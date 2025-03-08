В 2024 году Google выплатил 11.8 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 11:38, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Могли бы просто на Rust писать, тогда бы выплачивать ничего не надо было бы
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|2.3, Аноним (-), 11:48, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Могли бы просто на Rust писать, тогда бы выплачивать ничего не надо было бы
Так вот же, Фуксия. Там еще и команду децимировали - видите, еще есть куда оптимизировать!
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|2.11, Аноним (12), 13:00, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И вместо 11 миллионов потратить на ту же самую работу 11 миллиардов. А вы бузинесмен от бога.
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|3.13, morphe (?), 13:57, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От создателей "Зачем заботиться о безопасности персональных данных, если можно выплатить штраф 60к руб"
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|4.16, Аноним (12), 15:19, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У этих создателей данные на социнженерия утащили. Никакие сказки про бабайку, которая выйдет за границы буфера в реальной жизни не существуют.
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|1.2, Аноним (-), 11:47, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на 2 млн меньше, чем в 2023 году и примерно столько же как в 2022 году.
> Вознаграждения получили 660 исследователей (в прошлом году - 632
Вывод: в этом году гугл стал жаднее на вознаграждения :)
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|1.4, Аноним (4), 11:59, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Размер самой большой единичной выплаты составил 110115 долларов за обход механизма защиты MiraclePtr.
название надо было придумать норамльное, ну к примеру утопияПтр :)
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|1.8, Аноним (8), 12:11, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пфф, падумаешь, это дневная премия на одного эффективного менеджера из Mozilla, учитесь, школьники из Google.
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|1.9, Аноним (9), 12:36, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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google и безопасность?... разве что, чтобы неявных им самим дыр случайых не было.
А, так вот смотрю на Хромиум - настроек безопасеости как и их патнёрском фф, с каждой версией - всё менее...
В настройки уже можно не заходить - всёравно ничего не выключить особо, одна имитация их наличия. Впрочем, как знаю - и при выключении ранне чего удодно там выклчение было лишь внешнее, с оставлением несанкционированных соединений, так что и правда зачем они в их браузере!
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