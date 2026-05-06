Релиз Chrome 148

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 148. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 149 запланирован на 2 июня. Основные изменения в Chrome 148 (1, 2, 3, 4): Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. AI-режим даёт возможность задавать сложные вопросы на естественном языке и получать ответы на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Режим также позволяет задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. В Chrome 148 реализована поддержка применения AI-режима для автозаполнения номеров кредитных карт и адресов (после разрешения пользователя). Возможность использования встроенного чат-бота Gemini расширена на 49 стран из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добавлена возможность автозаполнения в web-формах номеров водительских удостоверений, паспортов, национальных идентификационных карт, KTN-номеров (Known Traveler Number) и RCN-номеров (Redress Control Number), сохранённых в Google Wallet.

Изменено визуальное оформление интерфейса для создания профилей (функциональность осталась прежней).

Для ChromeOS реализован режим вертикального отображения вкладок, заменяющий верхнюю горизонтальную панель с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками. В прошлом выпуске данный режим был предложен для платформ Linux, macOS и Windows.

В версии для Android реализована функция "Enhanced autofill", использующая AI-модель для понимания web-форм и автоматического заполнения полей, отталкиваясь от того, как ранее пользователь заполнял похожие формы.

В версии для Android появился режим возвращения сайтам приблизительного, а не точного местоположения.

Добавлены оптимизации, расширяющие применение протокола HTTP/3. Улучшено определение поддержки HTTP/3 на сайтах.

Реализован API Prompt, предоставляющий вызовы для взаимодействия с большими языковыми моделями, позволяющие использовать в запросах текст, изображения и звуковой ввод. Результат возвращается в удобном для разбора структурированном виде. Среди примеров использования упоминаются генерация описания изображений, визуальный поиск, транскрибирование речи, классификация звуков, генерация текста по заданной инструкции и извлечение информации из текста. API реализован с использованием локальной выполняемой большой языковой модели Gemini Nano (модель занимает 4 ГБ, загружается автоматически и устанавливается в виде файла weights.bin в подкаталог OptGuideOnDeviceModel).

В SharedWorker добавлена опция "extendedLifetime: true" для сохранения активности обработчика после отключения всех клиентов, что позволяет выполнять асинхронные работы после выгрузки страницы (unload) без необходимости использования Service Worker-ов.

CSS-запросы "@container" теперь могут вызываться с использованием только имени контейнера (container-name) без указания типа (container-type). #container { container-name: --foo; } @container --foo { input { background-color: green; } }

В CSS добавлено ключевое слово "revert-rule", позволяющее отменить текущее CSS-правило и применить предыдущее правило. div { display: if(style(--layout: fancy): grid; else: revert-rule); }

Для CSS-свойства "text-decoration-skip-ink" реализована поддержка значения "all", которое предписывает обязательный разрыв линии подчёркивания и зачёркивания при пересечении с текстовыми глифами.

В версии для Android добавлена возможность использования API Web Serial для подключения к устройствам с последовательным портом, включая последовательные порты поверх USB или Bluetooth.

В элементах <video> и <audio> появилась возможность указания атрибута "loading=lazy" для загрузки видео и звука только после попадания этих элементов в видимую область во время прокрутки страницы.

Добавлена поддержка второй версии расширения формата Open Font "avar" (Axis Variation table), которое позволяет шрифту изменять привязки между нормализованными и осевыми значениями.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 127 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Трём проблемам (целочисленное переполнение в Blink, обращение к уже освобождённой памяти в Chromoting и Mobile) присвоен критический уровень опасности, подразумевающий, что уязвимости позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 26 премий и выплатила 138 тысяч долларов США (по одной премии в $55000, $43000 и $8000, две премии $16000). Размер 21 вознаграждения пока не определён.



