрепило РФ?
Тото.
1.23, Сладкая булочка (?), 23:14, 12/03/2026
> Из потраченной в 2025 году суммы $2.9 млн (в 2024 году $3.3 млн, в 2023 - $3.4 млн) выплачено за уязвимости в Android.
Внедрение раста итоги.
|