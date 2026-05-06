Релиз Chrome 148

06.05.2026 22:45 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 148. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 149 запланирован на 2 июня.

Основные изменения в Chrome 148 (1, 2, 3, 4):

  • Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. В Chrome 148 реализована поддержка применения AI-режима для автозаполнения номеров кредитных карт и адресов (после разрешения пользователя). Возможность использования встроенного чат-бота Gemini расширена на 49 стран из Азиатско-Тихоокеанского региона.
  • Добавлена возможность автозаполнения в web-формах номеров водительских удостоверений, паспортов, национальных идентификационных карт, KTN-номеров (Known Traveler Number) и RCN-номеров (Redress Control Number), сохранённых в Google Wallet.
  • Изменено визуальное оформление интерфейса для создания профилей (функциональность осталась прежней).
  • Для ChromeOS реализован режим вертикального отображения вкладок, заменяющий верхнюю горизонтальную панель с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками. В прошлом выпуске данный режим был предложен для платформ Linux, macOS и Windows.
  • В версии для Android реализована функция "Enhanced autofill", использующая AI-модель для понимания web-форм и автоматического заполнения полей, отталкиваясь от того, как ранее пользователь заполнял похожие формы.
  • В версии для Android появился режим возвращения сайтам приблизительного, а не точного местоположения.
  • Добавлены оптимизации, расширяющие применение протокола HTTP/3. Улучшено определение поддержки HTTP/3 на сайтах.
  • Реализован API Prompt, предоставляющий вызовы для взаимодействия с большими языковыми моделями, позволяющие использовать в запросах текст, изображения и звуковой ввод. Результат возвращается в удобном для разбора структурированном виде. Среди примеров использования упоминаются генерация описания изображений, визуальный поиск, транскрибирование речи, классификация звуков, генерация текста по заданной инструкции и извлечение информации из текста. API реализован с использованием локальной выполняемой большой языковой модели Gemini Nano (модель занимает 4 ГБ, загружается автоматически и устанавливается в виде файла weights.bin в подкаталог OptGuideOnDeviceModel).
  • В SharedWorker добавлена опция "extendedLifetime: true" для сохранения активности обработчика после отключения всех клиентов, что позволяет выполнять асинхронные работы после выгрузки страницы (unload) без необходимости использования Service Worker-ов.
  • CSS-запросы "@container" теперь могут вызываться с использованием только имени контейнера (container-name) без указания типа (container-type). 
    
   #container {
     container-name: --foo;
   }
   @container --foo {
     input { background-color: green; }
   }
  • В CSS добавлено ключевое слово "revert-rule", позволяющее отменить текущее CSS-правило и применить предыдущее правило. 
    
   div {
     display: if(style(--layout: fancy): grid; else: revert-rule);
   }
  • Для CSS-свойства "text-decoration-skip-ink" реализована поддержка значения "all", которое предписывает обязательный разрыв линии подчёркивания и зачёркивания при пересечении с текстовыми глифами.
  • В версии для Android добавлена возможность использования API Web Serial для подключения к устройствам с последовательным портом, включая последовательные порты поверх USB или Bluetooth.
  • В элементах <video> и <audio> появилась возможность указания атрибута "loading=lazy" для загрузки видео и звука только после попадания этих элементов в видимую область во время прокрутки страницы.
  • Добавлена поддержка второй версии расширения формата Open Font "avar" (Axis Variation table), которое позволяет шрифту изменять привязки между нормализованными и осевыми значениями.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 127 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Трём проблемам (целочисленное переполнение в Blink, обращение к уже освобождённой памяти в Chromoting и Mobile) присвоен критический уровень опасности, подразумевающий, что уязвимости позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 26 премий и выплатила 138 тысяч долларов США (по одной премии в $55000, $43000 и $8000, две премии $16000). Размер 21 вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 147 с поддержкой вертикальных вкладок и переделанным режимом чтения
  3. OpenNews: 5 критических уязвимостей в Chrome. Оценка работающих в Chrome методов скрытой идентификации
  4. OpenNews: Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов
  5. OpenNews: Поставка ОС Aluminium намечена на 2028 год. Поддержка ChromeOS сохранится до 2034 года
  6. OpenNews: В Chromium решено удалить поддержку XSLT и прекратить использование libxslt и libxml2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65386-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:53, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >для текущего релиза компания Google учредила 26 премий и выплатила 138 тысяч долларов США

    Google кстати предлагает до $1,5 млн за обнаружение критических уязвимостей:
    https://bughunters.google.com/blog/evolving-the-android-chrome-vrps-for-the-ai

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:57, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > предлагает до

    "до" - ключевое слово.

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 23:00, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зависит от вашей вариации взлома Titan M2.
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:06, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучший браузер всех времен должен быть безопасным. Звучит логично.
     
     
  • 3.25, aname (ok), 00:08, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ключевое слово: "должен".

    Но…

     

  • 1.2, Аноним (3), 22:56, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Пользователи браузера обнаружили, что Chrome устанавливает в свой каталог файл «weights.bin» размером 4 Гбайт. Этот файл обеспечивает работу модели ИИ Google Gemini Nano".
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 23:01, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Настройки → Система → ИИ на устройстве
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:33, 06/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.20, Аноним (1), 23:44, 06/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.9, Аноним (9), 23:05, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надеюсь, такого безобразия не будет в браузере Chromium.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:14, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это https://www.thatprivacyguy.com/blog/chrome-silent-nano-install/ смуту наводит про "silent install". В примечании к выпуску сказано о включении локальной модели Gemini Nano.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:37, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гугля рассудила совершенно правильно - зачем тратить такую кучу энергии и денег на датацентры, когда в мире такая куча пользователей с простаивающими мощьностями.
    Сначала зальем им типа локальную нейронку, которую можно отключить
    потом отключим "отключить"
    И будем спокойно собирать и суммировать результаты обучения "локальных" нейронок :)
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 23:41, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >куча пользователей с простаивающими мощьностями

    А какими мощностями ?
    У Гугла свои TPU и их ЦОДы могут конкурировать с первой десяткой из TOP500:
    https://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/ei

     
     
  • 5.23, Аноним83 (?), 23:52, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А какой гуглу прок бесплатно гонять свои ИИ сжигая оборудование и электричество, когда пользователи явно всякий бред спрашивают и не платят?
     
     
  • 6.26, Аноним (1), 00:19, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому, что не на каждом домашнем ПК получится что-то "поспрашивать".
    И не всегда бесплатно, есть платная Gemini с большими функциями:
    https://one.google.com/about/google-ai-plans/
     
  • 4.22, Аноним83 (?), 23:51, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там и на уровне ОС тоже всякого навалило без спроса.

    Особенно в этом году всех порадует добавленный: "com.google.android.verifier", ждать осталось не долго.
    Пока он через ADB "удаляется" и без бутлупа, но и это пофиксят скоро.

     

  • 1.4, Аноним (1), 22:57, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Продолжено развитие AI-режима

    Локальный ИИ отключаемый:
    Зайдите в Настройки → Система → ИИ на устройстве

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:00, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > отключаемый

    Но это ненадолго.

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:21, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сергей, залогиньтесь.
    :-)
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:25, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А должен быть не отключаемый , а включаемый . Чувствуете разницу ?
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:42, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пока самый топчик вариант "не пользоваться хромом"
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:01, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    https://total-cookie-protection-test.netlify.app/
    - он это может? или до сих пор нет?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:43, 06/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня время разное на обоих сайтах в Chrome. Но, у меня стоит Adguard с включённым антитрекингом и, скорее, это его заслуга
     

  • 1.12, Аркагоблин (?), 23:21, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM)

    Фу, какую же мы гадость скачиваем, и за свой же счёт. Даже махровые копирасты отказались от DеRьMа под давлением общества, а тут его суют

     
  • 1.14, Аноним (15), 23:32, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > AI-режим даёт возможность

    читать странички, которые закрыты от ИИшного индексатора.

     
  • 1.18, Аноним (18), 23:41, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самое главное не написали: вернули назад открытие вкладки по среднему клику мышки на кнопку '+'!
     
     
  • 2.24, Аноним (15), 00:07, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой вкладки? С чем? Зачем?
    На прошлой неделе обнаружил, что СКМ по + в ФФ открывает страницу с поиском по фразе из буфера. Вот это вот киллер-фича... а вы там дальше страдайте с Хромым.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:35, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хоть что-то полезное узнал на опеннет, спасибо. Кстати у меня хромиум и эта фича работает.
     

  • 1.21, Аноним83 (?), 23:47, 06/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И по тихоньку, никому не сказав ещё в каком то из прошлых релизов вернули поддержку RSA > 8192 ключей.


     
     
  • 2.27, Аноним (7), 00:21, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в мозиле наоборот запретили https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2035801
    Yahoo вроде все исправил, но они даже до 150 версии спустились и все это отключли.
     
  • 2.29, Аноним (19), 00:28, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А зачем ключи больше? И так уже избыточно
     
     
  • 3.33, Аноним (7), 00:40, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потоиу что облака с ии у правительств с распознаванием физиономий - а это значит что и у хакерских групировок например как уже было что всю москву по камерам смотрят
     
     
  • 4.35, Аноним (7), 01:01, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если удалось за свою жизнь с помощью США воспроизвести АГАТ (по чертежам) и обучить какое то количество школьников бейсику, вот и сиди на своем законном месте и не суйся в ИИ
     
     
  • 5.36, Аноним (7), 01:01, 07/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Яндекс - это и есть вершина дальше уже все)))
     

  • 1.31, Аноним (34), 00:36, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Компания Google

    уже не корпорация?

     
  • 1.32, Аноним (32), 00:36, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ссылка на гемини оставила самое приятное впечатление. При её открытии, браузер аж турбинку на гпу начинает раскручивать, чтобы отредерить этот нейрослоп. Чувствую, скоро те, кто умеет писать код как встарь, ручками, поднимутся очень сильно в цене. Особенно когда обучающие датасеты нейронок переполнятся той же субстанцией, которую они же и нагенерировали.
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:27, 07/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Стоял чисто для тестов. После того, как он недавно на 5 гигов накачал мусора себе - выкинул его в /dev/null
     

