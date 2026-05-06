Релиз Chrome 148

2.10, Аноним (10), 23:06, 06/05/2026 [ответить]
Лучший браузер всех времен должен быть безопасным. Звучит логично.
1.2, Аноним (3), 22:56, 06/05/2026 [ответить]
|+2 +/–
"Пользователи браузера обнаружили, что Chrome устанавливает в свой каталог файл «weights.bin» размером 4 Гбайт. Этот файл обеспечивает работу модели ИИ Google Gemini Nano".
3.16, Аноним (16), 23:37, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
Гугля рассудила совершенно правильно - зачем тратить такую кучу энергии и денег на датацентры, когда в мире такая куча пользователей с простаивающими мощьностями.
Сначала зальем им типа локальную нейронку, которую можно отключить
потом отключим "отключить"
И будем спокойно собирать и суммировать результаты обучения "локальных" нейронок :)
5.23, Аноним83 (?), 23:52, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
А какой гуглу прок бесплатно гонять свои ИИ сжигая оборудование и электричество, когда пользователи явно всякий бред спрашивают и не платят?
4.22, Аноним83 (?), 23:51, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
Там и на уровне ОС тоже всякого навалило без спроса.
Особенно в этом году всех порадует добавленный: "com.google.android.verifier", ждать осталось не долго.
Пока он через ADB "удаляется" и без бутлупа, но и это пофиксят скоро.
1.4, Аноним (1), 22:57, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
>Продолжено развитие AI-режима
Локальный ИИ отключаемый:
Зайдите в Настройки → Система → ИИ на устройстве
2.28, Аноним (28), 00:25, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
А должен быть не отключаемый , а включаемый . Чувствуете разницу ?
2.19, Аноним (19), 23:43, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
У меня время разное на обоих сайтах в Chrome. Но, у меня стоит Adguard с включённым антитрекингом и, скорее, это его заслуга
1.12, Аркагоблин (?), 23:21, 06/05/2026 [ответить]
|–1 +/–
> модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM)
Фу, какую же мы гадость скачиваем, и за свой же счёт. Даже махровые копирасты отказались от DеRьMа под давлением общества, а тут его суют
1.14, Аноним (15), 23:32, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
> AI-режим даёт возможность
читать странички, которые закрыты от ИИшного индексатора.
1.18, Аноним (18), 23:41, 06/05/2026 [ответить]
|+1 +/–
Самое главное не написали: вернули назад открытие вкладки по среднему клику мышки на кнопку '+'!
2.24, Аноним (15), 00:07, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Какой вкладки? С чем? Зачем?
На прошлой неделе обнаружил, что СКМ по + в ФФ открывает страницу с поиском по фразе из буфера. Вот это вот киллер-фича... а вы там дальше страдайте с Хромым.
3.30, Аноним (30), 00:35, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Хоть что-то полезное узнал на опеннет, спасибо. Кстати у меня хромиум и эта фича работает.
1.21, Аноним83 (?), 23:47, 06/05/2026 [ответить]
|+/–
И по тихоньку, никому не сказав ещё в каком то из прошлых релизов вернули поддержку RSA > 8192 ключей.
3.33, Аноним (7), 00:40, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Потоиу что облака с ии у правительств с распознаванием физиономий - а это значит что и у хакерских групировок например как уже было что всю москву по камерам смотрят
4.35, Аноним (7), 01:01, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Если удалось за свою жизнь с помощью США воспроизвести АГАТ (по чертежам) и обучить какое то количество школьников бейсику, вот и сиди на своем законном месте и не суйся в ИИ
1.32, Аноним (32), 00:36, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Ссылка на гемини оставила самое приятное впечатление. При её открытии, браузер аж турбинку на гпу начинает раскручивать, чтобы отредерить этот нейрослоп. Чувствую, скоро те, кто умеет писать код как встарь, ручками, поднимутся очень сильно в цене. Особенно когда обучающие датасеты нейронок переполнятся той же субстанцией, которую они же и нагенерировали.
1.37, Аноним (37), 01:27, 07/05/2026 [ответить]
|+/–
Стоял чисто для тестов. После того, как он недавно на 5 гигов накачал мусора себе - выкинул его в /dev/null
