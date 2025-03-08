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В 2024 году Google выплатил 11.8 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей

08.03.2025 11:23

Компания Google подвела итоги программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Android, приложениях Google Play, продуктах Google и различном открытом ПО. Общая сумма выплаченных в 2024 году вознаграждений составила 11.8 млн долларов, что на 2 млн меньше, чем в 2023 году и примерно столько же как в 2022 году. Вознаграждения получили 660 исследователей (в прошлом году - 632, в позапрошлом - 703). С 2010 года суммарный размер выплат составил 65 млн долларов.

Из потраченной в 2024 году суммы $3.3 млн (в прошлом году $3.4 млн, в позапрошлом - $4.8 млн) выплачено за уязвимости в Android. За информацию об уязвимостях в браузере Chrome выплачено 137 премий на общую сумму $3.4 млн (в прошлом году $2.1 млн, в позапрошлом $3.5 млн). $500 тысяч выплачено за уязвимости в облачных продуктах Google, а $142 тысячи за уязвимости в проектах, связанных с машинным обучением. Размер самой большой единичной выплаты составил 110115 долларов за обход механизма защиты MiraclePtr.

Максимальный размер премии за выявление критических уязвимостей в прошлом году был увеличен до $151515 в продуктах, облачных системах и сервисах Google, до $300 тысяч в мобильных системах и до $250 тысяч в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: В 2023 году Google выплатил 10 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: В 2022 году Google выплатил 12 млн долларов вознаграждений за выявление уязвимостей
  5. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей в открытых проектах Google
  6. OpenNews: Google опубликовал отчёт о 0-day уязвимостях, выявленных в 2022 году
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62850-vulnerability
Ключевые слова: vulnerability, reward, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Могли бы просто на Rust писать, тогда бы выплачивать ничего не надо было бы
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:48, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Могли бы просто на Rust писать, тогда бы выплачивать ничего не надо было бы

    Так вот же, Фуксия. Там еще и команду децимировали - видите, еще есть куда оптимизировать!

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:01, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Фуксию пророс Раст. Фуксию проще пристрелить.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:59, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так потому и внедряют и уже имеют положительный эффект
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:00, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вместо 11 миллионов потратить на ту же самую работу 11 миллиардов. А вы бузинесмен от бога.
     
     
  • 3.13, morphe (?), 13:57, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От создателей "Зачем заботиться о безопасности персональных данных, если можно выплатить штраф 60к руб"
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 15:19, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У этих создателей данные на социнженерия утащили. Никакие сказки про бабайку, которая выйдет за границы буфера в реальной жизни не существуют.
     
  • 2.14, Tron is Whistling (?), 14:34, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Нет софта - нет уязвимостей.
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:47, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на 2 млн меньше, чем в 2023 году и примерно столько же как в 2022 году.
    > Вознаграждения получили 660 исследователей (в прошлом году - 632

    Вывод: в этом году гугл стал жаднее на вознаграждения :)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:07, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копят на штраф:
    https://vc.ru/social/1840247
     
     
  • 3.15, cheburnator9000 (ok), 14:47, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Клоунский штраф. Еще скажи что будут обязаны его выплатить.
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 15:19, 08/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это РФ будет должна его возместить Гуглу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:59, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер самой большой единичной выплаты составил 110115 долларов за обход механизма защиты MiraclePtr.

    название надо было придумать норамльное, ну к примеру утопияПтр :)

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:11, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пфф, падумаешь, это дневная премия на одного эффективного менеджера из Mozilla, учитесь, школьники из Google.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:36, 08/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    google и безопасность?... разве что, чтобы неявных им самим дыр случайых не было.
    А, так вот смотрю на Хромиум - настроек безопасеости как и их патнёрском фф, с каждой версией - всё менее...
    В настройки уже можно не заходить - всёравно ничего не выключить  особо, одна имитация их наличия. Впрочем, как знаю - и при выключении ранне чего удодно там выклчение было лишь внешнее, с оставлением несанкционированных соединений, так что и правда зачем они в их браузере!
     

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